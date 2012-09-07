Environment

Punto Switcher 3.2.7 (сборка 84) установлена на локальной и удаленной машинах Windows 7 x64, настройки:

Автопереключение выключено Переключние раскладки: Caps Lock

Issue

При RDP подключении, на удаленной машине не работает переключение раскладки (CapsLock), пока не закроешь Punto Switcher на локальной машине .

При этом, добавление Remote Desktop в исключения (на локальной) и установка переключателя "Не взаимодействовать с программами-исключениями" не помогают.





Пожалуйста, сообщите есть ли решение в текущей версии? Или когда будет исправлена эта проблема в будущем?



