Клуб Punto Switcher

июль 2013
проблемы с автозаменой
5 июля 2013, 14:27

Работаю на версии 3.2.8 на Windows 7 Ultimate.

В автозамене назначил на ">>" кавычку "»". Все галочки в этом разделе сбросил, оставил только "заменять по клавише пробел". Набираю следующий текст: "text>>". Сразу после набора угловых скобок, нажимаю пробел. Ожидаю, что произойдёт автозамена, и текст превратится в следующий: "text»". Но этого не происходит. Если, после этого, забоем убрать угловые скобки, ещё раз их набрать и нажать пробел, то автозамена происходит.

Автозамена также происходит, если перед угловыми скобками поставить пробел: "text >>", а после этого нажать пробел.

Почему так происходит? Что у меня не так настроено?

6 комментариев
Хочу назначить клавишу \
5 июля 2013, 14:28

Доброе время суток, пожалуйста сделайте так, чтобы можно было назначить кнопку "\"

 

В прошлых версиях это можно было сделать

 

Програма отвечает, что не хочет это делать

 

Версия PS последняя, Windows 7

 

Спасибо

4 комментария
Как привязать язык к кокретной программе
8 июля 2013, 15:18

Не нащел нигде описание можно ли чтобы кокретная программа открывалась с конкретным языком например калькулятор только англиский

ворд только русский и т.д.

 

 

9 комментариев
Релиз Punto Switcher 3.2.9 для Windows
10 июля 2013, 12:58

В этой версии:

Новая возможность — автоматическое определение ввода пароля. Если программа замечает признаки ввода пароля (смешение строчных и заглавных букв, наличие в слове цифр и знаков), пароль вводится в английской раскладке.

Добавлена совместимость с Windows 8 (beta), исправлено поведение программы в интерфейсе Metro.

Усовершенствована работа инструмента «Вы сменили раскладку».

Новый алгоритм для работы с Умной строкой (омнибоксом) Яндекс.Браузера. 

Обновлены правила переключения раскладки «на лету». 

Усовершенствована обработка аббревиатур, содержащих дефис. 

Перед самым релизом, вложили новые правила учитывающие латынь. Теперь медикам, ботаникам и студентам изучающим латынь будет легче работать!

Внимание! Тем, у кого уже установлена beta 3.2.9 её лучше снести руками. Просим прощения за неудобство. В будущих версиях мы логику инсталляции поменяем.

Скачать можно отсюда

 

 

12 комментариев
релиз,win
Punto switcher под win rt
10 июля 2013, 17:13

Привет!

Очень интересно, планируется ли и когда выпуск punto switcher под windows rt ? Чертовски не хватает этой полезной софтинки на планшете!

5 комментариев
Ошибка индикации клавиатуры + запрос нового функционала
19 июля 2013, 18:26

Если в системе установлено более одной клавиатуры

информация в трее отображается неправильно

Кроме этого, когда установлено несколько клавиатур для одного языка, логично отображать в трее именно выбранную клавиатуру, а не язык - в данном примере En/Ru/Uk, а не En/Ru/Ru (в крайнем случае - такое поведение можно сделать настраиваемым).

2 комментария
предложения,багрепорт
Язык по умолчанию в программах-исключениях на Mac OS
23 июля 2013, 00:07

Во всех программах-исключениях по умолчанию всегда выбирается руссий язык, хотя в настройках системы языком по умолчанию является ангийский и это работает корректно в программах, которые не находятся в списке исключений. Это баг или фича? Есть какое-нибудь решение ситуации?

 

зы: Mac OS 10.8.4, Punto 1.2.4

Нет комментариев
Mac
Илья Сегалович, 1964–2013
29 июля 2013, 12:52

iseg.yandex.ru

Нет комментариев
Проблема
29 июля 2013, 23:41
В браузере Mozilla Firefox 22.0 Windows 7 есть несколько проблем
1.Когда раскладка английская и я хочу написать "вторговле", раскладка переключается на русскую, но выглядит это так "dвторговле". Первая буква "d" не удаляется.
2. Иногда не работает ручное переключение раскладки. Программа как бы спорит. Я пишу например, "мяу" а получаю "vze" и бесполезно нажимать "F12".
3 комментария
Переключение раскладки слова, с распознаванием кавычек
29 июля 2013, 23:42

Подскажите, имеется ли возможность переключать раскладку слова не целиком, а всех символов, кроме символов кавычек, если это первый или последний символы?
При вводе текста, в котором присутствуют чередующиеся русские и английские слова, легко ошибиться и набрать кавычку в раскладке, отличной от раскладки вводимого за ней слова. И тогда при корретном изменении раскладки слова, кавычка перестанет быть кавычкой. Получится что-то вроде

Эпривет

.
А если такого функционала нет, то было бы полезным добавить отключаемую в настройках опцию. Спасибо.

11 комментариев