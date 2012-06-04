Однажды мы с другом сидели писали какой-то очередной рассказ и разговорились о пунто свитчере. Для меня это вообще больная тема, я пользуюсь этой прогой еще со времен ее появления. И можно сказать что для меня это нечто большее чем просто программа, сколько устанавливал, сколько удалял ее со злости, но в итоге она всегда оставалась на компьютере.

И вот такой одущевленный момент в пунто, как бы мы ее не ругали, когда она что-то не так переключает, но как только садимся за чужой компьютер, где этой проги нет, сразу о ней вспоминаем.



К чему собственно пришел наш разговор. Возможно для разработчиков компакность этой программы имеет огромную роль и я затрону больную тему, но все же. Почему бы не подумать о дальнейшем шаге и начать на базе пунто свитчера делать универсального секретаря, который будет не только раскладки переключать и записывать что вы там пишите, но и календари в него всякие запихать, сделать такую возможность чтобы программа могла озвучивать какие-то события, советы, не простыми звуками, а голосом, при этом заглядывая еще дальше, начать разрабатывать голосовое управление программой.

Как это будет выглядеть это конечно интересно, но если вы внемлите нашей маленькой идеи, то может быть сделаете огромный шаг вперед для своей программы.