1. Сделать опцию "не трогать слова с цифрами". Я печатал "1ю 2ю" и т.д. Пунто переводит их в другую раскладку. Думаю, за любыми словами с цифрами юзер должен следить сам.

2. Опция "Автоматическое определение ввода пароля" по словам разработчиков "Если заметит признаки ввода пароля, пароль будет вводится только в английской раскладке." А у меня есть пароли с русскими символами! А я то думаю, чего это Пунто их перепечатывает постоянно... Пароли, мне кажется, тоже лучше не трогать. А то вводишь пароль, закрытый точками, слышишь звук переключения и забываешь, на чём остановился.

3. Опция "Отправить разработчикам" сработает только в том случае, если у юзера есть настроеный профиль в MS Outlook. Мне кажется, что он мало у кого есть, поэтому лучше, чтобы программа использовала протокол MAILTO. Это, в моём случае, должно открыть Яндекс.Почту в Chroom'e. Если только это не рекламная компания MS по продвижению своего продукта.