Клуб Punto Switcher

февраль 2013
Буква "е" - йо на раскладке Russian - PC для MacBook
2 февраля 2013, 01:26

Добрый день!

 

Не нашел в форуме ответа на этот вопрос. Как написать букву "е" - йо, для раскладке на раскладке Russian - PC для MacBook.

 

Стандартно привык что буква слева от "1" и сверху от "tab" а здесь пишутся вот такие знаки "]["

 

Что делать??? 

 

Заранее благодарю за помощь!

1 комментарий
Предложение для улучшенной интеграции в Windows8
2 февраля 2013, 01:26

В Punto Switcher есть такие замечательные функции как переключение по горячей клавише и отображение расскладки в виде флагов на панели задач, но увы, в новых Metro приложениях не видно какая раскладка в данный момент, для этого в Windos 8  предназначено только специальное новое сокращение Win+пробел которое переключает раскладку и с правой стороны при этом всплывает окошко в котором видно какая же раскладка на данный момент выбрана.

 

Очень удобная фишка если бы не комбинация Win+пробел, ведь большинство привыкли к Alt+Shift ну или мне к примеру нравится переключение по правому Shift(у) поэтому хотелось бы чтобы при  стандартном (Alt+Shift) сочетании Punto Switcher вызывал это окошко точно также как и через Win+пробел.

Также хотелось бы чтобы и при одиночной горячей клавише можно было увидеть это окошко, как например это реализовано при регулировании громкости и управлении плеером.

 
Там это окошко некоторое время остаётся на экране и плавно исчезает, вот было бы здорово если для переключения расскладки не по Win+пробел  можно было видеть это окошко на пару секунд, ато сейчас приходится сначала абрукадабру вводить чтобы узнать какая раскладка включена :с

Надеюсь увидеть в одной из следующих версий такой функционал.


1 комментарий
фичи,предложения,пожелание,Windows8
Punto Switcher и AutoHotKey - конфликт?
11 февраля 2013, 11:59

Здравствуйте.

Использую отображение истории буфера в Punto Switcher. После установки и переназначения некоторых клавиш в AutoHotKey начались проблемы.

Пример: в настройках PS ставим хоткей на отображение истории буфера - Alt+v. Вешаем в AutoHotKey на левый Ctrl действие Alt (LCtrl::Alt). Пробуем использовать комбинации Alt+v и Punto перестает работать (не работает и Ctrl+v). При этом Punto вообще перестает нормально работать. Можно переключить отображение истории буфера на другие клавиши, пример, Shift+F1 - окно истории в этом случае вызывается, но вставка не работает.

Прошу помощи. Очень необходима вставка текста без форматирования, отображение истории буфера и другие функции Punto, но при параллельной работе с AutoHotKey их использовать невозможно. 

 

2 комментария
автопереключения на английский
12 февраля 2013, 08:42

я часто пишу на русском, у меня много аббривеатур , типа АПК, КПМ, АПЖ, АПВ, (странно, почему то шас не переключает , и они обязательно переключаются на английский АПК = FGR , КПМ = RGV , и т.д. Согласен, что эти названия сельскохозяйственных машин отсутствуют в литературном русском, но и в анлийском их тоже нет !
Сделайте как-то, что бы Punto , если не знает слова в русском, не делал авторитеный вывод, что я пишу на английском. Если не знаешь слова, то не надо мне помогать!
Спасибо.

5 комментариев
Сортировка записей в журнале буфера обмена
13 февраля 2013, 16:13

Включено слежение за буфером обмена.

При копировании данных, если такой фрагмент, уже есть в журнале, нужно поднимать его наверх. Сейчас же фрагмент остается на своем месте как он первый раз был сохранен в буфер и искать его неудобно.

2 комментария
Windows Explorer + Punto: Вставка в имя файла строки из буфера обмена
13 февраля 2013, 16:13

В обычном виндовом Проводнике (Explorer) редактирую имя файла, при этом хочу вставить в это имя - текст из буфера обмена.

Буфер обмена - "многострочный" (включена опция - "следить за буфером обмена").

При вызове на экран "многострочного" буфера обмена - строка редактирования имени файла в Проводнике закрывается и уже вставлять текст становится просто некуда.

 

Как вставить текст в имя файла Проводнике из "многострочного" буфера обмена ?

3 комментария
Windows Explorer,имя файла,буфер обмена
Punto Switcher for Mac 1.2.3 (beta)
13 февраля 2013, 16:27

Бета-тестирование новой версии Punto Switcher for Mac - 1.2.3

Что нового в этой версии:

  • добавлена возможность использования программы с нестандартными раскладками;
  • исправлены ошибки при работе в омнибоксах Яндекс.Браузера, Google Chrome, Opera и Safari;
  • улучшена работа программы в стандартном приложении Mail;
  • обновлены правила переключения.

Мы ждем ваши репорты и пожелания! Спасибо, что помогаете нам!

Скачать PuntoSwitcher for Mac 1.2.3 (beta) можно отсюда.

Внимание! Начиная с данной версии Punto Switcher for Mac, операционные системы ниже Mac OS 10.6 поддерживаются не полностью.

12 комментариев
Mac
2 русских языка в панели
14 февраля 2013, 16:44

Всем привет.

Как водится ниче не делал, ниче не менял и вдруг внезапно вот такая беда:

 

при том что системные настройки как были так и остались:

 

кто что посоветует?

9 комментариев
Не переключается в windows7 на macbook pro
18 февраля 2013, 18:49

Добрый день!

Punto Switcher не работает на macbook pro в windows7. Видимо проблема в раскладках:

Xnj ltkfnm?

 

 

 

2 комментария
Mac. Экспорт/импорт/синхронизация правил и иконка.
18 февраля 2013, 18:49

Приветствую разработчиков

 

Раз в год выходит новая ось, я (и не только) предпочитаю не накатывать обновление, а ставить с нуля — весь труд в Правилах превращается в тыкву. Уже давно высказывали пожелания на возможность делать импорт/экспорт базы, но что-то на мертвой точке это

 

Иконкой Свитчера пользуюсь один раз — при первоначальной настройке. Другие 364 дня в году не очень понятно зачем она. Думаю, было бы здорово иметь возможность отключать ее. Вызов настроек по хоткею или повторный запуск приложения (из Приложений). Добавление в правила — выделение слова + хоткей.

1 комментарий
Punto Switcher for Mac 1.2.3 (beta)
18 февраля 2013, 20:19

Бета-тестирование новой версии Punto Switcher for Mac - 1.2.3

Что нового в этой версии:

  • добавлена возможность использования программы с нестандартными раскладками;
  • исправлены ошибки при работе в омнибоксах Яндекс.Браузера, Google Chrome, Opera и Safari;
  • улучшена работа программы в стандартном приложении Mail;
  • обновлены правила переключения.

Мы ждем ваши репорты и пожелания! Спасибо, что помогаете нам!

Скачать PuntoSwitcher for Mac 1.2.3 (beta) можно отсюда.

Внимание! Начиная с данной версии Punto Switcher for Mac, операционные системы ниже Mac OS 10.6 поддерживаются не полностью.

6 комментариев
Mac
Еще один список исключений
20 февраля 2013, 16:31

Привет разработчикам.

Не знаю, предлагали или нет, но очень не хватает возможности для фиксирования языка/раскладки.

Например. В Photoshop и Lightroom мне всегда нужен английский, поэтому хочется, чтобы при запуске выставлялся он и вне зависимости от ситуации не менялся (пока не выкину программу из исключений). В некоторых программах удаленного доступа мне нужен всегда русский язык. Иногда такая необходимость бывает, когда хочется поковыряться в консоли какой-нибудь игры.

Чем вас мотивировать на такую фичу?

3 комментария
Автозамена: табуляция (автозаполнение полей) + секретные материалы (X-Files) :)
20 февраля 2013, 16:31

У меня 2 пожелания по автозамене.

1. Сейчас существует фраза "[курсор]", которая показывает позицию курсора после автозамены. Хорошо бы добавить ещё и табуляцию (например, "[табуляция]"), которая имитировала бы нажатие клавиши Tab. Таким образом можно, например, вводить данные в определённых периодически используемых программах (даже логины и пароли, где они не запоминаются) или на сайтах. Например, я периодически просматриваю на сайте гос. услуг наличие штрафов ГИБДД. Приходится каждый раз вводить фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер водительского удостоверения. Если бы можно было сделать это единственной автозаменой, это было бы гораздо удобнее и проще: "Фамилия[табуляция]Имя[табуляция]Отчество[табуляция]ДД.ММ.ГГГГ[табуляция][табуляция]НомерВодУд". Реализовать это в программе очень просто, а функционал расширило бы прилично. Использовать автозаполнение полей в браузерах, во-первых, неудобно, во-вторых, иногда нужно вводить имя по-русски, а иногда по-английски, а в-третьих, некоторые поля просто не предусмотрены в браузерах (например, номер водительского удостоверения) или поля на сайтах могут быть нераспознаны. Да и не только в интернете такое может пригодиться.

2. Сделайте, пожалуйста, секретный блок автозамены, где можно хранить пароли, номера кредитных карт и т.п. Варианты предлагаю такие. a) Комбинацию просто не видно в общем списке - т.е. "чужой" просто не догадывается о её существовании. Чтобы показать этот список, нужно ввести пароль. b) Вводишь комбинацию - запрашивается пароль (на первый раз). Сброс пароля - после перезагрузки, по нажатию специальной горячей клавиши, по истечении определённого периода времени. c) Нажимаешь горячую клавишу - вводится пароль. После этого начинают работать комбинации, которых не видно в общем списке. Сброс - как в п. "b".

Ну и ещё одно пожелание уже не по автозамене: сделать обратную транслитерацию. Некоторые люди не имеют возможность вводить текст по-русски, а виртуальные клавиатуры, сами понимаете, могут быть весьма неудобны Лично мне эта функция не нужна, но иногда приходится читать транслит - не очень удобно.

11 комментариев
фичи,автозамена,пожелание,юзабилити,предложения