Клуб Punto Switcher

апрель 2013
Почему может не хотеть устанавливаться puntoSwitcher
2 апреля 2013, 08:31

Доброго всем дня,

Программа не устанавливается. Win 7 64. Запускаешь инсталятор - висит 2-3 секунды на "Идёт подготовка к установке".

И исчезает. Дальше ничего не происходит.

При дальнейших запускай при клике за 0,5 секунд проскакивает "Идёт подготовка к установке" и снова тишина.

Подскажите где копать, пожалуйста! Без Пунто жизнь не мила - очень много переписки и без зшаблонов и автопереключения пальцы сохнут.

18 комментариев
Срабатывание автопереключения при о открывании программ
2 апреля 2013, 08:32

Почему при открывании \закрывании некототорых программ, например браузера, или панели управления срабатывает автопереключение языка ввода? Причем бывает переключения не происходит, а звук срабатывает(иногда даже при сворачивании окон программ)

2 комментария
Очередное невероятное предложение
2 апреля 2013, 08:33
Возможно, это уже предлагали, но мне хотелось бы, чтобы Punto Switcher не менял раскладку на русскую, если я печатаю на украинской. Обидно и за романские языке как то: французский, немецкий. Их раскладам беспощадно переключиться на английскую ( США ) . В таких случаях приходится отключать автозамену, что не всегда удобно, да и не особо быстро. Как этого избежать? У каждого языка в алфавите есть свои специфические буквы, которых не будет ни в одном другом, даже родственном языке. Например, Punto Switcher не перепутает русский язык с украинским, если текст будет содержать буквы: ґ, ї, є. Для немецкого характерна такая разновидность буквы ß. Диакритика и лигатуры французского языка ни с чем не будут смешаны: î, œ. За восточные языки на латинице не отвечаю, их алфавиты я не изучал. Конечно, я понимаю, что такую идею будет нелегко воплотить в жизнь. Надеюсь, что Яндекс будет действительно стараться стать мультиязычным, а не билингвистическим, как сейчас полагает наша любимая программа от Я. Пожалуйста, не пройдите мимо. Спасибо!
P.S. Турция и турецкая раскладка тоже страдают, а Yandex.Türkiye распространён чуть меньше русского.
5 комментариев
В Пунто в Виндоус есть возможность переключать по шифтам
2 апреля 2013, 08:33

Левый шифт - русский, Правый - английский.

 

Почему этого нет в мак, и как добиться чтобы оно было?

1 комментарий
Punto, дневник и семерка
2 апреля 2013, 08:36

кто знает- где в семерке swicher дневник хранит? в какой папке?

в хр хранит тут Documents and Settings\Admin\Application Data\Yandex\Punto Switcher\

в семерке там пусто

11 комментариев
Онлайн база программ-исключений
5 апреля 2013, 10:33
Надоело после установки каждой игры сворачивать её и добавлять в исключения. Предлагаю собирать  информацию о таких действиях, ранжировать списки программ и рассылать в punto, который автоматом по имени файла предложит добавить в исключения (или молча добавит - от настроек).
10 комментариев
Punto Switcher 3.2.9 (beta) для Windows
5 апреля 2013, 11:09

Выкладываем бета-версию и очень просим репортов, особенно по Windows 8.

Заранее благодарим всех, кто откликнется!

Новое в этой версии:


  • Новая возможность — автоматическое определение ввода пароля. Если программа замечает признаки ввода пароля (смешение строчных и заглавных букв, наличие в слове цифр и знаков), пароль вводится в английской раскладке.
  • Добавлена совместимость с Windows 8 (beta), исправлено поведение программы в интерфейсе Metro.
  • Усовершенствована работа инструмента «Вы сменили раскладку».
  • Новый алгоритм для работы с Умной строкой (омнибоксом) Яндекс.Браузера. 
  • Обновлены правила переключения раскладки «на лету». 
  • Усовершенствована обработка аббревиатур, содержащих дефис. 
UPD. У кого проблемы с ручным переключением в Metro, просьба поставить этот экзешник: http://yadi.sk/d/vzXXcFAD473zi и отпишите, пожалуйста, полечилось ли?

Скачать с Яндекс.Диска
74 комментария
win,багрепорт,beta
Автозагрузка в Win 7 64 Ultimate
18 апреля 2013, 16:48

Так и не смог найти решение. Одинаковая винда дома и на работе. Софт примерно тоже одинаковый. Версия 3.2.3 дома запускается при атвозагрузке, а на работе нет - требует разрешения UAC. Надоело до чертиков. Подскажите плиз как вылечить? И заодно в ФАК добавьте. Спасибо!

2 комментария
Замена "?" на ",".
18 апреля 2013, 23:31
вчера смотрел dwd? понравилось очень.
что есть ваш qms? z без понятия, поисковик выдает ересь.

ситуация: PS незнакомое слово (вцв) переводит в другую раскладку или даже правильно переключается на английский, но последующую запятую ("shift+.") преобразует в вопросительный знак.

проблема: при выделении и исправлении выделенного текста PS вопросительный знак меняет на "&" вместо запятой. это и понятно, ибо "?" сделан в английской раскладке, но я хотел запятую в русской поставить. посему хочется, чтобы любой вопросительный знак менялся на запятую.

опционально, конечно, если кому-то есть надобность в этих "&".

4 комментария
Заголовок не указан
25 апреля 2013, 14:09

Я заметил ещё очень странное свойство нашей любимой программы. Предположим, я добавил кучу разношёрстных раскладок: английскую ( США ) , русскую, белорусскую, греческую, македонскую, немецкую, французскую, сербскую ( кириллица ) , сербскую ( латиница ), польскую, украинскую. Предположим, что мне требуется набранное слово переключить на греческую. Но перед эллинской у меня стоит немецкая. Переключение застрянет на немецкой. Сколько бы я не нажимал Pause Break, слово не изменится. Такое же происходит с английской и русской. Исправьте, пожалуйста.

4 комментария
Вопрос по созданию опции в настройках
25 апреля 2013, 14:10

Крайне удобная опция - начало предложения с заглавной буквы. Предлагаю создать дополнительную "галочку" в настройках для активации этой возможности.

8 комментариев
Встроенный калькулятор
30 апреля 2013, 14:14

Может быть я повторю уже чью-то идею. Не ругайте сильно

Делюсь идеей!

 

Во многих программах в полях ввода нет встроенного калькулятора, который очень нужен.

Приходится запускать (вызывать запущенный) отдельно калькулятор - там считать, потом возвращаться назад - вставлять результат.
Было бы неплохо, если бы вы сделали встроенный калькулятор, который следит за набранным текстом.

Например я набираю 1000-500+50  и нажимаю SHIFT+pause (например), и всё это стирается и вместо него пишется результат 550.

Или хотя бы на одно действие )

Ну и чтобы в настройках можно было отключить функцию калькулятор (кому не нужен) или включить.



Спасибо.

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