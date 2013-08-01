Клуб Punto Switcher

август 2013
Проблемы с настройкой раскладок
1 августа 2013, 19:08

Установил программу, запускаю, появляется окошко "для корректной работы должны быть установлены Русская и Английская раскладки". При том, что у меня только эти раскладки и установлены, никаких других.

Выбираю "запустить утилиту настройки раскладок", там задаю соответствия, нажимаю применить, мне пишется "изменения успешно внесены". 

Перезапускаю программу, то же окошко "для корректной работы должны быть установлены Русская и Английская раскладки".


Ничего не помагает, ни запуск программы от имени администратора, ни выставление совместимости с WinXP.

Вообще юзер у меня админский, но все-таки с какими-то ограниченными правами, т.к. комп рабочий. Может проблема в этом?


Помогите

 

Punto Switcher 3.2.9

Windows 7, 64bit, английский язык системы

9 комментариев
windows 7,багрепорт,3.2.9,проблема,windows,вопросы,настройка раскладок
Возможность удаления символа при автозамене
1 августа 2013, 19:09

Сделал шаблон автозамены:

слово RadioGroup заменяется в текстовом редакторе на текст

new Ext.form.RadioGroup({
columns: 8,
fieldLabel: '',
items: [
    { boxLabel: '', inputValue: , name: '' },
{ boxLabel: '', inputValue: , name: '' },
{ boxLabel: '', inputValue: , name: '' }
]
}) ;

текст в редакторе вбивается с такими отступами:

new Ext.form.RadioGroup({
    columns: 8,
    fieldLabel: '',
    items: [
        { boxLabel: '', inputValue: , name: '' },
        { boxLabel: '', inputValue: , name: '' },
        { boxLabel: '', inputValue: , name: '' }
        ]
        }) ;

всё замечательно за исключением двух последних строчек. Можно ли удалить лишние табуляции перед завершающими скобками?

2 комментария
возможно ли..?
1 августа 2013, 19:09

при двух учетных записях вести запись паролей если пунто установлен со 2 учетки(не администратор,просто гость)?

1 комментарий
Punto Switcher 3.2.9 для Windows
6 августа 2013, 13:30

В этой версии:

Новая возможность — автоматическое определение ввода пароля. Если программа замечает признаки ввода пароля (смешение строчных и заглавных букв, наличие в слове цифр и знаков), пароль вводится в английской раскладке.

  • Добавлена совместимость с Windows 8 (beta), исправлено поведение программы в интерфейсе Metro.
  • Усовершенствована работа инструмента «Вы сменили раскладку».
  • Новый алгоритм для работы с Умной строкой (омнибоксом) Яндекс.Браузера. 
  • Обновлены правила переключения раскладки «на лету». 
  • Усовершенствована обработка аббревиатур, содержащих дефис. 
  • Перед самым релизом, вложили новые правила учитывающие латынь. Теперь медикам, ботаникам и студентам изучающим латынь будет легче работать!

 

Внимание! Тем, у кого уже установлена beta 3.2.9 её лучше снести руками. Просим прощения за неудобство. В будущих версиях мы логику инсталляции поменяем. Скачать можно отсюда

12 комментариев
новость,релиз,win
Режим полно экранных приложений
7 августа 2013, 14:07

Раньше была такая функция в настройках - Отключить переключение раскладки клавиатуры в полноэкранных приложениях.

Сейчас на последних версиях я такой функции найти не могу. Почему её не стало или где она закопана?

 

 

 

 

3 комментария
Поменять раскладку при клике по плавающему индикатору.
7 августа 2013, 14:07

Уважаемые разработчики. Я уже второй раз обращаюсь к вам с просьбой сделать маленькое, но весьма эргономичное изменение в интерфейсе программы. Речь идёт о переключения раскладки клавиатуры. В данный момент я переключаю раскладку комбинацией клавиш на клавиатуре (Shift + Alt/Ctrl). Но, клавиатура порою лежит далеко от моего стула и мне бывает очень неловко тянутся к ней, чтобы переключить раскладку. К тому же, вечером могу выключить свет в кабинете, а в темноте трудно найти комбинацию клавиш для переключения раскладки.
Моё предложение следующее: изменить ситуацию с этой

а) тянуться к клавиатуре, нажимать комбинацию клавиш, переключить раскладку на кириллическую или латиницу.

на следующую:

б) нажать значок плавающего индикатора (флажок) и поменять таким образом язык (без лишних движений и комфортно).

PS Давно уже мечтаю о такой возможности. На приложенном скриншоте показан значок плавающего индикатора, который хочется кликать и переключать язык.

http://s020.radikal.ru/i709/1308/41/c8e6f4bab9a4.png

Нет комментариев
Синхронизация настроек и словарей между компьютерами
7 августа 2013, 14:08

Проблема:

При обновлении PS уже раза три слетали словари автозамен и настройки

Плюс у меня два компа: рабочий ноут и домашний - всёвремя при изменении автозамен просто бесит вводить на двух разных машинах, заниматься копированием файла настроек - это уж слишком изощрённо.

 

Решение:

Сделайте синхронизацию с единым аккаунтом, это реально повысит привлекательность приложения!

Возможность в любой точке мира поставить PS, залогиниться и начать пользоваться привычными словарями и заменами - это реально круто!

19 комментариев
фичи,автозамена,пожелание,юзабилити,предложения
Цвет указателя мыши
8 августа 2013, 11:12

Порой, удобно пользоваться Punto с выключенным автопереключением (все правила в настройках не опишешь). И в этом случае переключать раскладку уже после введенного текста далеко не всегда удобно, равно как мониторить текущую раскладку в трее перед вводом текста.

 

Предлагаю вариант, при котором при выключенном автопереключении текущая раскладка будет известна без поиска значка возле часов.

 

Было бы шикарно, если бы указатель мыши имел настраиваемый цвет в зависимости от текущей раскладки. Такое поведение было бы полезно как в основном режиме, так и в режиме выделения текста.

Интересно, возможно ли такое?

2 комментария
Не удается произвести архивацию дневника
8 августа 2013, 11:12

Здравствуйте,


обращаюсь с вопросом-просьбой : не могу создать архивную копию данных пользователя в папке C:\Users\ADMIN\AppData\Roaming\Yandex\Punto Switcher\User Data при работающем Punto Switcher.

При попытке доступа к файлу diary.dat получаю сообщение типа: "процесс не может получить доступ к файлу, т.к. этот файл занят другим процессом."

Вопрос: можно ли как-то это обойти ? (конечно можно выгрузить PuntSwitcher из памяти или сначала скопировать эту папку, а потом заархивировать, но хотелось, чтобы этот процесс архивации протекал "на автомате" и проще.)
 Версия Punto 3.2.9_сборка 240

3 комментария
Настройка "проверять обновления" игнорируется
8 августа 2013, 11:12

Почему при отсутствующей галке в настройках "проверять обновления", пунто предлагает мне обновиться до новой версии?

Ссылка по тему почти годовой давности: http://habrahabr.ru/post/152509/

15 комментариев
Версия 3.2.9 - глюки с указателем мыши
9 августа 2013, 20:43

Версия 3.2.9 - установил вчера поверх 3.2.8. ОС - Windows 7 x64 SP1. Видеокарта - NVidia 550 Ti, дрова последние. После обновления Punto, указатель мыши проходя над значком Punto (флаг раскладки) в трее - "замерзает" секунды на две, мышь не реагирует. Это происходит как в случае запуска от имени администратора, так и обычного. Если выгрузить Switcher - глюка нет. На 3.2.8 после отката тоже не наблюдается - опять же как в админ-режиме, так и в обычном.  

5 комментариев
Правила переключения при написании <b>HTML тегов</b>.
12 августа 2013, 16:45

Было бы здорово прописать отдельные правила для символов <>, чтобы при наборе HTML кода с руссим текстом раскладка переключалаь автоматически корректно, а не превращала <p>Ghbdtn</p> в БзЮПриветБ.зЮ.

2 комментария
Punto Switcher в приложениях запущенных от имени администратора.
12 августа 2013, 16:46
Я всегда устанавливаю параметры совместимости punto.exe для запуска от имени администратора по умолчанию.
Это приводит к невозможности засунуть программу в автозагрузку, но Punto после этого корректно работает во всех программах, включая те что запущены от имени администратора (например Steam сервис).

Будет ли обновление Punto с запуском программы по умолчанию как службы?
Это решит проблему программ запущенных от имени администратора.
10 комментариев
Administrator,windows 8,Rights,windows 7
Переключение раскладки при работе в Хроме
12 августа 2013, 16:46

Добрый день!

Обновила программу до 3.2.9 и перестала переключаться раскладка в Хроме. Удалила обновленную программу, переустановила скаченным с сайта exe - не помогло. Стоит галочка Автопереключение, ни в каких исключениях Хром не значится, в Ворде и Экселе раскладка меняется исправно.

Можно с этим что-то сделать? расслабилась на прошлой версии, теперь постоянно лювлю себя на том, что напечатала полпоста в неверной раскладке. Ужасно неудобно ((.

 

Windows 7 домашняя базовая, процессор Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz

6 комментариев
Пропал флажок из трея
12 августа 2013, 16:46

После последнего обновления пропал флажок из трея, в настройках все в порядке. Помогите решить проблему

1 комментарий
Проблема работы Punto Switcher с клавиатурой Apple Wireless Keyboard
12 августа 2013, 16:56

Windows 7 Ultimate, 64 bit. Учётка админская, прога запускается с правами админа.

 

СИМПТОМЫ.

Установив Punto Switcher на свой новый компьютер, я заметил, как и мои некоторые друзья, неприятную вещь. PS прекращает свою работу (как любезно сообщает Винда) при выполнении любой из основных своих задач: конвертации, отмене конвертации, смене раскладки выделенного текста и т.д.

Начал искать причину, ведь возмущение и интерес захватили мой мозг).

 

КАК ПРОБОВАЛ "ЛЕЧИТЬ":

- ставить разные версии

- назначал новые комбинации для операций

- игрался с режимами совместимости

- менял настройки в разделе "устранение проблем"

и пр. 

 

НАШЁЛ ПРИЧИНУ ВЫЛЕТОВ.

Я пользуюсь беспроводной клавиатурой Apple. Для того, чтобы она работала под Виндой, как и полагается в этой ОС, нужно ставить дрова. Так как расположение символов в традиционной русской ПК-клавиатуре слегка отличается от Эпловой русской же, дрова устанавливают дополнительную раскладку. См.картинку.

 

 

Конечно, раскладка "Русская" не (Apple) мне не нужна, я ведь не буду в восторге от поисков слэшей, "Ё" и других символов по всей клаве в слепую. Поэтому я настроил переключение между инглишем и руссишем (Эпл). И тут Пунто сразу загибался на конвертации и вылетал. Как только я снимал птичку в настройках системы с клавиатуры "Русская (Apple)"

 

 

или же удалял эту клавиатуру вообще,...

 

 

так сразу Пунто становился послушным.

 

ВЫВОД.

Программа не умеет работать с этой ситуацией.

 

И вопрос, и предложение.

Есть ли возможность подружить их?

В ином случае, подружите ли их вы в дальнейшем?

 

P.S.

Здесь (http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=8961), очевидно, проблема та же.

Для справки. BootCamp - не эмулятор, а утилита в Мак ОС, которая предназначена для создания раздела на харде и установки на него Уиндоус. Таким образом установленная система не запускается под Мак ОС, как в случае с использованием Парралелс Десктоп, а живёт самостоятельной жизнью на компьютере Мак, требуя полной перезагрузки для её использования.

20 комментариев
apple keyboard,apple,bootcamp
Баг. Punto Switcher и три монитора
15 августа 2013, 15:47
Плавающий индикатор флаг появляеться только на первом мониторе.
2 комментария
Смена регистра набора при переключении раскладки с помощью caps lock
15 августа 2013, 15:47

Добрый день.

Если я настроил переключение раскладки по CapsLock, то как мне теперь его включить? Как-нибудь при помощи Shift+CapsLock?

А.

4 комментария
Изменение поискового сервиса по горячим клавишам
15 августа 2013, 15:48

Есть ли возможность изменить поисковый сервис, вызываемый сочетанием клавиш «Win+S»? Я обычно ищу в англоязычном интернете, поэтому мне удобнее пользоваться Гуглом.

2 комментария
Поисковик,поиск,вопросы,горячие клавиши
Недокументированные возможности автозамены
16 августа 2013, 12:48

Добрый день. Я пользуюсь недокументированными свойствами Punto Switcher. Например:

1 Программа может работать с файлом автозамены replace.dat как с бинарным так и с текстовым. Текстовой формат удобнее, если необходимо в текстовом редакторе редактировать этот файл. Поэтому хотелось бы чтобы в интерфейсе так же был выбор, какой формат файла программа создавала сама (сейчас создаётся бинарный)

2 Программа умеет делать автозамены одним нажатием сразу в нескольких полях (например логин-пароль) Но подобное можно сделать только если редактировать replace.dat руками и в поле на что менять логин и пароль разделить знаком табуляции. В интерфейсе подобное задать не получится, а хотелось бы чтобы и это было возможно.



И главное есть опасность что раз этих функций нет официально, то в одной из следующих версий они перестанут работать и не официально.

11 комментариев