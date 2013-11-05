Хотел попросить очень разработчиков добавить фичу как на виндах, а именно исправление написанных подряд заглавных букв. Очень не хватает. Спасибо.
Установил последнюю версию Punto, но проблема совместимости с некоторыми программами в windows7/8 (64bit) все еще не решена.
Симптомы такие: при автопереключении на русскую раскладку при быстром "аккордном" наборе "портится" вторая буква. Например, пишу "ghjdthjxrf", и оно превращается в "пhоверочка". Если набирать слова медленно (хотя бы 0.3 секунды между нажатями кнопок), то все нормально. Если обеими руками и быстро (почти одним нажатием на все три первые буквы) - то портится. Значение имеет интервал времени между второй и третьей буквами. От администратора запускать Пунту пытался - не помогает.
Такое наблюдается в Visual SlickEdit, KVIrc, в некоторых других программах.
В других программах (в том же Chrome, например) - все окей.
Этот глюк навсегда или все же с ним можно что-то сделать?..
Спасибо!
Проблемы с LibreOffice.
При включенном свичере невозможно копировать текст с LibreOffice в буфер обмена.
Выключаю свичер - все работает как часы.
Проблема в LibreOffice с менеджерами буфера известна. Гугл ответ
Можно ли ее обойти ето для пунто?
Почему бы не сделать индикатором переключения раскладки LED Scroll Lock на клавиатуре, как сделано в linux системах. Этот индикатор всё равно никем не используется и в качестве индикатора раскладки он будет весьма полезен, достаточно будет постомтреть на клавиатуру, чтобы узнать, какая раскаладка активна.
С уважением, Fantiney.
Мне часто приходится работать за чужим компом.
Обновил систему до Mavericks и с огорчением обнаружил, что Punto больше не работает. Ожидается ли обновление Punto и если да то когда.
С уважением, Станислав.
Может кто поможет, такая проблема.
В Дримвивере пунто сходит с ума, при переключении (автоматическом, паузой или смене раскладки вручную конторол-шифт) фокус окна меняется на панельку "фрагменты кода" и пытается удалить первый попавшийся шаблон.
Какое-то время все было нормально, но щас глючит постоянно, переустановка пунто не помогает
DW переустанавливать не хочу - куча проектов
Здравствуйте , Господа . Возникла проблема с использованием Punto Switcher на windows 8.1 (думаю на win 8 будет тоже) . Для корректной работы программы , требуется запускать ее с правами администратора (особенно в 64 битной системе) . Вот тут то и возникает проблема , суть которой в том , что после запуска Punto Switcher с повышенными правами , ярлыки программ расположенные на рабочем столе перестают отвечать на нажатия (периодически) , или программы с этих ярлыков запускаются , но не на два клика , а на множественные нажатия . . Причем те же программы легко запускаются из других директорий (например со стартового экрана , или из папки "Рабочий стол " в проводнике) . После отключения Punto Switcher , все приходит в норму . При запуске с обычными правами - проблема отсутствует , но тогда сам Punto работает не корректно (например , в других программах запущенных от админа , Punto Switcher вообще не срабатывает) Проблема такого рода не у меня одного , так что грешить на драйвера , настройки системы и т д , нет оснований . Кто сталкивался с подобным ? Есть ли решение ? Подскажите , расставаться с программой очень не хотелось бы
Столкнулся с такой проблемой в играх Fallout3, WarTunder и Outlast, при том что они занесены в список исключений и включено "Не взаимодействовать с программами-исключениями", а так же то что вращение камеры осуществляется мышью.
Версия PuntoSwitcher 3.2.9, в предидущей такого не наблюдалось.
Примечательно то, что в других играх такая проблема отсутствует.
Собственно, проблема:
Ytrjnjhsq ntrcn/
при конвертации Shift-Break-ом заменяется на
Некоторый текст/
Автоматическая замена или переключение свеженаписанного Break-ом срабатывает нормально.
Пользуюсь PS уже несколько лет (под Windows). Очень удобно. Привык и к просмотру истории буфера.
Вчера сел за Mac, установил PS и с удивлением обнаружил, что функционала работы с буфером на Mac нет.
Я плохо искал? Если функционала действительно нет на Mac, какова перспектива его добавления?
Очень бы хотелось пользоваться такой удобной программой и дальше.
Здравствуйте.
<!-- здесь был пост про баги в windows 8.1: перепечатывание каждого слова, дублирование первой буквы в адресной строке и некорректная работа с раскладкой Бирмана -->
Все баги снялись сразу после запуска Punto от имени администратора.
Скажите, на windows 8 Punto заработает нормально когда-нибудь без присваивания флага «запускать от имени администратора»?
Или, быть может, сразу давать ссылку на эту инструкцию, позволяющую решить проблемы?
Я новый пользователь программы, подскажите, я хочу чтобы в дневник записывались не только текстовые сообщения но и пароли (например от сой сетей). Как можно это настроить?
Добрый день!
1. Существуют ли официально поддерживая portable версия Punto Switcher?
2. Можно ли установить обычную версию без админский прав?
Об этой проблеме в той или иной форме уже сообщалось, но очень расплывчато и нечетко. Попытаюсь донести ее более ясно.
Что нужно чтобы воспроизвести проблему:
1. Выбрать переключение раскладки по Caps Lock
2. Следующие флажки в настройках должны быть сняты:
- "Отключить кнопку Caps Lock"
- "Использовать Scroll Lock как Caps Lock"
- "Исправлять случайное нажатие Caps Lock"
- "Отключать горячие клавиви при отключении автопереключения"
3. Автопереключение отключить
Как воспроизвести проблему:
1. Убеждаемся что индикатор Scroll Lock не горит
2. Открываем блокнот и вводим любое слово на англ. или рус. раскладке
3. Нажимаем клавишу Scroll Lock, загорается индикатор Scroll Lock, при этом происходит смена раскладки (что не должно происходить с текущими настройками), убеждаемся в этом введя еще одно слово
4. Немедленно нажимаем клавишу Break, происходит смена раскладки последнего слова, при это регистр меняеся в верхний (что так-же происходить не должно)
5. Все далее введенные слова печатаются в верхнем регистре. (отключить это можно либо повторив данный порядок действий, либо перезапуском Punto Switcher. Не удобно, не так ли?)
У меня на клавишу Scroll Lock повешаны другие функции, отсюда единсвтенный вопрос - как заставить Punto Switcher не реагировать на клавишу Scroll Lock?
думаю, многим людям, занимающимся кодингом, хотелось бы иметь опционально такую функцию:
не переводить в другую раскладку, если вторая или последующие буквы в слове заглавные.
пример: название переменной "bgFNM" переводится в "ипАТЬ". слово, конечно же, совершенно необходимое в молодежном суржике, но программист хочет видеть имя переменной, содержащей, скажем, имя файла бэкграунда главного окна (BackGround FileName Main - bgFNM), а не комментарии по поводу кода от Punto Switcher.
а постоянно отключать punto не хотелось бы, ибо собственные комментарии в коде пишу на русском.
прошу разработчиков рассмотреть возможность добавления подобной опции.