1) смена регистра выделенного теста (Alt-Break) происходит не так, как это сделано в Word по (F4).
в Worde:
- можно слово выделять а можно не выделять, чтобы менять его регистр
- реализовано три вида смены регистра - первая буква слова заглавная, все заглавные, все строчные
- при вызове команды смены регистра выделение не снимается и курсор (например с середины слова) никуда сам не перемещается.
Сделайте как Word?
2) добавьте, пожалуйста в список команд на вкладке "Горячие клавиши" (см. картинку ниже)
в дополнение к команде "Вставка текста без форматирования"
команды
"скопировать текст" (в буфер обмена)
"вырезать текст" (в буфер обмена)
тогда пользователь сможет настраивать дополнительные собственные комбинации клавич для вызова этих команд
Заранее спасибо.