Здравствуйте!

Используется Punto Switcher 3.3.1, то есть последняя версия.

Вопрос - можно ли его запускать как сервис или что-то подобное?

Объясняю суть проблемы. Проблема появилась с переходом на Win7.

Как известно, там все программы запускаются с минимальными привелигиями. Так вот, я вынужден Total Commander запускать с повышенными правами в той же учетной записи, так как использую его как главный файловый менеджер (в системе стоит много жестких дисков с различными данными).

А Punto Switcher при входе в учетную запись, естественно, запускается с обычными правами. И получается, что в Total Commander и программах запущенных из него не работает ни переключение клавиатуры, ни дневник, ни смена раскладки. Может быть подскажете какое-нибудь решение данной проблемы?

Видел похожую тему, где спрашивали, "Punto Switcher пробовали запускать под администратором?".

Не совсем понял о чем речь, то есть после входа убивать запустившийся PS, после чего запускать его с повышенными правами?.. Как-то не совсем удобно.