Здравствуйте!

Периодически (примерно раз в месяц, может чаще) очищается список программ-исключений, приходится каждый раз добавлять заново. Подозреваю что это происходит при обновлении PS, хотя отметка напротив "Проверять обновления" снята.

Также назначаю Горячую клавишу "Ctrl+Q" на "Показать историю буфера обмена" - работает ужасно криво, очень редко записывает текст в буфер обмена после Ctrl+C и выдаёт некорректный список предыдущих копирований.

Просьба подсказать как это вылечить, так как сама программа очень удобная но эти две мелочи очень жить мешают