У меня 2 пожелания по автозамене.
1. Сейчас существует фраза "[курсор]", которая показывает позицию курсора после автозамены. Хорошо бы добавить ещё и табуляцию (например, "[табуляция]"), которая имитировала бы нажатие клавиши Tab. Таким образом можно, например, вводить данные в определённых периодически используемых программах (даже логины и пароли, где они не запоминаются) или на сайтах. Например, я периодически просматриваю на сайте гос. услуг наличие штрафов ГИБДД. Приходится каждый раз вводить фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер водительского удостоверения. Если бы можно было сделать это единственной автозаменой, это было бы гораздо удобнее и проще: "Фамилия[табуляция]Имя[табуляция]Отчество[табуляция]ДД.ММ.ГГГГ[табуляция][табуляция]НомерВодУд". Реализовать это в программе очень просто, а функционал расширило бы прилично. Использовать автозаполнение полей в браузерах, во-первых, неудобно, во-вторых, иногда нужно вводить имя по-русски, а иногда по-английски, а в-третьих, некоторые поля просто не предусмотрены в браузерах (например, номер водительского удостоверения) или поля на сайтах могут быть нераспознаны. Да и не только в интернете такое может пригодиться.
2. Сделайте, пожалуйста, секретный блок автозамены, где можно хранить пароли, номера кредитных карт и т.п. Варианты предлагаю такие. a) Комбинацию просто не видно в общем списке - т.е. "чужой" просто не догадывается о её существовании. Чтобы показать этот список, нужно ввести пароль. b) Вводишь комбинацию - запрашивается пароль (на первый раз). Сброс пароля - после перезагрузки, по нажатию специальной горячей клавиши, по истечении определённого периода времени. c) Нажимаешь горячую клавишу - вводится пароль. После этого начинают работать комбинации, которых не видно в общем списке. Сброс - как в п. "b".
Ну и ещё одно пожелание уже не по автозамене: сделать обратную транслитерацию. Некоторые люди не имеют возможность вводить текст по-русски, а виртуальные клавиатуры, сами понимаете, могут быть весьма неудобны Лично мне эта функция не нужна, но иногда приходится читать транслит - не очень удобно.