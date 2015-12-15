И вот мы добрались до release candidate! Если ничего фатального не обнаружится, то будем эту версию релизить!
- Обновлены правила
- Исправлены зависания при работе Word 2016 в Windows 7
- Добавлен специальный алгоритм для Nokia Suite
Пожалуйста, скачайте, потестируйте и до конца этого года мы её выложим для всех пользователей!
Внимание! Если проблема в Word 2016 остается, то попробуйте заменить дефолтный хоткей
переключения раскладки Ctrl+Shift на Alt+Shift
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