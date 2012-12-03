Пару месяцев назад во время переезда мне кто-то давал ссылку на некую аудиозапись, где рассказывалось то ли об истории Punto Switcher, то ли он приводился в качестве примера; основное, что было - про мнения людей, которые про что-нибудь считают в духе "не нужно", или как-то так. К сожалению, во время переезда (недаром говорят, что как 3 пожара) это всё потерялось, и я не помню ни точных формулировок, ни кто давал ссылку или где это было, и даже, за те ли это даты было, так что поиск, увы, не помог (много чего перепробовал). Помню только, что касалось пунто свитчера, так уж было записано на листочке, "послушать про пунто"



Может быть, здесь кто-нибудь случайно знает что-то об этом?..