Здравствуйте!



Очень активно пользуюсь автозаменой (как и основной функцией - переводом раскладки), поэтому хотелось бы видеть в программе возможность использовать "скрытую" автозамену.



Что это такое?

Например, я хочу добавить в автозамену материалы, которые содержат секретные элементы (пароли, номера кредитных карт и т.п.). Но поскольку компьютером могут пользоваться разные люди, да и вообще, в общих целях безопасности, в открытом виде их хранить не хочется. Можно сделать так: в окне автозамены появляется кнопочка, напрмиер, [Ещё...], после нажатия на которую программа требует ввести пароль. Если автозамены под таким паролем не существует, программа сообщает об этом и предлагает а] создать список автозамены под введённым паролем (при этом пароль нужно ввести ещё раз), б] ввести пароль заново (вдруг пользователь ошибся) или в] отказаться (т.е. фактически "да", "нет", "отмена"). Если список автозамены уже существует, то открывается окно с этим списком (т.е. такой же список автозамены, как уже есть сейчас в программе), соответствующий введённому паролю. Т.о. никто не может знать: существуют ли скрытые списки автозамены или нет. И каждый пользователь может создавать свои списки автозамены независимо от других (под "своим" паролем). В окне со скрытым списком автозамены можно также поменять пароль и выбрать способ воспроизведения заменяемого текста (радиокнопки - не обязательно делать это для каждого элемента, достаточно для всего списка): 1. Без запроса пароля / 2. С запросом пароля при вводе / 3. После ввода пароля. Объяснение:



1. Эти списки шифруются внутренним алгоритмом программы, и при вводе сокращённой комбинации текст заменяется без каких-либо вопросов (т.е. фактически защита заключается в том, что пользователю нужно "угадать" скрытый сокращённый текст, а это может быть что-то вроде: «#bb7@», т.е. вероятность "случайно" попасть низкая).



2. Списки шифруются паролем или md5 от пароля (вернее, шифруется только "заменяющая" часть, сокращённую шифровать надо только внутренним алгоритмом), а проверяются по контрольной сумме (например, crc32 - т.е. сам пароль нигде не хранится). При вводе сокращённой комбинации программа запрашивает пароль. При верном вводе пароля происходит автозамена. В следующий раз пароль уже не запрашивается (до перезагрузки).



3. Списки полностью шифруются паролем, а для того, чтобы воспользоваться автозаменой, нужно заранее ввести пароль в специальном окне (например, рядом с кнопкой [Ещё...] можно поместить [Расшифровать] или кнопку с изображением ключика, которая вызывает окно для ввода пароля). Этому окну - окну ввода пароля, - обязательно должна быть возможность присвоить горячую клавишу (для быстрого доступа). Этот пароль также сохраянется до перезагрузки. Кстати, если ввести пароль от списка типа "2", то при вводе "скрытой" комбинации пароль уже не запрашивается.