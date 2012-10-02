Приветствую, не работает горячая клавиша "Автопереключение раскладки", точнее комбинация выключает автопереключение, но включить его заново через клавиатуру не получается, только через контекстное меню. Сейчас на это действие назначены Alt + Break, менять шорткат пробовал — не помагает. Другие шорткаты (на другие действия) работают правильно. Ситуация изменилась пару версий назад, до этого все было в порядке. Версия 3.2.8, сборка 94, Win 7 x64.
Добрый день.
Я часто делаю опечатки с пробелом когда пробел между словами попадает между буквами. Например вместо "Например вместо" я могу набрать "Наприме рвместо" или "Напримерв место". Часто в таких случаях пунто исправляет язык или просто пищит про опечатку. Можно ли добавить в программу логику для отлавливания именно таких опечаток с функицей автоматического исправления? (возможно эта функциональность будет отключаемой) Т.е. после нажатия пробела не исправлять сразу а подождать еще 1 букву и после ее нажатия проверить а не та ли это опечатка. Т.е. при наборе "Наприме " ждем р, получаем "Наприме р", проверяем вариант "Например " - так нормально, и ничего не меняем но исправляем слово, а при наборе "Напримерв " тоже можно проверить вариант "Например в".
AutoCAD 2011, пунто 3.2.8 в ней не пашет, пришлось откатиться на предыдущую.
Здравствуйте
Уже давно пользуюсь Punto, все хорошо, но есть один момент, который порой напрягает - если в набранном слове предложении, которое надо сконвертить есть спецсимволы(в основном кавычки и скобки и тд), которые по идее должны остаться на месте, так вот они конвертятся по раскладке в другие символы и их потом приходится набивать заново.
Например я программирую, пишу код на английском, ставлю кавычки, набираю коменнтарий на русском(английскими символами) нажимаю брейк чтобы его конвертировать и у меня кавычки конвертятся в букву Э или точки конвертятся в запятые и т.д.
Наберите например быстро Print ("привет") после закрытия ковычек нажимаете конвертацию
получите Print (ЭприветЭ)
Vожно ли както придумать(например в настройках галочку ставить) чтобы кавычки оставались ковычками, то есть конвертились только буквы в словах.
спасибо
Здравствуйте. уже неоднократно встречал во всех последних версиях punto switcher (все версии за последние 2 года точно) проблему: когда фокус ввода в браузере Opera находится в каком-нибудь поле для ввода текста (textarea) и вводишь слово, которое не соответствует языку раскладки, punto switcher пытается автоматически переключить слово и переключить раскладку и... происходит зависание браузера на 2-3 минуты. причем никакими кнопками и действиями невозможно вывести браузер из этого состояния. или он отвисает сам, или приходится закрывать его через диспетчер задач, теряя при этом все написанное в поле ввода. Проблема проявляется независимо от версии Оперы и версии Punto Switcher, OS winodows 7. проблема непостоянная, иногда переключение раскладки происходит без проблем.
Суть в следующем. Я сижу на винде с правами юзера. Пунто также запущен с правами юзера. Если я запускаю программу от имени др пользователя (например админа), пунто в ней уже не работает. Что можно придумать?
Версия 3.2.8 от 23.07.2012
сборка 94
автопереключение отключено
Windows XP 64bit SP2
В большинстве ( 9 из 10 ) случаев нажатие Alt+Break не меняет регистр у слов типа WHEELS_COLOR - при этом выделение не снимается, раздаётся звук "Отмена автопереключения". Однако, если выделение захватывает пробел после слова, то всё работает штатно.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то разрешить проблему с заменой адреса веб сайта с помощью комбинации клавиш Punto в адресной строке браузера Mozilla Firefox 15.0.1?
Опишу подробней алгоритм возникновения проблемы:
01. В русской раскладке я набираю в адресной строке адрес веб сайта, например, mail.ru.
Надстройка Элементы Яндекса или сам браузер предлагает мне исправление адреса в английской раскладке, как и положено. См. файл-приложение 01 к данному сообщению.
02. В ответ на предлагаемое исправление я выделяю текст в русской раскладке в адресной строке и нажатием комбинации клавиш Ctrl+PrtScr хочу, чтобы Punto перевёл этот текст на английский, однако, вместо конечного правильного адреса веб сайта, типа, mail.ru, я получаю число-буквенную строку непонятного содержания. См. файл-приложение 02 к данному сообщению.
Вопрос? На чьей стороне косяк и как его исправить?
Как-то, очень давно, у пунто была такая проблема... В firefox, тогда еще в 6-м или 7-м, при автопереключении все символы дублировались.... Потом с этим глюком справились...
И вот, несколько дней назад обновил пунто, и теперь........... Теперь в адресной строке firefox русские символы вообще не отображаются... но если набираешь что-либо в адресной строке, в русской раскладке (при этом, опять же, печатаются латинское символы))).... то первая буква адреса автоматически дублируется....
Помогите, люди... очень раздражает этот глюк.....
в истории буфера обмена знаки &, включенные в текст, не отображаются, вернее они начинают использоваться как префикс для "access key" - следующая за символом & буква подчеркивается, я считаю что punto должен делать экранирование этого символа для вывода в окне истории буфера обмена - &&.
При этом вставка текста из буфера производится без искажений.
Спасибо.
Для поиска в Яндексе по Win+S открывается диалоговое окно для ввода фразы. Поиск в Википедии открывает сайт и пытается найти фразу из буфера обмена. Мне кажется это не слишком удобно. Хотелось бы иметь возможность настройки поведения.
В windows7 не обновляется и не устанавливается! Если запускать инсталятор и ждать запроса пароля администратора выдает ошибку после ввода пароля. Если же сразу через правую кнопку запускать от администратора, то все проходит нормально.
тех поддержа пожалуйста объясните действуют ли правила переключения на аббревиатуры? например ATP как сделать чтобы программа меняла сама фез на atp
Приветствую! Помнится тема уже где-то была про бледнеющие флажки языковой раскладки при отключенном автоопределении и выкладывался патч. Можно ли продублировать его, а то по тем ссылкам пусто.
Заранее спасибо. Классная прога и очень полезная!
Помимо программ-исключений стоит сделать сайты исключения. Например я каждый день захожу на lingualeo.ru и klavogonki.ru где работа замечательного Punto мешает. Стоило бы сделать возможность создавать сайты-исключения.
Уважаемые разработчики Punto!
Внесите, пожалуйста, свой вклад в распространение вежливого тона в общении между людьми через электронную переписку.
В письмах часто приходится вставлять "пожалуйста", да еще и русский язык требует выделять его запятыми. Это отнимает время. Иногда торопясь, плюешь на это дело, и просьбы превращаются в приказания.
Это не способствует улучшению взаимопонимания.
Предлагаю ввести функцию вставки ", пожалуйста," по горячей клавише. Возможно найдутся еще варианты вставки штампов.
С уважением,
Виктор
Уважаемые разработчики, планируется ли поддержка экрана Retina?