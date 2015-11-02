Здравствуйте!

Давно пользуюсь Пунто свичером, программа хорошая и становится все умнее с каждой версией.

Недавно вот решили проблемы с переключением в конфигураторе 1сv8, молодцы!!! Вот и я хочу внести свою лепту.





Заметил, что нежелательные переключения у меня всегда бывают с Русского на Английский, то есть пишу по русски, а тут раз и слово переключилось на английский. Приходится тратить время, это немного раздражает ))

Обратная же ситуация практически никогда не возникает.

Проблема эта проявляется, в частности, потому, что я часто использую слова с цифрами и подчеркиванием в начале, примерно такого формата:

"010_Задача". Похоже, Пунто воспринимает это как бред по-русски и переводит в бред по-арглийски: "010_Pflfxf"

Слепым методом владею только в русской раскладке, поэтому часто возникает ситуация, когда уже пальцы уже набрали целое слово, и тут вдруг выясняется, что раскалдака то английская. Вот здесь то и выручает старина Пунто-свичер (переводит слово, как я и хотел, в русскую раскладку). А вот на инглише набираю медленно, да и редко это бывает, поэтому переключение с русского на инглиш мне, скорее, мешает. Я бы его с удовольствием отключил.

Порылся в настройках и ничего такого не нашел, поэтому предлагаю уважаемым разработчикам, если это не очень трудно, добавить в настройки, например, два флажка:

"Не переключать с руссого на инглиш" и "Не переключать с инглиша на русский"

Списибо! Надеюсь это нужно кому-нибудь еще, кроме меня ))