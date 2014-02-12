Клуб Punto Switcher

февраль 2014
принудительное отключение punto switcher
12 февраля 2014, 00:07

добрый день!

 

интересуют две возможности

 

а) отключение punto switcher при помощи http-заголовка (или что-то в таком духе)

 

б) отключение punto switcher на определенном парольном поле ввода (силами программы, не пользователя)

 

в данном случае, у программы (либо веб, либо интерактивная программа) есть достоверная информация, что поле ввода является парольным (вспомнить историю с переходом Альфа Клик с цифробуквенных кодов на цифровые), у самого punto switcher данной информации нет, напрягать пользователя - неправильно.

 

в документации не нашел

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Автозамена
12 февраля 2014, 00:07

Темы не нашел, по этому напишу в новой.

Активно начал пользоваться разделом "автозамены", и список автозамен растет. Но иногда появляются похожие, которые хотелось бы видеть рядом, но перемещать их возможности нет. Можно только удалить и добавить опять, тогда и будет в самом низу. Кнопки сортировки "что" и "на что" менять это конечно хорошо, но.. хотелось бы большего

Хотелось бы возможности переносить строчки выше и ниже по лесенке.

Спасибо за внимание.

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Неправильная замена символов при переключении раскладки выделенного текста по Shift+Break
18 февраля 2014, 00:23

Punto Switcher 3.2.9 от 09.07.2013 сборка 240.

Автопереключение раскладки - выключено.

Две раскладки клавиатуры: русская и English (UK). В Punto раскладки соответственно настроены.

 

Windows XP SP3 Eng.

Системная локаль: Russian (Language for Non-Unicode programs).

Проблема - в следующем.

В некоторых случаях переключение на русскую раскладки выделенного в тексте русского слова, ошибочно набранного в английской раскладке клавиатуры, приводит к замене слова на единичную русскую букву "м".

Например, вот я сейчас в этой самой форме "Открыть тему" набираю латиницей слово "набираю". Получается "yf,bhf.".

Выделяю его и нажимаю Shift+Break. Получается вместо "набираю" русская буква "м".

Другой пример: zxtqrf тоже переводится в "м" вместо "ячейка" и т.п.

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Снес 3.2.9 и поставил 3.2.7 - все нормально.

Убрал 3.2.7 и снова установил 3.2.9 - опять нормально.

На 3.2.9 эта вылезло снова - снова вернулся на 3.2.7 - в обшем, все равно проблема есть.

Возникло подозрение, что дело совсем не в PS - на машине стоит Kaspersky Anti-Virus 2014. И когда я его отключил, все стало работать правильно.

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Ошибка с ps.
18 февраля 2014, 00:24

Здравствуйте. Скажите пожалуйста , как решить данную проблему с ps??  (Windows 8.1 ) 

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