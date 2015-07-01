Здравствуйте. Есть проблема.

Имеем Windows Server 2008 r2 sp1. На нем был установлен punto версии 3.2. Потом что то произошло (непонятно что), сервак перегрузился и после этого punto работать перестал, а.и. при автоматическом переключении клавиатуры программа вылетала с ошибкой.

Диск на ошибки проверил. все нормально.

Далее пробовали ее переставить и вот что получилось:

Сначала она просто не хотела удалятся, писала что то типа не могу найти анинсталлер.

Пришлось удалять вручную с чисткой ее папок в Program Files и профилях пользователей.

Также убирал записи в реестре HKLM\Software и HKUSER\Software.

После этого прорамма (любые ее версии) корректно встают и удаляются, НО автопереключение не работает ни в одной программе (OFFICE, браузер и.т.д), при этом переключение языка по горячей клавише работает нормально.

Не подскажите в чем может быть проблема?

P.S. галка автопереключения естественно стоит