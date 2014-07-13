Клуб Punto Switcher

июль 2014
Пожелания к следующей версии (смена регистра и доп.команды)
13 июля 2014, 12:21

1) смена регистра выделенного теста (Alt-Break) происходит не так, как это сделано в Word по (F4).
в Worde:

- можно слово выделять а можно не выделять, чтобы менять его регистр

- реализовано три вида смены регистра - первая буква слова заглавная, все заглавные, все строчные

- при вызове команды смены регистра выделение не снимается и курсор (например с середины слова) никуда сам не перемещается.

Сделайте как Word?

 

2) добавьте, пожалуйста в список команд на вкладке "Горячие клавиши" (см. картинку ниже)

 в дополнение к команде  "Вставка текста без форматирования"

команды

"скопировать текст" (в буфер обмена)

"вырезать текст" (в буфер обмена)

тогда пользователь сможет настраивать дополнительные собственные комбинации клавич для вызова этих команд

 

Заранее спасибо.


2 комментария
Проверка орфографии в Punto Switcher
13 июля 2014, 12:21

Подскажите возможно ли настроить проверку орфографии в программе?

Нашел в настройках пункты «Изменять цвет значка при опечатках», так как, изменение цвет значка, в отличии от подсветки, спорного слова незаметно, добавил звуковой сигнал при опечатке. Но программа спокойно пропускает ошибки, к примеру блгоддвый, изминения,орфогрфии.

Да  и нет настроек для орфографии : добавить слово словарь, выбрать языки для проверки и пр.

Очень не хватает подобного функционала для работы с програмами где он отсутствует, ограничен или сложен в настройке:

  • Photoshop
  • Xmind
  • Skype
  •  др.

 

3 комментария
фичи,предложения,пожелание,функционал
частичное автоизменение раскладки
13 июля 2014, 12:25

в последнее время часто ловится баг, когда пунто переводит слово в нужную раскладку, но одна из букв остается латинской. приходится возвращаться курсором и исправлять это вручную, конечно ничего приятного в этом нету. типа, "ghbdtn" она переводит в "приdет". ОС 8.1, х64 броузер MFF 28.0

2 комментария
Пожелание портативной версии
13 июля 2014, 12:26

Хотелка моя в том, что бы программа распространялась в виде архива, а не установочного файла. Хотя бы опционально.
Каждый раз при обновлении приходится устанавливать, переносить куда надо, перенастраивать или заменять файлы настроек...
В общем нужен портативный вариант.

5 комментариев
Параметры установки
13 июля 2014, 12:28

Здравствуйте! Кто-то вкурсе как при установке через командную строку прописать параметр установки только для меня(для одного пользователя). Админом закрыта возможность установки для всех пользователе, поэтому установка не завершается.

1 комментарий
Не меняет раскладку последнего набранного слова нажатием Alt
13 июля 2014, 12:32

На второй день использования программы перестала работать смена раскладки последнего введенного слова нажатием Alt

 

Версия punto switcher  1.3.0

Система  Mac OS X 10.9.3 

Процессор 2.3 GHz Intel Core i7

 

Никакие настройки не менялись, не ставились новые программы, просто перестал работать перевод последнего слова.

Если текст выделить и нажать Alt все работает как надо. Хотелось бы как раньше, без выделения.

Подскажите как исправить это ? Что можно сделать ? 

4 комментария
Far
16 июля 2014, 11:45

В новом Punto 3.3.1 стал некорректно работать Break в Far3, добавляет какой-то мусор вместо корректировки.

Win 8.1

 

upd: короче Break то глючит, то cейчас вот пока не глючит (закономерность не выявил), а в 3.2.9 было всегда норм.

8 комментариев
F1, F2, Fx в сочетании клавиш на OSX
16 июля 2014, 11:46

Привет!

Заметил, что настроить переключение раскладки по функциональным клавишам на маках не получается и захотелось узнать, почему. У меня вот такой вот редкий случай:

1) Капс-лок перемаплен в F19, язык туда-сюда переключаю по нему — удобно.

2) Не очень хочется зажимание шифта, альта и контрола превращать в действие (всё-таки это клавиши-модификаторы).

3) Никогда не пользуюсь F1.


Комбинация трёх этих пунктов предлагает настроить Пунто-свичер так, чтобы переключение языка с исправлением только что введённого было по F1 или Shift+F19 (Shift+Caps lock). Пытаюсь забить эти сочетания в настройках программы — не получается, а вот такой-нибудь Ctrl+Shift+P (p for Punto) спокойно задаётся.

Проблемы нет, проживу и с Ctrl+Shift+P — уже круто! Жалко, что любопытство и стремление к идеально настроенному компу не дают пройти мимо. И всё-таки, почему нельзя в сочетании клавиш использовать F*? Расскажите :–)

3 комментария
Некорректная смена раскладки в Microsoft Word 2013
28 июля 2014, 19:56

В MS Word 2013 при автоматической конвертации текста (замене по Pause/Break) текст меняется корректно, но MS Word 2013 распознает этот текст как текст в первоначальной раскладке (например, при смене "ghbdtn" на "привет" текст по-прежнему помечается в MS Word 2013 как английский и, соответственно, автоматическая проверка грамматики высвечивает ошибку).

Как решить данную проблему?

2 комментария
MS Word 2013,MS Office
MacOS X 10.10
28 июля 2014, 19:56

Добрый день.

 

В MacOS X 10.10 Yosemite нет в настройках пункта [ ]Включить доступ для вспомогательных устройств.

Подскажите, как быть?

 

Алексей.

3 комментария
баг
28 июля 2014, 20:02

у маня на яндексе пунто начал автоматически переключаться на украинский когда что-то пишу! как єто исправить?

1 комментарий
CTRL + S поиск в yandex
28 июля 2014, 20:05

 

 Здравствуйте.

Ранее в версии 3.2.2 при копировании слова/текста в буфер и при нажатии потом CTRL + S 

начинался автоматический поиск в yandex что довольно таки удобно и быстро.

В последней же версии 3.3.3 при нажатии CTRL + S открывается доволнтельное, лишнее окно, в которое нужно вставить текст и потом уже нажать "Искать" и только потом уже начинается поиск в Yandex.

Не понимаю зачем добавлять лишнее и замедлять столь удобную быструю функцию.

Или я не нашёл где то переключатель, который определяет что программа будет делать при нажатии CTRL + S

 

 

 

 

 Заранее спасибо.

 

 PS: почему "Обратная связь" не обратная связь, а ссылка на FAQ и помощь и т.п. По сути обратная связь предпологает написать разработчикам о программе и т.п.

3 комментария
фичи,предложения,интерфейс,юзабилити,пожелание