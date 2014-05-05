Хотел сообщить о баге в Punto Switcher, а именно, когда запущена игра (в моём случае это Team Fortress 2) программа постоянно издаёт звук переключения раскладки клавиатуры (из-за чего часто заедают кнопки), а иногда даже звук ошибки в слове. Приходится всегда выходить из Punto Switcher, чтобы комфортно можно было играть. В данном случае считаю это багом, так как работа с текстом не идёт, следовательно не понятно почему Punto Switcher так реагирует.
Клавиши, которые используются в игре Team Fortress 2, это стандартные W, A, S, D, E, Q, Z, C, X, пробел и т.д. C другими играми не тестировал, игра запущена через Steam в полноэкранном режиме.
Система: Windows 7 Домашняя расширенная 32-разрядная, Punto Switcher 3.3.1
С уважением.