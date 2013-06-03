В предыдущих версиях программы не работало автоматическое переключение, ни на одном компьютере с 10.8.х (на 10.6 все версии работали нормально), долго ждал обновления. Надеялся, что проблему исправят. Обновил версию и был очень удивлен.

Первый раз в жизни столкнулся с приложением, которое намертво вешает OS X

Встречались приложения, которые зависали сами, но чтобы саму ось положить.....

Это происходит при тапе на иконке в менюбаре на минике, аймаке и буке (везде 10.8.3). Появляется меню программы (автоматическое переключение, настройки и пр.) и ось входит в ступор, остается только жать на кнопку выключения компьютера.