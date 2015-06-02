Клуб Punto Switcher

июнь 2015
Непонятки с буфером обмена
2 июня 2015, 11:07

Попробую описать мини баг(?) Punto:

в настройках забиты горячие клавиши: ДД = «Добрый день, !», ДВ = «Добрый вечер, !» и пр.

Отвечаем, к примеру, на письмо.

Копируем в буфер обмена имя адресата, набираем ДВ, нажимаем enter, Ctrl+V. Вместо содержимого буфера обмена вставляется «Добрый вечер, !». Т.е. в итоге получаем «Добрый вечер, Добрый вечер, !!» вместо ожидаемого «Добрый вечер, Иван!»

Самое интересное, что буфер при этом не перезаписывается, т.к. при второй или третьей попытке вставляется имя.

Кол-во попыток, чтобы появилось имя, плавает от 2 до 5.

Повторяется в любой программе.

Win7x64, Punto последний.

2 комментария
можно ли загрузить программу, не имея прав администратора?
2 июня 2015, 11:08

можно ли загрузить программу, не имея прав администратора?

Можно ли загрузть предыдущи версии?

1 комментарий
Visual Studio 2013 перестает отвечать при переключении раскладки (вручную тоже)
2 июня 2015, 11:16

Добрый день

 

Visual Studio 2013 перестает отвечать при переключении раскладки (вручную тоже).

Это происходит не постоянно, но довольно часто.

Иногда отключается Punto при работе в VS, как если бы я добавил студию в исключения.

Проблема актуальна и для win7 и для win8.1.

Кто нибудь знает как решить?

 

Спасибо.

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Firefox 38.0.1
2 июня 2015, 11:26

Punto 3.4 перестал переключать раскладку в Firefox 38.0.1

Как-то уже было подобное (год-три назад? точно не помню), но потом само постепенно вылечилось, видимо, после обновлений этих программ.  В

4 комментария
Плавающий индикатор Punto Switcher
2 июня 2015, 11:31

Был установлен и закреплён. При смене настроек экрана на win8 пропал. При переключении режимов ""отображать плавающий индикатор" ничего не меняется. Я так предполагаю его координаты теперь за пределами рабочего стола. Подскажите как найи? Или сбросить его расположение. Спасибо.

2 комментария
Несанкционированное изменение языка
2 июня 2015, 11:31

У меня включен украинский язык, но при переходе между окнами и программами он переключается на русский. Не пойму понять закономерность но очень раздражает. Помогите настроить так чтобы выбранный язык был только украинский и не переключался автоматом где ему вздумается. Спасибо

1 комментарий
Глюк с автозагрузкой PS в W 8.1 в режиме администратора
2 июня 2015, 11:32

По умолчанию PS ставится в режиме пользователя. Если нужно запускать его в режиме администратора необходимо поставить соответствующую галочку в настройках программы. Как только я ставлю PS в режим "Запускать с правами администратора" PS перестает автозагружаться с запуском ОС W 8.1 Pro 64. (Это в т.ч. видно в диспетчере задач Windows в колонке автозагрузка)

Установлен PS последней на сегодня версии.

Это как то решается?

 

3 комментария
Стрелки глючат
2 июня 2015, 11:35

Помогите решить проблему. что нужно сделать, чтобы при переводе клавиш курсора не срабатывала автозамена и переключение расскладки.

Спасибо.

2 комментария
Использование другого языка вместо английского.
2 июня 2015, 11:35

подскажите пожалуйста как в настройках использовать другую раскладку вместо английского? спасибо

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Буфер обмена Mac
15 июня 2015, 23:15

Добрый день, жизненно необходимой функции на Маке не нашел, подскажите, как подключить, или скачать дополнительно. Без менеджера буфера обмена, работать стало невозможно, очень привык к этой функции на Windows, я так понимаю там она была стандартной, а здесь как быть?

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фичи,вопросы,Mac,пожелание,буфер обмена,юзабилити
Появился баг, когда прога вылетает в фоновом режиме
15 июня 2015, 23:18

Периодически программа вылетает, когда я ее не использую. выдает следующую информацию. Переустановка последней версии с сайта не помогла. Винда 7 максимальная

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:APPCRASH
  Имя приложения:punto.exe
  Версия приложения:3.4.9.414
  Отметка времени приложения:54d1e7e0
  Имя модуля с ошибкой:diary.dll
  Версия модуля с ошибкой:3.4.9.414
  Отметка времени модуля с ошибкой:54d1e7c6
  Код исключения:c0000005
  Смещение исключения:00004c55
  Версия ОС:6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:1049
  Дополнительные сведения 1:0a9e
  Дополнительные сведения 2:0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:0a9e
  Дополнительные сведения 4:0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

 

2 комментария
Отключение раскладки для приложения
15 июня 2015, 23:22

Здравствуйте. У вас в программе можно задавать приложения-исключения, для которых программа не работает. Можно ли в исключения добавить настройки? Например, очень хотелось бы иметь возможность запрещать программам использовать какую-нибудь из раскладок: иногда переключаешься случайно и печатаешь и только потом понимаешь, что на другом языке, который в этом приложении нафиг не нужен

2 комментария
Идея для развития
15 июня 2015, 23:24

Есть понятие "раскладка по умолчанию" - та, которая становится текущей при запуске нового процесса. Но идею можно развить: сделать раскладку по умолчанию для конкретного приложения. Причем, эту раскладку можно определять статистически, опрделяя преимущественно используемую (75% использования и выше) пользователем раскладку. Ну и/или ручное занесение приложений в список, причем, можно с предустановками (офис, интернет, электронная почта и т.п.)

2 комментария
Левый и правый Alt
22 июня 2015, 08:30

Версия 3.4.9 от 04.02.2015
сборка 414

В Горячих клавишах назначаю комбинацию правый Alt + Home, сохраняю (сменить раскладку выделенного текста). Но команда срабатывает только при нажатии левого Alt. Исправьте пожалуйста ))))

Windows 7 Домашняя расширенная

AMD Phenom (tm) II N930 Quad-Core Processor 2.00GHz

1 комментарий
Пунто Свитчер и типографика
22 июня 2015, 08:31

Как с помощью Свитчера радикально улучшить типографику набираемых текстов? Очень просто. Для этого не нужно морочить голову запоминанием множества кодов, набираемых с цифровой клавиатуры при нажатой клавише «Alt» или устанавливать «типографическую раскладку Ильи Бирмана», в которой часть знаков берётся одновременным нажатием четырёх клавиш, часть знаков — нажатием трёх, а всех остальных — одновременным нажатием двух клавиш, что, согласитеь, тоже не очень удобно. А можно установить Пунто Свитчер, записать в него комбинации замены и набирать любые знаки самым непринуждённым образом, не выводя руки из позиции десятипальцевой слепой печати.

 

Вот какие комбинации нашёл я:

‣ нажатием клавиш -, = и ввода набрать « (открывающую кавычку «ёлочку»)

‣ нажатием клавиш =, - и ввода набрать » (закрывающую «ёлочку»)

‣ двумя запятыми набрать (открывающую кавычку «лапку»)

‣ запятой и точкой набрать (закрывающую «лапку»)

‣ точкой и дробной чертой (/) набрать (открывающую английскую одинарную кавычку, которая в русской типографике тоже используется)

‣ дробной чертой и точкой набрать (закрывающую одинарную кавычку, кстати, она является единственным правильным знаком для апострофа)

‣ двумя дефисами‐минусами подряд (--) набрать — (длинное тире, единственное правильное тире в русской типографике)

‣ нажатием подчерка (_) набрать – (короткое тире, которое используется для обозначения диапозонов, например, в тридцатые–сороковые годы, процентов 70–80...)

‣ набором буквосочетания «оС» набрать °C (градусов по Цельсию)

‣ набором буквосочетания «оФ» набрать °F (градусов по Фаренгейту)

‣ наборами .е, .ю, .ф набирать знаки €, ¥, £

‣ двумя знаками %% набрать знак ‰ (промилле)

‣ сокращением «пар.» — §

‣ сокращениями «.копи», «.рег», «.тм», «.см» и «.ат» — знаки ©, ®, ™, ℠ и @

‣ набором дефиса‐минуса и двоеточия набрать ÷ (правильный знак деления)

‣ набором двух букв «хх» — × (правильного знака умножения)

‣ набором сокращения «диам.» — Ø (знака диаметра)

‣ набором двух дефисов‐минусов (--) и цифры набрать соответствующую цифру верхнего индекса, а набором двух точек и цифры — цифру нижнего индекса. В результате мы сможем записывать дроби (1¹/₂ × ⁴/₇₇ = ?), ставить номера сносок⁴, обозначать единицы измерения площади², объёма³ и много чего ещё...

И всё это, заметьте, в стандартной русской раскладке, в нижнем регистре и без использования клавиш «Alt», «AltGr», «Ctrl» и прочих служебных клавиш!

Ну, а некоторые подробности списка автозамен, который я привёл выше, — чуть позднее.

3 комментария
Игнор
22 июня 2015, 08:33

Периодически, программа перестает переключать расскладку. Возможно происходит это из-за обильного использования горячих клавиш при работе и случайно вводится комбинация выключающая автопереключение, но при этом галочка с "переключать автоматически" не пропадает. Повторное включение и выключение автропереключения вручную не дает резульат. Так же не помогают и горячие клавиши Ctrl+Alt да и вообще любые которые приходили в голову. Как восстанавливается автопереключение не знаю. Подскажите действинный способ заставить программу переключать расскладку или какую точно комбинацию клавиш нужно нажимать. Mac OS

5 комментариев
Не работает дневник
22 июня 2015, 08:34

в дневнике нельзя настроить сохранение паролей. количество символов меньше которых не сохраняется, не снижается меньше двух. что делать?

1 комментарий
Предлагаю новую возможность про историю буфера обмена, вдруг кто поддержит.
23 июня 2015, 15:41

Предлагаю новую возможность про историю буфера обмена, вдруг кто поддержит.

Предлагаю сделать крестики против строк в истории буфера обмена, что бы можно было убирать лишние строки.

2 комментария
В 7-ке 64bit
24 июня 2015, 09:01

Давно уже перестала работать "автозамена", Держу только из-за удобства переключения по левому Ctrl и Ctrl+Break (для всё таки перехода без переписывания, но при этом она в 30% повесит Punto)

Я один такой?

5 комментариев
Отвалилось автопереключение раскладки на Mac OS
26 июня 2015, 21:07

В последние дни обратил внимание, что отвалилось автоматические переключение раскладки набора текста. 

Ну то есть текст "ghbdtn" превращается в слово "привет" только одним способом - выделить его и нажать Option (он же Alt). При этом в процессе набора  от PuntoSwitcher ноль эмоций, при нажатии кнопки для принудительной конвертации тоже ничего не происходит

Mac OS 10.10.3

Punto Switcher 1.4.0 

 

Где что покопать, чтобы снова все заработало? 

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