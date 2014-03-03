Здравствуйте! Часто приходится вводить слова, содержащие дефис (названия компаний, адреса сайтов и торговые марки). Стандартное поведение Пунто в такой ситуации- переключить раскладку после ввода дефиса, если по мнению алгоритма мы собирались писать на другом языке. Таким образом мы получаем результат вроде в-link, шауы-ras и т.д (вместо d-link и ifes-ras). Если после ввода всей конструкции мы жмём Break для смены раскладки, то получаем изменение раскладки только той части, кторая после дефиса. Хотя логично предположить, что единая конструкция без пробелов, но с дефисом может быть и на одном языке. Вносить все подобные конструкции в словарь, или разрабатывать алгоритм их распознавания непродуктивно, т.к. это могут быть и отдельные буквы, и аббревиатуры. Если бы в настройках появилась галочка наподобие "не переключать раскладку внутри слов с дефисом", а еще лучше вместе с "менять раскладку слова с дефисом целиком", некоторые пользователи были бы очень признательны Вам.

Еще одна особенность, периодически досаждающая- это корректировки к уже набранному тексту. Например пропустили букву в одном из слов текста, при вычитке это увидели, поставили курсор в нужное место и ввели нужный символ. Так вот в такой ситуации Пунто часто переключает раскладку для этого символа на неверную. Было бы полезным по возможности учитывать раскладку соседних, слитно-стоящих, знаков при таком вводе.

Заранее благодарен и с огромным уважением и благодарностью к создателю Пунто и тем людям, которые сейчас занимаются проектом.

P.S. "Версия 3.2.9 от 09.07.2013 сборка 240" и более ранние.