Клуб Punto Switcher

март 2012
Перевод текста
5 марта 2012, 13:10
Есть такое предложение: Сделать функцию автоматического перевода через http://translate.yandex.ru/ , + автоматическая проверка орфографии, так же назначение через горячую клавишу. Общаюсь с иностранцами - хочется писать быстро и без ошибок.
1 комментарий
Punto и Windows 8
5 марта 2012, 13:12

После установки Punto Switcher в Windows 8 перестают запускаться Metro-приложения. После деинсталляции Punto все в порядке.

14 комментариев
Странность с раскладкой
5 марта 2012, 13:13

Как-то давно мирился с тем, что «ё», точка и запятая переключаются неправильно, но недавно случайно бросился в глаза промо текст с главной страницы, мол, не нравится Apple раскладка, пунто всё исправит. И всё таки решил спросить, может я что-то не так делаю?

Суть вот в чём: фраза, набранная в англ. раскладке

Ghbdtn? z dc§ jnghfdbk/

превращается в

Привет? я вс> отправил/

При этом у меня в системе стоит раскладка только русская ПК и английская. В Пунто, соответственно, в качестве русской, выбрана она же.

Если это нужно, то вот расположение кнопок клавиатуры: 

5 комментариев
Импортирование списка автозамены
12 марта 2012, 14:00

Всем привет! Недавно наконец осознал, чего хочу от Пунто — возможности импортировать список автозамены. Каждый раз набирать его вручную — это форменный идиотизм, у каждого пользователя много своих слов для замены, их нужно сохранять и дополнять, а не писать каждый раз по новой.

Более того, я хочу загружать списки автозамены, выкладываемые участниками клуба, чтобы вместе мы помогали друг другу. Я, наример,  сейчас забиваю в этот список сленговые слова и матерщину в качестве эксперимента — получается очень интересно.

Заменять файл replace.dat не катит — его не отредактировать никак. А тем, кто хранит пароли в списке автозамены и говорит о том, что это требует шифрования файла, желаю меня понять.

5 комментариев
подвисает мозила и хром от переключения
12 марта 2012, 14:00

на новом компьютере (ноутбук Asus K43Sj) на Win7 32 bit виснет мозила, хром при переключении....не пойму в чем может быть проблема...

6 комментариев
Можно ли добавить в настройки пункт : Автопереключение в полноэкранных приложениях
15 марта 2012, 10:54

Можно ли добавить в настройки пункт : *Автопереключение в полноэкранных приложениях* ?

Было бы очень полезно для геймеров, а то каждый раз добавлять в исключение как-то уже запарило

Ps Все равно одни только проблемы, большинтсво игр не поддерживают русского текста.

4 комментария
Идеи по улучшению
15 марта 2012, 10:55

Здравствуйте. Такое предложение по добавлению функций:

* функция автоматического копирования выделяемого текста + вставка нажатием колеса - принцип работы как у аддона Firefox AutoCopy

* изменение регистра всей выделенной строки, при нажатии Caps Lock

7 комментариев
Переодический вылет программы
15 марта 2012, 14:13

Доброго дня!

 

Поставил недавно последнюю на сегодня версию программы (3.2.6). У меня Windows 7 SP1 64bit. При нажатии Pause/Break если набирался текст на английском, то появляется сообщение "отмена невозможна", а если набирался текст на русском, то компьютер подвисает секунды на 3 и после чего Punto падает.

Читал одно сообщение в клубе от пользователя, которому помогла установка более старой версии (конкретно 3.1.7 как он пишет), но найти эту версию программы мне не удалось.

Пробовал так же поставить режим совместимости и ставил отметку "запускать от имени администратора" - не помогло.

Обидно то, что нет никакого лога, куда можно было бы глянуть и понять в чем причина.

Кто-нибудь еще имеет такие проблемы?

 

Спасибо!

11 комментариев
Punto Switcher for Mac 1.2.1
15 марта 2012, 14:54

Сегодня, 15 марта 2012, вышла новая версия Punto Switcher for Mac 1.2.1 

Что нового в этой версии:

  • Улучшена работа программы в Mac OS X 10.6 и 10.7
  • Исправлены ошибки при автопереключении в основных браузерах
  • Добавлен новый механизм работы в приложении Mail
  • Увеличена скорость срабатывания при автопереключении
  • Полноценная работа программы стала возможной в iWork и Microsoft Office
  • Исправлено поведение при использовании MagicMouse
  • Обновлены правила переключения раскладки.

    Спасибо всем кто ждал! Просим прощения за задержку с релизом. 
    Скачиваем и устанавливаем отсюда.
26 комментариев
обновление,Mac
Исключения Punto Switcher Mac.
16 марта 2012, 18:19

Может стоит стандартный список вообще убрать?

А кому надо пусть добавляет.

Просто я хочу пользоваться автопереключением в Adobe продуктах например в Adobe Dreaweaver мне удобно было бы переключение, а то каждый раз с русского на английский – не есть хорошо.

Или возможно ли самому этот стандартный список отредактировать?

2 комментария
автозамена,фичи,предложения,вопросы,пожелание,юзабилити
Стирание слова после автозамены и набор заново
19 марта 2012, 16:56
Предлагаю при удалении слова после автозамены и наборе его заново предлагать внести правило на основе этого слова. Т.к. достаточно часто срабатывает рефлекс на стирание слова, как ошибочно написанное, а это была автозамена. Т.е. я набираю слово, его переводить автозамена, я стираю его, набираю заново и его снова переводить автозамена - предлагаю сразу выдавать запрос на добавление слова в правила, как начинающееся с данного сочетания букв, не переводить в другую раскладку.
1 комментарий
автозамена,предложения
Как добавить игры из Steam в "Исключения" ?
21 марта 2012, 14:00

Добрый день!

 

Вопрос! Как добавить игры из Steam в "Исключения" ?

 

Спасибо!

Иван

3 комментария
Punto Switcher в корпоративной сети.
21 марта 2012, 14:00

Пытаюсь получить возможность использовать punto на рабочей машине. Встречаю сопротивление со стороны IT службы:

- Нет возможности гарантированно отключить дневник (кейлогер).

- Не понятно как гарантированно отключить соединение с интернетом и автообновление.

Может ли кто-нибудь помочь и сообщить, какие элементы программы надо отключить, чтобы решить эти проблемы и таки добится разрешения на установку программы?

 

 

3 комментария
Исправление раскладки
21 марта 2012, 16:54
Что нужно сделать, чтобы автопереключение срабатывало с первого слова? Сейчас автопереключение выполняется со второго слова. Приходится возвращаться к первому, выделять и нажимать Break постоянно.
6 комментариев
автозамена,вопросы
Punto Switcher 3.2.7 для Windows
22 марта 2012, 16:24

Выложена новая версия Punto Switcher

Что сделано в этой версии:

  • Новый механизм работы транслитерации, возможность создавать сложные правила транслитерации имен, фамилий, названий 
  • Обновлено содержание и алгоритмы работы раздела «Полезные советы»
  • Добавлена горячая клавиша для отправки текста в Твиттер из любого приложения
  • Внесены новые правила для быстрого переключения раскладки
  • Устранены ошибки определения раскладок при запуске Windows
  • Исправлены ошибки, возникавшие при установке программы.

Скачиваем и устанавливаем отсюда.

Спасибо всем, кто помогает нам с тестированием программы и подсказывает способы решения многих проблем. Без вашей помощи нам было бы очень трудно!

24 комментария
Есть ли эта функция или как насчет добавить?
23 марта 2012, 12:29

Привые к Arum switcher'у, но хочу перейти на пунто, но очень не хватает функции исправления текста не выделенного а последнего слова. Например пишешь:

Ntcn ntcn ntc

*Тут нажимаешь [Ctrl+Win] и получается*

Ntcn ntcn тест

Или:

Ntcn ntcn ntc

*Тут выделяешь текст, нажимаешь [Ctrl+Win] и получается*

Тест тест тест.

Ну в общем что бы была возможность изменять не только выделеный текст а и последнее слово.

Надеюсь объяснил доступно.

Надеюсь вдальнейшем увидеть такую галочку в пункте настроек пунто свитчера.

1 комментарий
Слежение за буфером обмена
26 марта 2012, 11:48

Добрый день, давайте расширим функции слежения и работы с буфером обмена.

Например реализуем внесение информации касательно скопированных фотографий и т.д.

Очень понравилась в свое время программка CLCL.

Нет комментариев
CAPSCLOCK -> normal text
26 марта 2012, 11:49

Хотелось бы опцию преревести из CAPSCLOCK в нормальный текст обратно не обязательно

2 комментария
MacOS Lion 10.7: дневник
29 марта 2012, 10:42

Пожалуйста, добавьте ведение дневника в версию для макоси, ибо очень тяжко после перехода с винды не иметь бэкапов набираемых с клавиатуры текстов. Спасибо.

1 комментарий
Предложение по функционалу приложения
29 марта 2012, 10:43

Ниже перечислю набор функций, которые лично мне были бы весьма полезны и которые в той или иной степени присутствуют в альтернативных средствах (Comfort Lang Switcher и gxNeur).

 

1. Возможность отключать в настройках срабатывание конкретных клавиш (сейчас подобное возможно проделать только с клавишей Caps Lock). Пример: отключение клавиши F1, Insert.

2. Возможность отключить не только автопереключение раскладки в конкретных приложениях (что реализовано), но также и просто переключение раскладки средствами Punto (в общем случае достаточно отключать работу приложения на время выполнения того или иного приложения). Пример: при переключении раскладки по LCtrl - англ, RCtrl - рус крайне неудобно играть в игры, в которых в чат можно вводить только английские символы, при использовании в игре RCtrl (например, CS1.6).

3. Возможность настройки автоматического временного переключения раскладки при нажатии конкретной комбинации клавиш. Допустим, при нажатии комбинации с Ctrl переключать раскладку на английскую до тех пор, пока не будет отпущена клавиша Ctrl. Пример: при работе в Adobe Photoshop 7.0 хоткеи срабатывают только когда включена английская раскладка.

4. В связи с упомянутым выше функционалом, напрашивается реализация такой сущности, как "Профили", которые задействовались бы в зависимости от текущего активного приложения и позволяли бы гибко настраивать те или иные возможности программы.

5. Возможность по хоткею сменить раскладку всего последнего введёного текста (т.е. с момента начала ввода после передачи фокуса окну ввода, нажатия Enter или переключения раскладки). Пример: сейчас в случае начала ввода не в той раскладке приходится выделять уже введёный текст и уж потом можно поменять для него раскладку.

6. В идеале хочется иметь возможность использовать одну и ту же комбинацию клавиш для смены раскладки последнего введёного текста и для выделенного текста. Пример: при очень схожем функционале и взаимоисключении описанных действий (либо последний введёный текст, либо выделенный) нет смысла запоминать два разных хоткея. (Примечание: в Comfort Lang Switcher подобная возможность была, а вот в ныне актуальных версиях - уже нет, можно только разные комбинации клавиш назначить )

7. Возможность установить раздельные хоткеи на перевод выделенного текста в верхний и в нижний регистр. Причина: хочется нажать конкретную комбинацию и получить ожидаемый результат, особенно с учётом смешанного регистра в исходном тексте.

8. Из разряда фантастики - порой весьма полезен значок текущей раскладки рядом с курсором при вводе текста. Конечно, если использовать возможность явного указания раскладки перед вводом (LCtrl - англ, RCtrl - рус, например), достаточно перед набором нажать соответствующий модификатор, но даже тогда иногда забываешь это сделать, а смотреть в трей перед вводом - неудобно (да и трей в моём случае - убран с экрана за бесполезностью в процессе работы, только место занимает).

 

Прошу прощения за обилие текста, но уж очень хочется дождаться версии, которая бы в большей мере удовлетворяла бы моим требованиям И рад бы пользоваться Comfort Lang Switcher, но он "лагает" при быстром вводе текста после переключения раскладки, т.е. несколько символов набираются ещё в "старой" раскладке, что категорически неудобно.

 

Автору Punto - большое спасибо за проделанную работу!

15 комментариев