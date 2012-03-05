После установки Punto Switcher в Windows 8 перестают запускаться Metro-приложения. После деинсталляции Punto все в порядке.
Как-то давно мирился с тем, что «ё», точка и запятая переключаются неправильно, но недавно случайно бросился в глаза промо текст с главной страницы, мол, не нравится Apple раскладка, пунто всё исправит. И всё таки решил спросить, может я что-то не так делаю?
Суть вот в чём: фраза, набранная в англ. раскладке
Ghbdtn? z dc§ jnghfdbk/
превращается в
Привет? я вс> отправил/
При этом у меня в системе стоит раскладка только русская ПК и английская. В Пунто, соответственно, в качестве русской, выбрана она же.
Если это нужно, то вот расположение кнопок клавиатуры:
Всем привет! Недавно наконец осознал, чего хочу от Пунто — возможности импортировать список автозамены. Каждый раз набирать его вручную — это форменный идиотизм, у каждого пользователя много своих слов для замены, их нужно сохранять и дополнять, а не писать каждый раз по новой.
Более того, я хочу загружать списки автозамены, выкладываемые участниками клуба, чтобы вместе мы помогали друг другу. Я, наример, сейчас забиваю в этот список сленговые слова и матерщину в качестве эксперимента — получается очень интересно.
Заменять файл replace.dat не катит — его не отредактировать никак. А тем, кто хранит пароли в списке автозамены и говорит о том, что это требует шифрования файла, желаю меня понять.
на новом компьютере (ноутбук Asus K43Sj) на Win7 32 bit виснет мозила, хром при переключении....не пойму в чем может быть проблема...
Можно ли добавить в настройки пункт : *Автопереключение в полноэкранных приложениях* ?
Было бы очень полезно для геймеров, а то каждый раз добавлять в исключение как-то уже запарило
Ps Все равно одни только проблемы, большинтсво игр не поддерживают русского текста.
Здравствуйте. Такое предложение по добавлению функций:
* функция автоматического копирования выделяемого текста + вставка нажатием колеса - принцип работы как у аддона Firefox AutoCopy
* изменение регистра всей выделенной строки, при нажатии Caps Lock
Доброго дня!
Поставил недавно последнюю на сегодня версию программы (3.2.6). У меня Windows 7 SP1 64bit. При нажатии Pause/Break если набирался текст на английском, то появляется сообщение "отмена невозможна", а если набирался текст на русском, то компьютер подвисает секунды на 3 и после чего Punto падает.
Читал одно сообщение в клубе от пользователя, которому помогла установка более старой версии (конкретно 3.1.7 как он пишет), но найти эту версию программы мне не удалось.
Пробовал так же поставить режим совместимости и ставил отметку "запускать от имени администратора" - не помогло.
Обидно то, что нет никакого лога, куда можно было бы глянуть и понять в чем причина.
Кто-нибудь еще имеет такие проблемы?
Спасибо!
Сегодня, 15 марта 2012, вышла новая версия Punto Switcher for Mac 1.2.1
Что нового в этой версии:
- Улучшена работа программы в Mac OS X 10.6 и 10.7
- Исправлены ошибки при автопереключении в основных браузерах
- Добавлен новый механизм работы в приложении Mail
- Увеличена скорость срабатывания при автопереключении
- Полноценная работа программы стала возможной в iWork и Microsoft Office
- Исправлено поведение при использовании MagicMouse
- Обновлены правила переключения раскладки.
Спасибо всем кто ждал! Просим прощения за задержку с релизом.
Скачиваем и устанавливаем отсюда.
Может стоит стандартный список вообще убрать?
А кому надо пусть добавляет.
Просто я хочу пользоваться автопереключением в Adobe продуктах например в Adobe Dreaweaver мне удобно было бы переключение, а то каждый раз с русского на английский – не есть хорошо.
Или возможно ли самому этот стандартный список отредактировать?
Добрый день!
Вопрос! Как добавить игры из Steam в "Исключения" ?
Спасибо!
Иван
Пытаюсь получить возможность использовать punto на рабочей машине. Встречаю сопротивление со стороны IT службы:
- Нет возможности гарантированно отключить дневник (кейлогер).
- Не понятно как гарантированно отключить соединение с интернетом и автообновление.
Может ли кто-нибудь помочь и сообщить, какие элементы программы надо отключить, чтобы решить эти проблемы и таки добится разрешения на установку программы?
Выложена новая версия Punto Switcher.
- Новый механизм работы транслитерации, возможность создавать сложные правила транслитерации имен, фамилий, названий
- Обновлено содержание и алгоритмы работы раздела «Полезные советы»
- Добавлена горячая клавиша для отправки текста в Твиттер из любого приложения
- Внесены новые правила для быстрого переключения раскладки
- Устранены ошибки определения раскладок при запуске Windows
- Исправлены ошибки, возникавшие при установке программы.
Скачиваем и устанавливаем отсюда.
Спасибо всем, кто помогает нам с тестированием программы и подсказывает способы решения многих проблем. Без вашей помощи нам было бы очень трудно!
Привые к Arum switcher'у, но хочу перейти на пунто, но очень не хватает функции исправления текста не выделенного а последнего слова. Например пишешь:
Ntcn ntcn ntc
*Тут нажимаешь [Ctrl+Win] и получается*
Ntcn ntcn тест
Или:
Ntcn ntcn ntc
*Тут выделяешь текст, нажимаешь [Ctrl+Win] и получается*
Тест тест тест.
Ну в общем что бы была возможность изменять не только выделеный текст а и последнее слово.
Надеюсь объяснил доступно.
Надеюсь вдальнейшем увидеть такую галочку в пункте настроек пунто свитчера.
Добрый день, давайте расширим функции слежения и работы с буфером обмена.
Например реализуем внесение информации касательно скопированных фотографий и т.д.
Очень понравилась в свое время программка CLCL.
Хотелось бы опцию преревести из CAPSCLOCK в нормальный текст обратно не обязательно
Пожалуйста, добавьте ведение дневника в версию для макоси, ибо очень тяжко после перехода с винды не иметь бэкапов набираемых с клавиатуры текстов. Спасибо.
Ниже перечислю набор функций, которые лично мне были бы весьма полезны и которые в той или иной степени присутствуют в альтернативных средствах (Comfort Lang Switcher и gxNeur).
1. Возможность отключать в настройках срабатывание конкретных клавиш (сейчас подобное возможно проделать только с клавишей Caps Lock). Пример: отключение клавиши F1, Insert.
2. Возможность отключить не только автопереключение раскладки в конкретных приложениях (что реализовано), но также и просто переключение раскладки средствами Punto (в общем случае достаточно отключать работу приложения на время выполнения того или иного приложения). Пример: при переключении раскладки по LCtrl - англ, RCtrl - рус крайне неудобно играть в игры, в которых в чат можно вводить только английские символы, при использовании в игре RCtrl (например, CS1.6).
3. Возможность настройки автоматического временного переключения раскладки при нажатии конкретной комбинации клавиш. Допустим, при нажатии комбинации с Ctrl переключать раскладку на английскую до тех пор, пока не будет отпущена клавиша Ctrl. Пример: при работе в Adobe Photoshop 7.0 хоткеи срабатывают только когда включена английская раскладка.
4. В связи с упомянутым выше функционалом, напрашивается реализация такой сущности, как "Профили", которые задействовались бы в зависимости от текущего активного приложения и позволяли бы гибко настраивать те или иные возможности программы.
5. Возможность по хоткею сменить раскладку всего последнего введёного текста (т.е. с момента начала ввода после передачи фокуса окну ввода, нажатия Enter или переключения раскладки). Пример: сейчас в случае начала ввода не в той раскладке приходится выделять уже введёный текст и уж потом можно поменять для него раскладку.
6. В идеале хочется иметь возможность использовать одну и ту же комбинацию клавиш для смены раскладки последнего введёного текста и для выделенного текста. Пример: при очень схожем функционале и взаимоисключении описанных действий (либо последний введёный текст, либо выделенный) нет смысла запоминать два разных хоткея. (Примечание: в Comfort Lang Switcher подобная возможность была, а вот в ныне актуальных версиях - уже нет, можно только разные комбинации клавиш назначить
7. Возможность установить раздельные хоткеи на перевод выделенного текста в верхний и в нижний регистр. Причина: хочется нажать конкретную комбинацию и получить ожидаемый результат, особенно с учётом смешанного регистра в исходном тексте.
8. Из разряда фантастики - порой весьма полезен значок текущей раскладки рядом с курсором при вводе текста. Конечно, если использовать возможность явного указания раскладки перед вводом (LCtrl - англ, RCtrl - рус, например), достаточно перед набором нажать соответствующий модификатор, но даже тогда иногда забываешь это сделать, а смотреть в трей перед вводом - неудобно (да и трей в моём случае - убран с экрана за бесполезностью в процессе работы, только место занимает).
Прошу прощения за обилие текста, но уж очень хочется дождаться версии, которая бы в большей мере удовлетворяла бы моим требованиям
Автору Punto - большое спасибо за проделанную работу!