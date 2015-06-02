Как с помощью Свитчера радикально улучшить типографику набираемых текстов? Очень просто. Для этого не нужно морочить голову запоминанием множества кодов, набираемых с цифровой клавиатуры при нажатой клавише «Alt» или устанавливать «типографическую раскладку Ильи Бирмана», в которой часть знаков берётся одновременным нажатием четырёх клавиш, часть знаков — нажатием трёх, а всех остальных — одновременным нажатием двух клавиш, что, согласитеь, тоже не очень удобно. А можно установить Пунто Свитчер, записать в него комбинации замены и набирать любые знаки самым непринуждённым образом, не выводя руки из позиции десятипальцевой слепой печати.

Вот какие комбинации нашёл я:

‣ нажатием клавиш -, = и ввода набрать « (открывающую кавычку «ёлочку»)

‣ нажатием клавиш =, - и ввода набрать » (закрывающую «ёлочку»)

‣ двумя запятыми набрать „ (открывающую кавычку «лапку»)

‣ запятой и точкой набрать “ (закрывающую «лапку»)

‣ точкой и дробной чертой (/) набрать ‘ (открывающую английскую одинарную кавычку, которая в русской типографике тоже используется)

‣ дробной чертой и точкой набрать ’ (закрывающую одинарную кавычку, кстати, она является единственным правильным знаком для апострофа)

‣ двумя дефисами‐минусами подряд (--) набрать — (длинное тире, единственное правильное тире в русской типографике)

‣ нажатием подчерка (_) набрать – (короткое тире, которое используется для обозначения диапозонов, например, в тридцатые–сороковые годы, процентов 70–80...)

‣ набором буквосочетания «оС» набрать °C (градусов по Цельсию)

‣ набором буквосочетания «оФ» набрать °F (градусов по Фаренгейту)

‣ наборами .е, .ю, .ф набирать знаки €, ¥, £

‣ двумя знаками %% набрать знак ‰ (промилле)

‣ сокращением «пар.» — §

‣ сокращениями «.копи», «.рег», «.тм», «.см» и «.ат» — знаки ©, ®, ™, ℠ и @

‣ набором дефиса‐минуса и двоеточия набрать ÷ (правильный знак деления)

‣ набором двух букв «хх» — × (правильного знака умножения)

‣ набором сокращения «диам.» — Ø (знака диаметра)

‣ набором двух дефисов‐минусов (--) и цифры набрать соответствующую цифру верхнего индекса, а набором двух точек и цифры — цифру нижнего индекса. В результате мы сможем записывать дроби (1¹/₂ × ⁴/₇₇ = ?), ставить номера сносок⁴, обозначать единицы измерения площади², объёма³ и много чего ещё...

И всё это, заметьте, в стандартной русской раскладке, в нижнем регистре и без использования клавиш «Alt», «AltGr», «Ctrl» и прочих служебных клавиш!

Ну, а некоторые подробности списка автозамен, который я привёл выше, — чуть позднее.