Простая, но исключительно полезная фича, которая есть на ПК, но отсутствует в версии под Мак — не менять раскладку после нажатия клавиши смены раскладки.
Подскажите почему не меняется значок в трее с En на Ru при автоматическом переходе с одного языка на другой.А иногда даже не переключается язык,хотя автопереключение включено.Версия PS 3.2.7.WINDOWS 7
Я пользуюсь одной лицензионной программой, и она не предусматривает вставку текста по CTRL-V и вставить там тоже запрещено, но мне нужно текст из буфера обмена просто напечатать. эмулировать нажатие клавиш!!!
подскжите как это мне осуществить? Пунто пользуюсь 7 лет уже, и не знаю как это сделать
Сегодня вышла новая сборка Punto Switcher for Mac - 1.2.1.15. В ней были учтены баг-репорты и пожелания из Клуба.
Что нового в этой версии:
- Улучшена работа программы в Mac OS X 10.7
- Исправлены ошибки при автопереключении в основных браузерах
- Добавлен новый механизм работы в приложении Mail
- Увеличена скорость срабатывания при автопереключении
- Полноценная работа программы стала возможной в iWork, Microsoft Office и приложениях Adobe.
- Исправлено поведение при использовании MagicMouse
- Обновлены правила переключения раскладки
Спасибо огромное всем, кто помогает нам с тестированием и дает обратную связь! Ваша помощь нам очень нужна!
Качаем новую версию отсюда.
Все же очень не хватает мне дневника, после того как поменяла Windows на MAC ... это единственное, что пока что остается необходимым.
Раньше при наборе кучи текста очень помогало, можно было востановить часть утерянного, теперь нет.
Когда уже появится "дневник" в версии для MAC?
Или может кто-то посоветует что-то еще?
Вот я тут читаю все запросы пользователей, и многие из них являются опытными пользователями и программистами. Это значт, что они сами могут добавлять функции, которые хотят. Так почему же не открыть доступ к коду и не дать возможность другим тоже вносить изменения? Я не говорю о том, чтобы открывать доступ полностью, но создание удобной среды доработки с частичным открытием доступа к файлам и алгоритмам значительн поможет проекту!
И повторю уже в 3й наверное раз - выходите на мировой рынок! Была бы она на английском, ее бы не только из-за переключения раскладки качали (у самого друзья спрашивали)! Ведь там полно других функций, а потеряет она только автоматическую смену раскладки.
При игре в battlefield 3 происходит сворачивание окна с собщением что "тарабарщину" не на-что заменить. Эта самая "тарабарщина" - клавиши нажимаемые в игре. Видимо когда забивается буфер программы и происходит лаг с окном. Раздражает до невозможности, но punto вещь полезная и каждый раз включать-выключать не хочется.
PS: Отклик на нажатие клавиши в игре также замедляеся. Сначала грешил на пинг, но не в нем дело.
Знает ли еще кто об этом? Интересно узнать мнение.
Добрый день!
Я бы хотел попросить разработчиков Punto Switcher'а внести два важных (для меня, но надеюсь не только) изменения в программу:
1. В программе слежения за буфером обмена данные в буфере ВСЕГДА сортировать в порядке LIFO (last in first out, последний зашел, первый вышел).
Сейчас это не так для случаев многократного использования одних и тех же данных. Например,
- если скопировать в буфер обмена слова:
один, два, три, четыре, пять
- и посмотреть на список данных в буфере с помощью Punto Switcher, мы увидим ожидаемый порядок сортировки данных
- если же теперь снова скопировать в буфер слова:
один, два
- и посмотреть в список, мы увидим, что порядок сортировки не изменится
Ожидается, что слова один и два будут в верхней части списка, потому что иначе крайне неудобно выискивать их глазами по всему списку в то время, когда вы точно уверены, что это последние два слова, которые вы помещали в буфер обмена.
2. НЕ переключать раскладку в случае, когда слева от курсора, вплотную к нему, есть текст. Пример:
- Пишем "избирателный " (уже успели нажать пробел)
- Видим, что ошибка, backspace'ом стираем все назад до буквы "л". Получается "избирател"
- Начинаем писать "ьный", получается "избирателmysq"
Если я чего-то не знаю и существующую версию программы можно настроить так, чтобы автопереключения в этом случае не происходило, я хотел бы попросить разработчиков сделать это поведением по умолчанию.
Доброго времени суток!
Почему-то при перезагрузке сбиваются все пользовательские настройки... Может я чего-то не знаю?
P.S. Программа очень полезная. Спасибо!
Подскажите пожалуйста,у меня установлено три языка.Как сделать что бы при нажатии клавиши Pause-Break переключались только русский/анлийский.В настройках нажимал единая раскладка не работает. Версия 3.2.6 от 21.10.2011.Спс
Есть игры где необходима работа Punto Switcher. К прим. для ввода команд нужнно переключиться с русской раскладки на английскую, а стандартные клавиши не срабатывают. И в такой ситуации Punto Switcher является отличным решением.
Но есть БОЛЬШАЯ, ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ проблема, которая просто невероятно достает. Это тупая реакция Punto Switcher на многократное нажатие стандартных игровых клавиш (AWSD, пробел и др.) - пикает и постоянно переключает с одной раскладки на другую, горячие клавиши отключения не срабатывают. Просто ваще как достает в подобных ситуациях, эта пи, пи, пи, пи, пиииииии... *ная прога. Приходится сворачивать игру и руками вырубать Punto Switcher
Есть ли в Punto Switcher какая настройка или еще что, чтобы отключить реакцию этой программы на игровые клавиши?
Спасибо.
Пожалуйста учтите пожелание при следующем обновлении.
Проблема:
На очень многих новых ноутбуках (на всех что у меня были) нет кнопки Break и я всегда настраиваю на кнопку Insert, но по какой то причине раз в месяц или может реже у меня слетает данная настройка и приходиться настраивать заново все. К определенному моменту это начинает нервировать.
Некоторое время я думал что это идет обновление программы и все сноситься к настройкам по умолчанию. Сегодня произошло тоже самое. Но на скрине видно что обновления программы не было.
Прошу решить данную проблему.
И большое спасибо за ваш труд. Мне уже очень сложно без данной программы ))
Доброго времени суток!
Приведу пример на английском языке, но наверняка в русском тоже найдется немало примеров.
Использую автозамену Punto слежующим образом: dont перевожу в don't, how r u в how are you. Но к примеру, в английском есть выражения its и it's. Получается так, что its используется гораздо реже, чем it's. Но, как следствие, есть нужда использовать и its, а Punto заменяет это слово на it's (сам поставил в автозамене, так как лень тянуться за знаком апострофи). Рефлекторно нажимаешь break для отмены автоматической замены, но так как автозамена была выставлена пользователем вручную, Punto не отменяет эту автозамену, да и вообще ничего не делает (по логике должен хотябы переключить на другой язык и поменять раскладку слова).
Существует ли клавиша отката автозамены для конкретного случая, и если нет - возможно ли ее создать/запрограммировать?
PS стоит последняя версия Punto.
Спасибо!
Здравствуйте!
пунто свитчер на маке спас меня от точек и запятых на 5 и 6. Но есть другая проблема с внешней клавиатурой: http://market.yandex.ua/m
на ней не набирается буква "Ё" (а набирается только на основной клавиатуре на макбуке!)
вместо не] там символ "]"
есть ли какой-то способ отредактировать раскладку? или ещ] что-нибудь сделать?
спасибо за помощь!
ps - эта буква и справа не работает - вместо не] там символ "\"