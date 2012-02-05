Клуб Punto Switcher

февраль 2012
Недостатки программы
5 февраля 2012, 22:26

Вещь безусловно хорошая, но обладает существенными недостатками.

 

Аббревиатуры

 

При написании аббревиатур - точнее, коротких слов, которых нет в базе (включая предлоги, союзы и другие короткие служебные части речи) - программа переключает раскладку там, где не надо. Много нервов уходит на то, чтобы возвратить слово к тому состоянию, как его написал первоначально, а не как переключил Punto Switcher. В то же время, если бы в коротких словах переключение раскладки не осуществлялось, исправить 2-х - 3-х буквенное слово при действительной неправильной раскладке пользователям самим не составило бы особого труда. Будь я разработчиком программы, сделал бы так, чтобы переключение осуществлялось при написании слова не менее чем из 4-х - 5-и букв.

 

В играх

 

Когда зайдёшь в какую-нибудь игру, из-за Punto Switcher не всегда срабатывает нажатие клавиши буквы X(Ч). Слышен характерный для переключения звук, но сама кнопка не срабатывает.

 

По этим причинам пришлось удалить Punto Switcher и перейти на программу конкурента.

2 комментария
Первое слово не исправляется
5 февраля 2012, 22:27

Почему всегда первое слово напечатанное в новом окне автоматически не исправляется на нужную раскладку? А второе - пожалуйста.

8 комментариев
вопросы,багрепорт,юзабилити
Перенос списка автозамены в новую версию программы.
5 февраля 2012, 22:29


Спасибо авторам за такую отличную программу. Действительно, экономит много времени и нервов.Однако вопрос от пользователя Punto Switcher с десятилетним стажем. 

Как перенести список автозамены из старой версии в новую? Вопрос задавался пользователями программы ранее, а точнее (20 мая 2011 года, 15:53) остался как мне кажется без ответа. 

В прежних версиях эта проблема решалась просто копировался файл replace.dat из старой версии программы сохранялся, а после замены файла новой версии, список работал без проблем, используя наработки прежних лет. 

Сейчас после установки последней версии, обнаружил что файл replace.dat  сохраняет информацию о автозамене в нечитаемой абракадабре, соответственно файл replace.dat из старой версии в кириллице новая версия не понимает. Подскажите пожалуйста решение этого немаловажного вопроса, при переходе на новые версии программы, как я понимаю с новыми возможностями.

Благодарю. 

8 комментариев
автозамена,вопросы,FAQ
Punto Switcher для Android
8 февраля 2012, 15:41

Добрый день! Пользуюсь уже лет 12!!!

А как на счет сварганить ЗPunto Switcher под Android?

7 комментариев
Не срабатывает автозагрузка
13 февраля 2012, 18:03

с недавних пор Punto перестал автоматически загружаться при входе в Windows. уж и не знаю что делать. в настройках стоит автозагрузка. пробовала удалять и устанавливать заново-не помогло. что посоветуете? 

3 комментария
Не ставится Punto
16 февраля 2012, 13:27

Пользуюсь Пунто довольно давно, привык...

Недавно он у меня захулиганил, стал переключать раскладку избирательно, по настроению.

Сносил его "по-дедовски", грохнул папку из програм файлс, потом скачал установщик - и всё: быстро мелькает "подготовка к установке", программа не ставится. Пробовал удалять остатки "старого" пунто через панель управления (там пунто все еще висит, хотя через поиск не находится ни одного файла с сочетанием punto)- выскакивает "Ошибка пакета установщика Windows", пробовал чистить реестр CCleaner тоже не помогает...

6 комментариев
Проблема с размером Punto Switcher 3.2.6 от 17.11.11
16 февраля 2012, 13:28

Написано, что размер файла 9.9 Мегабайт, а при скачивании он получается только 1.8 Мегабайт, причем я пробовал в двух браузерах - FF10 и IE8.

В чём проблема?

7 комментариев
Не устанавливается Punto Switcher
16 февраля 2012, 13:28

Здравствуйте.

Не устанавливается программа.Раньше всё работало,был пользователем Punto Switcher много лет,ставил на другие свои компьютеры,но вот что-то случилось и не работает больше,не вижу её,не реагирует на кнопку Paus Break.

Чистил комп.,и TuneUp Utilities 2012(b поставил её в программы при загрузке), скачал последнюю версию и переводил программу на другие диски-нет её в работе и визуально в панели инструментов.При клике по PuntoSwitcherSetup.exe,проявляется рамка "идёт подготовка к установке" буквально на 1 сек. и всё...

Помогите gj;fkeqcnf её установить,а то устал вручную переключать раскладку с англ. на русский и обратно.Спасибо.

3 комментария
Разработчикам по улучшению
19 февраля 2012, 19:13

Здравствуйте!

Добавьте, пожалуйста, в программку список(таблицу) символов(или слов) исключений при смене расскладки.

То есть

я пишу:  .lj,fdbnm()  

нажимаю брейк - получаю:  юдобавить()

а хотелось-бы :  .добавить() 

а именно исключить символ .  - при переключении расскладки (и другие символы)

для программирования - очень необходимо.

Зарание Спасибо! 

5 комментариев
Странности, работает мимо настроек.
21 февраля 2012, 13:21

Версия 3.2.6:

- установлено три языка, русский, иврит, английский

- язык по умолчанию - английский

- настроено переключать только между английским и русским

Что имеем:

- по Break или Shift+Break переключает или конвертирует через все три

- при переводе в другой язык периодически портит или не переводит или удаляет первую букву (не всегда, алгоритм непонятен)

- иногда при перемещении курсора по тексту самопроизвольно переводит язык ввода (меняется флажок) на Русский, хотя по умолчанию стоит язык английский

Есть смутное предположение, что эти глюки могут быть из-за ОС. Пробую переустановить Punto и наблюдать далее.

ОС Windows 7 Ultimate (лицензия, апгрэйд из Professional кодом - официальным)

6 комментариев
Автоматический перевод раскладки при вводе пароля и в адресной строке
24 февраля 2012, 12:06
Доброго времени суток!
Научите, пожалуйста, программу распознавать поля ввода пароля (там, где символы скрываются), чтобы программа не производила перевод раскладки. Очень часто случайная комбинация распознаётся, как в неправильной раскладке, а также довольно часто встречаются пароли из русских слов, вводимых на латинице. Есть необходимость введения данной опции и, скорее всего, по умолчанию. Т.к. из-за таких переводов необходимо создавать правила, содержащие часть пароля, что негативно влияет на безопасность. Перехват вводимых символов в область ввода пароля вообще является потенциальной угрозой безопасности (например, при автоматическом предложении создания правила, когда пароль засвечивается, да и вообще при складывания пароля в буфер). Из-за данных обстоятельств на одно время пришлось отказаться от использования программы.
Также требуется улучшение логики работы с областью ввода адреса в адресной строке браузера. Необходимо распознавать принудительное и ошибочное переключение раскладки. Достаточно часто возникают ситуации с ошибочным автоматическим переводом раскладки.
Хотелось бы поблагодарить разработчиков за полезный программный продукт. Ждём дальнейшего развития продукта, улучшения логики и пополнения словаря. В этом есть необходимость, чтобы получать полностью рабочий продукт "из коробки".
С Уважением, Сергей.
4 комментария
адрес,adress,пароль,url,password
Неправильная работа мыши при запущенном Punto Switcher
24 февраля 2012, 12:07

Доброго времени суток. 

Заметил очень неприятную особенность в работе Punto Switcher. Когда запущена Punto Switcher, то все клики мышкой где бы то нибило приходится делать дважды, а иногда и трижды. Даже вызов контекстного меню по нажатию правой кнопки мыши. Но как только я выгружаю Punto Switcher то работа мыши восстанавливается. Использую  Logitech for Mac с фирменным драйвером поставляемым в комплекте самой последней версии. 

Если какой нибудь способ решить данный баг? Или нужно ждать следующей версии?

 

Core 2 Quad - 4Gb Ram. - nVidia 8600GT 512Mb. Mac pro - OS x 10.7.3

2 комментария
Добавить возможность переключения раскладки Windows с помощью... ctrl+Shift
24 февраля 2012, 12:08
Добрый день,
такая ситуация - коллега иногда использует португальский язык. Если его добавить в список раскладок, то Винда переключается циклически между всеми 3 языками - это очень мешает. В Пунто есть возможность использовать альтернативное сочетание клавиш для переключения только между 2 языками, но было бы здорово настроить систему следующим образом:
в Windows настроить переключение раскладок по Alt+Shift, а в Пунто настроить переключение между русским и английским по Ctrl+Shift. Тогда между русским и английским она бы переключалась, как раньше, а для португальского она бы нажимала Alt+Shift. Я ей настроил альт. переключение по Ctrl, но ей не понравилось и она попросила вернуть, как было.
2 комментария
фичи,предложения,пожелание,альтернативное переключение,3 языка
Баг Punto при работе в SDL Trados
24 февраля 2012, 12:09

Когда-то уже писал об этом, но никакого ответа не получил. Попробую еще раз.

Windows 7 x64

Punto Switcher 3.2.6 (в более ранних версиях проблема тоже была)

Баг проявляется в программах SDL Trados Studio 2009, SDL Trados 2007 и др.

 

Cкриншот проблемы:

Последовательность действий:

1. Печатал в русской раскладке.

2. При вводе Micro раскладка сменилась автоматически.

3. После SD поставил точку, оставаясь в английской раскладке.

4. Нажал ALT + ADD ("плюс" на дополнительной цифровой клавиатуре) - стандартное сочетание для перехода к следующему предложению в Trados.

5. Набрал "Затем" в английской раскладке (Pfntv) - автоматическое переключение не сработало.

6. Нажал Pause/Break - при переключении вылезли лишние буквы, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся сконвертированным последним словом предыдущего предложения.

 

Такой баг при выполнении перечисленных действий вылезает каждый раз, то есть довольно часто. Если предыдущее предложение закончилось английскими буквами, первое слово следующего никогда автоматически не переключается, а при принудительном переключении обязательно вылезают лишние буквы. Пробовал менять сочетание клавиш - вместо Alt+Add ставил Alt+P или Ctrl+W - безрезультатно, проблема повторяется. В настройках Punto все галочки сняты:

 

Сталкиваюсь с этим багом уже очень давно, как минимум лет 5-6.

8 комментариев
багрепорт
Не работает в приложениях от другого пользователя
24 февраля 2012, 12:09

Когда PS работает от имени пользователя, а, например, Visual Studio, от имени администратора, то переключение раскладки в Visual Studio не работает. Нельзя никак исправить?

3 комментария
сохранение настроек Punto Switcher при переносе папки установленным PS с одного компьютера на другой
29 февраля 2012, 19:40

сразу стоит отметить - пользуюсь punto swither-ом всегда, почти всегда, по роду своей деятельности приходится мгого переписки сохранять, скрипты редактировать, логи держать, пунто все это держит в одном месте - в дневнике, разумеется если дневник включен. PS использую предустановленную папку на корпоративном компе с ограниченными админ правами (в так случае PS не требует установки а просто тупо работает из папки).

недавно обжегся я с PS при следующих обстоятельствах. в компании меняли компы на новые. я по старой памяти скопировал папку Punto switcher и вставил ее на новый комп. и продолжал работать в своем режиме.

но каково было мое удивление через неделю, когда вдруг нужен был большой кусок скрипт, я понаделся что его логи сохранились в   Punto Switcher. Ан хрен, не тут-то было. настройки не сохраняются Punto Switcher при переносе папки установленным PS с одного компьютера на другой.

 

вопрос:

как при переносе папки с предустановленным  Punto Switcher сохранить все ранее установленные настройки. приоритет - дневник. 

 

предположения:

если это включается в ветке реестра -  укажите плиз эту ветку.

 

PS.

а мой коллега софтину называет - Puntos Witcher. и что-то в этом есть. Выходка ведьмы. что-то в этом роде. придавая при этом настроение типа -   алгоритм Punto Switcher иногда непредсказуем

2 комментария
puntoswitcher,punto.exe,ps.exe,punto,diary.exe,настройки punto switcher,punto switcher без установки,Punto Switcher,diary.dat,PS,дневник
Возможности
29 февраля 2012, 19:40

Вспоминаю, году где-то в 2007 сообщалось, что программа будет поддерживать много языков. Подскажите, что изменилось за последние 5 лет и сколько языков сейчас поддерживает программа?

9 комментариев
Перестает работать
29 февраля 2012, 19:41

Всем доброго дня. Через какое-то время после запуск апрограммы, она перестает работать. То есть вообще - не переключает автоматом, а при нажатии PAUSE/BREAK пишет "Переключение невозможно", играет звук и не переключает. Пробовал переустановить - скачал текущий дистрибутив - он долго не хотел ставиться, потом встал, после полного удаления программы, как тут описано в нескольких постах. Встал, запустился, и через 15-20 минут перестал переключать. Симптомы те же. В свежеустановленной версии специально не менял никаких настроек, все по дефолту. ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!

 

4 комментария
Пароли
29 февраля 2012, 19:56

У многих пароли состоят из, например, русских слов на английской раскладке, и Пунто меняет раскладку, не давая возможности вбить пароль. Не плохо было бы добавить в новую версию функцию "Не переключать раскладку при вводе паролей"

11 комментариев