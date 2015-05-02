Здравствуйте! Я пользуюсь Punto Switcher'ом с тремя раскладками - английской, русской и украинской. И часто смена одной кириллической раскладки на другую не изменяет текст, так как буквы, соответствующие большинству клавиш, совпадают.
В итоге, если раскладки настроены в порядке EN-RU-UK, и с выбранной русской раскладкой я выделяю текст "руддщ", то при первом нажатии на Shift+Break я получаю все тот же "руддщ", и только второе нажатие на Shift+Break дает нужный результат - "hello".
Очень хотелось бы, чтобы в функции смены раскладки выделенного текста или последнего введенного слова использовался следующий принцип: нажатие на клавишу замены должно менять текст, если это возможно. Т.е. нужно пробовать перебирать раскладки, пока заменяемый текст не изменится. Таким образом, "руддщ" будет меняться на "hello" всего одним нажатием.
Еще большим улучшением было бы дополнительное использование словаря для поиска требуемой раскладки. Например, если я выделяю "ызфсу" (RU) и жму Shift+Break, то менять в первую очередь нужно не на "ізфсу" (UK), а на "space" (EN).
Спасибо.