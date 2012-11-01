Клуб Punto Switcher

ноябрь 2012
Можно ли использовать для переключения раскладки только клавишу "Left Option"?
1 ноября 2012, 13:15

Дело в том, что уже лет 8 я использую Right Option для вызова комманды "Application Windows", очень к этому привык. Сейчас пытаюсь приучить себя использовать Punto Switcher, в нём по умолчанию для смены раскладки используюется клавиша Option, а точнее обе клавиши. Left Option использовать удобно, т.к. получается, что слева, сгруппировано всё управление раскладками. Но правая клавиша тоже срабатывает, и получается что вместе с "Application Windows" я получаю ещё и переключение раскладки.

Можно ли использовать для переключения раскладки только клавишу Left Option?

Использую версию 1.2.1 на Mac OS X 10.7.5.

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Постоянный глюк с переключением capslock
13 ноября 2012, 12:36

Здравствуйте! Прежде всего, огромное спасибо разработчикам за эту незаменимую программу. К ней моментально привыкаешь, и потом без неё работать уже просто невозможно. Но, к огромному сожалению, примерно раз в месяц пунто приходится переустанавливать, так как программа начинает глючить (причём как на компе с Win7, так и на ноутбуке с ХР. Самый частый глюк - извращённое переключение капслока: я начинаю писать предложение с большой буквы, а пунто автоматически инвертирует написанное, заглавная буква становится маленькой, а прописные большими, и хоть ты тресни. В результате нервы, мат, как-то не хочется всё бросать и переустанавливать пунто заново. Пока уже не припечёт. У меня как раз припекло, сейчас буду переустанавливать, и решил наконец написать. Простите за многословие. Огромная просьба разработчикам: разберитесь, пожалуйста, с этим капслоком, а то такие неприятные мелочи сводят все преимущества этой замечательной программы на нет.

 

2 комментария
Несколько горячих главиш для одного действия
13 ноября 2012, 12:36

На новом ноутбуке (для интересующихся - Dell Vostro) нет кнопки Break. Ну ОК, не проблема, переназначил сочетания с Break на Insert - можно работать. Но вот при подключении внешней клавиатуры, с которой не расстаюсь уже много лет, на автомате всегда нажимаю по-старинке Break.

Можно, конечно, сделать ремаппинг кнопок, но вдруг есть способ назначить более одного сочетания на одни и те же действия?

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Циклическое переключение более 2-х раскладок в мак-версии
13 ноября 2012, 12:37

Уважаемые разработчики, планируется ли функция переключения более 2-х раскладок в мак-версии Пунто? Стадарными средствами мак ос раньше все решалось при помощи Cmd+Option+Space. Хотя графические пакеты от Адоб используют это сочетания для операций Zoom и, зачастую при масштабировании холста, раскладки сами по себе переключались. В этом случае был бы гораздо удобнее назначить переключение раскладок на 2 модификатора клавиш, как в Виндовс, например, Ctrl+Shift. Но компания эппл посчитала, что кроме модификаторов должна обязательно задействоваться еще хотябы одна "значимая" клавиша. Пунто решает эту проблему, но не решает проблему трех раскладок. Можно смириться с произвольными переключениями раскладок при зумах в адобовских пакетах при нажатии Cmd+Option+Space (с чем, собственно, всю жизнь и мирились). Но. Проблема особенно остро встала после выхода Illustrator CS6. Он просто-напросто блокирует это сочетание для переключения раскладок. Все остальные пакеты не блокируют, а иллюстратор блокирует!. Другие сочетания крайне неудобны, потому что те функциональные клавиши, которые находятся рядом, задействованы во многих пакетах для совершенно конкретных функций. Control+Shift или Option+Shift или Cmd+Shift, что угодно было бы удобнее, но не хватает в цикле еще хотябы одной третьей раскладки.  

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пожелание,третья раскладка
Конвертация в Steam
13 ноября 2012, 12:37
Добрый вечер.

В Стиме нормально конвертируется (по хоткею) последнее набранное слово. Но выделенный текст сконвертировать нельзя. Это ограничения самого клиента или же Punto не умеет с ним работать?
2 комментария
вопросы,steam
Вылетает если включен дневник
13 ноября 2012, 12:41

Punto вылетает если включен дневник

WIN7 - началось приблизетельно с версии 3

Долго грешил на систему - не переустанавливал ее года 3, но вот поставил начисто и поставил Punto  с нуля, результат тот же.

4 комментария
дневник,багрепорт
В Windows 8 не работает переключение раскладки в программах, запущенных от администратора
13 ноября 2012, 18:06
Пофиксите пожалуйста ситуацию. Пунто не переключается раскладку в программе, запущенной от имени администратора, если сам не запущен от имени администратора.
24 комментария
Портативная версия
15 ноября 2012, 16:38

Добрый вечер!

Очень не хватает портативной версии данного решения. Порадуйте, пожалуйста, доменных пользователей, которые пользуются пунтой порядка 10 лет.

Спасибо.

12 комментариев
А какие планы насчет поддержки Windows 8?
18 ноября 2012, 13:33

При загрузке Punto о восьмерке ни слова. Вероятно никто специально на поддержку восьмерки не смотрел.

 

Проблема с программами, запущенными от админа уже упоминалась. Явных проблем я не обнаружил, но есть подозрения. Я пользуюсь под восьмеркой Office 2010. Тормозит он, вот и хочу исключить все варианты. Может Punto вообще ни причем, а может и он ...

 

Пока заметил, что переключение раскладки, установленное в Punto работает и в классических программах (дескотоп) и в Метро. Но я не проверял, грузится ли Punto, если я не входил на рабочий стол.

В Oficce 2010 переключение по правым Ctrl и Shift работает странно. Вероятно в некоторых ситуациях в этой программе сии клавиши закреплены за чем-то еще.

12 комментариев
Windows8,Metro UI,windows 8,Office 20120
Заголовок не указан
18 ноября 2012, 13:34

Уважаемые разработчики, очень хочется, чтобы в программе появилась возможность переключения раскладки при нажатии на плавающий индикатор раскладки клавиатуры. К сожалению, такой возможности в Punto Switcher на данный момент нет, а она будет весьма полезной вот в каком случае:
если в Windows (7x64) включить автоскрытие панели задач, то значок Punto Switcher пропадает из вида. Чтобы не лезть каждый раз ради переключения языковой раскладки в панель задач, нужно некоторое время подождать, пока скрывшаяся панель задач снова появится, и лишь затем - нажимать на индикатор раскладки для переключения раскладки языка (например, с русского на английский). Это не так удобно, как предлагаемый мною способ, мой удобнее и задействует меньше шагов, а следовательно - экономит больше времени.
Вот этот способ: при нажатии на плавающий индикатор раскладка сможет переключаться без обращения к панели задач.
Преимущества этого метода в том, что не нужно будет тратить одно действие (один шаг) на то, чтобы вызвать панель задач, которая заранее автоскрылась.
Не вижу никаких минусов в данной новой функции, а если она будет полезна (что я и показал), то - добавьте её в новые версии этой замечательной программы.

Плавающий индикатор, клик - меняется раскладка_.jpg

Плавающий индикатор, клик, меняется раскладка.jpg

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вопрос по совместимости
18 ноября 2012, 13:49

а данная программа совместима с Windows 8 Professional x64?

4 комментария
Автозамена с email
23 ноября 2012, 12:36

Здравствуйте. У меня датская клавиатура. Я создал правила автозамены для адресов почты, типа abc на a@b.com При обычном вводе для @ нужно нажать 2 с серым Alt. Так вот при автозамене на выходе получается 2 вместо @, на любых раскладках. Почему замена не происходит 1:1? Можно ли как то это исправить?

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Заголовок не указан
28 ноября 2012, 23:28

Здравствуйте. При использовании беспроводной клавиатуры, не имеющей светодиодных индикаторов,  мне пришлось дополнительно установить программу, показывающую виртуальные индикаторы в трее. Нельзя ли добавить такую опцию в PuntoSwitcher? Будет полезно для пользователей многих ноутбуков и беспроводных клавиатур.

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