Клуб Punto Switcher

декабрь 2015
Punto Switcher 4.1.9 beta (release candidate)
15 декабря 2015, 19:33

И вот мы добрались до release candidate! Если ничего фатального не обнаружится, то будем эту версию релизить!

  • Обновлены правила
  • Исправлены зависания при работе Word 2016 в Windows 7
  • Добавлен специальный алгоритм для Nokia Suite


Пожалуйста, скачайте, потестируйте и до конца этого года мы её выложим для всех пользователей!

Внимание! Если проблема в Word 2016 остается, то попробуйте заменить дефолтный хоткей

переключения раскладки Ctrl+Shift на Alt+Shift

Скачать с Яндекс.Диска

По всем вопросам писать сюда: punto-switcher@yandex.ru

 

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Некорректная работа в Intellij Idea 15
25 декабря 2015, 15:23

ОС Windows 7 x64

Версия punto switcher 4.1.1 от 4.09.2015 сборка 479

Криво преобразует текст в редакторе IDE Intellij IDEA 15 (https://www.jetbrains.com/idea/)

Кривость заключается в том, что преобразуется вся строка на котороя стоит курсор, а не последнее введенное слово.

Особых настроек вроде никаких не делал, все как по дефолту

 

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