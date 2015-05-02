Было бы чудно если бы можно было выделенный текст (хоть где) открыть в браузере как URL.

Например я в некой программе выделил ссылку, нажал хоткей и эта ссылка открылась.

Удобно для простых редакторов, удобно в самом браузере бы было тоже где ссылки не активные.

Поддержите фичу, пожалуйста.