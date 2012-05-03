Добрый день!







Я бы хотел попросить разработчиков Punto Switcher'а внести два важных (для меня, но надеюсь не только) изменения в программу:







1. В программе слежения за буфером обмена данные в буфере ВСЕГДА сортировать в порядке LIFO (last in first out, последний зашел, первый вышел).



Сейчас это не так для случаев многократного использования одних и тех же данных. Например,

- если скопировать в буфер обмена слова:

один, два, три, четыре, пять

- и посмотреть на список данных в буфере с помощью Punto Switcher, мы увидим ожидаемый порядок сортировки данных

- если же теперь снова скопировать в буфер слова:

один, два

- и посмотреть в список, мы увидим, что порядок сортировки не изменится



Ожидается, что слова один и два будут в верхней части списка, потому что иначе крайне неудобно выискивать их глазами по всему списку в то время, когда вы точно уверены, что это последние два слова, которые вы помещали в буфер обмена.



2. НЕ переключать раскладку в случае, когда слева от курсора, вплотную к нему, есть текст. Пример:



- Пишем "избирателный " (уже успели нажать пробел)

- Видим, что ошибка, backspace'ом стираем все назад до буквы "л". Получается "избирател"

- Начинаем писать "ьный", получается "избирателmysq"



Если я чего-то не знаю и существующую версию программы можно настроить так, чтобы автопереключения в этом случае не происходило, я хотел бы попросить разработчиков сделать это поведением по умолчанию.