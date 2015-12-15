И вот мы добрались до release candidate! Если ничего фатального не обнаружится, то будем эту версию релизить!





Обновлены правила

Исправлены зависания при работе Word 2016 в Windows 7

Добавлен специальный алгоритм для Nokia Suite



Пожалуйста, скачайте, потестируйте и до конца этого года мы её выложим для всех пользователей!

Внимание! Если проблема в Word 2016 остается, то попробуйте заменить дефолтный хоткей

переключения раскладки Ctrl+Shift на Alt+Shift



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