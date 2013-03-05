Клуб Punto Switcher

март 2013
безусловная замена одиночных букв и не только
5 марта 2013, 10:59

следуя принципу "один вопрос - одня тема" хотелось бы задать следующий вопрос

можно ли будет в пунто менять раскладку?

нужно, например, поменять местами две буквы в латинской раскладке А и F местами (тогда они будут соответствовать обоим раскладкам)

но пунто производит автозамену исключительно по условияю появления пробела (ну и других знаков, если поставить соответствующие галочки)

можно ли ожидать, что появится возможность задавать список изменений безусловно, т.е. без всяких условий. Менять буковки (по сути - это менять раскладку клавы)

 

второй вопрос, вытекающий из первого.

Планируется ли внедрить в пунто механизм задания "макросов"?

т.е. замена нажатия определенной клавиши (или комбинации клавиш) на последовательность нажатий.

 

и третий уже тогда вопрос: где можно ознакомиться с т.н. списком ToDo? )))

 

спасибо

1 комментарий
При переводе добавляется лишняя буква
5 марта 2013, 11:04

Версия пунты 3.2.8

Почему при нажатии клавиш ррю в адресной строке в гугл хроме пунто переводит их как рhh.

Проверил у другого человека, всё так же. В программе исключений нет, правил тоже.

С чего появляется эта буква p? 

7 комментариев
назначение медиа клавиши вместо Break
5 марта 2013, 16:47

появится ли возможность у пунто ловить медиаклавиши?

у меня две клавиатуры: одна виндовая с дополнительными клавишами "домик", "письмо", "звездочка", "калькулятор" (что означает вызов браузера, почтовой программы, избранного - того же браузера - и калькулятора), вторая яблочная с дополнительными клавишами F13, F14...F19.

 

не получается назначить ни одну из указанных дополнительных клавиш на функцию изменения раскладки текста.

В других программах (ComfortKey и прочее) назначение проходит.

1 комментарий
Еще раз об автозагрузке от имени админа в Вин 8
5 марта 2013, 16:48

Здравствуйте!

Знаю, что тема уже обсуждалась. Пытаюсь сделать автозапуск Пунто с админскими правами для Обычного пользователя (без прав админа), иначе Пунто в прогах, запущенных с админ. правами из-под обычного юзера, не работает. 

Пробовал и добавление ярлыка а автозагрузку с выполнением от имени админа, и создание задания в планировщике с установкой галочки "Выполнить с наивысшими правами" - не помогает. Вроде где-то здесь был совет о добавлении в автозагрузку через какую-то ветку реестра (не обычный Run) - может, кто помнит?

 

 

33 комментария
Windows 8 залипание ctrl
5 марта 2013, 18:37

Может уже было. В восьмерке иногда происходит как будто бы залипание клавиши Ctrl. В результате, например, в браузере при скроллинге страница не прокручивается, а масштабируется. Происходит даже при запущенном, но выключенном Punto Switcher'е.

 

3 комментария
Релиз Punto Switcher for Mac 1.2.3
5 марта 2013, 20:37

 

Punto Switcher for Mac – 1.2.3

Что нового в этой версии:

 

  • добавлена возможность использования программы с нестандартными раскладками.
  • исправлены ошибки при работе в омнибоксах Яндекс.Браузера, Google Chrome, Opera и Safari.
  • улучшено переключение раскладки в браузерах и других программах.
  • улучшена работа программы в стандартном приложении Mail;
  • обновлены правила переключения.

Скачать PuntoSwitcher for Mac 1.2.3 можно отсюда.


Внимание! Начиная с данной версии Punto Switcher for Mac, операционные системы ниже Mac OS 10.6 поддерживаются не полностью.

4 комментария
Mac
Не работает не в админском логине в W7
10 марта 2013, 16:03

Если устанавливать в учетке админа, который самый первый после установки винды был, то пунто работает.

А в других учетках - не работает!

Удалил ее. Потом ставлю в другой учетке, как-будто инсталлировалась, а на самом деле, ничего нет, ни ярлыков, ни в programm files, ни в program files (x86), вообще ни где.

Учетка тоже с правами админа.

Но и даже без прав админа, хочется чтобы прога работала!

Замечал такой баг примерно на 10 компах. Не помню, чтобы хоть раз работало в другой учётке

6 комментариев
Конвертация наименований, содержащих тире или минус.
18 марта 2013, 11:44

Часто приходится набирать наименование различного оборудования или деталей.

Примеры:

IC-F16

BP-232N

M-1V

При ошибочном переключении конвертируется только правая часть слова - до знака.

Можно ли сделать опцию в настройках, конвертирующую все наименование?

4 комментария
предложение конвертация наименование тире минус
Почему нет переключения типа ПРОСИТЬ ->Просить, пРОСИТЬ->Просить?
18 марта 2013, 11:45

В какой-то из версий пс можно было поставить горячую клавишу на такое переключение, сейчас в настройках нигде не нашёл. Есть очень много записей в экселе, которые нужно поправить таким образом, сочетание жуть как необходимо

4 комментария
юзабилити
Лишние символы
19 марта 2013, 13:45

При смене раскладки после набора слова, атвоматичской или ручной, в слово и вместо пробелов и символов слезают цифры. Раньше 3 была, после снесения и установки версии 2.96 вроде ситуация нормализовалась, но потом всё вернулось, теперь влезает 1, проблема сохраняется независимо от снесения и установки других версий. 

А ещё.Можно ли включение/выключение функции "Вести дневник" так же защитить паролем? 

 

2 комментария
Сохранение настроек программы на сервере яндекс
22 марта 2013, 14:31

Здравствуйте! Хотел бы внести пожелание в усовершенствование программы. Могли бы вы сделать возможность сохранять все настройки программы на сервере яндекс. И при установке Punto Swither на другом компьютере, мне не приходилось заново настраивать программу. Заренее спасибо) в любом случае))

4 комментария
Ошибка в Punto Switcher 3.2.8 для windows
22 марта 2013, 14:35

 

 

 

 

но не устанавливается

Что делать подскажите? И как долго ждать? Установка не идёт вообще

4 комментария
зависание,punto,Punto Switcher,диспетчер,Switcher,Установка,окно,процесс,задача
Заголовок не указан
26 марта 2013, 16:28

В игре World of tanks, при движении назад (клавиша S) срабатывает конвертация (судя по звуку), затем при нажатии любых других клавиш постоянно звук ошибки. После нажатия клавиши Pause/Break все проходит, до следущего движения танком назад в игре. Напрягают не только сами звуки, но и небольшие лаги в игре в эти моменты.

При общении в чате игры PuntoSwitcher может конвертировать только половину слова (например- обхjlb вместо обходи) - это вообще непонятная странность!

Можно ли как-нить к программе прикрутить "игровой" режим?

 

ОС: MS Windows 7 Ultimate SP1 x86
Punto: 3.2.8 от 23.07.2012, сборка 94

2 комментария
Автозамена. улучшения.
26 марта 2013, 16:28

ребят а сделайте клавишу на отмену автозамены. или такая опция уже есть? что-то не нашел.

 

к примеру у меня в списке есть автозамена:

вводим "ta", потом жму пробел, и разворачивается "<textarea name='' cols='30' rows='10'></textarea>"

 

использую автозамену в редакторах кода например. а в скайпе мне просто надо ввести ta без разворачивания. т.е. я ввожу "ta", нажимаю пробел, конструкция разворачивается, и я нажимаю клавишу отмены автозамены и у меня остается "ta ".

2 комментария
Punto Switcher для Mac Mountain Lion 10.8 Установка (видео)
27 марта 2013, 13:09

Хорошая видеоинструкция от Павла Буянкина. Павел, спасибо от разработчиков!

  

1 комментарий
ВИДЕО,Mac
Синхронизация настроек PS на сервере яндекс.
29 марта 2013, 09:32
Не пора ли включить в функционал PS синхронизацию настроек, правил, авто замен и др. с учётной записью Яндекс?
3 комментария
фичи,предложения
Punto Switcher for Windows – Вставка текста без форматирования
29 марта 2013, 13:20

 

В связи с разрастанием функционала, некоторые полезные опции спрятались во множестве настроек. Даже если вы не пользуетесь Автопереключением, в программе существует множество полезных функций. Будем о них рассказывать. 

Вставка текста без форматирования – во время копирования текстов из одной программы в другую часто сохраняется не нужное форматирование. Теперь пользователь может задать комбинацию клавиш для очистки текста в буфере обмена. По умолчанию эту операцию выполняет комбинация Ctrl+Win+V.

Можно назначить свою комбинацию здесь: "Настройки"-"Горячие клавиши"-"Вставка текста без форматирования".

11 комментариев
фичи,интерфейс,win