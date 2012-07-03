Клуб Punto Switcher

июль 2012
Punto Switcher на удаленном Mac по Apple Remote Desktop
3 июля 2012, 09:17

Доброе утро, заметил некий баг - если залогинится на Mac напрямую, то PS(Punto Switcher) работает отлично. Но если заходить на Mac через ARD (Apple Remote Desktop), то происходит ужасная автозамена, вот пример - æç®ƒ˚ƒ˜∆˙(фраза 'crfkfnjh).

 

ОС - Mac OS Lion Server 10.7.4, PS 1.2.1 сборка 15, ARD 3.5.2, раскладки - US и Russian. 

 

 

4 комментария
ARD,Remote Desktop,Mac OS X Lion Server,багрепорт
Автозамена не вставляет символ "перевод строки"
14 июля 2012, 12:00

Долго пользовался древней версией PS, и постоянно вставлял по автозамене блоки текста по несколько строк (для программирования). В нынешней версии 3.2.7, windows xp, автозамена вставляется как одна строка. Это замысел авторов, баг прграммы, или баг моей системы?

2 комментария
автозамена,багрепорт
mac, и список исключений
14 июля 2012, 12:03

Добрый день! 

 

невозможно добавить 2 разных приложения. которые лежат в разних местах, но с одинаковым именем. 

Например, ~/Downloads/eclipse3.4/Eclipse.app и ~/Downloads/eclipse4/Eclipse.app - вторую программу с тем же именем он просто не добавляет  

1 комментарий
Mac OS X,mac os
Замена пробелов на нижнее подчеркивание при транслитерации
14 июля 2012, 12:03

Здравствуйте, у меня 2 вопроса. 

1)Переименовываю русские названия файлов в их аналог на латинице для FTP. Как настроить Punto Switcher что бы при транслитерации с русского на английский пробелы заменялись на нижнее подчеркивание, а замена мягких знаков и твердых исключала знак. Например: «Нарисовать травму мягких тканей», сейчас при транслитерации получаем «Narisovat` travmu miagqikh tqanei`», а я хочу так: «Narisovat_travmu_mjagkikh_tkanei»

2)Есть ли жесткий стандарт для машинной транслитерации. Систем где нельзя ставить пробел тире ‘ и пр.?

С уважением, Никита.

4 комментария
Новая раскладка Бирмана на Маке не поддерживается Punto
14 июля 2012, 12:08
Недавно была обновлена популярная раскладка Бирмана как на ПК, так и на Маке. http://ilyabirman.ru/projects/typography-layout/

После установки третьей версии, она не появляется в списке поддерживаемых раскладок клавиатуры Пунто. Я уже и компьютер перезагружал несколько раз и что только не делал. Нет ее и все тут. Возможно, это связано с тем, что старые раскладки (русская и английская) тоже присутствуют в системе и имеет то же название.
9 комментариев
Не работают правила переключения
23 июля 2012, 10:15

Создал правило переключения и оно не работает... Если кому не сложно попробуйте у себя или подскажите что я делаю не так. Заранее спасибо!

5 комментариев
Проверка обновлений
23 июля 2012, 10:15

Не смог найти, как вручную проверить наличие обновлений (

4 комментария
Не работает переназначенный Break
25 июля 2012, 15:19

На ноутбуке Dell нет кнопки Break. C помощью подсказки (http://infostart.ru/public/128961/) переназначил Break на правый Alt.

И Break заработал везде (прерывание cmd), кроме Punto Switcher

Скрин программы KeyCode (http://www.law.net.ru/technologies/k_remap/KeyCode.exe) : 

 

 

Win 7-64 

Просьба возродить опцию "Альтернативный перехват"

3 комментария
Копирование в дневник выделенного текста
31 июля 2012, 08:32

Часто пользуюсь дневником, очень было удобно копировать какой либо выделенный текст, при помощи горячей клавиши, но сейчас ни какие записи не сохраняються, в настройках пробывал изменять назначения горячей клавиши, всё бесполезно, у меня ноутбук, windows-7. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста?

2 комментария
Спрятать иконку в Mac OS X
31 июля 2012, 08:32

Добавьте опцию для скрытия иконки в MAc OS X.

1 комментарий
После перехода на Mountain Lion переключатель перестал запускаться
31 июля 2012, 08:33

... и, в отличие от Evernote и Гугл-хрома (которые тоже не запускаются, и выдают Application unexpectedly quit с отладочным логом), Пунто не запускается молча, скидывая креш-лог куда /Users/[username]/Library/Logs/DiagnosticReports/PuntoSwitcher_2012-07-27-125321_[workstation_name].crash

Причём на второй или третий или пятый раз он всё-таки запускается, но снова сбрасывает настройку «не переключать раскладку автоматически». И снова по умолчанию выбирает в качестве русскоязычной раскладку Russian (которая у меня выключена и вместо неё стоит бирмановская).

 

UPD: Отбой, на пятый раз сумев его запустить, посмотрел в About, увидел там версию 1.1.0 (при этом ручная проверка обновлений через сам Пунто говорила, что у меня самая новая версия), обновился на 1.2.1.15, всё заработало, большое спасибо. )

1 комментарий
Mac OS X 10.8,Mac OS X,багрепорт
Пользовательские раскладки в MacOS
31 июля 2012, 08:34

Последний Punto не видит раскладок из ~Library/Keyboard Layouts  (а именно Ukrainian Unicode) а предпоследний не работает в Mountain Lion. Выложите 1.2.1.12 пожалуста - говорят она работает.

7 комментариев
mac os
Punto Switcher на Mac OS X и автозамена
31 июля 2012, 08:34

В версии под винду есть уникальная фича - замена сочетаний букв по клавише TAB.

Допустим я набирал слово kil, нажимал TAB и получал слово KILLER.

 

Было очень удобно, не планируется ли такая же функция в Mac OS X?

6 комментариев
Флаг в курсоре мыши
31 июля 2012, 08:36

Пора уже наконец-то сделать флаг текущей раскладки в курсоре мыши. Мало того, что на большом мониторе шарить взглядом в поисках значка раскладки в трее  - это очень веселое занятие, так вдобавок многие, и ваш покорный слуга в том числе, убирают панель задач с треем с глаз долой за ненадобностью. Флаг в курсоре мыши в студию.

9 комментариев
Mac OS X Mountain Lion
31 июля 2012, 18:42

Всем привет! Скажите пожалуйста, а когда Punto будет подписан "одобренным" сертификатом?

PS: о том, что уровень security можно понизить до установки любых приложений знаю

4 комментария
вопросы,пожелание