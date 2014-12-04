Клуб Punto Switcher

декабрь 2014
Сбои в работе автопереключения раскладки (MAC OS)
4 декабря 2014, 15:13

Добрый день,


У меня установлена новая версия Punto Switcher 1.4.0, (OS Yosemite 10.10.1 (14B25)), но в последнее время (где-то около недели-двух) периодически перестает работать автоматическое переключение раскладки. Помогает только перезагрузка ноутбука, но через какое-то время Punto Switcher снова перестает работать.

Прошу вашей помощи, т.к. без этой программы уже просто не могу комфортно работать.

Заранее спасибо,
Ирина 

3 комментария
Не открываются файлы pdf формата при вкл.PuntoSwitcher
4 декабря 2014, 15:15

Не открываются файлы pdf формата в adobe reader при вкл.PuntoSwitcher.Проверено.Каким образом можно исправить данную ситуацию.

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Punto Switcher исправляет правильно, но Office считает слово ошибочным.
4 декабря 2014, 17:32

В Office 2010, если вводить например слово "может" но в английской раскладке "vj;tn", то Punto Switcher исправляет на "может", но Office подчёркивает это слово красным, тем самым обозначая что оно орфографически ошибочно. От чего, постоянно приходится переписывать такие слова. Какие есть варианты решения? В вопросах и ответах не нашёл такого вопроса и ответа. Понимаю, что это может быть скорее проблеммой Office, но тогда может разрабочикам Punto Switcher как-то решить с ними вопросы совместимости? Уж больно давняя проблема и надоедлевая.

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глюки в переключении раскладок в win8 - корень зла в флагах))
4 декабря 2014, 18:39

Уже отмечались проблемы прекращения работы переключателя и сообщения "отмена невозможна" в среде win8/win7

Сегоня случайно обнаружил частичное решение проблемы: если в настройках стоит галка "сделать значок в виде флагов стран", то PS после загрузки в течении часа (иногда меньше) перестаёт автоматически менять раскладку и пишет на backspace "отмена невозможна", до перезагрузки компьютера эта проблема остается, после перезагрузки - тот дже час работает и снова в отказ. Но если убрать галку с "вывешивания флага" - всё чудесным образом снова работает без перезагрузки и стабильно. Пока разработчики не решат проблему флажков, стоит от них отказаться

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Пожелание: Автоматическая подстановка заглавной буквы после точки
8 декабря 2014, 20:22

Здравствуйте! В новых версиях Pages отсутствует автоматическая подстановка заглавных букв, поэтому было бы здорово, если бы такая функциональность появилась в Punto Switcher for Mac, тем более, что в версии для Windows она, насколько я помню, была.

 

iMac

OS X Yosemite 10.10.1

2,7 ГГц, Intel Core i5

Punto Switcher v 1.4.0

2 комментария
сокращения во французском
8 декабря 2014, 20:23

Здравствуйте,

по роду работы много пишу на французском. В нем очень много сокращений (сокращенный артикль,например, l'ami, отрицательные частицы, например, n'est и т.д.) Пользуюсь Вашей программой очень давно и никогда такой проблемы не возникало, но после какого-то из обновлений программа стала в обязательном порядке переводить в другую раскладку данные сокращения. Просто невозможно занести в программу исключений тысячи слов. Есть ли какое-нибудь другое решение или совет по данному вопросу? Помогите, пожалуйста.

 

Спасибо

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Punto Switcher для Mac OS - нужен дневник!
8 декабря 2014, 21:01

1) Исправлять 2 заглавные буквы в начале слова

2) Дневник, как в версии для  Windows, чтоб сохранялись все набранные тексты + тексты из буфера обмена. Очень нужная штука!

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Проблема со звуками
10 декабря 2014, 07:53

Произошло странное дело-перестали щелкать клавиши и вообще исчезли все звуки. Что самое интересное-произошло это на всех аппаратах , где устанавливал свитчер. Как нибудь хочется решить бы эту проблемку, а то привык к щелканью...

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Задача: с помощью punto решить проблему с клавиаатурой.
10 декабря 2014, 14:37
У меня проблема с клавиатурой, присутствует "дребезг" клавиши "F/А", при написании не редко с одного нажатия пропечатываются два символа. Возможно ли с помощью программы реализовать какую то автозамену, что бы при написании "аа" автоматом менялось на "а". Носил клаву в сервис - проблему не выявили (или не захотели) .... поэтому надо как то программно решить, клавиатура не из дешёвых.
Заранее благодарю за любой ответ.
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Punto Switcher не переводит
10 декабря 2014, 14:38

Здравствуйте, после последнего обновления Punto Switcher перестал переводить слова в момент наведения курсора мыши на них. В настройках не нашла возможность это исправить. Помогите, пожалуйста.

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Огромная просьба
11 декабря 2014, 17:26

Можно ли предусмотреть следующее поведение программы:

При вводе слова, если ошибаешься всего в 1 букву, punto переключает слово на английскую раскладку, хотя после переключения получается ещё большая билеберда на английском! Можно ли предусмотреть включение режима, когда punto после переключения анализирует полученное слово, и, если понимает, что и на английском (другом) языке получилось непоятное слово, то он АВТОМАТИЧЕСКИ возвращает слово в исходный вид! Это было бы здорово, т.к. часто сталкиваюсь с ситуацией, что при ошибке в 1 букву  (вовремя не среагировав на переключение) получаем невозможность отменить замену и приходится стирать всё слово и писать его заново. Это ОЧЕНЬ напрягает.

Для меня - это единственный недостаток приложения. Если его исправите - вообще цены ему не будет.

Спасибо!

6 комментариев
Хочу словарь
12 декабря 2014, 14:27

На мой взгляд не помешал бы словарь исключений которые не нужно переводить. У меня в работе много технических абревиатур для которых стандартные правила замены вредны и мешают

2 комментария
Punto Switcher for Windows 3.4 (beta)
12 декабря 2014, 14:46


punto_icon_64.pngДорогие пользователи и друзья! Предлагаем потестировать новую версию программы. Что нового:

  • Новая функция — горячая клавиша для преобразование числа в текст. Она будет полезна тем, кто работает с финансовыми документами. 
  • Улучшена стабильность программы. Проблемы возникшие после обновления Opera.
  • Расширился список горячих клавиш для поиска по сервисам Яндекса. 
  • На основании исключений, присланных пользователями, обновлены правила переключения и транслитерации. 

Просьба перезалить версию с небольшим апдейтом от 4 января 2015 с Яндекс.Диска.

65 комментариев
windows,Punto Switcher,тестирование,beta
Punto Switcher for Mac 1.4 – тестирование в клубе
17 декабря 2014, 20:22

Хотим поблагодарить всех, кто принял участие в тестировании версии 1.3

Благодаря вам удалось отловить несколько ошибок! Просьба скачать, потестировать

и сообщить нам если возникнут проблемы!

Скачать 

18 комментариев
тестирование,Mac,beta
странности со значком
23 декабря 2014, 10:52

Добрый день!

Не подскажет кто решение проблемы?

Пoсле переустановки системы (win 7 ultima  64, punto switcher свежайший) значок PS ведет себя странно - цвет значка правильно меняется при автоматическом переключении раскладки (русский - синий, английский - красный), но надпись на нем меняется только единожды и далее остается такой же. То есть: запускаем приложение, штатно раскладка английская (значок - красный, буквы En), пишем по-русски - раскладка меняется (значок синий, буквы Ru), пишем по-английски - раскладка меняется (значок красный, буквы Ru), далее можно писать по всякому, но итог один - меняется только цвет значка, буквы остаются Ru.

При этом в случае принудительного переключения раскладки (клавишами), значок меняется корректно.

Раньше такого не было. Может глюк новой версии? На предыдущей системе стояла старая версия (год-два назад). Вылечить бы, неудобно очень 

Спасибо.

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