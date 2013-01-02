Клуб Punto Switcher

январь 2013
Слова, оканчивающиеся на слэш
2 января 2013, 17:13

Частенько промахиваюсь по клавише Enter и нажимаю "\" либо "э"

Например: тест\ или тестэ

Было бы замечательно увидеть в будущем проверку на окончание этими символами.

3 комментария
Привязка языка к заданному приложению
9 января 2013, 13:15

Ув. разработчики, хотелось бы иметь в данной программе функцию привязки языка к конкретному приложению.

Пример; по дефолту у меня раскладка EN, но при входе в некоторые приложения нужна RU, (а автопереключение в данном приложении заморожено) иногда забывая переключить начинаешь писать на EN раскладке по русски не смотря на монитор.

Если данную функцию можно включить в следующий релиз, буду очень признателен.

С ув.

1 комментарий
На клавиатуре ноутбука нет клавиш break и scroll lock
9 января 2013, 13:15

Приобрёл ноутбук (samsung 900x4c) с 87клавишной клавиатурой. На ней отсутствуют все нужные горячие клавиши.

Посоветуйте, какие лучше настроить, чтобы под 8 виндовз ничего не выскакивало.

Возмошно ли привязать к правому Альту (Alt Gr), как на маке? На винде много всего повязано на альтах и они взаимосвязаны, нет разницы между левым и правым.

 

Или какие ещё есть варианты решения?

7 комментариев
вопросы,break,ноутбук,горячие клавиши,scroll lock
Все время происходит переключение на другой язык:((
9 января 2013, 13:17

При написании "evshi" происходит автоматическое переключение на русский язык. В Правила переключения задал вот так http://clip2net.com/s/2FuEV. И все равно при наборе "evshi" переключает на русский язык. При этом хоят внизу отмечено Предлагать добавить после 2х раз подряд, ничего не предлагает.


Как можно настроить, чтобы не переключалось?


А сейчас еще и обнаружил, что местоимение "те" автоматом перелкючается...

5 комментариев
Equation
14 января 2013, 15:44
Как заставить не переключать раскладку в Microsoft Equation 3?
В исключения добавлял, не срабатывает
7 комментариев
Проблемы в Windows 8
14 января 2013, 15:46

 

Win8 Professional x86

При переключении раскладки значок языка меняется только после того, как кликаю по панели задач или рабочем столе. То же относится и к автопереключению. Если какое-то окно имеет фокус, то ничего не происходит, в том числе не работает автозамена и автопереключение. 

Что пробовал:

- отключал полностью UAC

- полностью удалял (с чисткой реестра) и снова устанавливал. После переустановки (от имени админа) работает, но только до перезагрузки.

UPD

Выяснил, что Пунто следует запускать для нормальной работы с правами администратора. 

Проблему с автозапуском решил путем создания в Планировщике заданий задания с галочкой "Выполнять с наивысшими правами".

Всё не привыкну к этим новым политикам безопасности.

Вопрос к разработчикам:

Что такого делает Пунто, что ему нужны админ. права?

UPD 2

И да в этой теме: http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=10826 об этом таки пишут, однако у меня Пунто ни в каких программах не работал, даже тех, что были запущены не от имени админа.

9 комментариев
Не работает созданное правило
16 января 2013, 11:47

Создал правило переключения:

Сочетание: ЖЖ

Совпадать с данным сочетанием

Учитывать регистр

Переводить в другую раскладку.

--------------------------------------------------

Переключает только если справа или слева к этому сочетанию примыкают какие либо символы, а окруженные пробелами (или переводами строки) не переключаются.

Что я не так сделал?

4 комментария
Заголовок не указан
17 января 2013, 15:15
При срабатывании автопереключения некоторые приложения уходят в ступор - ни на что не реагируют некоторое время. Например, приложение Qt Creator. Если подождать, то приложение отвисает, переключение раскладки происходит, и можно работать дальше.

Другие приложения просто зависают - не реагируют ни на что довольно долгое время, так что приходится завершать их через Диспетчер задач. Например, окно чата Steam во время запущенной игры (DotA 2). Если никаких игр не запушено, но автопереключение происходит нормально.

Добавление приложений в исключения помогает, конечно, но хотелось бы всё же корректной работы Punto с ними.

ОС: MS Windows 7 Professional SP1 x64
Punto: 3.2.8 от 23.07.2012, сборка 94
20 комментариев
Punto Switcher требует модуль microsoft office для проверки орфографии. Где взять?
22 января 2013, 10:46

У меня не стоит microsoft office надо скачивать полный пакет офиса или только модуль? А где его можно взять?

9 комментариев
Украинизация (Украинский интерфейс и Автопереключение для Украинского языка).
22 января 2013, 10:46


1) Украинский интерфейс.

    - Перевод меню на украинский язык.

    - Выбор в "Настроойках" языка интерфейса программы.

 

2) Автопереключение для Украинского языка.

    - Функция "Автопереключение" для Украинского языка.

    - Выбор в "Настроойках" независимого включения "Автопереключение" для разных языков.

    - Распознавание текущей выбранной Раскладки клавиатуры - и соотвественное включение

      "втопереключения для необходимого языка.

 

3) Разработать универсальный Интерфейс программы для добавления разных Языков.

    - Многоязычное меню.

    - Многоязычное Автопереключение.

  

10 комментариев
многоязычная автозамена,українська мова,украинский язык,многоязычный интерфейс
Проверка на программно сгенерированные нажатия
22 января 2013, 10:46

Можно ли Пунто запускать так, чтобы программа обрабатывала только реальные нажатия клавиш и пропускала эмулированные?

Или пока не было нужды в реализации проверки на LLKHF_INJECTED и поэтому нету?

9 комментариев
Opera 12
22 января 2013, 10:47

Punto Switcher 3.2.8 сборка 84

Opera 12.12.1707 зависает при автопереключении в адресной строке и в некоторых других случаях, когда окно допускает отправку вписанного текста по enter.

Windows 7 Домашняя расширенная, полностью обновлена.

14 комментариев
Хоткеи
25 января 2013, 00:08

Коллеги,

все хорошо в пунто свитчере, но нет возможности выключить хоткеи. Например - мне не нужна возможность включать или выключать с клавиатуры автоматическое переключение (да я им вообще не пользуюсь на самом деле - она всегда выключена) и я просто хочу удалить это сочетание (потому что alt+ctrl нужны для выхода из окна Parallels desktop). К сожалению - приложение не дает это сделать Также мне не удалось повесить на что-то менее популярное типа alt-cmd-ctrl-q Было бы супер, если бы разработчики сделали что-то хорошее, чтобы эта проблема исчезла

2 комментария
Проблемы с дневником.
30 января 2013, 13:12

При перезагрузке компьютера часто (но не всегда) по неизвестным причинам сбиваются настройки ведения дневника. В частности отключается ведение дневника и не сохраняется история. Да и прочие настройки дневника ведут себя при перезагрузке непонятным образом. ОС Win XP.

1 комментарий
баг,punto,сбой,нестабильность,дневник,настройки,перезагрузка
конфликт с Windows8.
30 января 2013, 13:13

установил вчера восьмерку. в гугл хроме программа теперь не работает. почему? 

и еще.!  виндоус показывает язык отличный от пунтовского. в семерке такого не было. почему?

10 комментариев