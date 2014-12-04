Можно ли предусмотреть следующее поведение программы:

При вводе слова, если ошибаешься всего в 1 букву, punto переключает слово на английскую раскладку, хотя после переключения получается ещё большая билеберда на английском! Можно ли предусмотреть включение режима, когда punto после переключения анализирует полученное слово, и, если понимает, что и на английском (другом) языке получилось непоятное слово, то он АВТОМАТИЧЕСКИ возвращает слово в исходный вид! Это было бы здорово, т.к. часто сталкиваюсь с ситуацией, что при ошибке в 1 букву (вовремя не среагировав на переключение) получаем невозможность отменить замену и приходится стирать всё слово и писать его заново. Это ОЧЕНЬ напрягает.

Для меня - это единственный недостаток приложения. Если его исправите - вообще цены ему не будет.

Спасибо!