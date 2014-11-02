Доброе время суток, уважаемые разработчики. Пришлось написать тут, так как по ссылкам "Обратная связь" я попадаю куда угодно, но только не на форму обратной связи. Дело в том, что при установке PS мной были сняты все три "галочки", касательно Яндеса, начиная с последней. Но, несмотря на это, данные элементы всё равно появились на моей панели задач. Да, они особо не мешают, но я принципиально не переношу, когда у меня на ПК что-то лишнее и, тем более, без моего согласия на это. По возможности, хочу получить адекватное решение данной проблемы. С уважением, Анатолий
На работе у меня много слов в списке автозамены. скопировал все корневую папку программы и попытался вставить содержимое на домашни й компьютер. К сожалению ничего новго не появилось. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка. Спасибо!
Здравствуйте!
Периодически (примерно раз в месяц, может чаще) очищается список программ-исключений, приходится каждый раз добавлять заново. Подозреваю что это происходит при обновлении PS, хотя отметка напротив "Проверять обновления" снята.
Также назначаю Горячую клавишу "Ctrl+Q" на "Показать историю буфера обмена" - работает ужасно криво, очень редко записывает текст в буфер обмена после Ctrl+C и выдаёт некорректный список предыдущих копирований.
Просьба подсказать как это вылечить, так как сама программа очень удобная но эти две мелочи очень жить мешают
После переустановки семерки (максимальная, х64) последняя версия программы проработала не дольше часа. Автопереключение отключилось, кнопка отмены не срабатывала (над курсором писало "отмена невозможна"). В настройках программы все галочки стояли на местах. Опция "включить автопереключение" во вкладке "устранение проблем" решала проблему на пять минут, после чего программа снова становилась бесполезной. Переустановка кардинально ничего не поменяла. Установил версию "3.2.5 сборка 64" пока работает.
Win 7 максимальная x64
i7 2600 3.4GHz
16G RAM
Вроде со своей основной задачей - переключение раскладки punto справляется на 5+.
Было бы удобно, если бы в punto появилось автоисправление текста при вводе, например с помощью спеллера от Яндекса - https://tech.yandex.ru/speller/
dc++ или DC++ не работает правило
как сделать так, что бы не переводило в русскую расскладку?
очень срочно нужно было посмотреь дневник за декабрь 2013 но я его не нашел.. удалился наверно.. можно ли как то востановить информацию и посмотреть записи?? очень срочно нужно!!!
Народ кто поддерживает новацию когда каждая программа имеет привязку по умолчанию к своему языку, например:
- открываешь переводчик промт, а язык сразу английский стал, раскладка в смысле
- открываешь ворд, русский, и чтобы привязку к программе можно было менять, как и менять язык в самой программе, например: я решил перевести с немецкого, по умолчанию английский, я переключился и печатаю дальше это опция только для открытия программ.
Ведь многие у кого раскладка по умолчанию английская парятся с тем что открывая одноклассники печатаешь на английском, а пунто не всегда подхватывает или белорусский пунто не подхватывает, а я печатаю на нем, так, что я могу по умолчанию поставить Беларусь и все буду начинать печатать на нем ведь пунто его не поддерживает.
Знаю программеры отморозятся опять. но попытаться можно
Версия 3.3.1, сборка 373
Несколько месяцев назад по неизвестной причине перестала работать штатная смена раскладки в Windows Vista.
Скачал Ruslat95, но через некоторое время перестал работать и он.
Скачал Punto Switcher и с удивлением обнаружил, что привычной мне комбинации клавиш для переключения раскладки нет.
Что можно сделать?
Заранее спасибо!
Перешел на мак, к куче проблем добавилось то, что Пунто не переключает первое слово. Со второго начинает и дальше работает, а вот первое нет. Было такое? что делать?
При работе в полноэкранных приложениях не видно, выключилось ли автопереключение раскладки с помощью горячей клавиши.
Здравствуйте!
Если деактивировать опцию «Исправлять аббревиатуры» в настройках, то перестают переключаться однобуквенные слова (например, предлоги, союзы) в верхнем регистре. Например, если предложение начнается с однобуквенного слова («У меня сегодня гости» или «А завтра мы идем на каток»), то Punto воспринимает это слово как аббревиатуру и не переключает раскладку. Предлагаю считать аббревиатурой только слова с двумя и более буквами. Это решит проблему.
Большое спасибо.
Спасибо за оперативные исправления предыдущих ошибок и за отличное переключение между русской и немецкой раскладками.
Проблема: требуются 2 раскладки: русская и немецкая.
При уходе/выходе из спящего режима в punto 3.3.1 появляется английская раскладка.
В системных настройках клавиатуры только 2: рус и нем.
При добавлении и удалении через системные настройки англ раскладки (США) раскладка исчезает и из пунто и из списка в вашей утилите layouts.exe до следующего спящего режима.
В layouts.exe ставлю на англ раскладке "не использовать". на нем. "использовать вместо англ" - появляется сообщение "изменения для версии 3.2 успешно внесены" - но в пунто остаются 3 раскладки и переключение между ними.
В версиях 3.2.5- 3.2.9 всё так же, только на любое действие в layouts.exe выдаётся сообщение "ошибка в задании раскладок..."
win 7 64bit ultimate русская
Народ у когонибудь есть очень старая версия ПС?
дайте плиз..
на файл - layouts.exe
После последнего обновления PS перестал работать буфер обмена - текстовый кусок копируешь в текстовом редакторе (в любом), пытаешься вставить во другой строчке или в другой программе, система зависает, затем вставляется лишь буква "м" вне зависимости от того, что копировал. Слежение за буфером обмена отключено. Как только отключаешь Punto Switcher все работает как обычно. Система Win7 Максимальная 64 разрядная. Копирую - вставляю клавишами Ctrl+C Ctrl+V на эти сочетания в Punto Switcher ничего не назначено.
Было бы неплохо добавить возможность регулировки уровня громкости звука, отличной от громкости системы
Добавьте возможность в автозамену писать переменные среды.
Например, написал слово date, а оно заменилось значением текущей даты из переменной.
Доброго времени суток, уважемые разработчики!
Добавьте пожалуйста ещё одну "горячую" клавишу для переключения раскладки: правый Alt. Правый Alt гораздо удобнее правого Ctrl.
Заранее спасибо.
Устанавливал на ноутбук год назад пунто.При нажатие на клавиши издавался звук
Щас установил настроил-галочку поставил-но звук не играет.Все другие звуки к примеру видео в интернете со звоком.А вот пунто ничего не издает!