Блокирутся файл загрузки и Chrome и Mozilla , не понятно связано с обновлением касперского -до анти-вирус 15 сборка ?! Блокируется как вредоносный ! Странно в чем м/б причина ? Спасибо!
Блокирутся файл загрузки и Chrome и Mozilla , не понятно связано с обновлением касперского -до анти-вирус 15 сборка ?! Блокируется как вредоносный ! Странно в чем м/б причина ? Спасибо!
Давече, переустановил систему. Среди всего прочего ставил и последнюю (36.0) версию Firefox-а. При попытке скачать инстальник Punto Switcher-а с офф-странички (http://punto.yandex.ru/) в окне закачек пишет следующее:
Заблокирована: Возможно содержит вирус или шпион - yandex.ru - 12:43
При отключении в настройках Firefox функции "Блокировать сайты, подозреваемые в атаках" (Настройки/Защита/"Блокировать сайты, подозреваемые в атаках") инстальник загрузился нормально.
Данный случай весьма удивил.
комментарии от разработчиков будут?
Доброго времени суток.
В нашей организации возникла необходимость использования ПО PuntoSwitcherна части рабочих мест пользователей для обработки рабочих документов.
Согласно информации на странице FAQ:
«В- Можно ли использовать программу в офисе? Не считается ли это коммерческим использованием?
О- Можно. Программа Punto Switcher является бесплатной и может быть установлена на любой компьютер без ограничений. Подробнее об этом см. в Лицензионном соглашении, принимаемым пользователем при установке программы.
Коммерческим использованием считается только перепродажа программы третьим лицам.»
Однако, согласно пункту 1.4 лицензионного соглашения:
«Использование Программ на условиях настоящей Лицензии в личных некоммерческих целях осуществляется безвозмездно. Использование Программ на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.»
Прошу сообщить, какая информация является верной и что требуется для получения возможности легального использование ПО PuntoSwitcherв организации!
Заранее спасибо.
Работаю на Wndows 8.1. Не удается удалить программу обычным методом. В процессе удаления выдает ошибку: "Ошибка пакета установщика Windows. Невозможно запустить необходимый для завершения установки сценарий". Функция "Repair" не работает. Переустановил программу, пробовал удалить, все также. Помогите решить проблему, удаляю программу потому что явно замедляет работу компьютера, срабатавает с запаздыванием.
Нельзя ли добавить в опции указанный в теме функционал?
В ранних версиях такого не припомню, а уже в нескольких последних такая неприятность сущестует. И точка поставлена, и пробел есть, но, периодически, производится исправление. При наборе больших текстов, просто выводит из себя. Просьба к разработчикам "поковырять" код, дабы исключить такую неприятность.
Спасибо за внимание.
Когда фраза заключена в скобки — «», при автозамене они становятся буквами.
Например:
1. Откройте «Мои Фотографии» и перетащите нужные фото на «Добавить новые фотографии». — как надо.
2. Откройте бМои Фотографиию и перетащите нужные фото на бДобавить новые фотографиию. — как не надо.
Версия 3.4.9 от 04.02.2015, сборка 414
Перед последним обновлением была такая же проблема.
Здравствуйте,
Возможно ли убрать иконку punto switcher'a из tool bar'a?
Если да, то как? Если нет, следует ли ожидать появления такого функционала в будущем?
Спасибо
4. Было бы неплохо при смене шрифта «кидать» плавающий «флаг» рядом с тем местом где находится курсор. А то получается что даже если мы используем эту опцию (плавающий флаг) все равно надо его искать глазами, т.к. бывает что мы вводим текст в разных частях монитора.
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По 4-му пункту сложность в браузерах нам не всегда удается получить данные о том где находится курсор. То есть функция будет работать частично. Это пока останавливает.
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Ну как вариант, можно изображаь флаг в центре экрана как бы таким большим и прозрачным, чтобы его глазами можно было не искать. Можно анимации добавить, чтобы он как бы появлялся увеличиваясь, а затем увеличивался и растворялся... ну это так.. красивости.. Кстати по поводу того, что в некоторых браузерах сложно отследить курсор. Можно его (флаг) изображать непосредственно рядом с мышыным курсором ( я думаю его легче отследить), если же человек так сказать по полям "прыгает таб-ом" то он заведомо уже будет знать какой шрифт вводит и искать "каретку" не обязательно.
7. Мелочь но тем не менее. Было бы неплохо в дистрибутиве указывать номер версии. Т.к. я всегда сохраняю старые дистрибутивы, на всякий случай, а тут приходится переименовывать ваш свежий файл. В придачу к этому потом по самому установщику не ясно, Какую он версию установит, приходится ориентироваться на размер файла.
8. Есть такой интересный момент , например при программировании Oracle Forms. Если копировать текст (русский) из самого редактора программирования кода, то возникает две проблемы с копированием русского языка. Первая проблема это, то что надо установить русский язык, прежде чем копировать текст в буфер обмена, прежде чем потом его вставить в другой текстовый редактор (например в Notepad++). получается если скопировать текст в то время как "текущий язык английский" то потом, когда мы вставляем текст в Notepad++ вставляются крокозябры, это связано с разницей кодировок.
Коряво объяснил. Поясню. Находимся в Oracle Forms. Выделяем русский текст. Копируем в буфер. Заходим в другой редактор, вставляем, видим кракозябры... Если же до копированования в буфер выбрать "русский шрифт" все проходит хорошо.
А предложение следующее, когда мы вставляем текст из буфера, мы не знаем в какой там он кодировке и вполне вероятно, что вставляя, мы думаем что вставим что-то русское а видим крокозябры, в этом случае нас бы выручила новая функция, которая например называется "вставить из кодировки DOS в текущую Win" или что-то в этом плане, в общем примерно мысль объяснил почву для рассмышлений дал. (И для этой хитрой вставки можно сделать возможность горячей клавиши).
Вторая проблема в том, что когда мы находимся в Oracle Forms, то в тот момент ,когда у нас выбран русский язык у нас сочетание ctrl+c не работает и приходится делать ctrl+ins. Но тут мне кажется нецелесообразным (вернее мне кажется вы так будете считать) средствами пунтосвитчер перехватывать сочетание и менять его на ctrl+ins. Но подумать на эту тему можно....
8. Есть небольшая проблема, при коррекции автозамены, если у нас в "новом тексте" находится курсор, то его настройка сбивается. Хотя при этом горит галка "вставить курсор". Щадящий вариант - убирать галку, чтобы пользователь сам это замечал. Более серьезный вариант, сделать так, чтобы после коррекции текста настройка "курсор там-то там-то" не сбивалась.
9. Сразу еще по поводу автозамены. Было бы очень круто, чтобы при настройке шаблона (так назовем автозамену) помимо курсора в нужное место вставлять содержимое буфера обмена.
вп (вывести переменную) = dbms_output.put_line(' #КУРСОР#:' || #БУФЕР_ОБМЕНА#);
Как-то так.
10. Еще часть при тестировании программ я сохраняю номера (например номера договоров) в буфере и затем выбираю их в списке сохраненных буферов обмена (НО!!!!) если они еще не уехали далеко вниз. В этом плане было бы полезно "закреплять несколько записей" в буфере обмена. Чтобы они всегда оставались наверху. (На данный момент я проблему решаю настройкой автозамены на каждый договор).
11.
Еще по поводу дневника. Если проблематично открыть дневник (активно заполняемый) то можно сделать кнопку "выгрузить за такой-то период" и выгружать ну хотя бы тупо в текст. Есть текстовые редакторы, которые спокойно открывают файлы в 0.5 гигобайта.. и свободно производят там поиск. Повторюсь очень полезной была бы функция во всем дневнике поискать фразу и вывести конкретно лишь те дни и записи, которые содержат то, что надо найти.
Если сделать строку состояния и Dock темными в Mac OS X Yosemite, то иконку Punto Switcher почти не видно.
Планируется ли функция "Дневник" в версии для OS X?
Использую Punto Switcher на нэтбуке, и у меня нет индикации состояния Caps Lock, поэтому иногда случаются ошибки при наборе паролей, когда за звёздочками не видно - включён Caps Lock или нет.
Если можно, введите пожалуйста в програму индикацию состояния Caps Lock. Например можно менять буквы в значке на панели задач
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OS: windows 8.1 64-bit; CPU: Intel Celeron 1017U; RAM: 4096 МБ; Punto Switcher Версия 3.4.9 от 04.02.2015 сборка 414
Добрый день!
Скажите пожалуйста, планируется ли разработка функции вставки определенного текста по горячим клавишам?
Такая функция помогла бы многим пользователям назначить определенный текст (например: быстрый клишейный ответ, номер телефона, карты и т.п.) на определенное сочетание клавиш. Было бы просто супер!!!
Сделайте, чтобы при нажатии пробела два раза подряд, появлялась точка. Как на айфоне.
Пробовал это сделать в Автозамене. Но не получилось:
после автоматического обновления PS перестал работать и удаляться, пока не вычистил руками из реестра
скачал еще раз инсталатор и псоле установки выдал ошибку - 2753.
переустановка не помогла - вообще не стартует
при установке старой версии - ругается что установлена свежая, хотя нигде ее нет:
опять придется руками из реестра вычищать...
чтото глюк какой то! только не пойму у меня или у PS?
Было бы круто, если бы можно было создать пакет правил переключений для того чтобы поделиться с другом или выложить в общий доступ.
Например пакет исключений для игроков в dota 2, либо для каких-нибудь программ.
Как отключить автоматическое переключение раскладки полностью? Когда я переключаю язык выделенного текста руками (с помощью горячей клавиши), то одновременно переключается и ракладка. Но в большинстве случаев это совершенно не требуется! Ошибки набора возникают большей частью при наборе смешанного текста, например, когда в середине русской фразы - английское название фирмы. Раньше, когда Пунто я не пользовался, вообще раскладку в таких случаях не переключал: выделял неверно набранное и жал горячую клавишу. Раскладка при этом оставалась русской, так как дальше я продолжаю русский текст набирать.
Привычка переключать раскладку только руками записалась в подкорку намертво. Из-за этого я никогда и не пользовался Пунто раньше. Но теперь среди приличных переключалок только он один и остался нормально работающий. И вот эта невозможность отменить автоматику полностью раздражает до безумия. А ведь совсем несложно добавить еще один пункт в Общие - снимаешь галку и получаешь просто переключатель языка по выбранной горячей клавише. А возвращать автоматику можно по другой горячей клавише, как собственно и сделано.