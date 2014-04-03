добрый день! несколько лет пользовался переключением Киргуду для переключения языка по клавише CapsLock. к сожалению я не смог заставить работать Киргуду в 10.9.

почему то такая функциональность присутствует в виндоуз версии Punto Switcher и не реализовано в MacOS

не могли бы это поправить разработчики? нет, автоматической смены раскладки мне не нужно спасибо. А вот CapsLock для меня самая бесполезная клавиша на клавиатуре, и её очень удобно задействовать для переключения раскладки.