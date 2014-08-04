Являюсь близоруким человеком, зрение -4. В качестве дисплея использую 15.5"-экран ноутбука. . Ваш текст в 8 пикселей я не вижу. Пожалуйста, увеличьте шрифт (и поменяйте на Сегое ЮЙ или хотя бы Тахому
Являюсь близоруким человеком, зрение -4. В качестве дисплея использую 15.5"-экран ноутбука. . Ваш текст в 8 пикселей я не вижу. Пожалуйста, увеличьте шрифт (и поменяйте на Сегое ЮЙ или хотя бы Тахому
Punto Switcher 3.3.1
Total Commander 8.51 x64 (2014-04-30)
Windows 8.1 Pro WCM x64
на Windows 7 Ultimate x64 все работало.
Здравствуйте. Я догадываюсь, что это пожелание может быть несколько не по адресу. Вцелом я говорю о проблеме взаимодействия двух указанных выше продуктов.
Я давно и с удовольствием использую PS в своей повседневной жизни, это одна из самых основных программ для персонализации. К сожалению недавно я столкнулся с тем что он плохо взаимодействует с новыми версиями Visual Studio.
Я не использую автоматическое переключение, меня раскладку текста вручную. Но попытка сменить раскладку набранного текста приводит к плохим последствиям.
До https://yadi.sk/i/xZl86h-2Ych9a
После нажатия клавиши Break https://yadi.sk/i/3w33v5aLYchqR
Собственно. 1. Имеющийся текст не удаляется. 2. Отстуствует прерывание смены раскладки по пробелу.
Данные проблемы не характерны для переключения раскладки выделенного текста
Переключать раскладку приходится не редко, ибо программирование сопровождается поисковыми запросами или вопросами на форумах, которые соответственно не редко вводятся на руском языке. От использования PS в иных случаях возникла привычка просто нажимать на break, но в данном случае результат раздражает... Я искренне надеюсь что этот баг совместимости будет устранён ).
P.s. Я ведь правильно понял что писать надо сюда? А то прямой темы для PS в меню обратной связи не нашёл.
Начал пользоваться Punto на iOS
в правилах, можно установить при каких условиях НЕ НАДО переключать раскладку, на PC были правила при которых НАДО переключать раскладку. Так мне постоянно необходимо при наборе текста на кириллице вводить словосочетание Дxxx (где xxx любая цифра) , а получать Lxxx, и в версии для PC у меня такое правило было забито. Теперь же каждый раз перед вводом данного словосочетания приходится вручную переключать раскладку (обратно переключается на кириллицу автоматически при вводе слова). Если использовать автообучение, то придется ввести все трехзначные цифры по два раза, что возможно конечно, но очень лень. Может разработчики добавят функцию написания правил ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ раскладки при заданных условиях. Спасибо!
Проблема в том, что через некоторое время перестаёт записываться буфер обмена, т.е. я открываю список, вижу старые записи, а новых нет и нету той что я только что скопировал в буфер. Приходится перезапускать PS и это спасает не на долго потом опять всё останавливается. Проблема эта начилась когда я перешёл на 64-х битную версию винды, на 32-х такого не было. Сейчас стоит версия 3.3.1 от 24.04.2014 сборка 364, но тоже самое наблюдалось и в пару предыдущих версиях. Я всё думал что может исправят, но тут уже не выдержал и пошёл за помощью.
Винда: Windows 7 Максимальная 64-разрядная
Процессор: Intel Core i5 4670
Версия 3.3.1 перестала переключать только что набранный текст, кнопкой
break
Добрый день. Добавьте, пожалуйста возможность убрать иконку PS из menubar.
У меня Surface Pro 3 и когда отсоединяю клавиатуру и работаю как на планшете, приходится руками о отключать пунто свитчер, так как при вводе с экрана часто делаешь опечатки, но система их корректирует, а если пунто включен, то меняется язык и тарабарщина обеспечена.
Яндекс, добавьте пожалуйста эту функцию.
при перезагрузке системы галочка "переключать раскладку автоматически" снова включена, как это исправить?
mac book pro OS X
Приветствую. Почему-то перестает работать автопереключение на Windows 8.1 Включаю ноутбук, какое-то время работает, а потом перестает. Спасает выход из программы и повторный запуск. Хватает на какое-то время, а затем вновь не переключается. Неудобства...
Запуск от администратора галочку поставил. Что еще посоветуете селать?
Win 7 64 Ru
Версия 3.3.1 от 24.04.2014 сборка 364
При быстрой навигации по папкам проводника с помощью нажатий буквы, на которую должен начинаться файл
Пример:
- Нажатие клавиши Я > перемещение на файл яблоко.txt
- Нажатие клавиши Я > перемещение на файл яблоко2.txt
- Нажатие клавиши Я > перемещение на файл ягода.txt
После нескольких нажатий - перекидывает в папку выше уровнем и переключает раскладку
Доброго времени суток!
Ни с того, ни с сего, перестал работать Punto Switcher на Windows 7. Пытался найти решение проблемы в Интернете, перепробовал множество способов (переустановку, выключить и включить, чистка реестра, удаление скрытых файлов Punto Switcher, запуск от имени администратора, автоматический запуск от имени администратора), но ничего не помогло((
Подскажите пожалуйста, может есть какое то решение этой проблемы?
З.Ы. Антивируса нету.
Мне хотелось, чтобы Punto Swicher запускался свернутым в трей. Но я так и не смог добится этого. В чем проблема?
Когда набираю текст в skype и если его на перевести в другой язык то skype зависает полностью, приходится его убивать в диспетчере задач.
Оценка на все 100%
Когда Switcher заработает в нескольких запущенных копиях FireFox? Я имею ввиду, что запущен один и тот же exe'шник, но с разными профилями.
Не переключает ни в автоматическом режиме, ни при нажатии на Alt. Если выделить слово и нажать, то переключает. Удаляла, переустанавливала, настройки все посмотрела, в безопасности галку сняла-поставила, никак не хочет работать.
Операционка Mac OS X 10.9.4
Спасибо за версию под Мак, пользуюсь под обеими ОС, по ощущениям мак-версия имеет меньше косяков.
В версии под винду есть возможность ставить запятую двумя нажатиями на пробел. Пожалуйста сделайте такую же возможность в версии под Мак. Привыкнув к подобному на айфоне и айпэде на маке очень не хватает этой возможности.
Спасибо.
В последние время у меня стали возникать множество проблем с сайтами на которых есть автоформатирование текста. Возможно проблема возникла в новой версии хрома, а может из-за нового Punto. Но это начинает раздражать, когда пишешь длиный ответ и при переключении раскладки через Punto тебя перекидывает на другую страницу с потерей всего текста, который был набран.
Проблема в эмуляции клавиши нажатия на BackSpace.
BackSpace клавиша, действие которой заложено на уровне операционной системы в TreeView. В программе "Проводник" используется для перехода на уровень выше, а в браузерах исрользуется для перехода к предыдущей странице. Вот ещё один пример проблемы, которой столько же лет, сколько и Punto.
На данный момент исправление делается по алгоритму [Backspace] x N, эмуляция ввода текста.
Всех проблем связанных с использованием Backspace можно избежать если перейти к такому алгоритму:
[Shift+Left] x N, [Delete], эмуляция ввода текста
Хотя [Delete] - не обязателен, его отсутствие на результат не влияет.
При смене с En на Ru, в трее, на иконке PS, изменяется En->Ru или флаг, но при смене с Ru на En, Ru->En и флаг не меняются.