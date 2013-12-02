Клуб Punto Switcher

декабрь 2013
Странное поведение при автоматическом переключении
2 декабря 2013, 16:47

Чаще всего описанное ниже наблюдаю в омнибоксе Хрома и в окошке Lingvo. Особенно неудобно на небыстрых машинах.

 

Стоит, например, русский язык в системе активный. Начинаю набирать что-то на английском. Система задумывается, затем, когда слово уже введено, стирает русский ввод до первого символа, заменяет его, возвращается к сочетанию "первая буква по-англ., остальное по-русски", затем также всё стирает по 2-й символ, заменяет его, снова возвращается, и подобным образом стирает и побуквенно меняет столько раз, сколько букв в слове.

 

В конце концов ещё оказывается, что первая буква оказываестся введённой 2 раза.

 

Можно каким-то образом это исправить?

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Ошибка - переключение раскладки при использовании комбинаций клавиш
10 декабря 2013, 00:51

Приветствую.

 

Настройки такие: автопереключение выключено, сменить раскладку назначено на ctrl.

Делаем: открываем терминал, хотим начать поиск по истории команд и жмём ctrl+r, после этого раскладка переключается на русскую. В предыдущей версии такой проблемы не было, при нажатии ctrl+c, ctrl+что угодно раскладка не изменялась, а изменялась только если нажать и отпустить ctrl без доп. клавиш.

 

Очень мешает, исправьте пожалуйста. Mac OS X 10.9.

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Все еще не работает автопереключение и глюки при ручном в Spotlight
19 декабря 2013, 15:57

Здравствуйте.

 

Для того, чтобы было проще говорить, я сделал скринкаст, он все пояснит:

«Набор слова — затем нажатие на кнопку ручного переключения»

Вкратце — если набирать текст в Spotlight и нажать клавишу ручного переключения — то получается реальный бред и куча лишних знаков

 

Ну и все еще не работает автопереключение. Точнее, оно работает периодически. То ли это связано со Sleep режимом, то ли еще с чем. Предположительно, может лечиться перезагрузкой. Выключением программы и включением, повторным назначением клавиш не лечится.

 

Mac OS X Maverics. Поправьте уже, чтоб работало как надо, пожалуйста. Готов купить Punto за деньги, если в бесплатном варианте это сложно реализовать, только чтоб она начала работать, как надо, и в том числе список исключений.... 

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Работа программы в программах-исключениях на OS X
25 декабря 2013, 19:21

Пользовался виндовой версией, всё было нормально. Перешел на мак, первым делом поставил свитчер, без него теперь мне некомфортно. Работаю программистом, обычно свитчер работает в режиме авто, но консоль и текстовый редактор я добавляю в исключения.

 

На винде это работало так - ты добавляешь программу в исключения, автосмена раскладки там не пашет, но можно переключить вручную.

На маке же, если добавить программу в исключения, то даже ручное переключение не срабатывает. Если выделить слово и нажать alt - тоже самое. А это довольно неудобно.

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С Новым Годом!
28 декабря 2013, 22:00

Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым Годом!

Желаем счастья, здоровья и удачных переключений.

В 2014 году планируем активно взяться за

улучшение программы. Будет много нового!

 

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