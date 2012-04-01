Я уже писал про проблемы при работе с 64-битными Total Commander, Mozilla Firefox / Pale Moon и µTorrent в Windows 7 64-bit. Недавно заметил проблему, аналогичную поведению PS в µTorrent (при автопереключении дублирование буквы, на которой это автопереключение срабатывает при корректной работе ручного переключения), в Access из 64-битного Microsotf Office 2010. Поэкспериментировал и понял, что аналогичное поведение PS есть во всех программах этого пакета.
Сделайте, пожалуйста, превод цифр в сумму прописью как на русском, так и на англ. языке, за основу можно взять решение от http://www.oleansoft.com/rus/dtw_fulltext.htm
но в Пунто это будет удобнее, т.к. не надо будет копипастить:
Хочу что бы горячаяя клавиша переводила "1000" в "1 000 (Одна тысяча рублей), в том числе НДС 18%= 152,54 рублей", а другая - в "1 000 (One thousand euro)"
Всем привет!
У меня начисто пропала иконка Punto Switcher'а из системного трея Win XP.
Причём эта проблема наблюдалась переодически и на предыдущих версиях программы, но время от времени иконка сама появлялась, а теперь, на последней версии программы - 3.2.7, сборка 84 от 19.03.2012 она просто начисто исчезла и не появляется вообще никогда.
Однако, при всём при этом, сама программа работает, т.е. проблема заключается только в том, что отсутствует иконка в трее.
P.S. У меня ещё стоит Kaspersky Crystal, может, у него со Свитчером конфликт какой?
Сам Свитчер присутствует в автозагрузке Windows + в самих настройках Cвитчера стоит галка на пункте "Запускать при старте Windows".
В общем-то и другие иконки иногда не прогружаются в трей, поэтому я уверен, что проблема не в программе, а в моей системе, но Свитчер, в отличие от других программ, вообше перестал обитать в системном трее.
Может кто подскажет, почему такое случается со Свитчером и другими прогами/иконками? Вирусов нет, система работает стабильно, все обновления стоят - никак не могу понять, почему такое происходит...
Цитирую из FAQ: "Мы работаем над поддержкой корректного распознавания других языков". Вопрос остается открытым - действительно ли кто-то работает над этим или можно забыть и не надеяться? Ведь словари и базы для других языков уже давно реализованы в программах-конкурентах, может не надо даже ничего изобретать а просто договориться с разработчиками того же КБНинджа?
При включенной функции ведения дневника очень часто в MS Excel возникает ошибка.
Может быть есть возможность учесть этот нюанс в последующих версиях?
В истории есть 3 записи:
1-я "First"
2-я "Second"
3-я "Third"
Хотелось бы, когда выделяешь запись, она переносилась в буфер обмена. Например, нужно переименовать файл в "Third", но это не получится т.к. в буфере находится "First", а режим "переименования" в winsows исчезает. Приходится сначала вставлять в текстовый редактор, копировать, а потом переименовывать файл.
Можно ли кнопки мыши добавлять в "горячие клавиши"? Хочется "историю буфера" повесить на среднюю кнопку мыши, как в OrfoSwitcher.
Нужно "Проверку орфографии" добавить в меню с горячими клавишами. Можно проверять орфографию "на лету" как в OrfoSwitcher?.
Еще в "историю буфера" помимо "Очистить", можно добавить пункт "Заметки" для часто используемых текстов (как в OrfoSwitcher).
Сейчас (после попадания в Дневник новых данных) отображение в Дневнике прокручивается на самый верх текущего дня. Ужасно неудобно пользоваться.
Спасибо.
Всем привет!
Punto работал нормально долгое время. Были настроены:
Переключение по левый shift - русский, правый shift - английский. Ctrl - переключение обоих языков.
Теперь внезапно переключение по shift перестало работать, хотя в настройках оно стоит...
Предположительно, после обновления SP1 для Visual Studio 2010, хотя не уверен...
Подскажите плиз также, если Punto переустанавливать, как сохранить все настройки (список автозамены и т п ) ?))
Пишем слово, после ввода последней буквы нажимаем два раза на пробел - получаем запятую после слова и пробел. В некоторых ситуациях, съедается последний символ слова и заменяется на запятую, я не могу сейчас точно сказать в каких, но бывает. Отключение пунто убирает проблему.
Windows 7 64-bit Корпоративная. Версия пунто 3.2.7. Автозамены отключены, включено только переключение капслоком и конвертация выделенного текста комбинацией shift+break. Опции вставки запятой в настройках не нашёл. Такое поведение только на 1 машине, на соседних машинах с идентичными настройками пунто такой проблемы нет.
возможно ли соединение в одном дневнике записей относящихся к разным датам , то-есть например если в одном дневнике записи за 1, 2, 3, 4 числа , а в другом записи за 5, 6, 7, 8 числа , то возможно ли перенести записи из второго дневника в первый чтобы в первом дневнике были записи за все дни - 1,2,3,4,5,6,7,8 ?
Здравствуйте!
Периодически происходит вот что: при попытке автозамены происходит не автозамена на нужное слово, а вставляется текст, находящийся в буфере обмена! (По крайней мере, в Word 2003). При повторной попытке всё, как правило, вставляется нормально.
Для тех, кто активно пользуется транслитераций, выкладываем последние правила. Нужно:
1. Скачать 2012_05_03_translit.zip
Отсюда – http://narod.ru/disk/4799
2. Распаковать, получим два файла translit-en.dat и translit-ru.dat
3. Поместить их в папку программы в директорию Data