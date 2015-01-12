Очень помогла бы функция назначать только правые клавиши Command, Alt/Option, Ctrl на действия Punto. Т.е. таким образом, чтобы при нажатии на эти же левые клавиши функции не активировались. Сейчас PS (по крайней мере для Мака) не делает различий между правыми и левыми клавишами.
Правые клавиши Cmd и Alt мало когда используются, а вот левые постоянно в ходу, и меня уже слегка достало количество ложных срабатываний при программировании или написании текстов (назначены Shift+Ctrl на исправление неправильно набранного текста и Ctrl+Alt на смену раскладки).
Можно, конечно, всегда использовать основные клавиши, но, во-первых, расположенные близко к модификаторам (Z, X, C, A) уже по большей степени заняты приложениями (а я еще вдобавок очень активно использую кастомные шорткаты), а во-вторых, они требуют задействовать 3 пальца вместо двух, как правило, уже лежащих при работе рядом с модификаторами.
Кстати, в идеале было бы хорошо сделать и поддержку клавиши Fn на маковских стандартных клавиатурах.
Спасибо!
P.S. И кстати, не забудьте поправить иконку менюбара для dark mode в OS X.