Windows 7 x64 SP1 Pro, PuntoSwitcher 3.2.6.72

Обнаружил, что в Total Commander 8.0 beta 15 x64 в некоторых случаях не работают клавиши перехода по элементам управления в диалоговых окнах. Например, если открыть диалог изменения атрибутов, то нажатие на клавишу "a", "r", "h" или "s" (в английской раскладке) должно переключить чекбокс с соответствующим файловым атрибутом, однако этого не происходит. Кроме того, не работают сочетания Alt+буква для перехода к элементу управления, в котором эта буква подчёркнута (ни в русской, ни в английской раскладке).

Разумеется, я несколько раз проверил, что включена корректная раскладка, на всякий случай попереключал её туда-сюда, убедился, что фокус ввода находится в нужном окне, и нажатия клавиш отправляются именно в него (установкой курсора в текстовое поле ввода и нажатием пары клавиш, каковые незамедлительно в этом поле появились).

Дополнительная информация: проблема проявляется только в 64-битной версии Тотала и только начиная с 12-й бета-версии 8.0. Если выйти из Пунты, то проблема исчезает, все клавиши тут же начинают корректно обрабатываться. Наличие или отсутствие Тотала в списке исключений Пунты на это поведение не влияет. Включение/выключение режима автозамены — тоже. Если Пунта работает без повышения прав, то проблема проявляется только в Тотале, также запущенном с обычными правами, а в повышенном всё работает корректно. Если же Пунта запущена с повышением привилегий, то начинает точно так же влиять и на повышенный Тотал. (Что вполне логично, поскольку обычные приложения не имеют возможности влиять на повышенные.)