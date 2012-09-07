Считаю что стоит добавить возможность передавать текст в Twitter прямо из буфера обмена!
Считаю что стоит добавить возможность передавать текст в Twitter прямо из буфера обмена!
Environment
Punto Switcher 3.2.7 (сборка 84) установлена на локальной и удаленной машинах Windows 7 x64, настройки:
- Автопереключение выключено
- Переключние раскладки: Caps Lock
При этом, добавление Remote Desktop в исключения (на локальной) и установка переключателя "Не взаимодействовать с программами-исключениями" не помогают.
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С уважением,
Олег.
Создаю правило переключения из "ЖВ" в ":D" в новой версии, но оно не работает. На 3.2.6 изначально была такая же проблема но в итоге удалось тогда нашаманить чтобы всё нормально переключалось. Что в тот раз и как я настроил уже увы никак не вспомню, а настройки неудачно потёрлись. Может быть вы сможете чем-нибудь помочь?
P.S. Об автозамене я знаю, но использовать её не вариант - приходится нажимать два раза энтер или пробел чтобы изменить слово, а потом продолжать писать.
Сбрасываются настройки хоткеев, насройки приложений, но сохраняются давно забитые правила переключения. Уже давно. Не на одном компе. Везде Win7 x64. Просто редко замечается эти заедания, потому что оба компа-ноуты и перезагружаются редко, но каждый раз после перезагрузки - такое
Сегодня состоялся релиз новой версия Punto Switcher.
Новое:
Здравствуйте. Очень нужна горячая клавиша для "Буфер обмена -> Проверить орфографию". Добавьте, пожалуйста, в список. Еще окно проверки орфографии появляется под другими окнами. Нужно свернуть все приложения, чтобы его увидеть, или пользоваться Alt+Tab.
Punto Switcher 3.28, офис 2010, Win7 sp1.
В исключениях находится Visual Studio 2010, чтобы автомат.переключение раскладки не портило нервы на переменных.
Но и не работает ручная смена раскладки, а иногда надо. Перепроверил на свежайшей версии 328. Раньше до переустановки системы (не помню какая тогда версия стояла, давно ставил) вручную переключалось без проблем.
Так должно и быть??? Или это мои глюки?
В целом, прграмма отличная, пользуюсь много лет.
Хотелось бы видеть следующее:
1) Меню правила переключения.
- ввести сортировку по колонке Сочетание - это позволит легко чистить словарь от дублей и мусора, а также понять, какие сочетания "не работают"
2) Можно ли сделать возможность "объединять" дневники - мне это желательно, поскольку работаю каждый день на нескольких компьютерах. Тут есть два варианта - делать это периодически, типа backup в один файл, либо перенести расположение дневника в сетевую папку или в "облако"
Заранее благодарен
Могу ли я данную программу использовать на служебном компьютере (на работе)?
Стоит Punto 3.2.2 сборка 45. Работает нормально. Обновление находит, начинает установку и сообщает об ошибке (номера ошибки нет): "не удалось получить доступ к размещению в сети '\' ". Скачал обновление, чтобы установить самостоятельно, но выдается та же ошибка при установке.
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Операционная система ХР ПРО сервис-пак 2.
Раньше стоял Касперский KIS, но сейчас он удален.
служба Брандмауэр Windows отключена. Отключены также службы "Сервер", "Обнаружение SSDP" и некоторые другие.