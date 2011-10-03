Клуб Punto Switcher

октябрь 2011
Выбор версии.
3 октября 2011, 14:18

Выбрана версия 3.1.0 из следующих соображений:

1. Сохранение настроек в папке программы.

2. Совместимость с блокнотом Akelpad. Хотя и неполная - в дневнике не сохраняется пробел,  поэтому пришлось в настройках убрать "не сохранять записи короче 2 слов"

А проблема возникла такая: в дневнике сохранялись нечитабельные записи типа ïðîâåðêàæóðíàëà . После перезапуска программы записи в дневнике становились нормальными. Решение пока найдено такое: запуск Punto Switcher через отложенную автозагрузку, т.е. после загрузки всех остальных программ и служб.

16 комментариев
Когда в программе будет "белый" список приложений?
3 октября 2011, 14:20

Устал уже вносить в "чёрный" каждую новую игру.

3 комментария
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3 октября 2011, 14:21

как что-то скопировать из истории буфера обмена?

5 комментариев
Заголовок не указан
3 октября 2011, 14:22
Предлагаю разработчикам изменить отображение вносимых Punto изменений:
1. Измененное слово к.-л. образом выделять, не в ущерб читаемости текста в целом.
2. Изменение отмечать к.-л. маркерами /тегами/ чтобы пишущий мог на экране согласиться или нет.
3. Что-то сделать для исключения следующей ситуации: при быстрой печати /или вводе в ячейки/ Punto исправляет с отставанием, когда ты уже в следующем слове /ячейке/. Нажимаешь Break - начинается чехарда: исправляется то в текущем, то в предыдущем.
4. Предусмотреть возможность редактирования текста после окончания ввода всего текста /или желаемой части/ - по меткам Punto.
5. Для Ворда неплохо бы ввести внизу (там, где "чтение", "разметка", "структура"...) кнопочку: "Редактирование Punto".
15 комментариев
Дневник Punto Switcher'а
3 октября 2011, 14:22

Как задать другое место хранение файла с записями дневника

"diary.dat",отличное от "C:\Users\1\AppData\Roaming\Yandex\Punto Switcher\" ???

2 комментария
Punto Switcher предлагает добавить раскладки, хотя они имеются. Что делать?
3 октября 2011, 14:23

При запуске Punto Switcher'a появляется окно...

 

кликаю Ok и появляется окно настроек - что мне еще следует сделать?

 

Версия Punto Switcher 3.2.5

Заранее благодарен за помощь...

 

6 комментариев
КАПС!
4 октября 2011, 14:25

Добрый день. Хочу обратиться к разработчикам. Очень странно, что  в такой мощьной программе по обработке вводимого текста нету достаточно нужной функции. Программа не умеет переводить текст в буфере обмена в нижний регистр. Я думаю, что не мне одному нужна возможность переводить уже существующий, набраный капсом текст в нижний регистр. На лету, при вводе, программа же капс умеет убирать. Почему же готовый текст не переделать? Спасибо за внимание, надеюсь в ближайшем обновлении испробовать эту маленькую возможность.

7 комментариев
Заголовок не указан
6 октября 2011, 19:45
Хочу функцию "записать выделенный текст в дневник яндекса" причем чтоб без загрузки самого дневника яндекса, а как бы в фоне работало не отвлекая от серфинга
8 комментариев
Хотелки
искуственное поднятие средней клавиши мыши
6 октября 2011, 22:43

Все привет!

Обнаружил, что при переключении введенного текста (как в авто режиме так и принудительно по клавише) пунто посылает системе искуственное поднятие средней клавиши мыши (виртуальная клавиша 04, сканкод 000). Можно увидеть, например в автохоткей спае.

Это баг или фича?

Очень мешает, так как, например, некоторые скрипты автохоткей работают некоректно.

Макс.

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