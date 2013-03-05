следуя принципу "один вопрос - одня тема" хотелось бы задать следующий вопрос

можно ли будет в пунто менять раскладку?

нужно, например, поменять местами две буквы в латинской раскладке А и F местами (тогда они будут соответствовать обоим раскладкам)

но пунто производит автозамену исключительно по условияю появления пробела (ну и других знаков, если поставить соответствующие галочки)

можно ли ожидать, что появится возможность задавать список изменений безусловно, т.е. без всяких условий. Менять буковки (по сути - это менять раскладку клавы)

второй вопрос, вытекающий из первого.

Планируется ли внедрить в пунто механизм задания "макросов"?

т.е. замена нажатия определенной клавиши (или комбинации клавиш) на последовательность нажатий.

и третий уже тогда вопрос: где можно ознакомиться с т.н. списком ToDo? )))

спасибо