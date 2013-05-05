Сколько пользовался программой, всё было нормально. А тут переустановил винду и неожиданно возникла проблема.

При переключении раскладки пунто каждый раз дублирует последнюю напечатанную букву. Получается вот так: «прооблема swwitcher бууква doouble».

Что заметил, в браузерах переключение происходит нормально, ничего не дублируется. А вот в текстовых редакторах (notepad, word) присутствует вышеозвученный баг. И ещё, дублирование происходит только если раскладка переключается на недописанном слове. Если раскладка меняется после того как слово дописано и был нажат пробел, то тогда всё нормально.

Перерыл все настройки, пробовал три разных версии программы, решения не нашёл. Помогите люди. Спасибо. ))