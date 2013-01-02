Частенько промахиваюсь по клавише Enter и нажимаю "\" либо "э"
Например: тест\ или тестэ
Было бы замечательно увидеть в будущем проверку на окончание этими символами.
Частенько промахиваюсь по клавише Enter и нажимаю "\" либо "э"
Например: тест\ или тестэ
Было бы замечательно увидеть в будущем проверку на окончание этими символами.
Ув. разработчики, хотелось бы иметь в данной программе функцию привязки языка к конкретному приложению.
Пример; по дефолту у меня раскладка EN, но при входе в некоторые приложения нужна RU, (а автопереключение в данном приложении заморожено) иногда забывая переключить начинаешь писать на EN раскладке по русски не смотря на монитор.
Если данную функцию можно включить в следующий релиз, буду очень признателен.
С ув.
Приобрёл ноутбук (samsung 900x4c) с 87клавишной клавиатурой. На ней отсутствуют все нужные горячие клавиши.
Посоветуйте, какие лучше настроить, чтобы под 8 виндовз ничего не выскакивало.
Возмошно ли привязать к правому Альту (Alt Gr), как на маке? На винде много всего повязано на альтах и они взаимосвязаны, нет разницы между левым и правым.
Или какие ещё есть варианты решения?
При написании "evshi" происходит автоматическое переключение на русский язык. В Правила переключения задал вот так http://clip2net.com/s/2FuEV. И все равно при наборе "evshi" переключает на русский язык. При этом хоят внизу отмечено Предлагать добавить после 2х раз подряд, ничего не предлагает.
Как можно настроить, чтобы не переключалось?
А сейчас еще и обнаружил, что местоимение "те" автоматом перелкючается...
Win8 Professional x86
При переключении раскладки значок языка меняется только после того, как кликаю по панели задач или рабочем столе. То же относится и к автопереключению. Если какое-то окно имеет фокус, то ничего не происходит, в том числе не работает автозамена и автопереключение.
Что пробовал:
- отключал полностью UAC
- полностью удалял (с чисткой реестра) и снова устанавливал. После переустановки (от имени админа) работает, но только до перезагрузки.
UPD
Выяснил, что Пунто следует запускать для нормальной работы с правами администратора.
Проблему с автозапуском решил путем создания в Планировщике заданий задания с галочкой "Выполнять с наивысшими правами".
Всё не привыкну к этим новым политикам безопасности.
Вопрос к разработчикам:
Что такого делает Пунто, что ему нужны админ. права?
UPD 2
И да в этой теме: http://clubs.ya.ru/punto/
Создал правило переключения:
Сочетание: ЖЖ
Совпадать с данным сочетанием
Учитывать регистр
Переводить в другую раскладку.
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Переключает только если справа или слева к этому сочетанию примыкают какие либо символы, а окруженные пробелами (или переводами строки) не переключаются.
Что я не так сделал?
У меня не стоит microsoft office надо скачивать полный пакет офиса или только модуль? А где его можно взять?
1) Украинский интерфейс.
- Перевод меню на украинский язык.
- Выбор в "Настроойках" языка интерфейса программы.
2) Автопереключение для Украинского языка.
- Функция "Автопереключение" для Украинского языка.
- Выбор в "Настроойках" независимого включения "Автопереключение" для разных языков.
- Распознавание текущей выбранной Раскладки клавиатуры - и соотвественное включение
"втопереключения для необходимого языка.
3) Разработать универсальный Интерфейс программы для добавления разных Языков.
- Многоязычное меню.
- Многоязычное Автопереключение.
Можно ли Пунто запускать так, чтобы программа обрабатывала только реальные нажатия клавиш и пропускала эмулированные?
Или пока не было нужды в реализации проверки на LLKHF_INJECTED и поэтому нету?
Punto Switcher 3.2.8 сборка 84
Opera 12.12.1707 зависает при автопереключении в адресной строке и в некоторых других случаях, когда окно допускает отправку вписанного текста по enter.
Windows 7 Домашняя расширенная, полностью обновлена.
Коллеги,
все хорошо в пунто свитчере, но нет возможности выключить хоткеи. Например - мне не нужна возможность включать или выключать с клавиатуры автоматическое переключение (да я им вообще не пользуюсь на самом деле - она всегда выключена) и я просто хочу удалить это сочетание (потому что alt+ctrl нужны для выхода из окна Parallels desktop). К сожалению - приложение не дает это сделать
При перезагрузке компьютера часто (но не всегда) по неизвестным причинам сбиваются настройки ведения дневника. В частности отключается ведение дневника и не сохраняется история. Да и прочие настройки дневника ведут себя при перезагрузке непонятным образом. ОС Win XP.
установил вчера восьмерку. в гугл хроме программа теперь не работает. почему?
и еще.! виндоус показывает язык отличный от пунтовского. в семерке такого не было. почему?