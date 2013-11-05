Клуб Punto Switcher

ноябрь 2013
Punto Switcher для Mac
5 ноября 2013, 13:31

Хотел попросить очень разработчиков добавить фичу как на виндах, а именно исправление написанных подряд заглавных букв. Очень не хватает. Спасибо. 

2 комментария
Punto и windows7/8
5 ноября 2013, 13:31

Установил последнюю версию Punto, но проблема совместимости с некоторыми программами в windows7/8 (64bit) все еще не решена.

 

Симптомы такие: при автопереключении на русскую раскладку при быстром "аккордном" наборе "портится" вторая буква. Например, пишу "ghjdthjxrf", и оно превращается в "пhоверочка". Если набирать слова медленно (хотя бы 0.3 секунды между нажатями кнопок), то все нормально. Если обеими руками и быстро (почти одним нажатием на все три первые буквы) - то портится. Значение имеет интервал времени между второй и третьей буквами. От администратора запускать Пунту пытался - не помогает.

Такое наблюдается в Visual SlickEdit, KVIrc, в некоторых других программах.

В других программах (в том же Chrome, например) - все окей.

 

Этот глюк навсегда или все же с ним можно что-то сделать?..

Спасибо!

2 комментария
LibreOffice
5 ноября 2013, 13:32

 

Проблемы с LibreOffice.

 

При включенном свичере невозможно копировать текст с LibreOffice в буфер обмена.

Выключаю свичер - все работает как часы.

Проблема в LibreOffice с менеджерами буфера известна. Гугл ответ

 

Можно ли ее обойти ето для пунто?

 

5 комментариев
офис,совместимость,буфер обмена
Предложение к функциональности
5 ноября 2013, 13:32

Почему бы не сделать индикатором переключения раскладки LED Scroll Lock на клавиатуре, как сделано в linux системах. Этот индикатор всё равно никем не используется и в качестве индикатора раскладки он будет весьма полезен, достаточно будет постомтреть на клавиатуру, чтобы узнать, какая раскаладка активна.

 

С уважением, Fantiney.

3 комментария
пожелание
Конфиденциальность и дневник
5 ноября 2013, 13:32

 

 
Мне часто приходится работать за чужим компом.

Недавно я узнала, что у хозяина компа включено ведение дневника. А мне нужно заходить в почту и на другие

ресурсы с паролем.

Я не хочу, чтоб мои пароли знал другой человек.

Можно как-то отключать его дневник, если он, естественно, хозяином компа запаролен?

 

6 комментариев
дневник,конфиденциальность
Punto не работает с новой системой OS X Mavericks
5 ноября 2013, 13:49

Обновил систему до Mavericks и с огорчением обнаружил, что Punto больше не работает. Ожидается ли обновление Punto и если да то когда.

С уважением, Станислав.

4 комментария
глюки в Dreamweaver
5 ноября 2013, 21:15

Может кто поможет, такая проблема.

В Дримвивере пунто сходит с ума, при переключении (автоматическом, паузой или смене раскладки вручную конторол-шифт) фокус окна меняется на панельку "фрагменты кода" и пытается удалить первый попавшийся шаблон.



Какое-то время все было нормально, но щас глючит постоянно, переустановка пунто не помогает

DW  переустанавливать не хочу - куча проектов 

 

 

 

4 комментария
Совместимость Punto Switcher на windows 8.1
5 ноября 2013, 21:16

Здравствуйте , Господа . Возникла проблема с использованием Punto Switcher на windows 8.1 (думаю на win 8 будет тоже) . Для корректной работы программы , требуется запускать ее с правами администратора (особенно в 64 битной системе) . Вот тут то и возникает проблема , суть которой в том , что после запуска Punto Switcher с повышенными правами , ярлыки программ расположенные на рабочем столе перестают отвечать на нажатия (периодически) , или программы с этих ярлыков запускаются , но не на два клика , а на множественные нажатия . . Причем те же программы легко запускаются из других директорий (например со стартового экрана , или из папки "Рабочий стол " в проводнике) . После отключения Punto Switcher , все приходит в норму . При запуске с обычными правами - проблема отсутствует , но тогда сам Punto работает не корректно (например , в других программах запущенных от админа , Punto Switcher вообще не срабатывает) Проблема такого рода не у меня одного , так что грешить на драйвера , настройки системы и т д , нет оснований . Кто сталкивался с подобным ? Есть ли решение ? Подскажите , расставаться с программой очень не хотелось бы

15 комментариев
Произвольное залипание камеры в играх при её вращении
5 ноября 2013, 21:24

Столкнулся с такой проблемой в играх Fallout3, WarTunder и Outlast, при том что они занесены в список исключений и включено "Не взаимодействовать с программами-исключениями", а так же то что вращение камеры осуществляется мышью.

Версия PuntoSwitcher 3.2.9, в предидущей такого не наблюдалось.

Примечательно то, что в других играх такая проблема отсутствует.

2 комментария
Слэш не заменяется при переключении выделенного текста
5 ноября 2013, 21:26

Собственно, проблема:

Ytrjnjhsq ntrcn/

при конвертации Shift-Break-ом заменяется на

Некоторый текст/ 

Автоматическая замена или переключение свеженаписанного Break-ом срабатывает нормально.

6 комментариев
багрепорт
История буфера обмена на Mac
13 ноября 2013, 14:18

Пользуюсь PS уже несколько лет (под Windows). Очень удобно. Привык и к просмотру истории буфера.

Вчера сел за Mac, установил PS и с удивлением обнаружил, что функционала работы с буфером на Mac нет.

Я плохо искал? Если функционала действительно нет на Mac, какова перспектива его добавления?

Очень бы хотелось пользоваться такой удобной программой и дальше.

1 комментарий
буфер обмена,Mac
windows 8 странное поведение в chrome и не только
13 ноября 2013, 14:23

Здравствуйте.

 

<!-- здесь был пост про баги в windows 8.1: перепечатывание каждого слова, дублирование первой буквы в адресной строке и некорректная работа с раскладкой Бирмана -->

Все баги снялись сразу после запуска Punto от имени администратора.

 

Скажите, на windows 8 Punto заработает нормально когда-нибудь без присваивания флага «запускать от имени администратора»?

Или, быть может, сразу давать ссылку на эту инструкцию, позволяющую решить проблемы?

12 комментариев
перезапуск пунто
14 ноября 2013, 23:18
в определённый момент пунто перестаёт записывать историю буфера обмена и помогает перезапуск. Сделать ярлык перезапска: %windir%\system32\cmd.exe /c taskkill.exe /f /t /im punto.exe &cls &start D:\ЮРА\ПРОГРАММЫ\PuntoSwitcher\PuntoSwitcher328\punto.exe Но хотелось бы чтоб оно как-то само следило за своей работой и перезапускалось через какое-то время или когда переставало бы следить за буфером ... Например ставишь в настройки перезапуск каждый час и работаешь себе не обращая внимание на историю буфера.
3 комментария
Как сделать чтобы пароли тоже записывались в дневнике?
22 ноября 2013, 23:22

Я новый пользователь программы, подскажите, я хочу чтобы в дневник записывались не только текстовые сообщения но и пароли (например от сой сетей). Как можно это настроить?

2 комментария
Portable версия
25 ноября 2013, 17:53

Добрый день!

 

1. Существуют ли официально поддерживая portable версия Punto Switcher?

 

2. Можно ли установить обычную версию без админский прав?

2 комментария
Предполагаемый баг - некорректное поведение клавиши Scroll Lock
25 ноября 2013, 17:54

Об этой проблеме в той или иной форме уже сообщалось, но очень расплывчато и нечетко. Попытаюсь донести ее более ясно.


Что нужно чтобы воспроизвести проблему:

1. Выбрать переключение раскладки по Caps Lock

2. Следующие флажки в настройках должны быть сняты:

- "Отключить кнопку Caps Lock"

- "Использовать Scroll Lock как Caps Lock"

- "Исправлять случайное нажатие Caps Lock"

- "Отключать горячие клавиви при отключении автопереключения"

3. Автопереключение отключить


Как воспроизвести проблему:

1. Убеждаемся что индикатор Scroll Lock не горит

2. Открываем блокнот и вводим любое слово на англ. или рус. раскладке

3. Нажимаем клавишу Scroll Lock, загорается индикатор Scroll Lock, при этом происходит смена раскладки (что не должно происходить с текущими настройками), убеждаемся в этом введя еще одно слово

4. Немедленно нажимаем клавишу Break, происходит смена раскладки последнего слова, при это регистр меняеся в верхний (что так-же происходить не должно)

5. Все далее введенные слова печатаются в верхнем регистре. (отключить это можно либо повторив данный порядок действий, либо перезапуском Punto Switcher. Не удобно, не так ли?)

 

У меня на клавишу Scroll Lock повешаны другие функции, отсюда единсвтенный вопрос - как заставить Punto Switcher не реагировать на клавишу Scroll Lock?

3 комментария
пожелание от программистов
29 ноября 2013, 21:39

думаю, многим людям, занимающимся кодингом, хотелось бы иметь опционально такую функцию:

 

не переводить в другую раскладку, если вторая или последующие буквы в слове заглавные.

 

пример: название переменной "bgFNM"  переводится в "ипАТЬ". слово, конечно же, совершенно необходимое в молодежном суржике, но программист хочет видеть имя переменной, содержащей, скажем, имя файла бэкграунда главного окна (BackGround FileName Main - bgFNM), а не комментарии по поводу кода от Punto Switcher.

а постоянно отключать punto не хотелось бы, ибо собственные комментарии в коде пишу на русском.

 

прошу разработчиков рассмотреть возможность добавления подобной опции.

2 комментария
опция,автозамена,для программистов,разработчикам,вопросы,пожелание,предложение,конвертация