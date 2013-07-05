Работаю на версии 3.2.8 на Windows 7 Ultimate.

В автозамене назначил на ">>" кавычку "»". Все галочки в этом разделе сбросил, оставил только "заменять по клавише пробел". Набираю следующий текст: "text>>". Сразу после набора угловых скобок, нажимаю пробел. Ожидаю, что произойдёт автозамена, и текст превратится в следующий: "text»". Но этого не происходит. Если, после этого, забоем убрать угловые скобки, ещё раз их набрать и нажать пробел, то автозамена происходит.

Автозамена также происходит, если перед угловыми скобками поставить пробел: "text >>", а после этого нажать пробел.

Почему так происходит? Что у меня не так настроено?