Клуб Punto Switcher

февраль 2015
Фича-рексвест: перевод в нужную раскладку текста в рид-онли контролах
2 февраля 2015, 13:10

Возможность распознавать слова с неправильной раскладкой в рид-онли контролах, в которых можено выделить строку. Например, в Скайпе, когда кто-то прислал сообщение в неправильной раскладке. Выделяю слово, нажимаю заветное сочетание клавиш и появляется маленькое окошко с фразой в нужной раскладке.

3 комментария
Как удалить Punto Switcher с мака?
2 февраля 2015, 13:10

Как удалить  Punto Switcher с мака? OS Yosemite

1 комментарий
И ещё о неполадках
8 февраля 2015, 13:36

У  меня установлена  версия  3.3.1  от  24.04.2014  сборка  364 .  Ни  стого , ни  с  сего  перестало  работать  переключение  раслада  по  клавише  "Pause\Break" . Следует  ли  зачистить весь PS чтоб установить  наново   или  есть  какая-нибудь  кнопоська ?

2 комментария
Punto Switcher тормозит
8 февраля 2015, 13:38

Здравствуйте!

Не знаю по какой причине но PS у меня тормозит при перезаключении языка.Раскладка клавиатуры стандартная ( Shift + Alt ), сам язык EN и RU, если даже и происходит переключение на автомате то иконка в трее PS остаётся без изменений и может спустя какое то время сменится на нужный язык.

Пробовал разные версии начиная от версии PS 2.9 на разных версия Windows, даже просто на голом Windows 7 происходит тоже самое последняя версия PS 3.3.1 те же проблемы, хотя когда то была была другая версия PS и всё было нормально почему сейчас так работает не понятно в чем может быть проблема.

Операционная система: Windows 7 SP 1

Версия: Punto Switcher 3.3.1

7 комментариев
Невозможно перенести плавающий индикатор на второй монитор
10 февраля 2015, 14:23

Тема поднималась в 2009 году и с тех пор, как я понял, так и не решилась. Суть проблемы: плавающий индикатор невозможно перетащить на второй монитор. Приходится каждый раз возвращаться глазами на первый монитор, чтобы посмотреть какая включена раскладка. Есть ли какой-то способ переместить индикатор на второй монитор?

 

3 комментария
Punto Switcher for Windows 3.4.9
10 февраля 2015, 16:59


punto_icon_64.png


Дорогие друзья! Предлагаем скачать финальную версию программы. Что нового:

  • Новая функция — горячая клавиша для преобразование числа в текст. Она будет полезна тем, кто работает с финансовыми документами. 
  • Улучшена стабильность программы. Проблемы возникшие после обновления Opera.
  • Расширился список горячих клавиш для поиска по сервисам Яндекса. 
  • На основании исключений, присланных пользователями, обновлены правила переключения и транслитерации.


Скачать новую версию можно с официального сайта программы.

11 комментариев
релиз,windows
не работает автозапуск Punto Switcher в Windows 8.1 (как и ранее в Windows 8)
11 февраля 2015, 12:28

не работает автозапуск Punto Switcher в Windows 8.1 (как и ранее в Windows 8). При перезагрузке компьютера ничего не происходит. На ярлык вешал и права администратора и совместимость с Windows 7 - нет автозапуска и все тут. Как вылечить? 

2 комментария
Перевод текста ALT'ом OS X
12 февраля 2015, 11:31

Здравствуйте, есть такой баг. Если выделить например полностью - 56е67 и нажать на ALT то буква перведется и привратится почему то в верхний регистр, если отдельно букву выделить, то все ок, а если окруженную цифрами выделять и переводить то баг.

5 комментариев
автозамена,баг,Mac
Проблема со слежением за буфером обмена в Windows 8.1
12 февраля 2015, 11:31

Доброго времени суток! По какой-то причине история буфера обмена в Windows 8.1 ограничена 30 записями. Как устранить эту проблему?

3 комментария
Дневник
13 февраля 2015, 12:56

Здравствуйте!

 

Из за невозможности сохранять в последних версиях по одному слову не перехожу на новые версии этой замечательной проги... (установлена 3.2.9) подскажите какие файлы (базы) нужно перенести из новой версии в старую чтобы обновились правила переключения?! Заранее спасибо!

 

И ещё вопрос на счёт новой горячей клавиши: возможно ли перенести из новой версии гор клавишу: переделка числа в текст?

1 комментарий
Последняя стабильная перестала ... две копии на одном ПК
13 февраля 2015, 12:56
Последняя стабильная версия (3.4.9.414) перестала запускаться у второго пользователя ПК, если у первого пользователя она уже запущена.
Предыдущая стабильная версия (3.3.1.373) работала в таком сценарии нормально.

Win7 64, два одновременно работающих пользователя одного ПК (две учётные записи пользователей ОС)

Как временное решение можно использовать либо предыдущую стабильную версию, либо создать копию папки с программой и переименовать основной исполняемый файл.
6 комментариев
Запрет переключения после ввода единственной буквы
16 февраля 2015, 13:15

Очень часто првлю или дописываю и по одному знаку в уже существующий текст и нажимаю Enter (меняю падеж, склонение, числительные, редактирую ссылку в адресной строке). Как правило в таких ситуациях punto переключает раскладку и делает это почти всегда ошибочно.

 

Может быть существует способ запретить такое переключение? Например по комбинации [стрелки курсора]->[единственный символ]->[Enter] или [клик мышкой]->[единственный символ]->[Enter].

 

Если способа нет, то всеми руками за то, чтобы он появился в следующих версиях.

1 комментарий
Верните сохранение по одному слову в дневник
16 февраля 2015, 13:18

Добрый день, прошу вернуть "галку", снимающую условия сохранения в дневник фраз менее 2 слов.

Может, новые версии и лучше, но пока возвращаюсь на старую, где это работает ((

4 комментария
Мова інтерфейсу.
16 февраля 2015, 13:22

Програма Punto Switcher майже остання программа Яндексу, що не має мультимовного інтерфейсу, чому?

1 комментарий
Приложения виснут при переключении
16 февраля 2015, 13:28

При автоматическом переключении "абрыкадабры", напрочь зависает приложение Lync из пакета MS Office 2013, на MS Communicator 2007 было тоже самое. И не отвисает даже если закрыть Punto Switcher. Такое поведение наблюдается и в Outlook, но реже.

Еще обнаружено, что в Lingvo не переводится зачастую перва буква, соответственно не переводится слово.

 

5 комментариев
Баг версии 3.4.9
16 февраля 2015, 13:32

В настройках при выборе новых чекбоксов не становится активной кнопка "применить". Мелочь, а не приятно. 

1 комментарий
Диакритика
16 февраля 2015, 13:32

Возможна ли транслитерация с кириллицы на латиницу с диакритическими знаками (и наоборот)?
Например, я хочу, чтобы буква "Ч" преобразовывалась не в диграф вроде "СH" или "CZ", а в букву "Č"
Пытался редактировать файлы translit-ru и translit-en, но так и не смог разобраться с кодировками.

1 комментарий
Фиксировать раскладку клавиатуры для конкретного приложения.
16 февраля 2015, 13:34

Необходимо, чтобы для конкретного приложения всегда был задан один язык или раскладка клавиатуры (и язык всегда переключался автоматически при открытии окна приложения на заданный заранее).

Планируется ли внедрение подобного функционала в Punto Switcher?

3 комментария
предложения,пожелание
Преобразование числа в текст
16 февраля 2015, 13:53

Функция очень полезная и нужная, но...

есть ложка дегтя - используется длинная шкала:

12345678901234567890
Двенадцать триллионов триста сорок пять биллиардов шестьсот семьдесят восемь биллионов девятьсот один миллиард двести тридцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто,

а хотелось бы короткую:

Двенадцать квинтиллионов триста сорок пять квадриллионов шестьсот семьдесят восемь триллионов девятьсот один миллиард двести тридцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто.

Как-то не по правильнописанию русского говорения.

 

Просьба сделать настройку на использование различных шкал (короткая - по умолчанию), думаю, народ поддержит.

Респект.

 

7 комментариев
перевод цыфр в текст
16 февраля 2015, 13:53

Как работает новая функция преобразование числа в текст

1 комментарий