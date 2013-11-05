Установил последнюю версию Punto, но проблема совместимости с некоторыми программами в windows7/8 (64bit) все еще не решена.

Симптомы такие: при автопереключении на русскую раскладку при быстром "аккордном" наборе "портится" вторая буква. Например, пишу "ghjdthjxrf", и оно превращается в "пhоверочка". Если набирать слова медленно (хотя бы 0.3 секунды между нажатями кнопок), то все нормально. Если обеими руками и быстро (почти одним нажатием на все три первые буквы) - то портится. Значение имеет интервал времени между второй и третьей буквами. От администратора запускать Пунту пытался - не помогает.

Такое наблюдается в Visual SlickEdit, KVIrc, в некоторых других программах.

В других программах (в том же Chrome, например) - все окей.

Этот глюк навсегда или все же с ним можно что-то сделать?..

Спасибо!