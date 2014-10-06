Через некоторое время после работы браузера Punto Switcher начинает считать что текущий язык в браузере всегда английский и ничем Punto Switcher в этом не переубедишь. После перезагрузки браузера всё нормализуется. Других проблем не возникает.
Сразу уточню что стоит 32 битная версия Win7 с расширенным до 6 ГБ объёмом памяти (программы могут занимать весь объем памяти).
Очень нужна опция которая позволить не переключать раскладку при вводе 1 буквы. Сильно нервирует когда исправляешь опечатку, жмешь энтер, а буква переводится в другую раскладку. Можно конечно отключить переключение по Tab и Enter, но ведь опечатка может быть и в конце слова. Я ДЖВА ГОДА ЖДУ ТАКУЮ ОПЦИЮ!
+ за одно чтобы лампочка ScrollLock работала как индикатор текущего языка. (включалось в настроках галочкой)
Как известно Microsoft в следующей версии Windows возвращает кнопку Пуск. Обнаружил баг при работе PS в Technical Preview Win 10. При работающей программе невозможно воспользоваться поиском в меню Пуск. При наборе любой буквы, цифры или символа меню сворачивается.
P.S. Разработчикам, очередной раз, спасибо за прекрасную программу!
Может кто сталкивался с такой проблеммой: у меня стоит два источника ввода "США" и "Русская-ПК", пунто с ними работает нормально, но стоит завершить сеанс или перегрузить комп, то сразу появляется окно "Для коректной работы требуется установить еще один язык". То есть, источник ввода "Русская Пк", самопроизвольно удаляется и его приходится ставить заново. У меня 3 Пк на всех такая же история, что делать?
I tried on two machines and always the same
please help
does this work on 8.1???
errors below:
http://i61.tinypic.com/245habc.png
http://i57.tinypic.com/2lihsew.png
OSX 10.9.5 после обновления пунто перестало работать переключение по альту и автоматическое переключение тоже не работает (никогда не пользовался, но сейчас включил и попробовал, не работает).
При этом, если выделить текст и нажать альт – всё нормально переключается/заменяется.
Поправьте пожалуйста!
Какие варианты замены?
Добрый день,
Хочу предложить сделать контрастную иконку для Dark Mode темы в OSX Yosemite. В текущей версии 1.4.0 ее в верхнем тулбаре практически не видно при включении Dark Mode темы.
Спасибо!
В настройках Punto Switcher галка в чекбоксе на "Автоматически сохранять содержимое буфера обмена" установлена.
На XP раньше сохранялось. Но теперь у меня Win 7 x64 и не сохраняется. Как сделать, чтобы буфер автоматически сохранялся в дневнике?
У меня стоит Punto Switcher Версия 3.3.1 от 24.04.2014 сборка 364 на Windows 7 prof rus x64.
Выставлена опция дополнительно перелючать раскладки по левый shift - рус, правый - англ. Все работает, но если кликать куда-то мышкой с зажатым Shift (например, чтобы открыть ссылку в FireFox в новом окне), то раскладка тоже переключается. А хотелось бы, чтобы в случае Shift-click (ну или Ctrl-click, если выставлено переключение по левому и правому CTRL) раскладка бы не переключалась, т.к. обычно это не нужно.
Буду признателен за исправление.
Добрый день. Очень не хватает в PS для Windows возможности автозамены двойного пробела на точку - по аналогии с тем как работает автозамена на iPhone и iPad. В iOS автозамена срабатывает только если между двумя нажатием на пробел прошло не больше определенного времени - около 0,5 сек.
Можно ли надеяться,что в ближайшем релизе появиться функционал позволяющий заменить двойной пробел не только на запятую, но и на точку?
Спасибо.
В Windows 8.1 в Chrome постоянно падает PS... Кто-нибудь сталвивался с подобным?
Внезапно стал виснуть Google Chrome, если включен Punto Switcher. Причем не важно переключает пунто клавиатуру или нет. Даже сочетание клавиш Ctrl+Shift+N (переход в режим инкогнито) приводят к зависанию бразуера. Но иногда браузер работает и до тех пор пока язык не переключится. Обе программы самые свежие. Обе удалял и ставил начисто. Проблема наблюдается и при отключении всех плагинов и расширений. Стоит выйти из пунто, Хром начинает работать как надо. Win 8,1 + Avast. У меня есть подозрение, что началось это после обновления Adobe Flash Player, но не уверен в этом.
Предлогаю разработчикам подумать над тем, что бы встроить движок яндекс переводчика в punto.
1. Сделать опцию "не трогать слова с цифрами". Я печатал "1ю 2ю" и т.д. Пунто переводит их в другую раскладку. Думаю, за любыми словами с цифрами юзер должен следить сам.
2. Опция "Автоматическое определение ввода пароля" по словам разработчиков "Если заметит признаки ввода пароля, пароль будет вводится только в английской раскладке." А у меня есть пароли с русскими символами! А я то думаю, чего это Пунто их перепечатывает постоянно... Пароли, мне кажется, тоже лучше не трогать. А то вводишь пароль, закрытый точками, слышишь звук переключения и забываешь, на чём остановился.
3. Опция "Отправить разработчикам" сработает только в том случае, если у юзера есть настроеный профиль в MS Outlook. Мне кажется, что он мало у кого есть, поэтому лучше, чтобы программа использовала протокол MAILTO. Это, в моём случае, должно открыть Яндекс.Почту в Chroom'e. Если только это не рекламная компания MS по продвижению своего продукта.
Вот, пожалуй, и всё...
давно использовал punto. Вот вот возникли проблемы с буфером обмена (при работа с the bat). Когда отключил punto - они исчезли. Но программа мне нравится. Я попытался узнать, какая версия punto у меня стоит. И не смог - запустил punto.exe и нигде в настройках не увидел номер текущей версии.
И все таки скачал и поставил текущую версию 3.3.1. И в ней тоже самое - нет закладки о номере версии. Так что и не знаю - установилась ли.
Почему-то установщик не увидел, что у меня установлена старая версия punto и предложил каталог по умолчанию.
Windows 7 Профессиональная SP1 x64
Процессор: AMD Turion II P540 Dual Core 2,4 GHz
RAM 4 Gb
Описание проблемы:
При установке программы постоянно выскакивает сообщение об ошибке:
Добрый день ув. разработчики. Пользуюсь программой с самого рождения
Вот вопрос - с высокой скоростью набора часто происходят опечатки и ошибки при наборе текста в сторонних приложениях.
Хотелось бы встроенную проверку орфографии (либо как правило, или проверка правописания по нажатию горячих клавиш, или же подсказки при ведении текста, может даже выделение цветом другим при неправильном написании слова и т.д.) - ну как то так. Могу даже поучаствовать в тесте данной функции придумаем что то.
Данная функция которая есть в программе оч. неудобная при проверке и долгая по времени, что не приводит к её бесполезности в скорости набора.
С уважением Виталий Виталиков