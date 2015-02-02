Возможность распознавать слова с неправильной раскладкой в рид-онли контролах, в которых можено выделить строку. Например, в Скайпе, когда кто-то прислал сообщение в неправильной раскладке. Выделяю слово, нажимаю заветное сочетание клавиш и появляется маленькое окошко с фразой в нужной раскладке.
Как удалить Punto Switcher с мака? OS Yosemite
У меня установлена версия 3.3.1 от 24.04.2014 сборка 364 . Ни стого , ни с сего перестало работать переключение раслада по клавише "Pause\Break" . Следует ли зачистить весь PS чтоб установить наново или есть какая-нибудь кнопоська ?
Здравствуйте!
Не знаю по какой причине но PS у меня тормозит при перезаключении языка.Раскладка клавиатуры стандартная ( Shift + Alt ), сам язык EN и RU, если даже и происходит переключение на автомате то иконка в трее PS остаётся без изменений и может спустя какое то время сменится на нужный язык.
Пробовал разные версии начиная от версии PS 2.9 на разных версия Windows, даже просто на голом Windows 7 происходит тоже самое последняя версия PS 3.3.1 те же проблемы, хотя когда то была была другая версия PS и всё было нормально почему сейчас так работает не понятно в чем может быть проблема.
Операционная система: Windows 7 SP 1
Версия: Punto Switcher 3.3.1
Тема поднималась в 2009 году и с тех пор, как я понял, так и не решилась. Суть проблемы: плавающий индикатор невозможно перетащить на второй монитор. Приходится каждый раз возвращаться глазами на первый монитор, чтобы посмотреть какая включена раскладка. Есть ли какой-то способ переместить индикатор на второй монитор?
Дорогие друзья! Предлагаем скачать финальную версию программы. Что нового:
- Новая функция — горячая клавиша для преобразование числа в текст. Она будет полезна тем, кто работает с финансовыми документами.
- Улучшена стабильность программы. Проблемы возникшие после обновления Opera.
- Расширился список горячих клавиш для поиска по сервисам Яндекса.
- На основании исключений, присланных пользователями, обновлены правила переключения и транслитерации.
Скачать новую версию можно с официального сайта программы.
не работает автозапуск Punto Switcher в Windows 8.1 (как и ранее в Windows 8). При перезагрузке компьютера ничего не происходит. На ярлык вешал и права администратора и совместимость с Windows 7 - нет автозапуска и все тут. Как вылечить?
Здравствуйте, есть такой баг. Если выделить например полностью - 56е67 и нажать на ALT то буква перведется и привратится почему то в верхний регистр, если отдельно букву выделить, то все ок, а если окруженную цифрами выделять и переводить то баг.
Доброго времени суток! По какой-то причине история буфера обмена в Windows 8.1 ограничена 30 записями. Как устранить эту проблему?
Здравствуйте!
Из за невозможности сохранять в последних версиях по одному слову не перехожу на новые версии этой замечательной проги... (установлена 3.2.9) подскажите какие файлы (базы) нужно перенести из новой версии в старую чтобы обновились правила переключения?! Заранее спасибо!
И ещё вопрос на счёт новой горячей клавиши: возможно ли перенести из новой версии гор клавишу: переделка числа в текст?
Предыдущая стабильная версия (3.3.1.373) работала в таком сценарии нормально.
Win7 64, два одновременно работающих пользователя одного ПК (две учётные записи пользователей ОС)
Как временное решение можно использовать либо предыдущую стабильную версию, либо создать копию папки с программой и переименовать основной исполняемый файл.
Очень часто првлю или дописываю и по одному знаку в уже существующий текст и нажимаю Enter (меняю падеж, склонение, числительные, редактирую ссылку в адресной строке). Как правило в таких ситуациях punto переключает раскладку и делает это почти всегда ошибочно.
Может быть существует способ запретить такое переключение? Например по комбинации [стрелки курсора]->[единственный символ]->[Enter] или [клик мышкой]->[единственный символ]->[Enter].
Если способа нет, то всеми руками за то, чтобы он появился в следующих версиях.
Добрый день, прошу вернуть "галку", снимающую условия сохранения в дневник фраз менее 2 слов.
Может, новые версии и лучше, но пока возвращаюсь на старую, где это работает ((
Програма Punto Switcher майже остання программа Яндексу, що не має мультимовного інтерфейсу, чому?
При автоматическом переключении "абрыкадабры", напрочь зависает приложение Lync из пакета MS Office 2013, на MS Communicator 2007 было тоже самое. И не отвисает даже если закрыть Punto Switcher. Такое поведение наблюдается и в Outlook, но реже.
Еще обнаружено, что в Lingvo не переводится зачастую перва буква, соответственно не переводится слово.
В настройках при выборе новых чекбоксов не становится активной кнопка "применить". Мелочь, а не приятно.
Возможна ли транслитерация с кириллицы на латиницу с диакритическими знаками (и наоборот)?
Например, я хочу, чтобы буква "Ч" преобразовывалась не в диграф вроде "СH" или "CZ", а в букву "Č"
Пытался редактировать файлы translit-ru и translit-en, но так и не смог разобраться с кодировками.
Необходимо, чтобы для конкретного приложения всегда был задан один язык или раскладка клавиатуры (и язык всегда переключался автоматически при открытии окна приложения на заданный заранее).
Планируется ли внедрение подобного функционала в Punto Switcher?
Функция очень полезная и нужная, но...
есть ложка дегтя - используется длинная шкала:
12345678901234567890
Двенадцать триллионов триста сорок пять биллиардов шестьсот семьдесят восемь биллионов девятьсот один миллиард двести тридцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто,
а хотелось бы короткую:
Двенадцать квинтиллионов триста сорок пять квадриллионов шестьсот семьдесят восемь триллионов девятьсот один миллиард двести тридцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто.
Как-то не по правильнописанию русского говорения.
Просьба сделать настройку на использование различных шкал (короткая - по умолчанию), думаю, народ поддержит.
Респект.
Как работает новая функция преобразование числа в текст