очень любопытно, какая светлая голова делала окно сообщения о новой версии?

Выглядит оно примерно так:

т.е. кнопки в этом окне сурыты внизу экрана. Встречаю это уже не в первый раз, более, чем на одном компьютере и этот глюк даже не зависит от установок таскбара - проявляется и в случае, если таскбар виден постоянно, и если он автоматически скрывается. Перетащить его мышкой, чтоб увидеть, что там внизу - тоже не получается.

Кстати, установка обновления на этот раз застревает где-то посередине и до конца не доходит. Windows 7 Prof x64.