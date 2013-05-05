Клуб Punto Switcher

май 2013
Дублирует последнюю букву
5 мая 2013, 12:33

Сколько пользовался программой, всё было нормально. А тут переустановил винду и неожиданно возникла проблема. 

При переключении раскладки пунто каждый раз дублирует последнюю напечатанную букву. Получается вот так: «прооблема swwitcher бууква doouble».

Что заметил, в браузерах переключение происходит нормально, ничего не дублируется. А вот в текстовых редакторах (notepad, word)  присутствует вышеозвученный баг. И ещё, дублирование происходит только если раскладка переключается на недописанном слове. Если раскладка меняется после того как слово дописано и был нажат пробел, то тогда всё нормально. 

Перерыл все настройки, пробовал три разных версии программы, решения не нашёл. Помогите люди. Спасибо. )) 

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Как временно отключить автозамену?
5 мая 2013, 12:34

Как же? Чтобы подсказка не всплывала и автозамена не происходила. А то жена ругается, ей автозамена не нужна, а мне нужна.

7 комментариев
В некоторых случаях нужны три раскладки, но на постоянку только две…
14 мая 2013, 16:48

Здравствуйте.

 

В общем не люблю я когда в системе одновременно включено много раскладок, но бывают случаи когда мне нужна и украинская раскладка. Получается, что всегда необходимо, чтоб была: английская, русская и украинская, а можно сделать так, чтоб на постоянной основе работали только две раскладки, а при необходимости просто нажимаешь сочетание горячих клавиш и у тебя автоматом три раскладки, и не нужно идти в настройки системы и добавлять украинскую.


Кто-то сталкивался с решением подобных задач?

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Запуск от имени администратора при запуске компьютера
14 мая 2013, 16:49

Переустановил Windows, сделал апгрейд до восьмой. На семерке хранил данные программы в установочной папке, в пунто соответствующая галочка стояла. После переустановки запустил Punto от имени администратора, поставил вышеназванную галочку, скопировал папку с данными в папку установки Punto. Данные подгружены не были (punto по-прежнему оставался без моих предыдущих изменений). Перезагрузил компьютер. Punto не запустился от имени администратора. Зашел в папку автозагрузка, поставил с свойствах галочку "Всегда запускать от имени администратора". Перезагрузил (несколько раз) - Punto автоматически совсем не запускается, только в ручную, и если просто щелчком (без Правая кнопка->запуск от имени администратора), то только в режиме обычного пользователя. В чем проблема и как ее решить?

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Русской-английское переключение (3.2.8)
15 мая 2013, 10:57

В "устранении проблем" поставил флажок "Переключаться только между русской и английской клавиатурой", но функция не работает, как я думал.

Нажимаю SHIFT+ALT - меняется английско-русско-японский набор , а нужно только две раскладки.

Если использовать способ с первой страницы настроек, то он работает корректно.

Переключаться только между русской и английской раскладкой
    — если кроме раскладок «Русский» и «Английский, США», вы используете какие-либо иные раскладки, то при наборе слов на русском или английском языках может происходить неправильное переключение. Выбор этой опции позволяет Punto Switcher переключаться только между двумя основными для него языками. 
3 комментария
Punto и Word Office 2013
17 мая 2013, 08:55

Установил последнюю версию Word'a (MS Office 2013) и обнаружил следующую проблему.

Пишу по-английски, а затем перехожу на русский. Punto автоматически переключает раскладку на кириллицу, НО написанные после переключения русские слова Word подчеркивает красной чертой - мол, в слове допущена орфографическая ошибка. Проверяю - никакой ошибки нет (трудно допустить ошибку в словах "погода", "молоко" и т.п.).

Вручную возвращаюсь на английску раскладку, а затем, опять же вручную, снова на русскую. Теперь те же слова Word уже не подчеркивает.

Вывод: русские слова, после автоматческого переключения раскладки с английской на русскую, Word не воспринимает как русские. Следовательно, Punto некорректно работает с последней версией Word'a. Надеюсь, разработчики Punto (спасибо им за весьма полезную программу) смогут решить эту проблему в ближайшее время. 

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При срабатывании Punto Switcher зависает Skype
19 мая 2013, 12:22

Причиной такого зависания может быть конфликт Skype с драйверами программы WebcamXP: 

IPCam.ax и IPCamPSRF.ax. Для решения этой проблемы может понадобиться удаление драйверов 

WebcamXP через cmd 

 

Пуск --> Выполнить – > regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\webcam 7\IPCameraRTSP.ax"

и  

Пуск --> Выполнить – > regsvr32 /u "C:\Program Files (x86)\webcam 7\IPCamera.ax"

 

После удаления драйверов требуется перезагрузить компьютер!

 

4 комментария
FAQ,help
Необъяснимая 3я раскладка
21 мая 2013, 08:46

У меня на ПК установлено 2 клавиатурных раскладки (см. скриншот). Стандартная английская и несколько видоизменённая русская машинопись.

Однако, Punto утверждает, что доступных раскладок 3. Более того, та "вторая русская" - это стандартная русская раскладка....

  • Откуда он берёт ещё одну?
  • Как бы её,"вторую русскую", убрать?
  • Обычно всё работает нормально, но иногда ни с того ни с сего выбирается "обычная русская". Почему - непонятно.
  • Раз уж раскладок в менюшке 3 - возможно было бы полезно хотя-бы как-то задать им разные названия...

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предложения,три раскладки,машинопись,пожелание
Подтип языковой раскладки
21 мая 2013, 14:52

Понимаю, что на практике так не используют, но смотрится мягко говоря "не очень".

Лучше сделать при наличии однотипных раскладках одного языка подпись подтипа раскладки

Подтип языковой раскладки

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Нет hidpi-иконок
23 мая 2013, 13:08

Здравствуйте. Mountain Lion 10.8.3, Punto — 1.2.3. Собственно берутся не retina-версии иконок, хотя в ресурсах я посмотрел — файлы с @2x находятся.

 

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Не могу установить Punto Switcher!
24 мая 2013, 08:18
Здравствуйте! Не могу установить Punto Switcher! Появляется следущее окно (скриншот прилагается). В интернете решения проблемы не нашёл. Впервые с такой проблемой столкнулся. Раньше с установкой проблем не возникало. Подскажите пожалуйста решение. Windows 7x64/ С уважением Владимир.

Не могу установить Punto Switcher!

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Клавиша fn для конвертации/смены раскладки
25 мая 2013, 09:06

Привет! Поискал по клубу, но вроде не нашел подобной темы.

На Маке клавиша alt используется очень часто, поэтому для удобства я назначил функцию смены раскладки на клавишу control. Это удобно: она в остальных случаях используется гораздо реже. Но все равно, бывают ненужные срабатывания при нужном использовании контрола.

Есть еще одна более удобная клавиша: fn. По необходимости в Маке она используется крайне редко (особенно без сочетания с F-кнопками), поэтому хотелось бы именно ее назначить на смену раскладки. Но назначить не получается. Есть ли у вас в планах дать возможность назначать fn?

(Или может быть можно как-нибудь забиндить ее через Keyboard Maestro?)

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fn,автозамена,вопросы,пожелание
Произвольные клавиши для переключения раскладки не работают в некоторых случаях
28 мая 2013, 19:57

Здравствуйте.

 

В данном топике мне помогли найти решение для моей задачи, но при такой конфигурации у меня заданное сочетание клавиш не работает в некоторых случаях:

Если быть точнее, то в Windows 8, x64 заданное сочетание не подхватывает когда я пытаюсь переключить раскладку при сохранении файла через проводник Windows. Приходится использовать сочетание Win + Space, чтоб выбрать нужную раскладку среди трёх, а мне нужно чтоб во всех случаях работало переключение только по двум раскладкам: русская и английская, и только в редких случаях через Win + Space выбирать украинскую раскладку.

P. S. Использую Типографскую раскладку.

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