Клуб Punto Switcher

июнь 2012
можно ли пополнить список автозамены пакетно?
4 июня 2012, 17:33

Здравствуйте!

У меня накопилось больше двух тысяч типовых сокращений слов. Пример: сокр-ние, что, естественно, означает сокращение. И иже с ним сокр-ния, сокр-нием и т.п. Все эти сокращения собраны в Excel. Можно ли их занести в список автозамены разом, т.к. по одному 2700 сокр-ний я буду вносить целый день. Может, можно поправить какой-то документ в папке с программой, или есть даже специальная функция?

Знаю, как макросом внести пакетно слова в список Word 2007, но у него, видимо, емкость маловата, как оказалось, и в итоге список воспринимает только треть моих сокр-ний... Думаю, в родном PS такой проблемы быть не должно.

2 комментария
Стоило добавить пользователя...
18 июня 2012, 15:42

...как перестал запускаться Punto Switcher.

До этого (был единственный пользователь) все отлично работало. Вчера вечером добавил обычного пользователя, включил родительсктй контроль. Сегодня утром захожу, как пользователь с правами администратора, а Punto выдает мне окошко о настройках клавиатуры.Никакие манипуляции не помогают, при запуске то же окошко.

Снес, переустановил. Не помогло.

Попробовал запускать через планировщик с правами администратора. Не помогло.

Пока удалять второго пользователя не хочу. Пришлось снести полностью Punto Switcher и переключаться снова врукопашную. А ведь было удобно.

 

Система Win 7 Sp 1

2 комментария
Предлагаю обмениватся накопленными словарями
18 июня 2012, 15:44

Мой словарь содержит более 11 000 комбинаций сокращений. Скачать можно тут replace.dat.

 

3 комментария
Автозамена тире на дефис
25 июня 2012, 23:08

Просьба добавить возможность автозамены галочкой/птичкой в настройках программы короткого тире длинным

 

Аналогично с ковычками " " « »

16 комментариев
Автозамена для Мак
25 июня 2012, 23:08

Пожалуйста, реализуйте возможность автозамены в ПС для Мака. Очень, очень нужно. Маковская автозамена и рядом не стоит по скорости замены по сравнению с Пунто. Спасибо!

4 комментария
Автозамена в Punto
25 июня 2012, 23:09

Можно ли автозамену снабдить правилами? Например включать определенный список автозамены для заданного приложения, или выключить автозамену для заданного приложения.

Если этого нет, считайте это пожеланием для разработчиков.

3 комментария
Не работает Punto Switcher
25 июня 2012, 23:13

Вчера задался настроить смену раскладки по CapsLock. Самыйм простым способом знакомые посоветовали воспользоваться утилитой этой утилитой.

Установка программы не дала никаких результатов - не работала не только смена раскладки, но и автозамена, и прочие её возможности. При этом у моего соседа на абсолютно такой же системе сразу заработало всё после инсталяции без лишних действий. Операционная система на моём рабочем компьютере Win7.

Много много погуглив и пояшничав, я обнаружил что таких счастливчиков как я толпы. Решил найти альтернативы этой программы, но они всё также не работали, чтобы я не делал.

Решением проблемы было удаление программы synergy, которая работала у меня как служба, и, видимо перехватывает управление клавиатурой на том же уровне, что и punto switcher ей управляет.

Поскольку правильного ответа при моих поисках не попалось, я был вынужден вступить в этот клуб и записать своё личное наблюдение для будущих неудачников. 

8 комментариев
Punto Switcher на Ubuntu?
25 июня 2012, 23:13

Ожидается ли появление, и если нет - есть ли альтернативы?

 

Спасибо!

4 комментария
Развитие Punto Switcher взгляд в будущее
26 июня 2012, 19:12

Однажды мы с другом сидели писали какой-то очередной рассказ и разговорились о пунто свитчере. Для меня это вообще больная тема, я пользуюсь этой прогой еще со времен ее появления. И можно сказать что для меня это нечто большее чем просто программа, сколько устанавливал, сколько удалял ее со злости, но в итоге она всегда оставалась на компьютере.

И вот такой одущевленный момент в пунто, как бы мы ее не ругали, когда она что-то не так переключает, но как только садимся за чужой компьютер, где этой проги нет, сразу о ней вспоминаем.


К чему собственно пришел наш разговор. Возможно для разработчиков компакность этой программы имеет огромную роль и я затрону больную тему, но все же. Почему бы не подумать о дальнейшем шаге и начать на базе пунто свитчера делать универсального секретаря, который будет не только раскладки переключать и записывать что вы там пишите, но и календари в него всякие запихать, сделать такую возможность чтобы программа могла озвучивать какие-то события, советы, не простыми звуками, а голосом, при этом заглядывая еще дальше, начать разрабатывать голосовое управление программой.

 

Как это будет выглядеть это конечно интересно, но если вы внемлите нашей маленькой идеи, то может быть сделаете огромный шаг вперед для своей программы.

7 комментариев
Установка без прав администратора
28 июня 2012, 18:04

Хочу установить программу на рабочий компьютер, однако при установке пишется что недостаточно прав доступа.

Позвонил в IT-службу компании, чтобы они от имени админа установили, они сказали что "данное програмное обеспечение не является необходимым в соответствии с должностью". И это несмотря на то что основная моя работа  - это как раз работа с текстом.

Можно ли как нибудь изхитриться и от имени пользователя установить?

18 комментариев
Punto Switcher для Android?
28 июня 2012, 18:04

Сейчас все больше сенсорных планшетов на Андроид комплектуются выносными клавиатурами (Dock). Фактически получается полноценный ноутбук.

Можно ожидать выхода Punto для Android?

К сожалению, реальных альтернатив Punto под Android я не нашел((( Или плохо искал.

Я думаю, что очень многие пользователи таких планшетов будут благодарны разработчикам, если сбудутся их мечты.

Вопрос возникает регулярно и интернете и на других форумах, посвященным работе на планшетах.

4 комментария
punto android