Клуб Punto Switcher

июль 2015
Перестала работать программа
1 июля 2015, 11:44

Здравствуйте. Есть проблема.

Имеем Windows Server 2008 r2 sp1. На нем был установлен punto версии 3.2. Потом что то произошло (непонятно что), сервак перегрузился  и после этого punto работать перестал, а.и. при автоматическом переключении клавиатуры программа вылетала с ошибкой.

Диск на ошибки проверил. все нормально.

Далее пробовали ее переставить и вот что получилось:

Сначала она просто не хотела удалятся, писала что то типа не могу найти анинсталлер.

Пришлось удалять вручную с чисткой ее папок в Program Files  и профилях пользователей.

Также убирал записи в реестре HKLM\Software и HKUSER\Software.

После этого прорамма (любые ее версии) корректно встают и удаляются, НО автопереключение не работает ни в одной программе (OFFICE, браузер и.т.д), при этом переключение языка по горячей клавише работает нормально.

Не подскажите в чем может быть проблема?

P.S. галка автопереключения естественно стоит

 

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Не работает двойноq клик на рабочем столе widows
1 июля 2015, 11:45

Не работает двойноq клик на рабочем столе widows. собственно писал и ранее, но ни ответа ни привета. Данный лаг был еще в версии 3,3 а сейчас уже 3,4 но все тоже двойной клик все равно переодически не срабатывает, если приложение выключить, тогда проблем с двойным кликом на рабочем столе нет (комп i5 2500К операт 8 Гб ) в версии 3,2 таких проблем нет.

24 комментария
Punto Switcher не работает на windows виртульной машине на маке
1 июля 2015, 11:49

Всем Доброго времени суток!

Сталкнулась с такой проблемой - при установке пунто на виртаульном windows на маке автозамена не работает и автопереключение тоже. 

Кто-нибудь сталкивался с этим, и как это поправить?

 

Заранее благодарю!

 

2 комментария
Наличие языка Английский (США) по умолчанию
3 июля 2015, 20:05

Обратил внимание, что в списке языков для автозамены в PS всегда есть Английский (США), даже если в свойствах клавиатуры Windows он не включён (а включён, к примеру, Английский (Великобритания)). Получается переключение между тремя, а не двумя языками. Можно ли его удалить? 

8 комментариев
Punto Switcher for Windows 4.0 (beta)
5 июля 2015, 00:50

punto_icon_64.pngЗдравствуйте! Предлагаем на тестирование новую версию программы. Что нового:

  • Совместимость программы с Windows  10.
  • Повышена стабильность при работе сo Skype,  устранены зависания при работе в чате.
  • Изменен принцип работы в продуктах Microsoft: Word, Outlook, Lync
  • Переработаны правила переключения – усовершенствована работа программы с опечатками. В случае,  когда пользователь случайно нажимает соседние клавиши.
  • Устранены проблемы при работе конвертации в ручном режиме в продуктах 1С.


Внимание версия обновлена 8 июля!
Скачать beta-версию можно с Яндекс.Диска.

60 комментариев
тестирование,beta
Punto Switcher и Проводник
20 июля 2015, 14:45

Здравствуйте ! При включении Punto Switcher не прорисовываются элементы окна свойств файла в проводнике . Проверенно на Win 8,1 pro x64 . Версии Punto Switcher 3.4 - 3.1 . Еще проверенна версия для win 10 pro и home x64

17 комментариев
Драйвер/софт Wacom PenTablet 5.3 отключает все хоткеи Punto
20 июля 2015, 14:45

Установка стандартного драйвера от Wacom для Bamboo Pen & Touch (Wacom PenTablet 5.3.X) отключает все хоткеи в Punto 3.4
 

 

1 комментарий
Автозамена и Portable версия программы.
20 июля 2015, 14:46

Доброго времени суток, господа.  Заголовов темы отображает всю суть моего вопроса. В интернете есть множество portable версий, они великолепно работают и тд. НО! мне безумно нужена автозамена текста. Я пробовал переносить список автозамены с пк на флешку, но он не работает. Или нужно ложить его непосредственно на пк?   Буду очень благодарен за любую помощь  в решении данного вопроса. За ранее спасибо. 

1 комментарий
Синхронизация по Team Viewer
20 июля 2015, 14:47

Плохо работает синхронизация переключения Ru-Ru и En-En при удаленном управлении. На win7 работало на Win8 и 10 нет.

2 комментария
Проблема с переустановкой.
20 июля 2015, 14:48

У меня стояла последняя версия Пунто и мне понадобилось ее пересустановить. Удалил, скачал пакет. Но win8.1  отказывается это делать. Сначала он просто говорил "пакет поврежден" и "ошибка 2502" и "2503". При откате системы откуда-то появилась версия 3.3.1. В дальнейшем при удалении 3.3.1 и установке последней версии с правими администратора она устанавливается, но только до перезагрузки. После перезагрузки опять встает 3.3.1. Что делать, посоветуйте.

1 комментарий
Можно ли сделать конвертацию до определенного символа?
20 июля 2015, 14:56

Такая проблема, частенько у меня в текстах встречаются выражения, содержащие слова таким образом: "слово1/слово2". При чем заметил, что первое слово набираешь на русском, затем переключаешься на английский для печати символа "/" и продолжаешь печатать на английском. Можно ли как-то создать правило таким образом, что бы Punto конвертировал только "слово2" , не трогая символ "/"? Сейчас при конвертации получается следующее "слово1.слово2, приходится потом вручную править".

5 комментариев
Punto Switcher 4.1 for Windows 10
22 июля 2015, 21:49




Дорогие друзья! Спасибо вам огромное за помощь в тестировании, за то, что помогали нам, тратили время и усилия!
Встречаем – Punto Switcher 4.1


• Полная поддержка Windows 10.
• Усовершенствованная обработка опечаток, когда случайно нажаты близко соседствующие клавиши.
• Исправлены проблемы с зависанием в программе Microsoft Outlook.
• Решены трудности с переключением в ручном режиме в программах 1С.
• Стабилизирована работа в чатах Skype.

Скачиваем с официальной странички. Если все в порядке, просьба поделиться с друзьями и знакомыми.

10 комментариев
Фишинговые ссылки в постах
30 июля 2015, 13:50

В связи с тем, что произошло несколько попыток вывесить в клубе фишинговые ссылки под безобидными предлогами, уведомляем пользователей, что сообщения будут более строго модерироваться. Это может привести к задержкам с ответами. Просьба к участникам клуба не переходить по ссылкам, ведущим на неизвестные адреса.  Администратор клуба.

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