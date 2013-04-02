Возможно, это уже предлагали, но мне хотелось бы, чтобы Punto Switcher не менял раскладку на русскую, если я печатаю на украинской. Обидно и за романские языке как то: французский, немецкий. Их раскладам беспощадно переключиться на английскую ( США ) . В таких случаях приходится отключать автозамену, что не всегда удобно, да и не особо быстро. Как этого избежать? У каждого языка в алфавите есть свои специфические буквы, которых не будет ни в одном другом, даже родственном языке. Например, Punto Switcher не перепутает русский язык с украинским, если текст будет содержать буквы: ґ, ї, є. Для немецкого характерна такая разновидность буквы ß. Диакритика и лигатуры французского языка ни с чем не будут смешаны: î, œ. За восточные языки на латинице не отвечаю, их алфавиты я не изучал. Конечно, я понимаю, что такую идею будет нелегко воплотить в жизнь. Надеюсь, что Яндекс будет действительно стараться стать мультиязычным, а не билингвистическим, как сейчас полагает наша любимая программа от Я. Пожалуйста, не пройдите мимо. Спасибо!

P.S. Турция и турецкая раскладка тоже страдают, а Yandex.Türkiye распространён чуть меньше русского.