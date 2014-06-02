Добрый день! Столкнулась с такой проблемой:

скачав последнюю версию, установила Punto на Windows 8.

При настройки программы, в том числе и дневника обнаружила, что дневник не сохраняет теперь по одному слову и пароли на сайтах по умолчанию. Решила установить более раннюю версию (нашла у себя в папках с софтом).

Убрав галочку с пункта "Не сохранять короче...", дневник стал сохранять одиночные слова и символы, но пароли, все же, НЕ записывает.

Причем, года полтора назад, на моем старом компе все работало!

Windows 8, Firefox 29.0.1

В чем может быть причина?

Менеджером паролей не пользуюсь, так было реально удобно. Сейчас приходится копировать в буфер обмена каждый раз, чтобы в дневнике записалось.