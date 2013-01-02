Win8 Professional x86

При переключении раскладки значок языка меняется только после того, как кликаю по панели задач или рабочем столе. То же относится и к автопереключению. Если какое-то окно имеет фокус, то ничего не происходит, в том числе не работает автозамена и автопереключение.

Что пробовал:

- отключал полностью UAC

- полностью удалял (с чисткой реестра) и снова устанавливал. После переустановки (от имени админа) работает, но только до перезагрузки.

UPD

Выяснил, что Пунто следует запускать для нормальной работы с правами администратора.

Проблему с автозапуском решил путем создания в Планировщике заданий задания с галочкой "Выполнять с наивысшими правами".

Всё не привыкну к этим новым политикам безопасности.

Вопрос к разработчикам:

Что такого делает Пунто, что ему нужны админ. права?

UPD 2