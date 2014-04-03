Клуб Punto Switcher

апрель 2014
Макрос - дата
3 апреля 2014, 14:47

Было бы оч полезно, чтобы при автозамене можно было автоматически вставлять текущую дату. Примерно так же как позиция курсора <курсор> так же и с датой <дата>

6 комментариев
Как исправить переключение раскладки
7 апреля 2014, 20:12

Последние версии PuntoSwitcher, при отключенной автозамене раскладки, почему-то не меняют раскладку у полной фразы, к примеру я пишу не правильно по англ. раскладке фразу "z nt,z k.,k.", 
затем нажимаю горячую кнопку что бы исправить и получаю только "z nt,z люблю", как это можно исправить? 
Очень было удобно когда он менял целиком всю фразу, и не приходилось выделять целиком текст и с помощью горячих кнопок менять раскладку текста.

PS: не могу найти через поисковик такого вопроса, поэтому пришлось создать новую тему.

1 комментарий
Opera и PS
7 апреля 2014, 21:29

Так я и не нашел способ подружить последние версии PS с Opera 12  и выше на Windows 8 (8.1) x64

програмулька просто отказывается работать. В других приложениях и браузерах работает.

 

 

 

7 комментариев
Punto Switcher и переключение языка по клавише CapsLock в MacOS
10 апреля 2014, 11:48

 

добрый день! несколько лет пользовался переключением Киргуду для переключения языка по клавише CapsLock. к сожалению я не смог заставить работать Киргуду в 10.9.

 

почему то такая функциональность присутствует в виндоуз версии Punto Switcher  и не реализовано в MacOS

 

не могли бы это поправить разработчики? нет, автоматической смены раскладки мне не нужно спасибо. А вот CapsLock для меня самая бесполезная клавиша на клавиатуре, и её очень удобно задействовать для переключения раскладки.

 

1 комментарий
поддержка bb-кодов и html тегов
12 апреля 2014, 12:41

прога почему то переводит [url=][/url] в [url=ъх.гкдъ , а было б классно если бы он сам закрывал bb-код, напр если написал [b], а он сразу дописывает [/b], также было бы полезно сделать автозавершение и для html тегов.

5 комментариев
PS for Mac. Самопроизвольное включение автопереключения
15 апреля 2014, 11:50
Периодически происходит самопроизвольное включение опции "Переключать раскладку автоматически"
Приходится постоянно в ручную выключать эту функцию в строке состояния, но она снова включается сама.
Система: Mac OS X Mavericks версия 10.9.2 (13C64)
Компьютер: Apple Macbook Air 13'' середина 2011 года
Punto Switcher версия 1.3.0
Прошу сообщить, с чем может быть связана указанная проблема и что необходимо предпринять, чтобы ее решить?
Нет комментариев
Загружаются две копии программы
22 апреля 2014, 10:49

 Здравствуйте. При запуске Windows Vista одновременно загружаются две копии программы. Ни одна из них корректно не работает. Помогает только закрытие обеих программ и запуск через меню пуск. Если в одной из программ в настройках убрать функцию Запускать при старте Windows,то при следующем запуске компьютера всё повторяется, то есть загружаются две программы. Пробовал переустанавливать разные версии программы-результат тот же.Папка Programm Files программы одна. Какие есть решения данной проблемы?

8 комментариев
Сборка PS Без Дневника
22 апреля 2014, 10:50

Здрасти. За время пользования программой очень к ней привык, но на новой работе Служба безопасности запрещает установку вашей программы по причине наличия в ней возможности логировать все нажатия клавишь и буфера и сохранения этих данных в Дневник.

Можно ли расчитывать на то, что вами будет сделана сборка без этого (Дневник) Функционала?

4 комментария
Переключение языка введенного текста
22 апреля 2014, 10:54

Добрый день!

 

Изменилась работа программы. 

Ранее было так: я набираю любой текст и в любой момент могу нажать Альт - чтобы перевести на другой язык последнее набранное слово. ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ! (автоматическим исправлением не пользуюсь).

 

Прикрепляю скрины:

https://www.dropbox.com/sh/z8sedst24jwygdu/Ts0ArO4tHO

 

Спасибо!

3 комментария
Разная раскладка в разных вкладках
22 апреля 2014, 10:56

Есть ли возможность заставить PS запоминать раскладку в конкретной вкладке браузера?

Если нет, то как донести до разработчиков пожелание добавить такую возможность в программу?

9 комментариев
Punto Switcher for Windows 3.3.1
23 апреля 2014, 10:24

Долгожданный релиз! Уважаемые пользователи нашего клуба уже опробовали программу в виде бета-версии.

Все равно, очень просим вас обновиться и потестировать!

http://punto.yandex.ru/ 

Спасибо, что помогаете нам! Если не трудно, поделитесь, пожалуйста, с друзьями в соц. сеточках

35 комментариев
релиз,windows