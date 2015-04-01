Просьба, добавьте в пунто возможность отключать автопереключение в полноэкранных приложениях, чтобы не вбивать все игры в список исключений )
ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ:
Подключаюсь постоянно по терминалке на компьютер. Windows 7 x64
процессор core i5 2500k 3.3Ghz памяти 16 гигов
Версия Punto 3.4(В принципе проблема остается по сей день и была на предыдущих версиях)
Переустанавливаю его и все работает как надо. Но спустя несколько дней начинает неверно показывать раскладку или просто не переключать раскладку если я ввожу слово в неправильноц раскладке(Например - "cnjk" он не переводит в "стол", оставляет как буд-то он вообще не установлен.). Сейчас 25.02.15 он уже две недели как просто вылетает из трея и его запуск ни к чему не приводит. Только полная переустановка. Больше ничего не помогает.
РЕШЕНИЕ:
Скачал PuntoSwitcher портативный, поставил в автозагрузку всем пользователям.
И вот уже коло трех недель полет нормальный. Никаких сбоев и вылетов. Посмотрите - может там собака зарыта?
Windows 10 9926 64
При автопереключении зависают программы:
- Skype
- Outlook
- Nokia Suite
обновления всех продуктов производятся регулярно
Перестал изменяться регистр букв комбинацией Alt+Break, если включена русская раскладка.
Приходится переключать раскладку на английскую, нажимать Alt+Break, потом возвращать русскую раскладку.
Как это исправить?
Версия 3.4.9 от 04.02.2015 сборка 414
Стоит Windows 7 64 bit
Приветствую всех участников клуба.
Предлагаю для повышения "интеллекта" программы добавить в настройки возможность вывода диалогового окна с кнопками "Исправить", "Отмена" перед автоматическим исправлением введённого текста. Это повысит удобство пользования программы.
Уважаемые разработчики. Спасибо за отличную программу, пользуюсь давно, но постоянно сталкиваюсь с, на мой взгляд, недоработкой. Пунто постоянно переключает еденичные символы и бувквы когда это не нужно. Уверен с этим сталкиваются все, кто пользуется программой. Приходится каждый раз после установки добавлять 100 исключений для каждой буквы в русской и английской раскладке. Нужна настройка "не переключать раскладку для x-колличества символов". Это было бы прекрасно.
Функция проверки орфографии очень удобна, но словарь весьма мал и нет возможность его редактировать.
В FAR, к примеру, совсем не переключает раскладку.
Добрый день, ребят.
Можно сделать возможность использования кнопок ESC и TAB в качесте горячих клавиш. И вообще любых клавиш клавиатуры.
Например,было бы очень удобно Отменять конвертацию раскладки по клавише ESC , Сменять раскладку выделенного текста с помощью CTRL+ESC, а Сменять регистр выделенного текста CTRL+TAB. Уж очень удобно они расположены
Заранее спасибо.
Win 8.1, Punto v.3.4.9
У меня стоит OS X Yosemite, установила горячие клавиши для смены регистра Ctrl + Z, но при нажатии ничего не меняется
Добрый день!
Использую: Punto 3.4.9 от 04.02.2015, сборка 414.
Прошу помощи в поиске решения для следующей проблемы: запускаю Node.js под Windows 8.1 x64 и пытаюсь пощупать блог-платформу Ghost, но как только я из командной строки (cmd) перехожу в браузер Chrome — всё на какой-то момент зависает, и система вообще не реагирует на мои нажатия, после чего Punto просто выгружается из трей-меню.
Если я пытаюсь повторно запустить Punto без перезапуска Chrome, то Punto просто не работает в этом браузере, но всё решает перезапуск браузера. Обращаю внимание, что Punto подвешивает ОС и вылетает только в связке Chrome + командная строка (cmd).
Исправьте это, пожалуйста, в новой версии, или помогите найти временное решение. Мне очень нравится переключать раскладку клавиатуры по нажатию на Shift (английский) и по нажатию на Ctrl (русский), но из-за этой проблемы устаю тратить время на перезапуски ПО.
Отличная функция, спасибо!
Было бы ещё лучше, если программа понимала цифры, написанные с пробелом, например: 3 569 321,00
Интересует переносная версия программы или настройка пути сохранения настроек (например в папке с программой) для сохранения настроек (автозамены, опции) при переносе.
При запуске Punto выводит сообщение: "Не удалось зарегистрировать в системе комбинацию горячих клавиш "Win + S" Она уже используется. Введите другую комбинацию."
Эта комбинация используется в винде для открытия панели, как отключить в windows 8.1 я не знаю и как изменить эту комбинацию в Punto, чтоб не высвечивалось сообщение?
Windows 8.1 Punto Switcher: Версия 3.4.9 от 04.02.2015 сборка 414.
С уважением, Дмитрий.
iMac OS X Yosemite 10.10.2
Процессор 2.5 GHz IC i5
После обновления какой-то из программ перестала работать почти вся клавиатура. В режиме гостя все работает.
Позвонил в суппорт эпл, мы удалили программу, почистили кэш, но проблема осталась. В техподдержке посоветовали обратиться сюда, чтобы узнать как полностью избавиться от программы.
Такая проблема была год назад, но тогда ее как-то решили в техподдержке.
Если кто решил, поделись опытом
Есть удобная функция "Следить за буфером обмена". Можно копировать участки текста и вставлять их в нужном месте. Я запускаю список буфера обмена по горячим клавишам "Shift+Ins", после вставки какого то участка он как правило становится первым в списке буфера, но в большинстве случаев этот уже вставленный текст больше не нужен в буфере. Предлагаю дополнить функцию - чтобы по другой комбинации клавиш вставленный текст удалялся из буфера.
Спасибо за очень полезную программу!
Когад нажимешь горячую клавишу для добавления в автозамену текст попадает в поле на что менять! а в поле что менять ничего не попадает! пожалуйста сделайте три варианта выбора в меню (или 4) такие:
при нажатии горячей кавиши добавления в автозамену:
1) поместить выделенное слово в поле на что менять.
2) поместить выделенное слово в поле что менять.
3) поместить выделенное слово в поля что менять и на что менять (нужная фунция!) (можно заменить ее 4 вариантом)
4) поместить выделенное слово в поля что менять и на что менять, и добавить пробел в конце (так как пробел в конце бывает просто необходим)
тогда в поле что менять не придется ничего менять а в поле на что менять придется немного исправить.
так же можно чтобы пробел добавлялся автоматически, после того как слово автозаменено по клавише пробел. (он же жмется но не печатается, так как это - команда для автозаменения)
тогда оставить 3ю функцию.
Привет! Вопрос такой пороли не сахроняются почему. Вот например в контакте вожу пороль он не сохраняется