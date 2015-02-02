Здравствуйте!

Из за невозможности сохранять в последних версиях по одному слову не перехожу на новые версии этой замечательной проги... (установлена 3.2.9) подскажите какие файлы (базы) нужно перенести из новой версии в старую чтобы обновились правила переключения?! Заранее спасибо!

И ещё вопрос на счёт новой горячей клавиши: возможно ли перенести из новой версии гор клавишу: переделка числа в текст?