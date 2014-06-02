Клуб Punto Switcher

июнь 2014
Проверка правописания
2 июня 2014, 18:59

Знаю, что тема поднималась неоднократно.

Было бы здорово увидеть возможность автоматической проверки орфографии при наборе слова, с всплывающими рядом с курсором подсказками. По моему мнению это вполне логичное развитие для Пунто, и вряд ли при этом он превратится в монструозное ПО.

1 комментарий
Постоянно вылетает в OS X Mavericks
2 июня 2014, 19:00

Наблюдаю это на протяжении уже 3 версий Mavericks, от 10.9.1 до 10.9.3. Помогает перезапуск, но через какое-то время вылеты снова начинаются.

5 комментариев
Заголовок не указан
4 июня 2014, 18:17

Здравствуйте!

Есть ли какой-либо способ подсчитывать количество написанных символов за день в Дневнике Пунто Свитчера?

 

Может быть, плагин какой-то или дополнение к программе.

 

Спасибо.

Нет комментариев
Смена раскладки клавиатуры при знак+слово
4 июня 2014, 18:19

Доброго времени суток, друзья, прошу помощи, можно ли вообще и если можно то как сделать так, чтобы раскладка сменялась когда я набираю знак+слово, например .дщсл в /lock или .ь в /m или .в в /d ? Я знаю, что длинные слова, такие как /changemanager заменяются, а вот короткие команды не хотят работать!

Нет комментариев
MacOS, Punto, как настроить, чтобы вторая подряд заглавная менялась на прописную?
4 июня 2014, 18:21

MacOS, Punto, как настроить, чтобы вторая подряд заглавная менялась на прописную? спасибо

как на Win Punto Switcher

3 комментария
Проблемы с ручным переключением
6 июня 2014, 22:31

Иногда перестает работать ручное переключение раскладки в одном конкретном приложении (MS Visual Studio 2008). То есть, обычно нормально работает, но в какой-то момент перестает.
Проявляется это так:

Если включена английская раскладка и пишу русское слово, то:
- по Break - не переключает (появляется надпись "Отмена невозможна.")
- выделение слова и Shift+Break - работает

Если включена русская раскладка и пушу английское слово, то:
- по Break - не переключает (появляется надпись "Отмена невозможна.")
- выделение слова и Shift+Break - получается абракадабра. Например, из ифыу (base) получается H`C„C‹Cѓ.

При этом в другом экземпляре приложения все работает нормально.
У меня MS Visual Studio 2008 добавлено в исключения автопереключения. Если его убрать и тут же снова добавить, то в неработающем экземпляре приложения все начинает работать.

Версия 3.3.1 от 24.04.2014
сборка 364
Window 7 Про, x64
Intel Core i7-3540M 3GHz

Нет комментариев
Переключение языка ввода
6 июня 2014, 22:33

Punto Switcher позволяет переключать язык ввода при помощи разных одиночных клавиш ("Дополнительно переключать по"). Хочется расширить список используемых при переключении клавиш (дополнить их комбинациями клавиш), например:

русский — «Левый Alt + Shift»; английский — «Правый Alt + Shift». Дело в том, что одиночные клавиши часто используются другими программами (например, в играх-стрелялках  Ctrl задействован). Да и нажать случайно одну клавишу пользователь может, а комбинацию из двух клавиш случайно не нажмешь.

 

 

Нет комментариев
На мак ОС установлен буткамп, на нем пунто не переключает раскладку
6 июня 2014, 22:33

Как исправить?

Версия 3.3.1 от 24.04.2014

сборка 364

скриншот системы http://yadi.sk/d/B9NulpF8SL82x 

2 комментария
Дневник Punto!
11 июня 2014, 17:13

Добрый день! Столкнулась с такой проблемой:

скачав последнюю версию, установила Punto на Windows 8.

При настройки программы, в том числе и дневника обнаружила, что дневник не сохраняет теперь по одному слову и пароли на сайтах по умолчанию. Решила установить более раннюю версию (нашла у себя в папках с софтом).

Убрав галочку с пункта "Не сохранять короче...",  дневник стал сохранять одиночные слова и символы, но пароли, все же, НЕ записывает.

Причем, года полтора назад, на моем старом компе все работало!

Windows 8, Firefox 29.0.1

 

В чем может быть причина?

 

Менеджером паролей не пользуюсь, так было реально удобно. Сейчас приходится копировать в буфер обмена каждый раз, чтобы в дневнике записалось.

Нет комментариев
Недачёт в работе с журналом в Punto Switcher
11 июня 2014, 17:14

Меня поймут те, кто часто работает с текстовыми массивами. Порой часто приходится обращаться к истории журнала, чтобы найти ранее написанную фразу.Вот тянешь ты за ползунок прокрутки в верхи или низ, находишь. Но бывает так, что надо скопировать часть сообщения. Что-то пропустить. А потом остальную часть скопировать. Проблема в том, что при копировании нужной фразы из дневника, срабатывает автоматический скролл и найденная фраза теряется, потому как тебя выкидывает на то, что скопировал. Нужно убрать автоматическое срабатывание скролла.

Благодарю за внимание, Алексей.

Нет комментариев
предложения,Punto Switcher,журнал,вопросы,FAQ,пожелание,юзабилити
Неправильная смена раскладки
11 июня 2014, 17:14

Подкскажите пожалуйста, punto switcher довольно часто не помогает, а мешает печатанию вот в какой ситуации: пишешь слово, и если остановился на середине слова, чтобы подумать как его правильно написать или в каком падеже лучше употребить, то вторая часть слова автоматом переключается на английскую раскладку и последине 3-4 буквы получаются латиницей. Стираешь эти три буквы, приходится переключаться на русскую раскладку в ручную или жать ctrl+z для отмены. Также есть проблем, когда стираешь часть слова, потом допечаытваешь его и эта часть автоматом переключается в другую раскладку, программ уже не видит, что это одно слово и вторую часть воспринмает как неправильное слово и переводит на латиницу.

3 комментария
Три языка
12 июня 2014, 10:08

У меня в системе установлены английский, русский и японский языки. В программе стоит галочка только английский/русский. Система Windows 8.1 Proffesional. Что имеем в итоге, при нажатии Pause Break, находясь на русской раскладке происходит нормальная конвертация в английский, но при повторном нажатии пишет, что отмена невозможна. А когда я нахожусь на английской раскладке, то при нажатии происходит конвертация в японскую латиницу и повторное нажатие также выдаёт невозможность отмены. Ко всему этому периодически вообще пропадает русский язык из трея при нажатии в английской раскладке и восстанавливается (русский язык) только после перезагрузки. Схожую проблему я встречал и в других версиях Виндовс. В других подобных темах я не нашёл и намёка на решение проблемы как таковой, а только указание на перенос третьего языка в раскладки английского языка. При двух языках проблема отсутствует.

2 комментария
Перестало работать переключение раскладки введенного текста по Alt
12 июня 2014, 10:09

Привет!

Подскажите, пожалуйста, как можно решить мою проблему:

Версия Punto Switcher 1.3.0

Mac OS X 10.9.2, Процессор 2.8 GHz Intel Core i7

никакие настройки не меняла - просто в какой-то момент перестало работать переключение раскладки введенного текста. Не работает везде где можно набирать текст, только по-разному:

например в браузере (как в адресной строке, так и в строке поиска) - набираю текст, нажимаю Alt  - компьютер издает звук, выбранный язык не меняется, с текстом никаких изменений, при этом, если выделить введенный текст - раскладка введенного текста и язык меняются

в редакторе(Webstorm) - набираю текст, нажимаю Alt  - язык переключается, введенный текст не меняется, то же самое если текст выделить - язык поменется, с выделенным текстом ничего не происходит.


В настройках безопастности/Универсальный доступ галочка стоит.

Пробовала переустановить программу - не помогло.

1 комментарий
Произвольное изменение регистра букв.
16 июня 2014, 13:15

 

С установкой последней версии (3.1.1 от 24.04.2014 сборка 364) периодически стал изменяться регистр букв послу смены языка и постановки знаков препинания.

 

Приведу пример:

 

Я печатаю не смотря на язык PS всегда правильно переключал язык (мне так удобнее), но знаки препинания я ставлю на английском или русском языке(кнопки "Б" и "Ю" в английской раскладке или же "/" и "?" в русской). Но вот с установкой новой версии периодически (вроде бы как после нажатия "?" то есть запятой при русской раскладки клавиатуры) в последнем слове все буквы становиться заглавными. Меня это жутко стало бесить.

 

Я уже облазил все настройки, но нигде не нашёл либо функции отвечающей за это либо правила. Хотя может я пропустил что-то. Да забыл отметить Система Win 7 Максимальная x64 и своих правил переключения нет.

 

5 комментариев
автозамена,вопросы,Регистр букв
Работа в MS OneNote (MacOS)
20 июня 2014, 13:32

При конвертации текста в приложении MS OneNote для MacOS, сконвертированное  слово, прописывается следом за исходым словом (набором букв) приходится перемещать курсор и удалять это слово. Очень неудобно и отнимает много времени при работе с текстом. Проще удалить оба слова и сменить раскладку для корректного написания текста.

Просьба поправить.

Спасибо!

1 комментарий
Пропала иконка в строке меню
23 июня 2014, 21:52

Пропала иконка в строке меню Mac OS.

Вот эта самая – 


Punto работает, но в настройки попасть не могу.
Сносил переставлял, всё беспонту.

Подскажите как поправить.

5 комментариев
настройки punto switcher,вопросы,иконка,Mac