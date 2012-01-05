Здравствуйте, хочу предложить функционал, нужна возможность по назначению начальной раскладки приложениям, т.е. нужно чтобы при запуске операционной системы и старта PS указанные приложения получали назначенную раскладку. Грубо говоря нужно чтобы при дефолтном русском языке браузер запускался с английской раскладкой.
Доброго времени суток всем
А кому нибудь удавалось помирить пунто с kvircом на винде?
Упорно глючит при слишком быстром наборе, например вместо положенного /me преобразует в /my, оставляя одну букву непереведенной. При этом, если набирать медленно, подобных проблем не возникает
Windows 7 x64 SP1 Pro, PuntoSwitcher 3.2.6.72
Обнаружил, что в Total Commander 8.0 beta 15 x64 в некоторых случаях не работают клавиши перехода по элементам управления в диалоговых окнах. Например, если открыть диалог изменения атрибутов, то нажатие на клавишу "a", "r", "h" или "s" (в английской раскладке) должно переключить чекбокс с соответствующим файловым атрибутом, однако этого не происходит. Кроме того, не работают сочетания Alt+буква для перехода к элементу управления, в котором эта буква подчёркнута (ни в русской, ни в английской раскладке).
Разумеется, я несколько раз проверил, что включена корректная раскладка, на всякий случай попереключал её туда-сюда, убедился, что фокус ввода находится в нужном окне, и нажатия клавиш отправляются именно в него (установкой курсора в текстовое поле ввода и нажатием пары клавиш, каковые незамедлительно в этом поле появились).
Дополнительная информация: проблема проявляется только в 64-битной версии Тотала и только начиная с 12-й бета-версии 8.0. Если выйти из Пунты, то проблема исчезает, все клавиши тут же начинают корректно обрабатываться. Наличие или отсутствие Тотала в списке исключений Пунты на это поведение не влияет. Включение/выключение режима автозамены — тоже. Если Пунта работает без повышения прав, то проблема проявляется только в Тотале, также запущенном с обычными правами, а в повышенном всё работает корректно. Если же Пунта запущена с повышением привилегий, то начинает точно так же влиять и на повышенный Тотал. (Что вполне логично, поскольку обычные приложения не имеют возможности влиять на повышенные.)
Доброго времени суток!
С недавних пор возникли проблемы взаимодействия Punto Switcher и браузера Maxthon. Автопереключение просто не работает, что я ни пытался сделать.Замечено: при переключениии раскладки вручную изменяется значок языка,а значок Punto остается без изменений. Подобное происходит ТОЛЬКО при использовании браузера Maxthon. Ни в Google Chrome, ни в IE, ни в Firefox таких проблем не возникает.Если кто-то сможет мне помочь справиться с этой проблемой, то буду очень признателен.Привык и к браузеру и к Punto и не хотелось бы лишаться ни того, ни другого.
С уважением,
Moore
Доброго времени суток.
За несколько лет использования программы накопилась большая база даных для автозамены. Но как обычно это бывает с Windows, ее периодически надо сносить. Вот меня интересует, где хранятся файлы с базой данных автозамены, и как их можно извлечь и сохранить. Достаточно ли просто скопировать установочную папку с данными?
Спасибо.
Win7 32bit
FireFox 8.0-9.0.1
Punto Switcher 3.2.6
В адресной строке набираю "Яндекс"
после отрабатывания пунты получается "zяндекс"
в других диалоговых окнах все ок.
После ковыряния с плагинами, стало понятно что причиной всему плагин foobar. но отлючать его нельзя
Как их подружить?
Точнее, речь о двух программах: Total Commander (x64) 8.0, находящийся пока в состоянии бетты и Pale Moon, браузер основанный на Mozilla Firefox (всё, что касается этой программы, можно сказать и про x64 версии Firefox, которые хотя и не доходят до состояния релизов, делаются уже давно).
Итак, в этих программах имеем следующую картину: пробуем набрать, допустим, слово «проба» при включённом английском языке. После набора первых трёх букв имеем «проо» в x64 версиях (иногда «gпроо») и «про» в x86 версиях этих программ.
Если автопереключение выключено и переключение выполняется вручную, горячую клавишу приходится нажимать дважды (после первого нажатия язык ввода переключается, но текст не конвертируется), текущий язык при этом, понятно, возвращается на неправильный, а в конце добавляется пробел.
Стоит упомянуть также x64 версию µTorrent - в ней автопереключение ведёт себя так же, как описано выше, а вот ручное переключение работает корректно.
Добрый день, подскажите, можно ли настроить правила транслитерации с русского в латинский алфавит так, чтобы буква "ж" превращалась в "zh", а буква "ц" в "ts"?
Я, к сожалению, не нашла ни в ЧАВО ни в Помощи ответа на этот вопрос. Спасибо.
Почему не работает переключение раскладки в окне ввода пароля и вообще в этой программе в целом???как сделать чтобы раскладка переключалась в окне ввода пароля?
Сделать первую букву текущего слова заглавной.
Здравствуйте.
Я из Украины и поэтому мне необходимо иметь три раскладки (рукс. укр. англ.) И ещё с тех пор, как я пользовался Win платформой очень напрягали три языка, переключающиеся последовательно. Это можно понять, только когда пользуешься, поверьте, очень неудобно. Но люди приспосабливаются. Есть, конечно интересный выход, создать два языка (Рус, Англ.) и в Рус. добавить Укр. раскладку. Тогда получается, что одной комбинацией клавиш переключается кир./лат. а другой комбинацией в кирилице переключается рус./укр. Удобно.
Но в MacOs есть ещё более удобный способ, поскольку укр. раскладка отличается всего отсутствием букв «Ы» и «Ё», и дополнительными «І», «Ї», «Є» и звонкой «Г», эти «дополнительные» буквы можно вводить с помощью механизма ввода «спецсимволов». Так, для того, чтобы ввести і, нужно нажать Alt+И, а для того, чтобы ввести є, нужно нажать Alt+Э. и т.д. Это ещё удобнее.
Но Punto воспринимает эти буквы, как спецсимволы и считает слово, с такой буквой в середине — двумя словами. И часто получается, что вторая часть слова, после таких букв, переводится в латиницу, если Punto считает что с таких букв слово начинаться не может. Я, конечно, могу понять Punto, и такое поведение оправдано, но нельзя ли как-то порадовать нас, маководов из Украины?
Upd: кстати «звонкую Г» таким способом, к сожалению, ввести нельзя, или я не знаю как это сделать. Но на эту букву пока смотрят «сквозь пальцы».
Здравствуйте.
Для переписки мне необходимо иметь три раскладки ( 1.англ., 2.рус., 3.укр.) Но думаю тема актуальна для всех у кого больше двух раскладок. Я не использую автопереключение. Всегда пользуюсь кнопкой Pause/break. По умолчанию англ. раскладка.
Есть у програмы такая опция - сменить раскладку выделенного текста. Срабатывает через Shift + Pause/break .
Для получения украинской раскладки:
- через Shift + <-- я выделяем текст
- жмем Shift + Pause/break (получаю 2.рус. раскладку) (выделение с текста снимается автоматом)
- снова через Shift + <-- я выделяем текст
- жмем Shift + Pause/break. Теперь имеем нужную раскладку. ( 3.укр )
Моя идея заключается в том что бы не снимать выделение с текста. А именно:
- через Shift я выделяем текст ( раскладка 1.англ )
- жмем Shift + Pause/break ( раскладка 2.рус ) но текст остается выделен
- вновь Shift + Pause/break ( раскладка 3.укр ) / текст и дальше выделен / для снятия выделения нажимаем стрелочку (->)
Или же выделение снимается автоматически после второго нажатия Shift + Pause/break.
Надеюсь я написал полезную информацию и она пригодится другим людям, а также будет учтена в новой версии.
И еще сейчас у большинства ноутбуков кнопка Pause/break соеденена с PageUp/Del(поразному). Как быть в такой ситуации? (кнопка F12 в Опере вызывает настройку браузера).
может где в faq и есть на это ответ,но я не нашёл.Тема такая:работая в фотошоп при нажатии квадратных скобок для увеличения уменьшения размера кисти почему-то срабатывает пунто и удаляет слой в фотошопе.Может кто сталкивался отпишитесь.
P.S.
заранее спасибо
вот какой тест получается...
НЕдавно потестил GCC бОлее старой верси в STUDIO
тОЕСТЬ меняет регистр как попало вместе с раскладкой.
2.96.3
два дня уже такое происходит.