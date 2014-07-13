1) смена регистра выделенного теста (Alt-Break) происходит не так, как это сделано в Word по (F4).

в Worde:

- можно слово выделять а можно не выделять, чтобы менять его регистр

- реализовано три вида смены регистра - первая буква слова заглавная, все заглавные, все строчные

- при вызове команды смены регистра выделение не снимается и курсор (например с середины слова) никуда сам не перемещается.

Сделайте как Word?

2) добавьте, пожалуйста в список команд на вкладке "Горячие клавиши" (см. картинку ниже)

в дополнение к команде "Вставка текста без форматирования"

команды

"скопировать текст" (в буфер обмена)

"вырезать текст" (в буфер обмена)

тогда пользователь сможет настраивать дополнительные собственные комбинации клавич для вызова этих команд

Заранее спасибо.



