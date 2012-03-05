Как-то давно мирился с тем, что «ё», точка и запятая переключаются неправильно, но недавно случайно бросился в глаза промо текст с главной страницы, мол, не нравится Apple раскладка, пунто всё исправит. И всё таки решил спросить, может я что-то не так делаю?

Суть вот в чём: фраза, набранная в англ. раскладке

Ghbdtn? z dc§ jnghfdbk/

превращается в

Привет? я вс> отправил/

При этом у меня в системе стоит раскладка только русская ПК и английская. В Пунто, соответственно, в качестве русской, выбрана она же.

Если это нужно, то вот расположение кнопок клавиатуры: