Punto Switcher 3.2.9 от 09.07.2013 сборка 240.

Автопереключение раскладки - выключено.

Две раскладки клавиатуры: русская и English (UK). В Punto раскладки соответственно настроены.

Windows XP SP3 Eng.

Системная локаль: Russian (Language for Non-Unicode programs).

Проблема - в следующем.

В некоторых случаях переключение на русскую раскладки выделенного в тексте русского слова, ошибочно набранного в английской раскладке клавиатуры, приводит к замене слова на единичную русскую букву "м".

Например, вот я сейчас в этой самой форме "Открыть тему" набираю латиницей слово "набираю". Получается "yf,bhf.".

Выделяю его и нажимаю Shift+Break. Получается вместо "набираю" русская буква "м".

Другой пример: zxtqrf тоже переводится в "м" вместо "ячейка" и т.п.

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Снес 3.2.9 и поставил 3.2.7 - все нормально.

Убрал 3.2.7 и снова установил 3.2.9 - опять нормально.

На 3.2.9 эта вылезло снова - снова вернулся на 3.2.7 - в обшем, все равно проблема есть.

Возникло подозрение, что дело совсем не в PS - на машине стоит Kaspersky Anti-Virus 2014. И когда я его отключил, все стало работать правильно.