Клуб Punto Switcher

январь 2015
Punto Switcher как сторонняя клавиатура для iOS и Android
12 января 2015, 17:53

Всем привет!

Предлагаю разработчикам сделать приложение для мобильных платформ, которое будет работать как сторонняя клавиатура и автоматически переключать раскладку.

Вот здесь видел обзор различных сторонних клавиатур для iOS:

http://www.iphones.ru/iNotes/396790

 

2 комментария
предложения,пожелание
Обновление
12 января 2015, 17:54

очень любопытно, какая светлая голова делала окно сообщения о новой версии?

Выглядит оно примерно так: 

т.е. кнопки в этом окне сурыты внизу экрана. Встречаю это уже не в первый раз, более, чем на одном компьютере и этот глюк даже не зависит от установок таскбара - проявляется и в случае, если таскбар виден постоянно, и если он автоматически скрывается. Перетащить его мышкой, чтоб увидеть, что там внизу - тоже не получается.

Кстати, установка обновления на этот раз застревает где-то посередине и до конца не доходит. Windows 7 Prof x64.

3 комментария
размер шрифта
12 января 2015, 17:55

Добрый день!

Точно помню, что когда-то было в настройках выбор  размера шрифта, сбился недавно шрифт почему-то и не могу теперь найти в настройках, как его увеличить.

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Виндовс 8.1 и Punto Switcher 3.3.1
12 января 2015, 18:26

Здравствуйте.

У меня Виндовс 8.1 и Punto Switcher 3.3.1.

В системе установлен такой порядок языков: Англ - Рус - Укр.

А в Punto Switcher"е почему-то порядок такой: Англ - Укр - Рус.

Из-за этого переключение не всегда происходит корректно.

Автопереключение выключено. Вручную переключаю языки.

Что только не делал: и Пунто удалял с очисткой всех следов и языки удалял.

 

В Виндовс 7 Пунто работал корректно.

 

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.

4 комментария
Не переключает автоматически раскладку в Apple MAC
13 января 2015, 17:30

MAC OS 10.8

 

PuntoSwitcher не переключает автоматически раскладку когда в браузере или в текстовом документе пишешь по русски адглийскими буквами и получается белеберда. Но если текст выделить и нажать Alt текст меняется на правильный. Удалял PS с компьютера и пробовал ставить версию 1.2 не дало результата обновлялся до последней версии 1.4, не помогло. Ставил с нуля версию 1.4 тоже не помогло. Подскажите в чем может быть проблема, почему раскладка автоматически не переключается?

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Переключение между раскладками одного языка
14 января 2015, 17:43

Почти не надеюсь уже на решение проблемы, но обращусь.

 

У меня на компьютере установлена дополнительная раскладка русского языка - Машинопись. Из нее мой любимый Пунто выкидывает меня обратно в стандартную русскую раскладку после одного-двух слов любых.

Это лечится как-то, кроме отключения "Автопереключения"?

2 комментария
Перенос настроек автозамены
21 января 2015, 11:51

Автозамена - очень удобная функция, пользуюсь постоянно. Но программа стоИт на нескольких компьютерах, например, пара дома и пять на работе. Изначально на разных компьютерах образовались разные файлы replace.dat. Чтобы сделать один МОЙ общий файл, нужно убить кучу времени. Нет ли возможности организовать этот файл в редактируемом формате, в txt, например? Тогда пользователь за несколько минут мог бы навести порядок между несколькими PC.

3 комментария
парные кавычки
21 января 2015, 11:56

Подскажите, как настроить автозамену  " " кавычек на « » так, чтобы об этом забыть? чтобы при вводе слова заключенноко в кавычки не нажимать клавишу Tab и тп?

Возможно такое в системе, чтобы вообще эти кавычки " не использовались!!

 

Второй вопрос. Если уж нельзя сделать иначе, то хотя бы как настроить автозамену?? Punto Switcher заменяет символ только если он отдельностоящий. если кавычка в конце слова, то автозамена не работает!! 

 

 

6 комментариев
кавычки
Новая функция.
21 января 2015, 11:57

Добавьте функцию удержания языка в рамках одной программы.

 

Очень актуально в фотошопе например, и indesign. Постоянно язык соскакивает даже если программы добавить в исключения.

2 комментария
Переключение между несколькими языками
28 января 2015, 22:58

Добрый день! 

Я использую три раскладки - финскую, английскую и русскую. Можно ли сделать так, чтобы финская раскладка не воспринималась как английская? А то постоянно происходят неправильные переключения. 

Наверняка можно сделать так, чтобы программа видела, какой язык у меня включён в данный момент.

Спасибо заранее.

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Сделайте всегда доступным ручное исправление раскладки
28 января 2015, 22:58

Здрасьте!

Сделайте пожалуйста так, чтобы можно было переключать раскладку вручную даже при выключенном автоматическом переключении.

Спасибо!

2 комментария
автозамена,пожелание,багрепорт,предложения
Версия для OS X переключение через Shift
28 января 2015, 23:02

Не смог найти пункт как в версии для windows чтобы переключать раскладку фиксированно Левый shift Русский, Правый английский.

За все время пользования punto на windows так привык к этой функции, что считаю ее наиболее удобной, чем автоматическое переключение.

Подскажите, как возможно ее активировать  на OS x, или стоит ждать в будущих версиях?

 

2 комментария
Возможность назначать правые клавиши-модификаторы
28 января 2015, 23:05

Очень помогла бы функция назначать только правые клавиши Command, Alt/Option, Ctrl на действия Punto. Т.е. таким образом, чтобы при нажатии на эти же левые клавиши функции не активировались. Сейчас PS (по крайней мере для Мака) не делает различий между правыми и левыми клавишами.

 

Правые клавиши Cmd и Alt мало когда используются, а вот левые постоянно в ходу, и меня уже слегка достало количество ложных срабатываний при программировании или написании текстов (назначены Shift+Ctrl на исправление неправильно набранного текста и Ctrl+Alt на смену раскладки).

 

Можно, конечно, всегда использовать основные клавиши, но, во-первых, расположенные близко к модификаторам (Z, X, C, A) уже по большей степени заняты приложениями (а я еще вдобавок очень активно использую кастомные шорткаты), а во-вторых, они требуют задействовать 3 пальца вместо двух, как правило, уже лежащих при работе рядом с модификаторами.

 

Кстати, в идеале было бы хорошо сделать и поддержку клавиши Fn на маковских стандартных клавиатурах.

 

Спасибо!

 

P.S. И кстати, не забудьте поправить иконку менюбара для dark mode в OS X.

2 комментария
Перестает работать переключение по горячим клавишам
28 января 2015, 23:07

Версия 3.3.1 от 24.04.2014 сборка 364

Win7 64x


Punto использую без автопереключения. Не работает переключение <Shift+Pause> выделенного текста. Бывает после первоначальной загрузки компьютера это сочетание клавиш работает, потом перестает. На старых версиях работало все отлично. 

Реально раздражает.


3 комментария
Список триков PS
28 января 2015, 23:10

Пардон за дубль, если такое уже есть.

 

Хотелось бы иметь в одной ветке список триков, которые можно проделывать с помощью PS.

Для затравки первых два.

 

1. Совет по автозамене с кавычками (простые «лапки» на «елочки») — оч. понр., тем более что обходит не-обходимое в PS ограничение (когда автозамена выполняется только для последовательного ввода; знающий да разумеет и да посочувствует).

http://clubs.ya.ru/punto/15048/15079#reply-punto-15079

 

2. Быстрый ввод нужного редкого символа/комбинации символов (фактически — некий аналог доп. спец. раскладке):

на хоткей вешается «Показать меню вставки автозамены», по нажатии хоткея всплывает окошко а-ля-попап-меню, в котором стрелкой можно выбрать нужный пункт; только так сейчас ввожу всякие тире, кавычки и т.п.

(Правда, здесь сразу всплывают и ограничения PS: 1) список автозамены нельзя пересортировать; 2) всплывающее окошко плохо себя ведет в новом формате программ Windows 8.х — т.е. тех, которые организованы tile'ами на рабочем столе.)

3 комментария
фичи,автозамена,интерфейс,юзабилити,windows 8
Запуск программы
28 января 2015, 23:30

Призапуске компьютера и соответственно программ отмеченных флажком для запуска вместе с Windows постоянно выводится на рабочий стол окно настроек Punto Switcher.Как добиться чтоб этого не происходило?

2 комментария
ЧБ иконка для Mac OS X
30 января 2015, 12:52

У меня только пунто выделяется. У программ часто ест настройка чб или цветная иконка. Сделайте и в пунто тоже?

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