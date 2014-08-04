Здравствуйте. Я догадываюсь, что это пожелание может быть несколько не по адресу. Вцелом я говорю о проблеме взаимодействия двух указанных выше продуктов.

Я давно и с удовольствием использую PS в своей повседневной жизни, это одна из самых основных программ для персонализации. К сожалению недавно я столкнулся с тем что он плохо взаимодействует с новыми версиями Visual Studio.

Я не использую автоматическое переключение, меня раскладку текста вручную. Но попытка сменить раскладку набранного текста приводит к плохим последствиям.

До https://yadi.sk/i/xZl86h-2Ych9a

После нажатия клавиши Break https://yadi.sk/i/3w33v5aLYchqR

Собственно. 1. Имеющийся текст не удаляется. 2. Отстуствует прерывание смены раскладки по пробелу.

Данные проблемы не характерны для переключения раскладки выделенного текста

Переключать раскладку приходится не редко, ибо программирование сопровождается поисковыми запросами или вопросами на форумах, которые соответственно не редко вводятся на руском языке. От использования PS в иных случаях возникла привычка просто нажимать на break, но в данном случае результат раздражает... Я искренне надеюсь что этот баг совместимости будет устранён ).

P.s. Я ведь правильно понял что писать надо сюда? А то прямой темы для PS в меню обратной связи не нашёл.