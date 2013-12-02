Чаще всего описанное ниже наблюдаю в омнибоксе Хрома и в окошке Lingvo. Особенно неудобно на небыстрых машинах.

Стоит, например, русский язык в системе активный. Начинаю набирать что-то на английском. Система задумывается, затем, когда слово уже введено, стирает русский ввод до первого символа, заменяет его, возвращается к сочетанию "первая буква по-англ., остальное по-русски", затем также всё стирает по 2-й символ, заменяет его, снова возвращается, и подобным образом стирает и побуквенно меняет столько раз, сколько букв в слове.

В конце концов ещё оказывается, что первая буква оказываестся введённой 2 раза.

Можно каким-то образом это исправить?