Вещь безусловно хорошая, но обладает существенными недостатками.

Аббревиатуры

При написании аббревиатур - точнее, коротких слов, которых нет в базе (включая предлоги, союзы и другие короткие служебные части речи) - программа переключает раскладку там, где не надо. Много нервов уходит на то, чтобы возвратить слово к тому состоянию, как его написал первоначально, а не как переключил Punto Switcher. В то же время, если бы в коротких словах переключение раскладки не осуществлялось, исправить 2-х - 3-х буквенное слово при действительной неправильной раскладке пользователям самим не составило бы особого труда. Будь я разработчиком программы, сделал бы так, чтобы переключение осуществлялось при написании слова не менее чем из 4-х - 5-и букв.

В играх

Когда зайдёшь в какую-нибудь игру, из-за Punto Switcher не всегда срабатывает нажатие клавиши буквы X(Ч). Слышен характерный для переключения звук, но сама кнопка не срабатывает.

По этим причинам пришлось удалить Punto Switcher и перейти на программу конкурента.