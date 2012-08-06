Клуб Punto Switcher

август 2012
Punto Switcher & Mac App Store.
6 августа 2012, 16:17

Насколько я понимаю, Punto Switcher в Mac App Store вряд ли когда-либо появится, я правильно говорю?

2 комментария
Как можно помочь в развитии PS?
6 августа 2012, 16:17

Флаги в меню баре жду уж много лет, а меню-бар не резиновый

 

Может как-то отспонсорить выход версии с флагами? Да и вообще пожеланий толковых поднакопилось в этом клубе немало...

5 комментариев
Punto Switcher 3.2.8 для Windows (Release candidate)
6 августа 2012, 21:40

Новая версия Punto Switcher

Что сделано в этой версии:

  • Новые настройки безопасности: выбор срока хранения записей в дневнике.

  • Возможность самостоятельно назначать горячую клавишу или сочетание клавиш для вызова поиска Яндекса.

  • Исправлена ошибка с появлением тултипа (всплывающей подсказки) при отключенной автозамене.

  • Обновлены правила транслитерации и переключения раскладки.

Скачиваем и устанавливаем отсюда.

 

32 комментария
release candidate
Z-кошельки WebMoney
15 августа 2012, 12:26

Не знаю кто именно в этом виноват, но почему-то, когда я копирую в буфер обмена чей-то номер Z-кошелька, в истории буфера обмена Punto Switcher появляется еще 1 "левый" номер Z-кошелька, причем несуществующий в системе WebMoney. Может быть это как-то связанно с работой Punto Switcher?

Номера Z-кошельков представляют собой букву Z и 12 цифр, следующих за ней.

6 комментариев
Отмена раскладки по правому-левому Ctrl
15 августа 2012, 12:28

Очень интересно - почему-то смена раскладки по правому-левому Ctrl или Shift есть, а вот в разделе хоткеев ОТМЕНУ раскладки на правый Ctrl или правый-левый Shift повесить нельзя. Когда-то писал об этом, только не в  клуб, а в предложения или ТП, не помню, мне ответили, мол, "ценное предложение", и все на этом. А действительно, почему раздел хоткеев так зарублен по функциональности?

2 комментария
Вставка Даты и Времени по горячему сочетанию.
21 августа 2012, 19:49

У меня, да и не только, есть необходимость вставлять дату в доументы, отчеты и т.д.

Я нашел решение в виде программы хоткей менеджера Active Keyboard

Хочу что бы в этом списке тоже была такая функция

Ибо нафиг держать две похожие программы из за такой вот мелочи.

Кроме того Active Keyboard не продуман, он оставляет эту дату в буфере обмена затирая то что там было, а надо чтоб после вставки возвращал содержимое буфера в исходное состояние. 

Что думаете?

 

P.S.Люди кому еще нужна эта функция поддрежите меня!!!!

22 комментария
предложения,вставка,пожелание,дата и время
раскладка языка
21 августа 2012, 19:50

Куда то исчез значёк языка...плохо без него...

2 комментария
значёк.язык
Звук при смене раскладки
21 августа 2012, 19:50

Настроил звуки при сменене раскладки. Удобно, но, при смене приложения в котором выставлен другой язык, мне естественно проигрывается звук смены раскладки, но это же неправильно, я раскладку не менял, я сменил приложение! 

У меня вопрос, это так задумано? Мне это неудобно, пришлось звук на смену раскладки клавиатуры отключить. Ктото еще сталкивался с этим, отзовитесь?!

5 комментариев
Индикатор Caps Lock
21 августа 2012, 19:50

Здравствуйте.

Использую Caps Lock для переключения раскладок. Само переключение работает без нареканий, однако индикатор Caps Lock постоянно выключен, из-за чего приходится смотреть на языковую панель, чтоб узнать: какой язык выбран.

Есть ли возможность настроить в Punto Switcher'e индикатор Caps Lock так, чтоб он включался на одной раскладке и выключался на другой? 

Спасибо.  

p.s. Windows 7, Punto Switcher 3.2.7 от 19.03.2012 сборка 84

2 комментария
фичи,предложения,вопросы,Caps Lock,индикатор
Ошибка переключения в Chrom'e
21 августа 2012, 19:52

Вот так Punto переключает языки в адресной строке Хрома - http://yadi.sk/d/iHzMPrLhEaJR and http://yadi.sk/d/9kQQk2O6EbZX (вставить картинки не получилось из-за ошибки). Поясню. Оставляет первую букву, затем пишет вторую с точность на обратном языке. Переключает с ошибкой не все слова. Например yandex и яндекс пишет без ошибок, в чем я не удивлен конечно!

Ах да, этот баг "работатет" только с включенной функцией Живой поиск. С выключенным Живым поиском проблем нет.

 

Window 7 x64, Chrome 21.0.1180.79

6 комментариев
Переключение раскалдки в адресной строке!
21 августа 2012, 23:06

Было бы замечательно, если бы Punto Switcher автоматический переключал раскладку клавиатуры на English при наведении курсора в адресную строку браузера! Желательно в Mozilla Firefox!

4 комментария
Punto Switcher for Mac 1.2.1.19
24 августа 2012, 21:40

Выкладываем на бета-тестирование новую сборку Punto Switcher for Mac - 1.2.1.19.

Что нового в этой версии:

  • Добавлена совместмость с OS X 10.8
  • Программа поддерживает расширенное количество раскладок - в том числе новую версию раскладки Бирмана (3.0)
  • Исправлены утечки памяти
  • Можно назначать сочетания формата Shift/Alt/Ctrl + Spacebar
  • Улучшено переключение в браузерах и прочих приложениях.
  • Обновлены правила.

Большое спасибо всем, кто пользуется программой и присылает репорты - без вашей помощи мы не могли бы развивать продукт!

Скачать Punto можно отсюда.
Если у вас версия Mac OS 10.6 (Snow Leopard), скачайте этот пакет.

49 комментариев
Хотелось бы увидеть следующий функционал:
28 августа 2012, 16:53

1)Переключение раскладки по клавише ALT

2)Переключение раскладки по регулярным выражениям в программе 

 Пример переключить на раскладку N если было введено -ю до и | или после символов для программы M

3) Привязать раскладку по умолчанию к программе M если Программа получает фокус то перейти на на раскладку N.

4) При удерживание 1 клавиши в течение определенного времени настройка действий Пример:

При удерживание клавиш символов в течение N секунд, очистить буфер, и не заполнять буфер замены в течение M секунд после отпускания клавиши (время желательно в миллисекундах 500 - 60000), для программы такой то (выбор все или по еxe, заголовку окна)

3 комментария
Power, Sleep, WakeUp, F13, F14, F15
28 августа 2012, 16:53

Попалась клавиатура с клавишами Power, Sleep, WakeUp - и обнаружилось, что при настройке "горячих клавиш" Punto их не видит. Это очень печально. 

То же относится к F13, F14, F15 - и другим клавишам, которые могут попасться на клавиатуре, или быть назначены через "Scancode Map".

Вопрос разработчикам - есть ли какой-либо вариант задействовать эти клавиши? 

5 комментариев
Player + индикатор
28 августа 2012, 16:54

В момент просмотра фильма - виден значёк поверх экрана;

* очень нужна опция - отключить ввод для "overlay" приложений (!)

1 комментарий
Проблемы с Ultraedit
28 августа 2012, 16:54

Странно, что во всем интернете не нашел ни одной жалобы на работу Punto в Ultraedit. Может, это у меня какие-то локальные проблемы?

 

Собственно проблема заключается в том, что в Ultraedit (и только в нем — из массы попробованных мною текстовых редакторов, процессоров, браузеров и пр.) переключение текущего набранного слова по Break приводит к тому, что конвертируется не последнее слово, а вся строчка, в которой оно пишется, и вся эта конвертированная строка вставляется в позицию курсора. То есть если, например, набрать в строке, где уже набиты:

---------------------

слово1 слово2 слово3

---------------------

какое-то сочетание символов, для которого Punto посчитает правильной другую раскладку (часто бывает нужно поменять окончание, и набор с клавиатуры будет заключаться в «слове» _ющее_), то получаем после нажатия кнопки смены раскладки (новое слово — totrfrjtnjckjdj):

---------------------

слово1 слово2 слово3 totrfrjtnjckjdjckjdj1 ckjdj2 ckjdj3 ещекакоетослово

---------------------

 

С конкретной кнопкой Break в редакторе ничто не конфликтует, но пробовал вешать смену раскладки на разные другие хоткеи.

Смена раскладки для _выделенного текста_ происходит совершенно правильно, без малейших проблем.

Автоматическая смена раскладки по пробелу происходит совершенно правильно, без малейших проблем (поэтому если бы в примере выше я нормально набрал «еще какое-то слово», то переключение произошло бы без этого мусора).

 

Собственно вопросы:

1. Наблюдал ли кто-нибудь еще такое?

2. По-видимому, это все-таки проблема редактора, но нельзя ли ее как-то конкретизировать, чтобы понять, что́ им писать в техподдержку? Сергей, если у вас будет возможность попробовать на практике — было бы отлично. Ultraedit доступен в виде шароварной версии.

На всякий случай адрес для скачки: http://www.ultraedit.com/downloads/ultraedit_download.html

5 комментариев
Регулярно сбрасывается список программ-исключений
28 августа 2012, 16:54
Это как-то лечится?
Punto 3.2.7.
W7 Pro SP1
6 комментариев
буфер обмена
28 августа 2012, 16:55
сделайте в настройках возможность заменять находящийся в буфере обмена текст на тот который я выбрал из истории. То есть отключить восстановление буфера обмена.
9 комментариев
клипбоард,предложения,история,Буфер
Проблема с запятой.
28 августа 2012, 16:55

В двух редакторах, используемых мной для Живого журнала — собственно редактор Живого журнала и Semagic — не срабатывает двойной пробел, которым пользуюсь в других редакторах. Не подскажите, как сделать так, чтобы она работала и в этих редакторах.

Кроме этого приходится вставлять запятую и после, того как использована клавиша со стрелкой право или влево, хотя в разделе «Устранеие проблем» никакие галочки не выставлены. приходится удалить последнюю букву «Backspace», вводить её снова, после чего нажимать два пробела.

 

1 комментарий
MacBook с Windows 7 (bootcamp)
30 августа 2012, 13:34

На моем макбуке параллельно мак ос, установлена ос -  Windows 7 64 bit.

Я скачал punto switcher, установил. У меня нет цифровой клавиатуры, а также такой кнопки как Break/Pause. Поэтому я ее переназначаю в горячих клавишах PS на другие клавиши... Но, когда пытаюсь использовать данную горячую клавишу, у меня на секунду всё подвисает, а после PS вылетает с ошибкой. Уже давно мучаюсь, качаю каждую новую версию, но данная проблема остается везде.

 

 

4 комментария
macbook,apple,bootcamp