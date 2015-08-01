При переходе на новую операционную систему, часто возникают проблемы с совместимостью. В некоторых программах могут появляться проблемы в работе. Мы внимательно следим за репортами пользователей и чиним. Если что-то не работает или работает неправильно, пожалуйста, присылайте нам в клуб Punto Switcher описание проблемы, указав:



1. Версию операционной системы.

2. Версию программы в которой наблюдаются проблемы.

3. Перечень языков установленных в системе.

Для тех, кто использует три языка на компьютере и испытывает проблемы переключения в Skype, расположите языки в таком порядке:

Английский

Украинский

Русский



Вы можете вернуться к использованию стабильной версии, которую можно скачать здесь: