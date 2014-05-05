Клуб Punto Switcher

май 2014
Punto Switcher и игры
5 мая 2014, 14:19

Хотел сообщить о баге в Punto Switcher, а именно, когда запущена игра (в моём случае это Team Fortress 2) программа постоянно издаёт звук переключения раскладки клавиатуры (из-за чего часто заедают кнопки), а иногда даже звук ошибки в слове. Приходится всегда выходить из Punto Switcher, чтобы комфортно можно было играть. В данном случае считаю это багом, так как работа с текстом не идёт, следовательно не понятно почему Punto Switcher так реагирует.


Клавиши, которые используются в игре Team Fortress 2, это стандартные W, A, S, D, E, Q, Z, C, X, пробел и т.д. C другими играми не тестировал, игра запущена через Steam в полноэкранном режиме.

Система: Windows 7 Домашняя расширенная 32-разрядная, Punto Switcher 3.3.1

С уважением.

10 комментариев
А как работает галка "Предлагать добавить правило после ..." ?
5 мая 2014, 14:20

А как работает галка "Предлагать добавить правило после ..." http://yadi.sk/d/y8uZKBBKNr3Sy ?

 

Есть фраза "мдм ". Ввожу 3 раза, все время происходит смена раскладки, что мне не надо. Почему программа не предлагает добавить "мдм" в исключения?

1 комментарий
Проверка орфографии
5 мая 2014, 14:24

Добрый день! Бывают случаи, когда сомневаюсь правильно ли написал слово, например, "Переименовать" или "Переименновать".

Чтобы узнать как правильно писать слово захожу в поисковик и ввожу слово в котором сомневаюсь, если в слове была ошибка, поисковик, как правило, выводит "Возможно вы имели в виду <Правильный вариант написания>". Понимаю, что это не всегда срабатывает.

Было бы удобно, если бы в Punto Switcher можно было выделить слово, в правильности написания которого есть сомнения, нажать комбинацию клавишь, после чего Punto Switcher нашёл это слово в Интернете, если оно написано с ошибкой, он бы сразу заменил его на то, которое предложил поисковик "Возможно вы имели в виду <Правильный вариант написания>".

Нет комментариев
Типографирование текста
5 мая 2014, 14:25

Господа разработчики, нельзя ли прикрутить функционал типографирования текста?

Вот так:
 

- Это "Типограф"?
— Нет, это «Типограф»!

 

3 комментария
какие-то проблемы в хроме
5 мая 2014, 14:25

не нашёл подобной темы, неужели только у меня такое?

 

иногда (не всегда) в хроме перестаёт работать пунто, с русского на английский переключает, а с английского на русский - нет. причём когда я выделяю слово и делаю shift+break, слово переключается, но раскладка остаётся все-равно английской.

 

автоматическое переключение выключено. проблема появилась не вчера, а уже наверное год как, а может и больше.

 

бывает так, что после загрузки компа работает нормально, но спустя два-три дня (нет закономерности), появляется такое вот поведение. хром переставлял, чистил все его плагины и всё такое, ничего не меняется. Но бывает что и сразу после загрузки работает вот так вот странно.

 

кто-нибудь может подсказать как это исправить?

32 комментария
Заголовок не указан
12 мая 2014, 21:31

Пользуюсь PS и он очень нравится. Но на работе перешел на новую машину под Windows 7 Профессиональную 32-бит. Теперь при переключении между задачами клавишами Alt-Tab часто получаю, что чаще всего клавиша Alt как бы продолжает оставаться нажатой в новом окне (но иногда при этом вместо Alt "залипают" Ctrl или Shift) .Чаще всего это встречаю при переключении в окно средства разработки Toad от Quest, но и в других программах тоже (видимо, Toad более заточен на горячие клавиши с Alt). Чтобы сбросить "залипшую" клавишу, приходится ее отдельно нажать и отпустить.

На старой машине под XP такого бага не было.

Если выгрузить PS - такого бага нет.

Физическую клавиатуру менял, не помогло - баг остается.

Баг был в 3.2.9 и остался в 3.3.1.

Может ли кто-нибудь что-то полезное сказать или подсказать?

1 комментарий
Экспорт правил автозамены
12 мая 2014, 21:31

Не появилось ли возможности экспортировать правила автозамены в текстовый файл или вроде того?

1 комментарий
Проблема с запуском PS
12 мая 2014, 21:32

Добрый день!

Проблема следующего рода. У меня Windows 8 pro 9200.После обновления PS до последней версии (Версия 3.3.1 от 24.04.2014 сборка 364) при запуске выдается сообщение об ошибке "не удалось прочитать правила транслитерации", после чего PS запускается несколько раз и в трее висит несколько значков. Полное удаление, чистка реестра и переустановка программы, запуск от имени администратора не помогают, к сожалению. Напротив, после каждой такой переустановки появляется еще больше значков в трее. Сейчас их 8, если выполню ее еще, в следующий раз будет 9. Перепробовала практически все, что могла найти в инете. Никак не могу понять, в чем дело, где "косяк", а отказываться от PS очень жаль, я к нему привыкла, пользуюсь им с самого начала, практически. Работаю переводчиком и уже забыла, что такое переключать раскладку вручную))

Буду очень признательна, если вы мне поможете!)

2 комментария
вопросы
Список автозамены очистился после обновления
12 мая 2014, 21:32

Добрый день! Хочу поделиться проблемой: несколько дней назад программа предложила обновление, после выполнения которого я обнаружила, что мой список автозамены пуст. Там было около 40 замен. Как мне восстановить прежние значения? Вернула систему назад - результат тот же. А набирать по-новой очень долго. Спасибо.

2 комментария
PS вешает Lync 2013 на Win8.1 x64 Ent Eng
12 мая 2014, 21:33

Привет! поскольку все упоминания о проблемах с Lync 2013 относятся к осени 2013 года, когда 8.1 еще не вышла, то я решил написать новую тему.

используется корпоративная винда Windows 8.1 x64 Enterprise, язык гуя - англ, машинка в домене
офис 2013, 64 бита
lync 2013, проверка орфографии в Lync отключена.
офисе переключения происходят нормально, зависание только в Lync.
Скажите, что еще надо прислать или попробовать.

4 комментария
Проблема с дневником
13 мая 2014, 21:30
Добрый день! Не могу открыть свой дневник. При открытии файла дневника выдает “При чтении файла Дневника произошли ошибки. Файл имеет неверный формат, создан предыдущей версией или поврежден.” Пароль от дневника знаю. В дневнике показана только одна запись за 1 день, в остальных днях вылезает ошибка. При наборе текста на клавиатуре, файл dairy.dat увеличивается в объеме. Значит текст попадает туда...
Верися punto 3.3.1 (последняя на сайте)
ОС Windows 7 Максимальная 64 бит.
Процессор intel core i5 2320

 

Как мне восстановить файл дневника? Пробовал предыдущие версии punto, ошибка аналогичная.
5 комментариев
Не назначается комбинация Win+V
16 мая 2014, 12:39

Привет народ!

В Винде 7 32бит есть такая проблема. Назначил на вставку из буфера обмена горячие клавиши Win+V. Все работало до поры до времени. Потом комбинация перестала работать. зашел в настройки Пунто Свитчера комбинация стерта, а назначить не получается. С клавишей Win назначается большинство букв кроме V. Может кто занет решение? 

Нет комментариев
Назначение двух клавиш Punto Switcher
16 мая 2014, 12:43

Всем привет.

 

 Скажите пожалуйста можно ли в Punto Switcher вместо Break  назначить две клавиши?

 

Если нельзя, можете сделать это возможным в новой версии?

 

Я хочу назначить Break  и  F10, есть клавиатуры, особенно в ноутбуках, где Break работает только с Fn? или его вопще нет, также есть такие клавиатуры для настольных PC. Например клавиатура Microsoft Bluetooth Mobile Keyboar 6000

 

Я работаю с пунто уже очень много лет, но он на всех компьютерах и ноутбуках в режиме автопереключнеение выключено, я пользуюсь клавишей Break и  Shift + Break. 

 

C Уважением, 

  Сергей

1 комментарий
Предложение: В разделе «Автозамена» для каждого правила добавить настройку "не учитывать регистр вводимых символов"
19 мая 2014, 21:59

Проблема:

Печатаю часто сокращение px (пиксели).

Создал правило автозамены на слово «зч», чтобы оно преобразовывалось в «px».

Но также часто пишу заглавными буквами ЗЧ, ожидая увидеть px.

Так вот, приходится создавать 2 правила автозамены, чтобы переключалось в "px" в любом случае, вне зависимости от регистра изначально набранного слова "зч".

Для Punto сейчас важен регистр изначально вводимого слова. Регистр не совпал с тем, что указан в правиле автозамены - правило не сработало.

 

Предложение:

Сделать как галку "Учитывать регистр" в диалоговом окне создания нового правила автозамены.

Лично я буду ее снимать. Но кому-то, возможно, важен будет регистр, и он будет ставить эту галку.

Нет комментариев
Проблемы с ручным переключением
19 мая 2014, 22:03

Иногда перестает работать ручное переключение раскладки в одном конкретном приложении (MS Visual Studio 2008). То есть, обычно нормально работает, но в какой-то момент перестает.
Проявляется это так:

Если включена английская раскладка и пишу русское слово, то:
- по Break - не переключает (появляется надпись "Отмена невозможна.")
- выделение слова и Shift+Break - работает

Если включена русская раскладка и пушу английское слово, то:
- по Break - не переключает (появляется надпись "Отмена невозможна.")
- выделение слова и Shift+Break - получается абракадабра. Например, из ифыу (base) получается H`C„C‹Cѓ.

При этом в другом экземпляре приложения все работает нормально.
У меня MS Visual Studio 2008 добавлено в исключения автопереключения. Если его убрать и тут же снова добавить, то в неработающем экземпляре приложения все начинает работать.

Версия 3.3.1 от 24.04.2014
сборка 364
Window 7 Про, x64
Intel Core i7-3540M 3GHz

Нет комментариев
Перестал запускаться Punto требует настройки раскладок клавиатуры
19 мая 2014, 22:05

Предположительно после обновления Windows, перестал запускаться Punto, ни в автозагрузке, ни в ручную. Выводит окошко с требованием настройки раскладок клавиатуры, хотя все они присутствуют и настроены правильно. Естественно повторная настройка ни в системе, ни с помощью спец утилиты самого Punto ничего не дает. Удаление и установка последней версии Punto также ничего не дают.

Windows 7 64 проф  i7  xnj ltkfnm ,tp punto ;bpym yt vbkf

3 комментария
Использование Punto Switcher
22 мая 2014, 17:48

Всем привет.

Подскажите, пожалуйста, В соответствии с лицензионным соглашением, а также с ответом сотрудников технической поддержки пунто-свитчер « http://help.yandex.ru/punto-win/about/faq.xml », а именно:

             «Можно ли установить Punto Switcher на компьютер в офисе? Не будет ли это считаться     коммерческим использованием?

Программа Punto Switcher является бесплатной и может быть установлена на любой компьютер без каких-либо ограничений. Подробнее об этом написано в Лицензионном соглашении, принимаемым пользователем при установке программы.

 

Под коммерческим использованием понимается продажа программы.»

 

 Punto Switcher можно использовать в компаниях, за исключением продажи данного ПО, так ли это ?

 

 Если ответ положительный, может ли компания использующая Punto Switcher получить разрешение от компании Яндекс на использование данной программы внутри компании  без права продажи приложения, например на 100 компьютерах ? Для того, чтобы избежать непонимания правоохранительных органов, т.к. очень тяжело объяснить правоохрантиельным органам, что программа бесплатна в том числе для использования внутри компании.

 

1 комментарий
Автоматическое переключение раскладки без надобности
22 мая 2014, 22:34

Всем привет.

Вот уже несколько месяцев Punto Switcher самовольно переключает раскладку и переводит набранное мной слово в другой язык (английский/русский), несмотря на то, что опции "переключать раскладку автоматически" и "включить самообучение" выключены.

Как можно исправить этот досадный баг(?) ?

OSX, версия программы — последняя (1.3.0)

2 комментария
Флаги стран в MacOS
27 мая 2014, 19:05

В Windows я всегда отключаю стандартный переключатель (чтобы не видеть два раза раскладку) и PS включаю "показывать флаги стран".

Для версии macos такой настройки нет.

Может сделаете, а? Ну пожалуйста...

Или хотябы опцию "Не показывать в строке меню"

1 комментарий