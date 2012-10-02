Здравствуйте

Уже давно пользуюсь Punto, все хорошо, но есть один момент, который порой напрягает - если в набранном слове предложении, которое надо сконвертить есть спецсимволы(в основном кавычки и скобки и тд), которые по идее должны остаться на месте, так вот они конвертятся по раскладке в другие символы и их потом приходится набивать заново.

Например я программирую, пишу код на английском, ставлю кавычки, набираю коменнтарий на русском(английскими символами) нажимаю брейк чтобы его конвертировать и у меня кавычки конвертятся в букву Э или точки конвертятся в запятые и т.д.

Наберите например быстро Print ("привет") после закрытия ковычек нажимаете конвертацию

получите Print (ЭприветЭ)

Vожно ли както придумать(например в настройках галочку ставить) чтобы кавычки оставались ковычками, то есть конвертились только буквы в словах.

спасибо