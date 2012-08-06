Насколько я понимаю, Punto Switcher в Mac App Store вряд ли когда-либо появится, я правильно говорю?
Насколько я понимаю, Punto Switcher в Mac App Store вряд ли когда-либо появится, я правильно говорю?
Флаги в меню баре жду уж много лет, а меню-бар не резиновый
Может как-то отспонсорить выход версии с флагами? Да и вообще пожеланий толковых поднакопилось в этом клубе немало...
Новая версия Punto Switcher.
- Новые настройки безопасности: выбор срока хранения записей в дневнике.
- Возможность самостоятельно назначать горячую клавишу или сочетание клавиш для вызова поиска Яндекса.
- Исправлена ошибка с появлением тултипа (всплывающей подсказки) при отключенной автозамене.
- Обновлены правила транслитерации и переключения раскладки.
Скачиваем и устанавливаем отсюда.
Не знаю кто именно в этом виноват, но почему-то, когда я копирую в буфер обмена чей-то номер Z-кошелька, в истории буфера обмена Punto Switcher появляется еще 1 "левый" номер Z-кошелька, причем несуществующий в системе WebMoney. Может быть это как-то связанно с работой Punto Switcher?
Номера Z-кошельков представляют собой букву Z и 12 цифр, следующих за ней.
Очень интересно - почему-то смена раскладки по правому-левому Ctrl или Shift есть, а вот в разделе хоткеев ОТМЕНУ раскладки на правый Ctrl или правый-левый Shift повесить нельзя. Когда-то писал об этом, только не в клуб, а в предложения или ТП, не помню, мне ответили, мол, "ценное предложение", и все на этом. А действительно, почему раздел хоткеев так зарублен по функциональности?
У меня, да и не только, есть необходимость вставлять дату в доументы, отчеты и т.д.
Я нашел решение в виде программы хоткей менеджера Active Keyboard
Хочу что бы в этом списке тоже была такая функция
Ибо нафиг держать две похожие программы из за такой вот мелочи.
Кроме того Active Keyboard не продуман, он оставляет эту дату в буфере обмена затирая то что там было, а надо чтоб после вставки возвращал содержимое буфера в исходное состояние.
Что думаете?
P.S.Люди кому еще нужна эта функция поддрежите меня!!!!
Куда то исчез значёк языка...плохо без него...
Настроил звуки при сменене раскладки. Удобно, но, при смене приложения в котором выставлен другой язык, мне естественно проигрывается звук смены раскладки, но это же неправильно, я раскладку не менял, я сменил приложение!
У меня вопрос, это так задумано? Мне это неудобно, пришлось звук на смену раскладки клавиатуры отключить. Ктото еще сталкивался с этим, отзовитесь?!
Здравствуйте.
Использую Caps Lock для переключения раскладок. Само переключение работает без нареканий, однако индикатор Caps Lock постоянно выключен, из-за чего приходится смотреть на языковую панель, чтоб узнать: какой язык выбран.
Есть ли возможность настроить в Punto Switcher'e индикатор Caps Lock так, чтоб он включался на одной раскладке и выключался на другой?
Спасибо.
p.s. Windows 7, Punto Switcher 3.2.7 от 19.03.2012 сборка 84
Вот так Punto переключает языки в адресной строке Хрома - http://yadi.sk/d/iHzMPrLhEaJR and http://yadi.sk/d/9kQQk2O6EbZX (вставить картинки не получилось из-за ошибки). Поясню. Оставляет первую букву, затем пишет вторую с точность на обратном языке. Переключает с ошибкой не все слова. Например yandex и яндекс пишет без ошибок, в чем я не удивлен конечно!
Ах да, этот баг "работатет" только с включенной функцией Живой поиск. С выключенным Живым поиском проблем нет.
Window 7 x64, Chrome 21.0.1180.79
Было бы замечательно, если бы Punto Switcher автоматический переключал раскладку клавиатуры на English при наведении курсора в адресную строку браузера! Желательно в Mozilla Firefox!
Выкладываем на бета-тестирование новую сборку Punto Switcher for Mac - 1.2.1.19.
Что нового в этой версии:
- Добавлена совместмость с OS X 10.8
- Программа поддерживает расширенное количество раскладок - в том числе новую версию раскладки Бирмана (3.0)
- Исправлены утечки памяти
- Можно назначать сочетания формата Shift/Alt/Ctrl + Spacebar
- Улучшено переключение в браузерах и прочих приложениях.
- Обновлены правила.
Большое спасибо всем, кто пользуется программой и присылает репорты - без вашей помощи мы не могли бы развивать продукт!
Скачать Punto можно отсюда.
Если у вас версия Mac OS 10.6 (Snow Leopard), скачайте этот пакет.
1)Переключение раскладки по клавише ALT
2)Переключение раскладки по регулярным выражениям в программе
Пример переключить на раскладку N если было введено -ю до и | или после символов для программы M
3) Привязать раскладку по умолчанию к программе M если Программа получает фокус то перейти на на раскладку N.
4) При удерживание 1 клавиши в течение определенного времени настройка действий Пример:
При удерживание клавиш символов в течение N секунд, очистить буфер, и не заполнять буфер замены в течение M секунд после отпускания клавиши (время желательно в миллисекундах 500 - 60000), для программы такой то (выбор все или по еxe, заголовку окна)
Попалась клавиатура с клавишами Power, Sleep, WakeUp - и обнаружилось, что при настройке "горячих клавиш" Punto их не видит. Это очень печально.
То же относится к F13, F14, F15 - и другим клавишам, которые могут попасться на клавиатуре, или быть назначены через "Scancode Map".
Вопрос разработчикам - есть ли какой-либо вариант задействовать эти клавиши?
В момент просмотра фильма - виден значёк поверх экрана;
* очень нужна опция - отключить ввод для "overlay" приложений (!)
Странно, что во всем интернете не нашел ни одной жалобы на работу Punto в Ultraedit. Может, это у меня какие-то локальные проблемы?
Собственно проблема заключается в том, что в Ultraedit (и только в нем — из массы попробованных мною текстовых редакторов, процессоров, браузеров и пр.) переключение текущего набранного слова по Break приводит к тому, что конвертируется не последнее слово, а вся строчка, в которой оно пишется, и вся эта конвертированная строка вставляется в позицию курсора. То есть если, например, набрать в строке, где уже набиты:
---------------------
слово1 слово2 слово3
---------------------
какое-то сочетание символов, для которого Punto посчитает правильной другую раскладку (часто бывает нужно поменять окончание, и набор с клавиатуры будет заключаться в «слове» _ющее_), то получаем после нажатия кнопки смены раскладки (новое слово — totrfrjtnjckjdj):
---------------------
слово1 слово2 слово3 totrfrjtnjckjdjckjdj1 ckjdj2 ckjdj3 ещекакоетослово
---------------------
С конкретной кнопкой Break в редакторе ничто не конфликтует, но пробовал вешать смену раскладки на разные другие хоткеи.
Смена раскладки для _выделенного текста_ происходит совершенно правильно, без малейших проблем.
Автоматическая смена раскладки по пробелу происходит совершенно правильно, без малейших проблем (поэтому если бы в примере выше я нормально набрал «еще какое-то слово», то переключение произошло бы без этого мусора).
Собственно вопросы:
1. Наблюдал ли кто-нибудь еще такое?
2. По-видимому, это все-таки проблема редактора, но нельзя ли ее как-то конкретизировать, чтобы понять, что́ им писать в техподдержку? Сергей, если у вас будет возможность попробовать на практике — было бы отлично. Ultraedit доступен в виде шароварной версии.
На всякий случай адрес для скачки: http://www.ultraedit.com/
Punto 3.2.7.
W7 Pro SP1
В двух редакторах, используемых мной для Живого журнала — собственно редактор Живого журнала и Semagic — не срабатывает двойной пробел, которым пользуюсь в других редакторах. Не подскажите, как сделать так, чтобы она работала и в этих редакторах.
Кроме этого приходится вставлять запятую и после, того как использована клавиша со стрелкой право или влево, хотя в разделе «Устранеие проблем» никакие галочки не выставлены. приходится удалить последнюю букву «Backspace», вводить её снова, после чего нажимать два пробела.
На моем макбуке параллельно мак ос, установлена ос - Windows 7 64 bit.
Я скачал punto switcher, установил. У меня нет цифровой клавиатуры, а также такой кнопки как Break/Pause. Поэтому я ее переназначаю в горячих клавишах PS на другие клавиши... Но, когда пытаюсь использовать данную горячую клавишу, у меня на секунду всё подвисает, а после PS вылетает с ошибкой. Уже давно мучаюсь, качаю каждую новую версию, но данная проблема остается везде.