Добрый день !
Список автозамены уже очень мелкий, функция крайне удобная поэтоум я туда кладу очень много всяких сокращений, но хочется что бы:
был полнотекстовый поиск
окошко побольше
Дату что бы можно было текущую вставить и время
Добрый день !
Список автозамены уже очень мелкий, функция крайне удобная поэтоум я туда кладу очень много всяких сокращений, но хочется что бы:
был полнотекстовый поиск
окошко побольше
Дату что бы можно было текущую вставить и время
Уважаемые коллеги. Помогите советом или добрым словом.
Не могу установить две последние версии - при многочисленных попытках установки сообщает об ошибке 2739.
Перекачивал дистрибутив несколько раз.
Кто знает, в чем причина? Что делать?!
Спасибо
Добрый день!
Заметил что на win 8.1 перестает переключать раскладку по правому Ctrl после выхода из режима сон.
Режим автозамены при этом продолжает работать. Другие Клавиши переключения не проверял. Версия 3.3.1 от 24.04.2014 сборка 364
Установка режима совместимости с win 8 никак не повлияла.
В ожидании официального представления 9 сентября 2014 года новой версии Apple OS X Yosemite, мы подготовили версию Punto Switcher for Mac с поддержкой этой операционной системы.
Что нового:
- Появилась поддержка OS X 10.10 Yosemite.
- Улучшена работа приложения с нестандартными раскладками.
- Повышена производительность приложения.
- Расширены правила автопереключения.
Убедительна просьба скачать и потестировать! О любых проблемах сообщайте сразу же. Мы постараемся реагировать мгновенно все эти дни, включая выходные.
Установка Punto Switcher без админских прав в Windows 7- возможно ли?
Несколько лет пользуюсь программой PS и она мне нравится, но во всех версиях всегда сталкиваюсь с таким косяком - когда набираю слово "это" - он переключает на 'nj .
Вроде и слова такого в английском нет и можно в правилах исключения заменить, но почему бы программно это не исправить?
Здравствуйте!
Используется Punto Switcher 3.3.1, то есть последняя версия.
Вопрос - можно ли его запускать как сервис или что-то подобное?
Объясняю суть проблемы. Проблема появилась с переходом на Win7.
Как известно, там все программы запускаются с минимальными привелигиями. Так вот, я вынужден Total Commander запускать с повышенными правами в той же учетной записи, так как использую его как главный файловый менеджер (в системе стоит много жестких дисков с различными данными).
А Punto Switcher при входе в учетную запись, естественно, запускается с обычными правами. И получается, что в Total Commander и программах запущенных из него не работает ни переключение клавиатуры, ни дневник, ни смена раскладки. Может быть подскажете какое-нибудь решение данной проблемы?
Видел похожую тему, где спрашивали, "Punto Switcher пробовали запускать под администратором?".
Не совсем понял о чем речь, то есть после входа убивать запустившийся PS, после чего запускать его с повышенными правами?.. Как-то не совсем удобно.
1. При установке версии 3.3.1 поверх 3.2.5 список автозамен и настройки сохранятся? Нет возможности сохранить их и снести старую версию, ибо см. п. 2
2. Планируется ли возможность копировать список автозамен прямо из таблицы? Дело в том, что во многих больших конторах пользователю тупо закрыт доступ к C:\Documents and Settings.
3. Откуда периодически берется китайский в раскладке, если НИГДЕ системно этот язык не выбран, проверено по всем языковым панелям/настройкам (Wind 7)
Возможна ли транслитерация с кириллицы на латиницу с диакритическими знаками (и наоборот)?
Например, я хочу, чтобы буква "Ч" преобразовывалась не в диграф вроде "СH" или "CZ", а в букву "Č"
Пытался редактировать файлы translit-ru и translit-en, но так и не смог разобраться с кодировками.
Использую в Win 8.1, для переключения пользуюсь CapsLock. Но переустанавливал систему на новом компе и заметил, что на экране блокировки (Win+L) перестаёт реагировать на переключение раскладки по CapsLock. Работает как обычный Caps.
Как это можно победить?
Не работает программа. При открытии появляется такое окошко как на скрине. Предлагаемых настроек в принципе нет в программе настройки. Последняя версия программы. У меня Mac - latest beta
Скрин http://cs617817.vk.me/v61
Установлена v. 3.3.1 сб. 332 В настройках отмечено - запуск с ОС. Появилась проблема (после каких изменний в пк не помню) - значок программы перестал появлятся в трее при запуске Windows. Если сделать настройки "скрыть значок" , а потом "показать значок" пишет - значок не активен, будет показан при следующем запуске. После этого значок действительно появляетя, но на один запуск ОС, потом все как всегда. Приходится завершать процесс в диспетчере задач и запускать программу снова и значок появляется, но до следующего запуска. Не пойму, что мешает ему появлятся в трее.
Может у кого-то была подобная пролемма и как решили.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно как-то настроить эту программу, что-бы она сообщала или исправляла случайное нажатие клавиши «Caps Losk»? В настройках я нашел такой пункт, но толку от него нет. СЛУЧАЙНО НАЖАЛ «Caps Losk», ТАК И ПИШУ ЦЕЛОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
Браузер Google Hrome "не слушается punto switcher": в поисковой строке раскладка не переключается. При этом браузеру истина известна: подсказки под поисковой строкой правильные, в обе стороны - с англ на русск и с русск на англ. То же самое в Мозила Фокс.
Я обновлял PS - изменений не заметил!
Обновлял (заново устанавливал) Google Hrome и Mozilla. Заметил следующее: при первом наборе в поиске русского слова раскладка успешно переключается с англ на русск! И всё: в следующих наборах - не переключается!
Не работают быстрые кл, выставленные в настройках PS, работает Alt+Shift, которую я не устанавливал!
В этой беде я установил себе нелюбимый браузер Opera - там всё переключается правильно!
Есть второй дефект, может быть они имеют общую причину; и мб второй дефект заинтересует yandex.
Я всегда начинаю с yandex, но теперь заставить Google Hrome открываться на yandex - НЕВОЗМОЖНО!
Все настройки выставлены на yandex , а Google Hrome (и, кажется, МОЗИЛА) открывается всегда на http://www.sweet-page.com/.
Раньше в настройка дневника можно было ставить галочку запоминать меньше 1 слова,
сейчас данной галочки нет и такая возможность отсутствует: http://c2n.me/iX6kCx
Подскажите есть ли более старая версия, где можно сделать, чтобы запомнала программа
и меньше 1 слова. Или как можно настроить в этой версии эту функцию?
Привет! Программой доволен - экономит много времени. Но, иногда возникают проблемы при одновременной работе с экранной клавиатурой.
к примеру, часто спроисходит следующее: хочу я залогинится в приложении для браузера. Открываю экранную клавиатуру чтобы ввести пароль и тут начинается чехарда - меняется язык раскладки на экранной клавиатуре. И непонятно где его нужно менять - на Пунто свитчере меняешь на нужную раскладку. Экранная клавиатура реагирует соответствующим изменением. но, как только пытаешся нажать на символы, раскладка снова меняется. И сидишь так - тыкаешь то меняешь язык в Пунто Свитчере, то в языковой панели Виндовс. И через какой кол-во манипуляций случайно удается получить на виртуальной клаве именно ту раскладку, которая нужна. И , О Слава Богам! Она не сбрасывается!
А так все ок.
Добрый день. Что-то не понятное творится. Решил начать пользоваться yandex browser, Пунто работающий успешно уже много лет, не работает с Яндексом, причем как автоматически, так и по нажатию горячих клавиш, только что попробовал переустановить, не помогло, со всеми остальными програмами все отлично. Установлена Windows 8.1, с правами администратора тоже пробовал, не помогает. При этом на домашнем с той же виндой все работает нормально. Возвращаться на Мозилу не очень хочется, но в ней Пунто работает без проблем.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, при установленной раскладке Punto отказывается переключать. При установленных двух раскладках "Русская" и "Русская-Apple" работает. При этом Настройка раскладок (из меню программ Punto) видит их как две одинаковые. При удалении "Русская" из системы - перестает переключать.
Здравствуйте.
В программе есть возможность инвертирования регистра (незнаю насколько востребованна функция, но я ей не пользуюсь).
Но вот мне в который раз потребовались отдельные функции:
"Перевести в нижний регистр" (Мой Маленький текст -> мой маленький текст)
"Перевести в верхний регистр" (Мой Большенький текст -> МОЙ БОЛЬШЕНЬКИЙ ТЕКСТ)
Их то я и не нашел, вот и предлагаю добавить. Спасибо.