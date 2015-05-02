Клуб Punto Switcher

май 2015
Не устанавливается на Mac OS Yosemite
2 мая 2015, 10:02

Добрый день! Очень хочу использовать Punto Switcher на Mac, но почему-то при установке я получаю ошибку

 

http://www.foto-me.ru/v.php?id=03c92639a067d68f3749f4eac793ea42

 

Я пробовал ставить версии 1.4 и 1.5.1 на свой MacBook Pro (с дисплеем Retina, 15 дюймов, конец 2013 г.) под управлением OS X 10.10.3 (14D136) с 2 GHz Intel Core i7.


В чем проблема?

2 комментария
macbook,не устанавливается,os x,Mac OS X,10.10,os x 10.10
Размер окна программы - (предложение)
5 мая 2015, 21:31

Добрый день! Конкретно в разделе Автозамена - узкое окно программы мешает редактировать и просматривать "На что заменять". Т.к., в этом поле могут быть и длинные предложения. Было бы удобно, например, менять размер окна. Спасибо!

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Умеет ли Punto Switcher кроме переключения раскладки исправлять ошибки в тексте(орфографию)?
5 мая 2015, 21:32

Если пишешь большие тексты с ошибками чтобы потом все не исправлять. и добавят ли такое в будущем для удобства.Просто бывает есть люди которые когда что нибудь быстро печатают, не часто смотрят на монитор....

2 комментария
Хоткей: Открыть в браузере
5 мая 2015, 21:32

Было бы чудно если бы можно было выделенный текст (хоть где) открыть в браузере как URL.

Например я в некой программе выделил ссылку, нажал хоткей и эта ссылка открылась.

Удобно для простых редакторов, удобно в самом браузере бы было тоже где ссылки не активные.

 

Поддержите фичу, пожалуйста.

3 комментария
Как включить отображение флага страны в статус баре на mac
5 мая 2015, 21:32

Как включить отображение флага страны в статус баре на mac? Изначально было, потом куда то пропало. Нигде не могу найти в настройках, где включается. Заранее спасибо

2 комментария
Переключение раскладки по shift+capslock
12 мая 2015, 19:42

Хочу чтоб как в lubuntu - раскладка переключалась по shift+capslock Если сделаете, будет вообще замечательно.

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Из-за punto switcher не работает wolfenstein: The Old Blood
12 мая 2015, 19:46

Кажеться бред, но из-за того что на компе работает punto switcher, игра вылетает если нажимать пробел, tab и пому подобное. При том в Wolfenstein: The New Order такого не было. С чего это может быть и как это исправить?

1 комментарий
Алгоритм переключения
12 мая 2015, 19:47

В Punto нет нормального алгоритма переключения, например такое слово как mobhel превращается в iьщишруд , Неужели нельзя просто проверять перед сменой раскладки то что выходит , взять тот-же алгоритм и в случае если переводимое слово имеет больший "вес ошибок" не переключать, это же элементарно.

Я думаю не я один сталкиваюсь с такими косяками

5 комментариев
Неприятное поведение Punto в Chrome Console
12 мая 2015, 19:51

При редактировании стилей в Chrome Console Punto ведет себя не очень приятно - при правке стилей раскладка переключается и весь предыдущий ввод сбрасывается:

Отключить Punto только для Chrome Console не получается - что логично, эт все таки один процесс. А вот если выключать для всего Chrome - тогда можно просто удалять Punto.

2 комментария
Не переводит слово "результат" и все производные от него
20 мая 2015, 18:03

htpekmnfn - так и остается

2 комментария
автозамена,багрепорт,предложения
Microsoft Lync (Skype for Business)
20 мая 2015, 18:03

При переключении раскладки в окне сообщений Lync последний повисает намертво. Добавить в исключения  тоже не получается, чтобы при ручной корректировке не повисал. У коллег по работе та же беда.

Кто-нибудь сталкивался или как-нибудь лечил?

8 комментариев
Не работает переключение
20 мая 2015, 18:25

Всем привет!

Создаю в Пунто правило - не переключать сочетание "нпф", а он всё равно переключает. Не могу понять, как добиться того, чтобы не переключал.

 

Жду ваших ответов на почту a.kurilas@yandex.ru

 

Проблему заснял на видео https://yadi.sk/i/_T-ktQRtgfigc

1 комментарий
Виснет окно чата ICQ при авт.переключении раскладки Пунто
20 мая 2015, 18:29

Всегда виснет окно чата родного клиента Аси. Все последних версий. Как только пунто переключает раскладку чтобы поменять слово на правильный язык ася несчадно виснет, слово не успевает исправится. Винда 7 x64 профессиональная лицензионная со всеми обновлениями. Конфликтует пунто только с асей, со скайпой проблем нет. Помогите разобраться плиз. Не понимаю в чем проблема. На нетбуке тот же клиент аси, винда 7 *64 стартер лиц. - все исправляет и не виснет. брал настройки с нетбука на комп- ничего не меняется. На компе виснет, на нетбуке пашет.

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не проигрываются звуки typerus и typeeng
20 мая 2015, 18:31

Установил на 8,2 windows, все звуки в пунто работают, а typerus и typeeng не проигрываются, другие ставлю на клавиши-работают, подскажите, что может быть? Звуки и в медиа проигрыватели не работают

6 комментариев
punto co встроенной сенсорной клавиатурой
20 мая 2015, 18:35

   Добрый день. Обращаюсь к разработчикам программы с большой просьбой. 

 Уважаемые разработчики, в первую очередь, хочу поблагодарить за такую удобную программу. Предлагаю вам сделать следующий, большой шаг вперед в развитии данной программы.

 В связи с тем, что происходит массовый переход на планшеты (гибриды) на windows (я пользуюсь уже двумя такими устройствами), я предлагаю вам сделать свою программу со встроенной наэкранной клавиатурой, взамен крайне неудобной наэкранной клавиатуры от microsoft. На кнопках данной клавиатуры необходимо оставить отображение обеих раскладок одновременно, как в физической клавиатуре, дабы исключить крайне неудобное переключение раскладок, сделать ее автоматической.

 Вы будете первой компанией, идущей навстречу пользователю, в удобном наборе на сенсорном экране на нескольких раскладках! Верю в вашу разумность и скорейшее появление данной версии программы! 

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Использование программы с несколькими кириллическими раскладками
21 мая 2015, 18:46

Здравствуйте! Я пользуюсь Punto Switcher'ом с тремя раскладками - английской, русской и украинской. И часто смена одной кириллической раскладки на другую не изменяет текст, так как буквы, соответствующие большинству клавиш, совпадают.

 

В итоге, если раскладки настроены в порядке EN-RU-UK, и с выбранной русской раскладкой я выделяю текст "руддщ", то при первом нажатии на Shift+Break я получаю все тот же "руддщ", и только второе нажатие на Shift+Break дает нужный результат - "hello".

 

 

Очень хотелось бы, чтобы в функции смены раскладки выделенного текста или последнего введенного слова использовался следующий принцип: нажатие на клавишу замены должно менять текст, если это возможно. Т.е. нужно пробовать перебирать раскладки, пока заменяемый текст не изменится. Таким образом, "руддщ" будет меняться на "hello" всего одним нажатием.

 

 

Еще большим улучшением было бы дополнительное использование словаря для поиска требуемой раскладки. Например, если я выделяю "ызфсу" (RU) и жму Shift+Break, то менять в первую очередь нужно не на "ізфсу" (UK), а на "space" (EN).

 

Спасибо.

3 комментария
Зависает Outlook при автопереключении раскладки
22 мая 2015, 12:26

WIN7 + O2013

при автопереключении рус-анг и наоборот, аутлук перестает отвечать на запросы, приходится перегружать. "Рекомендации" по офису из вашего хелпа делал, что мертвому припарки.

Уважаемые пользователи, есть еще такой глюк у кого-нибудь?

 

Спасибо.

10 комментариев
Значок языка
23 мая 2015, 18:41

Скажите,почему Росийский флаг симвализирует русский язык,а американский флаг-английский?Почему не исправить эту символическую ошибку в это напряженное для всех время.Пусть в моем нижнем правом углу развевается английский флаг,пожалуйста.

3 комментария
Привязка к Punto Switcher браузера Opera
23 мая 2015, 18:44

 При помощи горячих клавиш в Punto Switcher очень удобно искать выделенный текст в Яндекс.Словарях, самом Яндексе, Википедии и т.п.. Однако, как я понимаю, в программе зашита привязка к браузеру MS IExplorer; т.е. если загружен Internet Explorer, то интернет-страница открывается именно в нём, даже если в это время работает другой браузер, за которым как раз закреплено открывать все типы интернет-файлов (*.html и т.п.) по умолчанию.
 Внимание, вопрос. Как сделать так, чтобы (при использовании горячих клавиш в Punto Switcher) интернет-страницы открывались в заданном МНОЮ браузере, в частности, в Opera?!

 Версия Punto Switcher  - 3.2.8.
 Версия Opera  - 12.16.
 ОС - MS Windows 7 HB.

 Спасибо!

5 комментариев
Клавиатура APPLE для PUNTO SWITCHER на WINDOWS 7 х64
23 мая 2015, 18:47

Всех приветствую!!! Возникла проблема имею imaс 21.5, 2011 г. Установил WIN х64 домашняя расширенная лицензионная на нее установил последнюю версию Punto Switcher клавиатура apple usb. Вот и суть проблемы кнопки break на ней нет, при установке в Punto Switcher правила переключения раскладки ни одна из кнопкок не срабатывает!!! Раньше была Win 32 на ней хоть SHIFT срабаывал, а сейчас опа!!! Есть решения этой проблемы, типа замены клавы беспроводной, любые граммотные инициативные идеи проверю!!! Либо утилиту на замену клавишы на перелкючение, лишь бы работало. На OS X все работает!!

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