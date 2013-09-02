Которые бы полностью эмулировали нажимание кнопок на клавиатуре компьютера пользователем. Включая курсорные клавиши, кнопки F1-F12, HOME/END и все остальные. При этом, желательно, чтобы эти макросы легко программировались и легко включались на выполнение какой-то простой комбинацией кнопок, в том числе, могли выполняться последоватеольно, путём вызова следующего макроса из выполняющегося.
Кстати, идея совсем не моя. Эта функция была реализована ещё лет 20 назад в "профессиональной" клавиатуре для ZX SPECTRUM. Там кнопки "F9" и "F10" сами набирали наиболее частые и геморройно включающиеся комбинации команд "RANDOMIZE USR 15616" и "RANDOMIZE USR 15619:REM:". А вот кнопки "F11" и "F12" мог запрограммировать сам пользователь. Каждая кнопка могла запомнить до 18 нажатий любых других кнопок этой клавиатуры. Запрограммированные пользователем макросы хранились в самой клавиатуре до отключения питания клавиатуры и не зависели от кнопки "RESET" компьютера.
Применение функции с макросами - например, переход между ячейками электронной таблицы через определённый интервал при редактировании. Например, через 3 строки или через 4 ячейки вправо. Возможно лёгкое заполнение логинов/паролей и так далее.
В связи с поевлением данной возможности в Wnidows 8 из коробки, захотелось настроить подобное и в Windows 7.
При попытке выбора комбинации переключения раскладки Win+Space в настройках Punto Switcher'а, он ругается на занятость данной комбинации.
Из самого полезного нашел следующий вариант: http://q3d.livejournal.com/247072.html. Но в итоге либо не работают другие комбинации с участием клавиши Win, либо ещё нужен висящий в фоне AutoHotkey.
Но получилось решить эту проблему следующим образом.
1. Открываем настройки Punto Switcher'а. Убеждаемся что не можем выбрать Win+Space для переключения раскладки.
2. Не закрывая настроек, запускаем менеджер задач (Task Manager) и черз закладку процессов убиваем explorer.exe.
3. В настройках Punto Switcher'а включаем комбинацию Win+Space для переключения раскладки - теперь всё должно получиться.
4. Через менеджер задач (Task Manager) запускаем explorer.exe - меню файл, новая задача, написать "explorer.exe" и нажать Enter.
Для автоматизации этого процесса при входе в систему, в настройках Punto Switcher'а убираем галочку "Запускать при старте Windows" и в папку Автозагрузка (Startup) из Старт меню закидываем следующий файл "Punto Switcher Start.cmd": http://pastebin.com/ktLCHucU.
Надеюсь, будет кому-нибудь полезно.
Проблема с Windows 8.1
В основном работает так-же как и в Windows 8, за исключением одной маленькой неприятной особенности, в какой-то момент что-то происходит из за чего начинается автоматическое переключение на английскую раскладку. Переключается раскладка в момент когда делается активным другое окно и набор происходит уже на латинице, причём пака не перезапустишь Пунто каждое переключение окна приводит к выбору английской раскладки. Было включено автоматическое переключение раскладки, отключил, не помогло.
Конфликта с другими программами думаю не должно быть, так как у меня устоявшийся пакет программ и такого чуда не было никогда. Ну Windows 8.1 даже в магазинах ещё не появилась так что про какую-то оптимизацию рано говорить.
Но в общем на заметку Вам, может кто ещё с такой проблемой отпишется, и да, может посоветуете что то сделать чтобы избежать этого, ато в самый неподходящий момент происходит это
Здравствуйте, заполняю яндекс директ, мне необходимы опечатки, возможно ли использоать эту программу наоборот, из правильных слов в опечатки?
Добрый день. В моей программе пользователи вводят текст (английские аббревиатуры), который постоянно распознаётся Пунто как неправильный и заменяется на русский. Мы долго выясняли в чём дело, потому что никаких видимых ошибок не было, дело оказалось в Пунто Свитчере. Добавление исключения решило проблему, но это должны сделать абсолютно все пользователи, у кого утсановлен Пунто и моя программа, что неудобно. Я мог бы в инстялляторе вызывать какую-либо команду, либо прописывать какой-либо ключ в реестр, чтобы добавить свою программу в исключения Пунто сразу же во время инсталляции своей программы, но такая возможность отсутствует. Прямая запись в в XML файл - решение кривое и не будет работать, если Пунто уже запущен.
Предлагаем протестировать новую версию Punto Switcher for Mac – 1.3.0
Новое в этой версии:
- Самообучение программы при работе с исключениями
- Исправлено поведение в FireFox
- Поддержка Retina Display
- Beta-поддержка OS X Mavericks
- Новые правила переключения – добавлена латынь.
Скачать PuntoSwitcher for Mac 1.3.0 (beta) можно отсюда.
Приветствую!
Проблема - имеется OS X 10.8.5, при запуске приложение всегда получает раскладку такую же как в приложении которое находилось в фокусе в момент запуска, что очень сильно мешает. Например, пишем в Messages на русском, неожиданно понадобился терминал, запускаем и начинаем печатать, оказывается раскладка русская. В той же самой ситуации если в Messages будет английская раскладка на момент запуска, то терминал запустится тоже с английской раскладкой. Как от этого избавиться? Хочется, чтобы все приложения запускались с той раскладкой которая была на момент закрытия.
Для тех, кто не заметил в "Новостях".
Предлагаем протестировать новую версию Punto Switcher for Mac – 1.3.0
Новое в этой версии:
- Самообучение программы при работе с исключениями
- Исправлено поведение в FireFox
- Поддержка Retina Display
- Beta-поддержка OS X Mavericks
- Новые правила переключения – добавлена латынь.
Скачать PuntoSwitcher for Mac 1.3.0 (beta) можно отсюда.
1. Очень нервирует, когда допечатываешь к слову буквы, а программа менят раскладку именно допечатанных букв. Можно это как-то отключить?
2. Здорово, что при смене раскладки срабатывает звук, но, например при выключенных колонках и вводе пароля это может быть настоящей засадой: все время будет смена раскладки, но пользователь об этом просто не узнает. При смене раскладки кроме звука добавьте что-нибудь визуальное на экран.
Купила ультрабук
Toshiba PORTEGE Z930
с предустановленной windows 8. Установила последнюю версию любимой Punto. Но, к сожалению, горячие клавиши вообще не работают, какие бы сочетания я ни прописывала(((. В остальном программа работает корректно. Посоветуйте, что делать, пожалуйста!