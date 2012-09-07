Клуб Punto Switcher

сентябрь 2012
Отправка выделенного текста в Twitter!
7 сентября 2012, 10:59

Считаю что стоит добавить возможность передавать текст в Twitter прямо из буфера обмена!

Нет комментариев
Punto Switcher и Remote Desktop
15 сентября 2012, 16:18

Environment
Punto Switcher 3.2.7 (сборка 84) установлена на локальной и удаленной машинах Windows 7 x64, настройки:

  1. Автопереключение выключено
  2. Переключние раскладки: Caps Lock
Issue
При RDP подключении, на удаленной машине не работает переключение раскладки (CapsLock), пока не закроешь Punto Switcher на локальной машине.
При этом, добавление Remote Desktop в исключения (на локальной) и установка переключателя "Не взаимодействовать с программами-исключениями" не помогают.

Пожалуйста, сообщите есть ли решение в текущей версии? Или когда будет исправлена эта проблема в будущем?

Спасибо!

--
С уважением,
Олег. 

 

10 комментариев
Не работает правило переключения
15 сентября 2012, 16:23

Создаю правило переключения из "ЖВ" в ":D" в новой версии, но оно не работает. На 3.2.6 изначально была такая же проблема но в итоге удалось тогда нашаманить чтобы всё нормально переключалось. Что в тот раз и как я настроил уже увы никак не вспомню, а настройки неудачно потёрлись. Может быть вы сможете чем-нибудь помочь?

P.S. Об автозамене я знаю, но использовать её не вариант - приходится нажимать два раза энтер или пробел чтобы изменить слово, а потом продолжать писать.

3 комментария
вопросы
Сбрасываются настройки после перезагрузки ПК
18 сентября 2012, 13:19

Сбрасываются настройки хоткеев, насройки приложений, но сохраняются давно забитые правила переключения. Уже давно. Не на одном компе. Везде Win7 x64. Просто редко замечается эти заедания, потому что оба компа-ноуты и перезагружаются редко, но каждый раз после перезагрузки - такое

15 комментариев
Punto Switcher 3.2.8 для Windows
18 сентября 2012, 18:18
 

Сегодня состоялся релиз новой версия Punto Switcher

Новое:

  • Новые настройки безопасности: выбор срока хранения записей в дневнике.

  • Возможность самостоятельно назначать горячую клавишу или сочетание клавиш для вызова поиска Яндекса.

  • Исправлена ошибка с появлением тултипов (всплывающей подсказки) при отключенной автозамене.

  • Обновлены правила транслитерации и переключения раскладки (правила от сентября 2012).
45 комментариев
release,win
Горячие клавиши для проверки орфографии + поверх всех окон
19 сентября 2012, 11:27

Здравствуйте. Очень нужна горячая клавиша для "Буфер обмена -> Проверить орфографию". Добавьте, пожалуйста, в список.  Еще окно проверки орфографии появляется под другими окнами. Нужно свернуть все приложения, чтобы его увидеть, или пользоваться Alt+Tab.

Punto Switcher 3.28, офис 2010, Win7 sp1.

 

 

5 комментариев
Не действует ручное переключение в программах, добавленных в исключения
21 сентября 2012, 10:06

В исключениях находится Visual Studio 2010, чтобы автомат.переключение раскладки не портило нервы на переменных.

Но и не работает ручная смена раскладки, а иногда надо. Перепроверил на свежайшей версии 328. Раньше до переустановки системы (не помню какая тогда версия стояла, давно ставил) вручную переключалось без проблем.

Так должно и быть??? Или это мои глюки?

9 комментариев
Два пожелания по функциям правил переключения и дневника
27 сентября 2012, 13:33

В целом, прграмма отличная, пользуюсь много лет.

Хотелось бы видеть следующее:

1) Меню правила переключения.

- ввести сортировку по колонке Сочетание - это позволит легко чистить словарь от дублей и мусора, а также понять, какие сочетания "не работают"

2) Можно ли сделать возможность "объединять" дневники - мне это желательно,   поскольку работаю каждый день на нескольких компьютерах. Тут есть два варианта - делать это периодически, типа backup в один файл, либо перенести расположение дневника в сетевую папку или в "облако"

 

Заранее благодарен 

4 комментария
Вопрос про Лицензию
27 сентября 2012, 13:34

Могу ли я данную программу использовать  на служебном компьютере (на работе)?

8 комментариев
Ошибка при обновлении Punto - не удалось получить доступ к размещению в сети
28 сентября 2012, 02:07

Стоит Punto 3.2.2 сборка 45. Работает нормально. Обновление находит, начинает установку и сообщает об ошибке (номера ошибки нет): "не удалось получить доступ к размещению в сети '\' ". Скачал обновление, чтобы установить самостоятельно, но выдается та же ошибка при установке.

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Операционная система ХР ПРО сервис-пак 2.

Раньше стоял Касперский KIS, но сейчас он удален.

служба Брандмауэр Windows отключена. Отключены также службы "Сервер", "Обнаружение SSDP" и некоторые другие.

 

6 комментариев