Клуб Punto Switcher

август 2015
Уважаемый пользователи!
1 августа 2015, 12:00

При переходе на новую операционную систему, часто возникают проблемы с совместимостью. В некоторых программах могут появляться проблемы в работе. Мы внимательно следим за репортами пользователей и чиним. Если что-то не работает или работает неправильно, пожалуйста, присылайте нам в клуб Punto Switcher описание проблемы, указав:

1. Версию операционной системы.
2. Версию программы в которой наблюдаются проблемы.
3. Перечень языков установленных в системе.

Для тех, кто использует три языка на компьютере и испытывает проблемы переключения в Skype, расположите языки в таком порядке:

Английский
Украинский
Русский 


Вы можете вернуться к использованию стабильной версии, которую можно скачать здесь:

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вопросы
Punto Switcher for Mac 1.5 релиз
12 августа 2015, 10:29

Что нового в этой версии:

• Усовершенствована работа со словами, в которых есть опечатки.
• Расширены правила поведения программы во время редактирования текста.
• Обновлены правила.

 

К тем, кто уже скачал и установил, в случае обнаружения бага с ручным переключением, рекомендуем
скачать программу заново и переустановить. 


Можно скачать с сайта и поделиться в соцсетях, кнопочки внизу страницы. 
Заранее благодарим за репорты и пожелания.

 

25 комментариев
Mac,релиз
Punto Switcher 4.1.1 (beta) for Windows
27 августа 2015, 11:38

Друзья, благодаря вашей помощи, мы продолжаем улучшать программу и её совместимость!

В процессе исправления:

1. Проблемы переключения при трех и более языках
2. Совместимость со Skype, Outlook, Office 2016, Steam etc
   

    Скачать 

Пожалуйста, в качестве репорта открывайте топик и присылайте детальное описание проблемы:

Операционка, конфликтующая программа, порядок действий!

16 комментариев
Windows 10,тестирование,beta