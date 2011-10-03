Выбрана версия 3.1.0 из следующих соображений:

1. Сохранение настроек в папке программы.

2. Совместимость с блокнотом Akelpad. Хотя и неполная - в дневнике не сохраняется пробел, поэтому пришлось в настройках убрать "не сохранять записи короче 2 слов"

А проблема возникла такая: в дневнике сохранялись нечитабельные записи типа ïðîâåðêàæóðíàëà . После перезапуска программы записи в дневнике становились нормальными. Решение пока найдено такое: запуск Punto Switcher через отложенную автозагрузку, т.е. после загрузки всех остальных программ и служб.