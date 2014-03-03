а куда сохраняется файл дневника? хочу перенести на другой комп свою историю
в appdata его нет , win7 x86
а куда сохраняется файл дневника? хочу перенести на другой комп свою историю
Хотелось бы управлять клавиатурой Windows аля Mac-style
пунто позволяет переключать язык комбинацией Alt-Space - это прекрасно!)
почему бы не сделать возможность настроить комбинации для управления буфером обмена?
по крайней мере я не нашел, как(
Поэтому, хочу предложить сделать клавиатурные команды управления буфером обмена настраиваемыми
Чтобы назначить Alt-X Alt-C Alt-V для команд вырезать /копировать /вставить настроить...
Кстати, многие это спрашивают в интернете, решения пока нет?
Спасибо
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то получить пароль от своего дневника, если его взломали?Ситуация проста, на моем компьютере в дневнике стоял мой пароль, а мой парень взломал его и поставил свой пароль (как он это сделал понятия не имею), и теперь всякий раз он за мной попросту шпионит, высматривая все мои пароли абсолютно ко всему. Как вернуть дневник в свое пользование?
Здравствуйте! Часто приходится вводить слова, содержащие дефис (названия компаний, адреса сайтов и торговые марки). Стандартное поведение Пунто в такой ситуации- переключить раскладку после ввода дефиса, если по мнению алгоритма мы собирались писать на другом языке. Таким образом мы получаем результат вроде в-link, шауы-ras и т.д (вместо d-link и ifes-ras). Если после ввода всей конструкции мы жмём Break для смены раскладки, то получаем изменение раскладки только той части, кторая после дефиса. Хотя логично предположить, что единая конструкция без пробелов, но с дефисом может быть и на одном языке. Вносить все подобные конструкции в словарь, или разрабатывать алгоритм их распознавания непродуктивно, т.к. это могут быть и отдельные буквы, и аббревиатуры. Если бы в настройках появилась галочка наподобие "не переключать раскладку внутри слов с дефисом", а еще лучше вместе с "менять раскладку слова с дефисом целиком", некоторые пользователи были бы очень признательны Вам.
Еще одна особенность, периодически досаждающая- это корректировки к уже набранному тексту. Например пропустили букву в одном из слов текста, при вычитке это увидели, поставили курсор в нужное место и ввели нужный символ. Так вот в такой ситуации Пунто часто переключает раскладку для этого символа на неверную. Было бы полезным по возможности учитывать раскладку соседних, слитно-стоящих, знаков при таком вводе.
Заранее благодарен и с огромным уважением и благодарностью к создателю Пунто и тем людям, которые сейчас занимаются проектом.
P.S. "Версия 3.2.9 от 09.07.2013 сборка 240" и более ранние.
Добрый день.
Пользуюсь версией Пунто для Windows, при этом также пользуюсь планшетом Ipad. Была очень удивлена (с неприятной стороны) невозможностью настроить Пунто для использования удобнейшей функции ввода текста на айпеде — заменой двух пробелов на точку и пробел. В программировании понимаю совсем немного, предполагаю, что запрет на использование пробела в автозаменах связан с обработкой введенных данных, собственно, по пробелу, однако нельзя ли рассмотреть какую-либо возможность все-таки ввести данную функцию в программу? Думаю, это найдет отклик среди пользователей.
Заранее спасибо.
В этой версии:
- Создание альтернативного механизма автозагрузки для Windows 8.
- Автоматическое определение ввода пароля. Если программа замечает признаки ввода пароля (смешение строчных и заглавных букв, наличие в слове цифр и знаков), при совпадении всех этих признаков, пароль вводится в английской раскладке.
- Создание правил разрешающих конфликты в правилах для некоторых европейских языков.
- Исправлены ошибки при взаимодействии с "Рабочим столом" в Windows 8.
- Исправлено поведение программы в Firefox.
- Повышение безопасности программы изменением принципов работы Дневника.
Скачать можно отсюда
В этой версии:
- Создание альтернативного механизма автозагрузки для Windows 8.
- Автоматическое определение ввода пароля. Если программа замечает признаки ввода пароля (смешение строчных и заглавных букв, наличие в слове цифр и знаков), при совпадении всех этих признаков, пароль вводится в английской раскладке.
- Создание правил разрешающих конфликты в правилах для некоторых европейских языков.
- Исправлены ошибки при взаимодействии с "Рабочим столом" в Windows 8.
- Исправлено поведение программы в Firefox.
- Повышение безопасности программы изменением принципов работы Дневника.
Скачать можно отсюда
Автоматической сменой раскладки не пользуюсь, так как слишком часто где не нужно переключает если основательно не настроить вручную.
Однако горячие клавиши в меню хотелось бы использовать без ручной смены раскладки, как ctrl+s и подобные комбинации.
Проблема в том, что при выходе из меню раскладка не исправляется обратно. Особенно неприятно то, что это происходит, например, при переключении из IDE в браузер по alt+tab, тоесть при возвращении раскладка оказывается русской.
Собственно предложение: менять раскладку обратно при выходе из меню. Надеюсь это возможно адекватно реализовать.
Кстати, я сейчас пользуюсь только ручным переключением, но всё равно на компах без Punto замечаю, что с ним гораздо удобнее
Добрый день! Спасибо за отличный продукт!
Хочу попросить добавить новую функцию, доступную (как минимум) с горячих клавиш и (можно позже) в автоматическом режиме. Моя самая частая ошибка при быстром наборе текста — две буквы, поменявшиеся местами, когда правая рука обгоняет левую. Ошибка весьма распространенная, все любят прекрасный пример про "делегацию, прибывающую на опезде №3":)
Довольно часто я успеваю себя поймать, но исправление выглядит крайне неуклюже — стереть последнюю букву, левой стрелкой вернуться и встать перед первой, найти на клавиатуре нужную букву, набрать, подвинуться правой стрелкой в конец фрагмента. Это хочется заменить одним нажатием на горячую клавишу, которая "махнет местами" две буквы перед курсором.
Решение этой задачи в автоматичесом режиме можно было бы организовать через проверку законченного слова в словаре — если набранное в словаре не найдено, то проверяются варианты с перестановкой букв, и если удается подобрать словарный вариант, им заменяется набранное слово.
Не нашел корпоративной версии.
По лиц. соглашению выходит, что только для некоммерческого использования.
Так как всё же узаконить пунту в офисном пк?
Добрый день!
Вовсю использую "автозамену", но:
есть "автозамены", в которых комбинация русских букв автозаменяется в латинские (пример: нб => NB!).
В этом случае Пунто автопереключает язык (что, разумеется, не нужно).
Хорошо бы в будущем автопереключение сделать опциональным.
П.С. Версия 3.2.9 от 09.07.2013 сборка 240.
П.П.С. Благодарю за отличный продукт. Который радует каждый день.
Здравствуйте. Я заменил клавиатуру на microsoft 6000 v3.0. Здесь есть только клавиша pause. Она не переключает. Клавиша рабочая. Помогите, что делать. Переустановка не помогает. Клавиатуру менять не хочу. Драйвера переустанавливал.
Доброго дня и хорошего настроения!
Подскажите где косяк? в win7 x64 при нажатии BREAK не происходит смена раскладки (хотя что-то пытается сделаться), раскладка меняется и исправляется текст только при повторном нажатии..это может быть в настройках программы или что?
Обновился на свежую версию, как то много стал пищать на тему опечаток. В основном при вводе паролей, email, разновидностей моего ника на разных ресурсах.
Ладно ники, но на пароли то зачем пищать, они в принципе не похожи на реальные слова, произвольный набор символов. Нагенерировал тут немножко случайных последовательностей
fxcqy2srec
mpe7fqb3zv
aduhmb5cmn
pta8pdujck
4duosbhtta
3uqaak9zek
y4qfu4qyy
ts7y6bcgca
p7rpibdbbg
86fhkbb6ad
Несколько странно на них пищать