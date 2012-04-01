Всем привет!

У меня начисто пропала иконка Punto Switcher'а из системного трея Win XP.

Причём эта проблема наблюдалась переодически и на предыдущих версиях программы, но время от времени иконка сама появлялась, а теперь, на последней версии программы - 3.2.7, сборка 84 от 19.03.2012 она просто начисто исчезла и не появляется вообще никогда.

Однако, при всём при этом, сама программа работает, т.е. проблема заключается только в том, что отсутствует иконка в трее.

P.S. У меня ещё стоит Kaspersky Crystal, может, у него со Свитчером конфликт какой?

Сам Свитчер присутствует в автозагрузке Windows + в самих настройках Cвитчера стоит галка на пункте "Запускать при старте Windows".

В общем-то и другие иконки иногда не прогружаются в трей, поэтому я уверен, что проблема не в программе, а в моей системе, но Свитчер, в отличие от других программ, вообше перестал обитать в системном трее.

Может кто подскажет, почему такое случается со Свитчером и другими прогами/иконками? Вирусов нет, система работает стабильно, все обновления стоят - никак не могу понять, почему такое происходит...