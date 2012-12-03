Может быть, здесь кто-нибудь случайно знает что-то об этом?..
Может быть, здесь кто-нибудь случайно знает что-то об этом?..
невозможно в скайпе ввести сообщение. две буквы и скайп закрывается. экпериментировал долго...потом .заранее перелючал на русский язык и, тогда можно было общаться. теперь в "пунто" ввел" скайп" в программы исключения, и скайп работает. тема для разработчиков.запятая по двойному нажатию тоже не работает. извините что главная фотка ко второй проблеме
Здравствуйте!
Недавно прогуливаясь по сети наткнулся на одну программу и хотел бы видеть данный функционал в Вашей программе так как Вы постонно работаете над ней, а они нет.
Вот название программы оно и ссылаеться на сайт разработчика программы VirtAssist - Данная программа более функциональна очень бы хотелось видеть весь набор дополнении в новых версиях программы Punto Switcher
Здравствуйте. У меня на ноутбуке отсутствует клавиша Pause Brake. Как мне назначить другую клавишу для функции замены? Варианты с дополнительной клавиатурой и эмуляцией не устраивают. Спасибо.
Суть проблемы такая. По характеру работы у меня имеются сотни папок по названию компаний-клиентов. Перемещаться по ним удобнее всего вводя первые буквы, курсор сам сразу встает на нужную папку (например, набираю "янд...." он перемещается на папку Яндекс, далее я захожу в нее и продолжаю работу). Так вот бывает, что название компании Пинто не распознает и переключает раскладку, после чего Пунто "как бы нажимает backspace", чтобы исправить то, что я набрал и напечатать на другом языке и меня еще и на папку выше выкидает, а тои две - три!!.Добавлять название каждой компании в исключения не представляется возможным.
Как можно добавить работу клавиатуры непосредственно в окнах папок проводника в исключения?
В этой версии:
Реализована полная совместимость с OS X 10.8.
Добавлена поддержка дополнительных раскладок, в том числе новой версии раскладки Бирмана (3.0).
Исправлены утечки памяти.
Появилась возможность назначать комбинации клавиш для переключения раскладки в формате «Shift/Alt/Ctrl + Spacebar».
Улучшено переключение раскладки в браузерах и других программах.
Обновлены правила автопереключения.
Улучшены алгоритмы обработки выделенного текста.
Повышена скорость работы программы.
Команда разработки Punto Switcher благодарит всех пользователей – ваша помощь при разработке программы очень важна!
Скачать Punto можно отсюда.
Сделайте для windows 7 как в windows 8 опцию запоминания общей раскладки языка для всех предложений сразу, а не для каждого приложения персонально.
Здраствуйте.
Я использую Mac OS 10.6.8 на MacBook 4.1 (2009 год) и после обновления PuntoSwitcher c 1.2.1 до 1.2.2 возникла лишняя раскладка Russian-PC (Русская-ПК), которая мешает и ее никак не отключить. Среди системных раскладок она отключена
Также включено использование Клавиатуры и Символы, для того чтобы использовать дополнительный вкладки, и при отключении лишняя раскладка все равно не пропадала.
Также пробовал ставить 1.2.0-1.2.1 и проблема все так же осталась.
Прошу советов/помощи у тех кто сталкивался с проблемой
Я использую Mac OS 10.8 и у меня установлено два диска один SSD под систему другой HD для хранения данных.
Папку пользователя я перенес на HD, перенес таким способом. Системные Настройки -> Пользователи и группы - Администратор - правой кнопкой мыши - Дополнительные параметры.
Папка пользователя /Volumes/Mac HD/.......
Так я комп настроил после устанвки системы. Попытался утановить Punto Switcher - Установщик сообщил что установка не выполнена - Установщик обнаружил ошибку, вызвавшую сбой установки....
Попробовал все версии Punto Switcher не смог установить не одну.
В Пользователях и группах создал еще одну Test запись и не чего не меняя в дополнительных настройках после перезагрузки системы вхожу под вновь созданным Test пользователем и пробую установить Punto Switcher
проблем ни каких не возникло. Punto Switcher встал как положено.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой. На сколько я понял проблема возникает из за смены места расположения папки пользователя.
Здравствуйте. 1г-1,5 не обновлялся, все функции работали нормально, после обновления пунто свитчера (дома win7 и на работе win xp sp3, со всеми апдейтами) появилась проблема следующего характера:
Если напечатать, к примеру, слово "привет" в нужной раскладке, а потом перевести его в другую "ghbdtn", то обратную операци. пунто отказывается производить. На предыдущих версиях все работало нормально.....
+ (на работе) иногда отказывается вообще переводить слово в другую раскладку пока сам не сменишь раскладку (или не перезапустишь пунто), после чего на этом же слове все работает нормально.
Версия 3.2.8 от 23.07.2012 сборка 94
Когда загружается Windows (у меня Windows 7 Профессиональная), не запускается Punto Switcher, не смотря на то, что галочка на "Запускать при старте Windows" стоит. Помогите, пожалуйста!
Windows 7 64-b
долго мучился, не мог понять, почему перестали работать горячие клавиши переключения раскладки, регистра и транслитерации выделенного текста - причем вне зависимости от того, назначал я на них стандартную комбинацию или нестандартную
наконец обнаружил, что их блокирует включенное переключение регистра по caps lock - причем, кажется, другие клавиши при назначении на переключение регистра так не действуют; впрочем, это еще буду проверять, как оно пойдет при новой сесии
пожелание разработчикам - 1) потестируйте тоже, что за баг возникает 2) вынесите эти действия в меню, а то их можно сделать только горячими клавишами, и если вдруг заблокировалось - punto лишается половины полезной функциональности
От версии к версии у меня программа так и не может нормально работать с Outlook. На текущий момент Outlook 2013 и пунто 3.2.8 - конвертация выделенного текста проходить через раз - чаще выдается сообщение Отмена не возможна.
Вариант с отключением проверки орфографии для меня не приемлим.
Проблемы на разных машинах, разных ОС и Офисах Win7+Outlook2010, Win8+Outlook2013
Установила PUNTO S. Хорошо,что успела до этого выйти в Интернет,потому что
пароль ввести невозможно.Ставлю англ. раскладку,начинаю вводить пароль-раскладка меняется на RU. Пробовала держать мышкой En,всё равно меняется.
Вводить можно только цифры. Что у этой программы в уме,не знаю.
Пробовала её удалить с помощью CCleaner--не удаляется,(удалить,деинсталяция-
не действуют).Только появился в трее значок--ИСПРАВЛЕНИЕ.
Зачем она нужна,как она работает,почему в её НАСТРОЙКАХ ничего не действует?!
Ноуту 2 месяца,работает прекрасно.Виндоуз 7. Ноут сильный. Работаю в основном на Файерфокс.
Если это так,то как от неё избавиться? В программах и компонентах она есть,но ,может,получу ответ?
Если нет,удалю безжалостно.
здравствуйте,
у меня проблема с печатью символов немецкой раскладки.
там есть некоторые буквы с точками на верху ("умлауты", если говорить правильно)
у меня как раз город называется Östringen, но когда я поставила его в автозамену, мне всегда выдает без точек - Ostringen
и что я уже только не пробовала, в том числе добавлять языки в языковую панель, - ничего не помогает...
как с этим справиться?
Уважаемый разработчик, сделайте пожалуйста изменяемый размер окошка программы.
Где хранится файл с данными из Автозамены? В какой папке программа его размещает обычно?
Почему пользователю нельзя редактировать файл с данными Автозамены?
Ещё сегодня утром у меня было около 70 слов для Автозамены. А сейчас они неожиданно исчезли.
Если бы был модерируемый файл, в котором записывались бы все слова для Автозамены, то было бы гораздо удобнее.
Ходит легенда что есть некий replace.dat но я его так и не нашел.
Вопрос в том откуда Пунто её берет и как её убрать?! В Региональных настройках в списке языков только Русский и Английский, но Пунто видит Китайский Традиционное письмо...
Что за бред?
Команда разработки Punto Switcher поздравляет вас
с Новым Годом! Желаем всем счастья, здоровья
и удачных переключений!