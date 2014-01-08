Здравствуйте!



Использую Punto Switcher 3.2.9, скачал вчера. Всё работает хорошо, кроме одной досадной мелочи.

Я назначил показ истории буфера обмена на Alt+Shift. Но при выборе пункта из выпадающего меню иногда вставка не производится, хотя при этом выбранный фрагмент перемещается вверх меню. Не могу точно определить закономерность, но мне кажется, что если подождать 2 секунды и нажать, то срабатывает гораздо чаще, практически всегда. А если действуешь быстро, то вставка не происходит. Иногда требуется несколько раз вызвать меню и нажать на пункт, чтобы фрагмент наконец вставился.



Ещё один глюк. Печатаю Пшфсщьщ (Giacomo), но переключение происходит только тогда, когда нажимаю пробел после этого слова. В настройках решил задать переключение после набора только Пшфсщ (Giaco), но по-прежнему переключение происходит только после набора пробела. Экспериментировал с настройками, выбирал "переключать, если содержит" - не помогло. В результате мне приходится нажимать пробел, чтобы раскладка сменилась, а потом снова этот пробел стирать.



Windows XP SP3