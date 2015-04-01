Добрый день!



Использую: Punto 3.4.9 от 04.02.2015, сборка 414.



Прошу помощи в поиске решения для следующей проблемы: запускаю Node.js под Windows 8.1 x64 и пытаюсь пощупать блог-платформу Ghost, но как только я из командной строки (cmd) перехожу в браузер Chrome — всё на какой-то момент зависает, и система вообще не реагирует на мои нажатия, после чего Punto просто выгружается из трей-меню.



Если я пытаюсь повторно запустить Punto без перезапуска Chrome, то Punto просто не работает в этом браузере, но всё решает перезапуск браузера. Обращаю внимание, что Punto подвешивает ОС и вылетает только в связке Chrome + командная строка (cmd).



Исправьте это, пожалуйста, в новой версии, или помогите найти временное решение. Мне очень нравится переключать раскладку клавиатуры по нажатию на Shift (английский) и по нажатию на Ctrl (русский), но из-за этой проблемы устаю тратить время на перезапуски ПО.