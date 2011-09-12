Клуб Punto Switcher

сентябрь 2011
Новая фича - «скрытая» автозамена
12 сентября 2011, 12:35

Здравствуйте!

Очень активно пользуюсь автозаменой (как и основной функцией - переводом раскладки), поэтому хотелось бы видеть в программе возможность использовать "скрытую" автозамену.

Что это такое?
Например, я хочу добавить в автозамену материалы, которые содержат секретные элементы (пароли, номера кредитных карт и т.п.). Но поскольку компьютером могут пользоваться разные люди, да и вообще, в общих целях безопасности, в открытом виде их хранить не хочется. Можно сделать так: в окне автозамены появляется кнопочка, напрмиер, [Ещё...], после нажатия на которую программа требует ввести пароль. Если автозамены под таким паролем не существует, программа сообщает об этом и предлагает а] создать список автозамены под введённым паролем (при этом пароль нужно ввести ещё раз), б] ввести пароль заново (вдруг пользователь ошибся) или в] отказаться (т.е. фактически "да", "нет", "отмена"). Если список автозамены уже существует, то открывается окно с этим списком (т.е. такой же список автозамены, как уже есть сейчас в программе), соответствующий введённому паролю. Т.о. никто не может знать: существуют ли скрытые списки автозамены или нет. И каждый пользователь может создавать свои списки автозамены независимо от других (под "своим" паролем). В окне со скрытым списком автозамены можно также поменять пароль и выбрать способ воспроизведения заменяемого текста (радиокнопки - не обязательно делать это для каждого элемента, достаточно для всего списка): 1. Без запроса пароля / 2. С запросом пароля при вводе / 3. После ввода пароля. Объяснение:


1. Эти списки шифруются внутренним алгоритмом программы, и при вводе сокращённой комбинации текст заменяется без каких-либо вопросов (т.е. фактически защита заключается в том, что пользователю нужно "угадать" скрытый сокращённый текст, а это может быть что-то вроде: «#bb7@», т.е. вероятность "случайно" попасть низкая).


2. Списки шифруются паролем или md5 от пароля (вернее, шифруется только "заменяющая" часть, сокращённую шифровать надо только внутренним алгоритмом), а проверяются по контрольной сумме (например, crc32 - т.е. сам пароль нигде не хранится). При вводе сокращённой комбинации программа запрашивает пароль. При верном вводе пароля происходит автозамена. В следующий раз пароль уже не запрашивается (до перезагрузки).


3. Списки полностью шифруются паролем, а для того, чтобы воспользоваться автозаменой, нужно заранее ввести пароль в специальном окне (например, рядом с кнопкой [Ещё...] можно поместить [Расшифровать] или кнопку с изображением ключика, которая вызывает окно для ввода пароля). Этому окну - окну ввода пароля, - обязательно должна быть возможность присвоить горячую клавишу (для быстрого доступа). Этот пароль также сохраянется до перезагрузки. Кстати, если ввести пароль от списка типа "2", то при вводе "скрытой" комбинации пароль уже не запрашивается.


После ввода какого-либо другого пароля (при нажатии на ключик или вводе скрытого сокращённого текста типа "2") или после редактирования списка под другим паролем, пароль для списков типа "2" и "3" сбрасывается в памяти (т.е. его нужно будет вводить заново - в целях безопасности). Кстати, либо при редактировании списка, либо при вводе пароля (после ввода сокращённого текста и при нажатии на ключик) хорошо бы иметь чек-бокс: [x] Забывать через [ 1] часов [00] минут (значения вводятся и автоматически сохраняются), который потребует повторного ввода пароля через указанное время (чтобы запрашивать каждый раз можно ввести 0 часов 0 минут).

Вот, собственно, и всё.
Было бы очень здорово, если бы функция была реализована (если что-то не понятно, могу объяснить поподробнее и даже нарисовать) . Лучше писать на [alt.x собака мейл точка ру].
Заранее спасибо!

5 комментариев
фичи,автозамена,безопасность,предложения
AutoComplete vs PuntoSwitcher
12 сентября 2011, 12:53

Проблема: когда программирую, моя IDE сама дописывает мне часть слов, но Пунто об этом не знает и из-за этого ссыпятся глюки.

Например, я набираю: "$dbU", затем жму CTRL+SPACE, и IDE сама дописывает "$dbUsers->". После этого я начинаю набирать название метода, но Пунто всё портит потому что прощёлкал появление "sers->".

В настройках пунто в разделе "устранение проблем" нашёл настройку "не переключать, если перед вводом были нажаты: ". Вот в этой настройке не хватает CTRL+SPACE.

Можно ли как-то добавить такой функционал? Или есть другие способы для лечения моей проблемы?

7 комментариев
Смена регистра выделенного текста
12 сентября 2011, 17:15

Считаю логичной такую схему смены регистра - при замене маленьких букв на большие не следует менять большую букву на маленькую в выделенном тексте, а следует оставлять ее большой. И наоборот - при замене всех больших букв на маленькие в выделенном тексте, маленькие буквы следует оставлять в маленьком регистре.

 

В противном случае получается следующее, например:

National Geographic Rossiya - nATIONAL gEOGRAPHIC rOSSIYA

 

Приходится вручную исправлять - NATIONAL GEOGRAPHIC ROSSIYA

 

 

 

 

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Punto Switcher – 10 лет! Версия 3.2.5 (=10)
14 сентября 2011, 14:00


Много лет назад трудно было представить, что программа, которая казалась забавным пустяком, окажется на нескольких миллионах компьютеров.

Однажды я решил посмотреть на самого себя глазами компьютера. Что компьютер знает обо мне, как он воспринимает человека, который работает на нем? По скорости печати можно определить производительность человека, по умению пользоваться комбинациями клавиш на клавиатуре – его квалификацию. Компьютер знает о том, что мы набираем слово в неправильной раскладке, но терпеливо молчит. Нужно было дать ему новую степень свободы.

14 сентября 2001 года Михаил Морозов и Александр Коуров, два гениальных программиста, помогли родиться на свет программе, переключающей клавиатурную раскладку. Именно эта дата стоит на версии 1.0.

Почему Punto? Я прежде никому не рассказывал, откуда появилось этот название. В 1997 году я редактировал энциклопедию Брокгауза и Эфрона для электронной публикации. В самом её начале я нашел выражение «A punto!», что означало «До точки!». До точки, в которой свернут весь смысл сказанного. Мне так понравилось это выражение, что я сделал несколько продуктов с таким названием, включая экспериментальный прототип поисковой машины.

Когда продукт или изобретение рождаются, они всегда несовершенны. Поэтому в программу был изначально встроен механизм обучения и совершенствования правил. Во многом программа улучшалась благодаря пользователям, которые сообщали нам о том, чего им не хватает и что следовало бы исправить.

В 2007 году нас заметил Яндекс. Именно с этого момента сто тысяч пользователей превратились в несколько миллионов. У нас появилась возможность развивать программу дальше и выпускать версии для новых операционных систем. Теперь к разработке Punto Switcher привлекаются лучшие в стране программисты и тестировщики – они решают задачи, которые раньше было решить не под силу.

Хочется заглянуть в будущее Punto Switcher. Что в планах? Productivity and Creativity. Думаю, что программа должна поддерживать эти два направления.

Продуктивность зависит от удобства работы. Этому служит и автопереключение, и автозамена, и назначение горячих клавиш на многие операции. Наш внутренний девиз «На клик меньше». Мы ищем, где это можно сделать.

Креативность зависит от состояния человека. Чем ему удобнее и чем меньше отвлекающих факторов, тем легче творится и думается. Для этого планируется развивать дневник, интеграцию с социальными сетями, возможность быстрого сохранения найденного в сети, поиск, проверку орфографии, поддержку нескольких языков. Ну и наконец, научиться подстраиваться под конкретного пользователя на основе изучения его поведенческих шаблонов.

Если кошка пойдет по клавиатуре, Punto Switcher будет ей мяукать

В свой день рождения Пунто представляет новую юбилейную версию, в которую войдет возможность, о которой мечтали пользователи Windows последние 20 лет — автоматическая очистка от форматирования при копировании текста из одной программы в другую.

В программе, наконец, появилось «Пасхальное яйцо». Посмотрим, как быстро вам его удастся найти

Скачать юбилейную версию Punto Switcher для Windows.

36 комментариев
*****/ha переводил бы ******.рф
14 сентября 2011, 16:47

Еще год назад я предложил эту идею, сказали что приняли.

Нужена такая система - алгоритм, т.к. появились домены с .РФ - надо чтобы программа поняла, что пишется до знака примеры:

fabib/ha - афиши.рф

vjqzobr/ha - мойящик.рф

 

т.е. если он видет что пишется знак /ha - значит все что было до него и это надо переводить на .РФ

 

 

1 комментарий
Перестаёт ловить содержимое буфера через пару дней работы
15 сентября 2011, 18:47

Перестаёт ловить содержимое буфера через пару дней работы (точнее причину выяснить не удаётся).

Возможно, хук буфера иногда не переживает гибернацию (это ноутбук), а может, ещё что.

Панто держится в сером выключенном состоянии, т.е. без включенного автопереключения или автозамены.

Я пользуюсь функцией "последние 10 буферов обмена", поставил её на Ctrl+Shift+V, очень удобно.

Вот если бы ещё для неё не приходилось перезапускать Punto Switcher раз в эти несколько дней...

Пробовал включать дневник, с дневником те же проблемы. Текст ловит, а "автоматически сохранять содержимое буфера обмена" перестаёт работать.

 

Версия 3.2.2 сборка 45, windows 7 x64

Думаю, поскольку баг редкий и ему больше года, то вы его всё ещё не пофиксали в новой версии..

Для облегчения вашей работы, могу поставить какую-нибудь дебаговую сборку, и отдать вам потом лог работы.

4 комментария
Добавление в программу ручного режима
15 сентября 2011, 18:51

Здравствуйте!

Я очень долго пользовался программой ArumSwitcher, однако проект, к сожалению, похоже умер, а последняя версия довольно сильно глючит. И вот я из вчерашних новостей блога яндекса вспомнил про PuntoSwither. Но, увы, я не обнаружил такой функциональности как в Arum, а именно, что мне в Arum нравилось, то что я сам контролировал что мне изменять, а что нет, т.е., например нажимаю я Win+лев.CTRL и у меня меняется последнее введённое слово, а если нажимаю Win+прав.CTRL, то меняется вся строка. Я нашёл в горячих клавишах Punto возможнось изменить раскладку выделенного текста, однако тут необходимо тратить время на выделение, поэтому хотелось бы в Punto увидеть и возможность автоматического выделения как в Arum. Но, естественно, оставить возможность менять именно уже выделенный текст.

6 комментариев
Открывается окно настроек Punto Switcher при старте Windows.
20 сентября 2011, 15:46

Здравствуйте.
Почитал несколько страниц с вопросами по работе Punto Switcher, но похожей проблемы не нашёл.
Каждый раз, когда включаю компьютер, при загрузке Windows 7 (64-bit) на рабочем столе открывается окно с настройками Punto Switcher. Предыдущая версия иногда также запускалась в двух экземплярах (2 значка в трее), при этом отключались горячие клавиши. После обновления осталась только проблема с открытием окна настроек, каждый раз приходится либо нажимать кнопку ОК, либо просто закрывать это окно.

15 комментариев
Очень нужная опция
20 сентября 2011, 15:46

Наверняка уже кто-то предлагал. Я считаю, необходимо сделать опцию отключения PS в полноэкранных приложения. Я сейчас вырубаю автоматическое переключение на домашнем компьютере потому что оно во-первых притормаживает игровой процесс, а во-вторых постоянно переключает раскладки туда-сюда с соответствующими звуками. Можно конечно добавить папку с играми в список программ-исключений, но это - неочевидное и не универсальное решение.

4 комментария
Вы на хабре просили предложений
20 сентября 2011, 15:49

Так вот, реквестирую нормальный менеджер буфера обмена, такой как CLCL, а лучше как OrangeNote. И чтобы на образцы можно было назначить горячие клавиши, а то когда в один день много объявлений по интернету раскидываешь, ничто другое не помогает.

У Вас там есть какой-то "дневник" с намеком на функции менеджера буфера обмена, но с юзабилити у него полный ноль и вменяемой справки нет, и вообще, вызова справки из интерфейса самого дневника нет. И гуй у него на 10 лет устарел. Я даже вообще с ним не разобрался, так что этот модуль лучше делать заново с нуля.

Еще было бы неплохо сделать хранилку паролей, синхронизирующуюся с сервером через OpenID или OAuth.

Можно функцию перевода добавить, только онлайновую, потому что грузить оперативу словарем не стоит.

Напоминатель пятиминутный был бы в тему, чтобы напомниать о поставленном чайнике или пельменях.

И выключатель компьютера пригодился бы, чтобы на полчаса таймер поставить и под музыку спать лечь.

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Либо альтернативный вариант - убрать все-все-все мелкие и побочные фичи и сконцентрироваться на главной функции, но чтобы без багов, чтобы надежно как автомат Калашникова, и по умолчанию лучше без звука, без автопереключения и чтобы язык капсом переключался

2 комментария
Переключение по короткому Shift
20 сентября 2011, 15:49

Пользуюсь дополнительными переключениями раскладки по левому и правому Shift.

И уже десять лет блин жду когда свитчер перестанет переключаться по длинному шифту!

Нажал понимаешь шифт, передумал жать еще какую букву - язык поменялся, а не должен!

Только по короткому! Нажал шифт коротко - очевидно что хочешь переключиться, а не сделать что-то другое

3 комментария
Эстонский язык
20 сентября 2011, 15:49
Не могу добавить в исключения буквы эстонского алфавита: ü õ ä ö
После "Применить" они изменяются на: u o a o

Что делать?
1 комментарий
Смена регистров букв
30 сентября 2011, 14:34

 

Punto Switcher умеет исправлять ДВе заглавные буквы, менять раскладки клавиатуры и проч.  

Почему бы не научить ее писать предложения с большой буквы. Писать предложения со строчной буквы. Писать каждое слово в предложении с заглавной буквы.    Очень не хватает.

 

2 комментария
Punto Switcher под MAC OS Lion + Parallels Desktop 7 - некорректно работает
30 сентября 2011, 14:34

Если Пунто установлен на мак ос льва в автоматический режим, а работа ведется в виртуальной машине Винды под Параллельс (а там пунто не установлен), то при печати курсор перескакивает назад на три-четыре символа (это срабатывает пунто под мак ос).

Не знаю, ошибка это Пунто или параллельс, но по идее наверное ошибка пунто, так как он должен быть изолирован в виртуальной машине, а он туда просачивается.

И еще один баг Пунто под Мак Ос (лем и леопард). Дело в том, если я отключаю в пунто автоматическое переключение раскладки, то я хочу, чтобы при перезагрузке эта функция не включалась тоже.

Но при каждой перезагрузке Пунто настырно встает в режим автоматического переключения.

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Работа PS под OSX Lion
30 сентября 2011, 14:35

Всем привет.

Заметил несколько багов работы PS под Mac Os X 10.7.

 

1. Очень часто при наборе текста в неверной кодировке приходится несколько раз нажимать клавишу ALT для того, чтобы перекодировать последнее введенное слово. При этом - если выделить текст, то перекодировка происходит успешно.

 

2. Я использую раскладку клавиатуры Russian-PC, но при установке PS он ставит раскладкой по умолчанию стандартную Russian. На эту тему было много жалоб в различных русскоязычных Mac-сообществах. Хотелось бы попросить разработчиков анализировать установленную в системе раскладку и ставить ее в опциях программы.

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Автозамена формул в Экселе.
30 сентября 2011, 14:36

Давно (с момента появления пунто) Достаёт автозамена в момент, когда пишешь в формулы экселя. Нужно что-то предпринять, чтобы устранить эту ерунду. Хотяв самом экселе автозамена бывает полезна, когда просто работаешь с ним. Так что отключать его для данного приложения нет желания.

4 комментария
Не переключается раскладка по Ctrl+Space
30 сентября 2011, 14:42

Привет! У меня на Mac OS переключение раскладки происходит через Command+Space

Естественным желанием является то, чтобы при терминальном доступе и в виртуальной машине Windows было такое же сочетание клавиш для изменения раскладки, ибо разное переключение раскладки во время работы ОЧЕНЬ не удобно и нервирует.

В Parallels Desktop 7 это легко реализуемо встроенным инструментом от Parallels

Но вот в терминальном доступе на Windows Server 2008 такая раскладка не предусмотрена (естественно).

Что я сделал. В регистре клавишам Win (а на маке это получается Command) я назначил функцию клавиши Ctrl, то есть теперь я стандартно пользуюсь на маке комбинациями CMD+C, CMD+V (вместо Ctrl+C) и так далее в среде Windows, что замечательно.

Теперь задача состоит в том, чтобы заставить переключать клавиатуру через Ctrl+Space (оно же будет и CMD+Space)

Инсталлирую Punto Switcher, включаю там переключение раскладки через Ctrl+Space, а функция не работает. Причем она не работает даже с родной клавишей Ctrl

Какие будут рекомендации от разработчиков?

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Ctrl+Space