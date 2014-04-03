Было бы оч полезно, чтобы при автозамене можно было автоматически вставлять текущую дату. Примерно так же как позиция курсора <курсор> так же и с датой <дата>
Последние версии PuntoSwitcher, при отключенной автозамене раскладки, почему-то не меняют раскладку у полной фразы, к примеру я пишу не правильно по англ. раскладке фразу "z nt,z k.,k.",
затем нажимаю горячую кнопку что бы исправить и получаю только "z nt,z люблю", как это можно исправить?
Очень было удобно когда он менял целиком всю фразу, и не приходилось выделять целиком текст и с помощью горячих кнопок менять раскладку текста.
PS: не могу найти через поисковик такого вопроса, поэтому пришлось создать новую тему.
Так я и не нашел способ подружить последние версии PS с Opera 12 и выше на Windows 8 (8.1) x64
програмулька просто отказывается работать. В других приложениях и браузерах работает.
добрый день! несколько лет пользовался переключением Киргуду для переключения языка по клавише CapsLock. к сожалению я не смог заставить работать Киргуду в 10.9.
почему то такая функциональность присутствует в виндоуз версии Punto Switcher и не реализовано в MacOS
не могли бы это поправить разработчики? нет, автоматической смены раскладки мне не нужно спасибо. А вот CapsLock для меня самая бесполезная клавиша на клавиатуре, и её очень удобно задействовать для переключения раскладки.
прога почему то переводит [url=][/url] в [url=ъх.гкдъ , а было б классно если бы он сам закрывал bb-код, напр если написал [b], а он сразу дописывает [/b], также было бы полезно сделать автозавершение и для html тегов.
Здравствуйте. При запуске Windows Vista одновременно загружаются две копии программы. Ни одна из них корректно не работает. Помогает только закрытие обеих программ и запуск через меню пуск. Если в одной из программ в настройках убрать функцию Запускать при старте Windows,то при следующем запуске компьютера всё повторяется, то есть загружаются две программы. Пробовал переустанавливать разные версии программы-результат тот же.Папка Programm Files программы одна. Какие есть решения данной проблемы?
Здрасти. За время пользования программой очень к ней привык, но на новой работе Служба безопасности запрещает установку вашей программы по причине наличия в ней возможности логировать все нажатия клавишь и буфера и сохранения этих данных в Дневник.
Можно ли расчитывать на то, что вами будет сделана сборка без этого (Дневник) Функционала?
Добрый день!
Изменилась работа программы.
Ранее было так: я набираю любой текст и в любой момент могу нажать Альт - чтобы перевести на другой язык последнее набранное слово. ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ! (автоматическим исправлением не пользуюсь).
Прикрепляю скрины:
https://www.dropbox.com/s
Спасибо!
Есть ли возможность заставить PS запоминать раскладку в конкретной вкладке браузера?
Если нет, то как донести до разработчиков пожелание добавить такую возможность в программу?
Долгожданный релиз! Уважаемые пользователи нашего клуба уже опробовали программу в виде бета-версии.
Все равно, очень просим вас обновиться и потестировать!
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