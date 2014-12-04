Добрый день!
Не подскажет кто решение проблемы?
Пoсле переустановки системы (win 7 ultima 64, punto switcher свежайший) значок PS ведет себя странно - цвет значка правильно меняется при автоматическом переключении раскладки (русский - синий, английский - красный), но надпись на нем меняется только единожды и далее остается такой же. То есть: запускаем приложение, штатно раскладка английская (значок - красный, буквы En), пишем по-русски - раскладка меняется (значок синий, буквы Ru), пишем по-английски - раскладка меняется (значок красный, буквы Ru), далее можно писать по всякому, но итог один - меняется только цвет значка, буквы остаются Ru.
При этом в случае принудительного переключения раскладки (клавишами), значок меняется корректно.
Раньше такого не было. Может глюк новой версии? На предыдущей системе стояла старая версия (год-два назад). Вылечить бы, неудобно очень
Спасибо.