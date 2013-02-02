В Punto Switcher есть такие замечательные функции как переключение по горячей клавише и отображение расскладки в виде флагов на панели задач, но увы, в новых Metro приложениях не видно какая раскладка в данный момент, для этого в Windos 8 предназначено только специальное новое сокращение Win+пробел которое переключает раскладку и с правой стороны при этом всплывает окошко в котором видно какая же раскладка на данный момент выбрана.

Очень удобная фишка если бы не комбинация Win+пробел, ведь большинство привыкли к Alt+Shift ну или мне к примеру нравится переключение по правому Shift(у) поэтому хотелось бы чтобы при стандартном (Alt+Shift) сочетании Punto Switcher вызывал это окошко точно также как и через Win+пробел.

Также хотелось бы чтобы и при одиночной горячей клавише можно было увидеть это окошко, как например это реализовано при регулировании громкости и управлении плеером.

Там это окошко некоторое время остаётся на экране и плавно исчезает, вот было бы здорово если для переключения расскладки не по Win+пробел можно было видеть это окошко на пару секунд, ато сейчас приходится сначала абрукадабру вводить чтобы узнать какая раскладка включена :с





Надеюсь увидеть в одной из следующих версий такой функционал.



