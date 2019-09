Сделал шаблон автозамены:

слово RadioGroup заменяется в текстовом редакторе на текст

new Ext.form.RadioGroup({

columns: 8,

fieldLabel: '',

items: [

{ boxLabel: '', inputValue: , name: '' },

{ boxLabel: '', inputValue: , name: '' },

{ boxLabel: '', inputValue: , name: '' }

]

}) ;