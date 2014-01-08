Открывается окно настроек этой программы при запуске ОС (Win 7 HP x64) может кто сталкивался с таким? что странно, на сборках (Win 7 Ultimate и оф. Win 8 и 8.1) такого не было
При включённой программе языки почему-то переключаются (кроме обычного alt+shift) сочетанием клавиш D+пробел - на русский, A+пробел - на английский. Ничего подобного у меня не назначено. Win 8. Как исправить?
Вчера, на ровном месте перестал переключать. Переустановки, в том числе и на старые версии, не помогают. Переводит только если выделить текст. При нажатии на альт, пытается, но не может. Даже звук "ошибки" не воспроизводит. На выделенном тексте все ок.
В Punto Switcher под Windows есть очень удобная фича, когда программа заменяет двойное нажатие пробела на запятую. В весрии по Mac такого не нашел. Можно попросить зарбатчиков это добавить?
Спасибо!
Здравствуйте!
В списке автозамены неразрывный пробел заменяется обычным, а хотелось бы, чтобы он сохранялся (например, при автозамене в том же Ворде)
Постоянно пропадают программы и папки из списка исключения, что делать, как бороться ?
В большинстве игр для управления используются клавиши A, S, D, W. Во время игры слышны постоянные звуки переключения раскладки. Просьба в настройках добавить пункт "Игровой профиль" (аналог программ-исключений) включающий особые правила переключения для комбинаций вышеперечисленных клавиш (возможно отключение переключения при нажатии только этих клавиш). Игру в программы исключения добавлять не хочется, так как в игровом чате автопереключение очень удобно.
P.S. может не совсем понятно написал, если что поправьте.
Использую Punto Switcher 3.2.9, скачал вчера. Всё работает хорошо, кроме одной досадной мелочи.
Я назначил показ истории буфера обмена на Alt+Shift. Но при выборе пункта из выпадающего меню иногда вставка не производится, хотя при этом выбранный фрагмент перемещается вверх меню. Не могу точно определить закономерность, но мне кажется, что если подождать 2 секунды и нажать, то срабатывает гораздо чаще, практически всегда. А если действуешь быстро, то вставка не происходит. Иногда требуется несколько раз вызвать меню и нажать на пункт, чтобы фрагмент наконец вставился.
Ещё один глюк. Печатаю Пшфсщьщ (Giacomo), но переключение происходит только тогда, когда нажимаю пробел после этого слова. В настройках решил задать переключение после набора только Пшфсщ (Giaco), но по-прежнему переключение происходит только после набора пробела. Экспериментировал с настройками, выбирал "переключать, если содержит" - не помогло. В результате мне приходится нажимать пробел, чтобы раскладка сменилась, а потом снова этот пробел стирать.
Windows XP SP3