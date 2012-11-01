Дело в том, что уже лет 8 я использую Right Option для вызова комманды "Application Windows", очень к этому привык. Сейчас пытаюсь приучить себя использовать Punto Switcher, в нём по умолчанию для смены раскладки используюется клавиша Option, а точнее обе клавиши. Left Option использовать удобно, т.к. получается, что слева, сгруппировано всё управление раскладками. Но правая клавиша тоже срабатывает, и получается что вместе с "Application Windows" я получаю ещё и переключение раскладки.

Можно ли использовать для переключения раскладки только клавишу Left Option?

Использую версию 1.2.1 на Mac OS X 10.7.5.