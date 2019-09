Доброго времени суток!

Приведу пример на английском языке, но наверняка в русском тоже найдется немало примеров.

Использую автозамену Punto слежующим образом: dont перевожу в don't, how r u в how are you. Но к примеру, в английском есть выражения its и it's. Получается так, что its используется гораздо реже, чем it's. Но, как следствие, есть нужда использовать и its, а Punto заменяет это слово на it's (сам поставил в автозамене, так как лень тянуться за знаком апострофи). Рефлекторно нажимаешь break для отмены автоматической замены, но так как автозамена была выставлена пользователем вручную, Punto не отменяет эту автозамену, да и вообще ничего не делает (по логике должен хотябы переключить на другой язык и поменять раскладку слова).

Существует ли клавиша отката автозамены для конкретного случая, и если нет - возможно ли ее создать/запрограммировать?

PS стоит последняя версия Punto.

Спасибо!