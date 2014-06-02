Привет!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить мою проблему:
Версия Punto Switcher 1.3.0
Mac OS X 10.9.2, Процессор 2.8 GHz Intel Core i7
никакие настройки не меняла - просто в какой-то момент перестало работать переключение раскладки введенного текста. Не работает везде где можно набирать текст, только по-разному:
например в браузере (как в адресной строке, так и в строке поиска) - набираю текст, нажимаю Alt - компьютер издает звук, выбранный язык не меняется, с текстом никаких изменений, при этом, если выделить введенный текст - раскладка введенного текста и язык меняются
в редакторе(Webstorm) - набираю текст, нажимаю Alt - язык переключается, введенный текст не меняется, то же самое если текст выделить - язык поменется, с выделенным текстом ничего не происходит.
В настройках безопастности/Универсальный доступ галочка стоит.
Пробовала переустановить программу - не помогло.