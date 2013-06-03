Не позволяет запустить локальный веб-сервер Internet Information Server 8 Express. Не представляю каким образом она на него влияет, но Visual Studio при отладке вывалвается с ошибкой "невозможно запустить веб-сервер". Также не работает переключение раскладки по клавише Capslock в Visual Studio 2012.
Я пишу текст в Word 2007, перехожу на украинский, записал одно слово - и бац! переключилось на русский.
Подскажите, что делать?
В предыдущих версиях программы не работало автоматическое переключение, ни на одном компьютере с 10.8.х (на 10.6 все версии работали нормально), долго ждал обновления. Надеялся, что проблему исправят. Обновил версию и был очень удивлен.
Первый раз в жизни столкнулся с приложением, которое намертво вешает OS X
Встречались приложения, которые зависали сами, но чтобы саму ось положить.....
Это происходит при тапе на иконке в менюбаре на минике, аймаке и буке (везде 10.8.3). Появляется меню программы (автоматическое переключение, настройки и пр.) и ось входит в ступор, остается только жать на кнопку выключения компьютера.
очень не хвататет в Mac-версии пункта меню "Временно отключить". Иногда в скайпе не получается набрать текст. После отключения Punto набирается нормально. Вот иногда и хочется просто временно отключить эту программу, а потом через две-три минуты - включить.
Господа, прошу реализовать несколько функций, отсутствие которых ну просто невыносимо мучительно.
- Чтобы Пунто работал только для программ, которые я выберу. Потому что, в каждой новой программе используемой на компьютере, нет необходимости использовать PS пока я этого не захочу.
А иначе выходит так: захожу я через новый клиент SSH на никсовый сервер, ввожу критичную команду, и по нажатию Enter - Punto переводит часть команды в другой язык и на сервере происходит непоправимое...
Каждый раз добавлять приложения в исключения - это как грабли.
- Чтобы пунто не конвертировал слова короче 2-3 или N букв, потому что большую часть исключений сейчас у меня заполняют именно такие слова, например: dc, ru, dcs, ру, нз, @..., dc2, D, lfa1, joey, vs, rfc, vnc, ec, .aac, а так же эти же слова с запятой в конце (как пример: юффсб).
баги:
3. Когда пишу в "Умной строке" Яндекс.Бара для Firefox, бывает что первый введенный символ дублируется и не конвертируется. Замечал и в других программах.
Здравствуйте! Можно ли сделать так, чтобы PS работала в терминальной сессии?
Много лет пользуюсь этой программой. Всегда с ней были проблемы, которые приходилось лечить переустановкой. Но последние несколько недель у пунто напрочь снесло крышу! Пользоваться невозможно! Особенно большие проблемы возникли с Google Chrome. PS то совсем не переключает раскладку, то начинает переключать после ввода каждой буквы. Ручное переключение раскладки из трея не работает давным-давно! Ручное переключение по горячей клавише то работает то нет. Чаще нет. Я уже и бету попробовал установить, не помогло. Что можно предпринять? Ибо если выход не найду, придется учиться заново жить без PS. Так как в нынешнем ее состоянии работать невозможно.
Очень хотелось бы видеть в версии для Mac возможность установления правил замены одних слов на другие. Например, вношу в правила "заменять "т.е." на "то есть"" и не теряю время. Это лишь один из примеров.
В этой оси произошли изменения.
Теперь нет функции "разрешить доступ вспомогательным устройствам".
Разрешить работу программы можно в настройках.
"Защита и безопасность" - вкладка "Конфиденциальность" и раздел "Универсальный доступ"
а именно "зваоудоц"
Проверял в 2.8 и в 2.9 (beta). Само слово, конечно, полная ерунда, однако интересно, почему оно не переключается? Возможно, по той же причине не будут переключаться и другие, вполне себе нормальные слова?
Но в целом, как пользователь "Пунты" уже много-много лет, хочу сказать: спасибо за программу!
Привет.
У меня есть проблема, которую очень хотелось бы решить.
Очень много использую функцию автозамены. НО, в свежеустановленной WINDOWS 8 всплывающая подсказка, скажем, к слову "gorgeous" всплывает не там где должна! Появляется она где-то в районе панели закладок и адресной строки, хотя должна появляться прямо над введённым текстом или рядышком. Этот факт очень раздражает, т.к. при скоростном наборе текста приходится отрывать взгляд с середины экрана куда-то в левый верхний край, что существенно замедляет скорость работы.
Прошу. подскажите, помогите решить этот вопрос!
Прилагается скриншот с демонстрацией проблемы:
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Нужно, чтобы при вводе CO2 или H2O цифра автоматически менялась на соответствующий подстрочный индекс. Можно ли это сделать в автозамене Punto Switcher?
винда-7 права администратора И PS с дневником и "хранить данные пользователя в папке PS"
Версия 3.2.8 от 23.07.2012
сборка 94
на пк ос вин 7 начальная, неск пользователей: 1 с правами администратора, 2й без адм и 3й просто гость.
PS стоит в автозапуске и ярлык в автозагрузке есть, свойствах поставил запускать от имени администратора.
PS запустил с правами адм и в настройке поставил галочку "хранить данные пользователя в папке PS".
Загружаю пк под любым пользователем PS не запускается автоматически. (Если в свойствах ярлыка убрать галочку запускать от имени администратора - запускается автоматически)
Запускаю просто через клик по ярлыку - работает.
Но дневник не открывается и в настройках пункт "хранить данные пользователя в папке PS" серый, для изменений недоступен.
Если закрыть PS через диспечер задач и запустить от имени администратора дневник открывается и пункт в настройке доступен
Но в дневнике нет того что недавно (когда был запущен под др ползователем) набирал, копировал.
Возможно ли сделать, чтобы дневник был общий под любым пользователем,
И при этом автоматически запускалась?
Ну когда же наконец-то в пунто появится фильтр по веб страницам??? Мне и, я уверен, тысячам пользователей сей утилиты не нужно чтобы пунто срабатывал в онлайн играх, от этого что только не бывает...То прицел танка собъется, то крысу поймать невозможно... Достало уже в самый отвественный момент слышать как сработала эта... программа! Неудобно каждый раз его закрывать, потом, после игры, запускать заново. Вообще, кто-то работает над PS сейчас или уже все, WYSIWYG?