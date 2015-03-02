4. Было бы неплохо при смене шрифта «кидать» плавающий «флаг» рядом с тем местом где находится курсор. А то получается что даже если мы используем эту опцию (плавающий флаг) все равно надо его искать глазами, т.к. бывает что мы вводим текст в разных частях монитора.

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По 4-му пункту сложность в браузерах нам не всегда удается получить данные о том где находится курсор. То есть функция будет работать частично. Это пока останавливает.

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Ну как вариант, можно изображаь флаг в центре экрана как бы таким большим и прозрачным, чтобы его глазами можно было не искать. Можно анимации добавить, чтобы он как бы появлялся увеличиваясь, а затем увеличивался и растворялся... ну это так.. красивости.. Кстати по поводу того, что в некоторых браузерах сложно отследить курсор. Можно его (флаг) изображать непосредственно рядом с мышыным курсором ( я думаю его легче отследить), если же человек так сказать по полям "прыгает таб-ом" то он заведомо уже будет знать какой шрифт вводит и искать "каретку" не обязательно.

7. Мелочь но тем не менее. Было бы неплохо в дистрибутиве указывать номер версии. Т.к. я всегда сохраняю старые дистрибутивы, на всякий случай, а тут приходится переименовывать ваш свежий файл. В придачу к этому потом по самому установщику не ясно, Какую он версию установит, приходится ориентироваться на размер файла.

8. Есть такой интересный момент , например при программировании Oracle Forms. Если копировать текст (русский) из самого редактора программирования кода, то возникает две проблемы с копированием русского языка. Первая проблема это, то что надо установить русский язык, прежде чем копировать текст в буфер обмена, прежде чем потом его вставить в другой текстовый редактор (например в Notepad++). получается если скопировать текст в то время как "текущий язык английский" то потом, когда мы вставляем текст в Notepad++ вставляются крокозябры, это связано с разницей кодировок.

Коряво объяснил. Поясню. Находимся в Oracle Forms. Выделяем русский текст. Копируем в буфер. Заходим в другой редактор, вставляем, видим кракозябры... Если же до копированования в буфер выбрать "русский шрифт" все проходит хорошо.

А предложение следующее, когда мы вставляем текст из буфера, мы не знаем в какой там он кодировке и вполне вероятно, что вставляя, мы думаем что вставим что-то русское а видим крокозябры, в этом случае нас бы выручила новая функция, которая например называется "вставить из кодировки DOS в текущую Win" или что-то в этом плане, в общем примерно мысль объяснил почву для рассмышлений дал. (И для этой хитрой вставки можно сделать возможность горячей клавиши).

Вторая проблема в том, что когда мы находимся в Oracle Forms, то в тот момент ,когда у нас выбран русский язык у нас сочетание ctrl+c не работает и приходится делать ctrl+ins. Но тут мне кажется нецелесообразным (вернее мне кажется вы так будете считать) средствами пунтосвитчер перехватывать сочетание и менять его на ctrl+ins. Но подумать на эту тему можно....

8. Есть небольшая проблема, при коррекции автозамены, если у нас в "новом тексте" находится курсор, то его настройка сбивается. Хотя при этом горит галка "вставить курсор". Щадящий вариант - убирать галку, чтобы пользователь сам это замечал. Более серьезный вариант, сделать так, чтобы после коррекции текста настройка "курсор там-то там-то" не сбивалась.

9. Сразу еще по поводу автозамены. Было бы очень круто, чтобы при настройке шаблона (так назовем автозамену) помимо курсора в нужное место вставлять содержимое буфера обмена.

вп (вывести переменную) = dbms_output.put_line(' #КУРСОР#:' || #БУФЕР_ОБМЕНА#);

Как-то так.

10. Еще часть при тестировании программ я сохраняю номера (например номера договоров) в буфере и затем выбираю их в списке сохраненных буферов обмена (НО!!!!) если они еще не уехали далеко вниз. В этом плане было бы полезно "закреплять несколько записей" в буфере обмена. Чтобы они всегда оставались наверху. (На данный момент я проблему решаю настройкой автозамены на каждый договор).

11.

Еще по поводу дневника. Если проблематично открыть дневник (активно заполняемый) то можно сделать кнопку "выгрузить за такой-то период" и выгружать ну хотя бы тупо в текст. Есть текстовые редакторы, которые спокойно открывают файлы в 0.5 гигобайта.. и свободно производят там поиск. Повторюсь очень полезной была бы функция во всем дневнике поискать фразу и вывести конкретно лишь те дни и записи, которые содержат то, что надо найти.