... и, в отличие от Evernote и Гугл-хрома (которые тоже не запускаются, и выдают Application unexpectedly quit с отладочным логом), Пунто не запускается молча, скидывая креш-лог куда /Users/[username]/Library /Logs/DiagnosticReports/P untoSwitcher_2012-07-27-1 25321_[workstation_name]. crash

Причём на второй или третий или пятый раз он всё-таки запускается, но снова сбрасывает настройку «не переключать раскладку автоматически». И снова по умолчанию выбирает в качестве русскоязычной раскладку Russian (которая у меня выключена и вместо неё стоит бирмановская).

UPD: Отбой, на пятый раз сумев его запустить, посмотрел в About, увидел там версию 1.1.0 (при этом ручная проверка обновлений через сам Пунто говорила, что у меня самая новая версия), обновился на 1.2.1.15, всё заработало, большое спасибо. )