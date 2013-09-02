В связи с поевлением данной возможности в Wnidows 8 из коробки, захотелось настроить подобное и в Windows 7.

При попытке выбора комбинации переключения раскладки Win+Space в настройках Punto Switcher'а, он ругается на занятость данной комбинации.

Из самого полезного нашел следующий вариант: http://q3d.livejournal.com/247072.html. Но в итоге либо не работают другие комбинации с участием клавиши Win, либо ещё нужен висящий в фоне AutoHotkey.

Но получилось решить эту проблему следующим образом.

1. Открываем настройки Punto Switcher'а. Убеждаемся что не можем выбрать Win+Space для переключения раскладки.

2. Не закрывая настроек, запускаем менеджер задач (Task Manager) и черз закладку процессов убиваем explorer.exe.

3. В настройках Punto Switcher'а включаем комбинацию Win+Space для переключения раскладки - теперь всё должно получиться.

4. Через менеджер задач (Task Manager) запускаем explorer.exe - меню файл, новая задача, написать "explorer.exe" и нажать Enter.





Для автоматизации этого процесса при входе в систему, в настройках Punto Switcher'а убираем галочку "Запускать при старте Windows" и в папку Автозагрузка (Startup) из Старт меню закидываем следующий файл "Punto Switcher Start.cmd": http://pastebin.com/ktLCHucU.

Надеюсь, будет кому-нибудь полезно.