Очень не хватает в настройках функции "отключить работу Punto когда слова полностью из заглавных букв". Добавлять все аббривеатуры в словарь... ну это бесмысленно.
Спасибо всем бета-тестерам! Мы очень много исправили и починили благодаря
вашим стараниям и детальным репортам. Спасибо за потраченное время!
В этой сборке просим обратить внимание на работу Punto Switcher в продуктах
Microsoft Office, особенно в Word и Outlook
Все репорты по 4.1.7, пожалуйста, почтой: punto-switcher@yandex.ru
Скачать с Яндекс.Диска
Например если я в Visual Studio или в MATLAB, то что бы я мог сделать так что бы когда я пишу в этих программах(а список таких программ сам составляешь), автопереключение не работало.
Здравствуйте!
Давно пользуюсь Пунто свичером, программа хорошая и становится все умнее с каждой версией.
Недавно вот решили проблемы с переключением в конфигураторе 1сv8, молодцы!!! Вот и я хочу внести свою лепту.
Заметил, что нежелательные переключения у меня всегда бывают с Русского на Английский, то есть пишу по русски, а тут раз и слово переключилось на английский. Приходится тратить время, это немного раздражает ))
Обратная же ситуация практически никогда не возникает.
Проблема эта проявляется, в частности, потому, что я часто использую слова с цифрами и подчеркиванием в начале, примерно такого формата:
"010_Задача". Похоже, Пунто воспринимает это как бред по-русски и переводит в бред по-арглийски: "010_Pflfxf"
Слепым методом владею только в русской раскладке, поэтому часто возникает ситуация, когда уже пальцы уже набрали целое слово, и тут вдруг выясняется, что раскалдака то английская. Вот здесь то и выручает старина Пунто-свичер (переводит слово, как я и хотел, в русскую раскладку). А вот на инглише набираю медленно, да и редко это бывает, поэтому переключение с русского на инглиш мне, скорее, мешает. Я бы его с удовольствием отключил.
Порылся в настройках и ничего такого не нашел, поэтому предлагаю уважаемым разработчикам, если это не очень трудно, добавить в настройки, например, два флажка:
"Не переключать с руссого на инглиш" и "Не переключать с инглиша на русский"
Списибо! Надеюсь это нужно кому-нибудь еще, кроме меня ))
Paint.net — одна из моих рабочих программ (GIMP не любит пиксельную графику, а «фотожоп» лень устанавливать и ломать). Так вот, на работе перешёл на 10-ку, установил «стабильный» PS, запустил Paint.net — и сдрейфил: PS всё так же «рушит» Paint.net, и никак нельзя его чисто деинсталлировать! Старые версии жалуются: установлена новая.
Установил бету 4.1.7. Вроде всё в порядке.
Как быть? На клавиатуре отсутвует эта клавиша.
Как отменять уже произошедшее переключение.
Привет хочу чтобы при написании данного сообщения пунто сам заменял буквы из этого списка:
- а — α
- т — τ
- п — π
- р — ρ
- у — γ
- ф — φ
- к — κ
Должно получиться что-то подобное:
Пρивеτ хочγ чτобы пρи нαπисαнии дαнного сообщения πγнτо сαм зαменял буκвы из этого сπисκα
Как мы видим из скриншота, то подобная замена работает только после ввода определенного символа с последующей заменой его (при нажатии "Enter", "Tab" или "Пробел"), но это дико не удобно.
Кто знает как мне воплотить идею?
Добрый день!
Очень хотелось бы увидеть функцию автосмены раскладки выделенного текста по нажатию клавиши.
Добрый день! Обожаю Punto, великолепная программа! По работе приходится часто оперировать большим количеством разных шаблонов текста, теперь нет необходимости копировать-вставлять из файла в файл, достаточно просто забить текст в список автозамены и вставлять целые абзацы простым нажатием назначенных ранее кнопок. А история буфера обмена? Это просто незаменимо, никогда ничего не потеряется, так сказать. Без Punto никто не может уже работать.
Есть предложение (или может кто знает, как это можно реализовать).
Часто приходится заполнять формы, абсолютно одинаковые.
Например:
Тема: клиент
Тип: резидент
Подтема: претензия
Или
Тема: благотворительность
Тип: срочно
Подтема: дети
Все эти слова, типа клиент, благотворительность, претензия и т.п. давно забиты в автозамену.
То есть нажимаю цц, появляется слово клиент
Потом нажимаю Tab для перехода в следующее поле
Потом опять вставляю слово
Затем опять Tab
И так далее. Иногда вместо Tab можно нажимать курсор вниз, ну думаю суть понятна - нужно заполнить несколько строк формы какой либо программы или сайта.
Можно ли как то с помощью Punto Switcher добавить возможность создать последовательность ввода какого-либо текста и клавиш? Может кто знает какую другую программу для этого?
То есть я например нажимаю «цц» вводится автоматом комбинация текста: «клиент» потом нажатие кнопки Таб, потом другое слова, снова Таб и т.д.
Чтобы автоматизировать заполнение. Извините, объяснил как мог. Была бы чрезвычайно полезна такая фишка.
Доброго времени суток!
Есть такая вещь как 1С и там тоже можно быдлокодить, но вот незадача, кто-то придумал возможность быдлокодить на Русском языке (на англицком тоже можно, но это не мейнстрим типа). Всё-бы ничего, да вот незадача! Я пользуюсь Punto Switcher и к слову, уже дааавно, так в чем же проблема? А вот в чем, когда я в очередной раз пишу свой быдлокод, ну пример написал "алкПодборДокументаРасчета(", а она считает что я совсем быдлокодер и поправляет меня на "fkrGjl,jhLjrevtynfHfcxtnf(", что как бы сказать по мягче, хрень. Ну вы скажите "Тут же скобка, добавь её в правила исключения", а я вам скажу, что бывают ситуации когда вообще нет спецсимволов в строке, только быдлокод, но доблестный Punto всё-равно меняет раскладку, только сейчас не могу привести примеры.Вообщем, зачастую проблема в том, что Punto не ставит "виртуально" пробелы и считает что я написал бред, не осознавая того факта, что то что получилось, ещё больший бред. Конечно, когда есть якорные символы, можно к прим привязаться и добавить исключения, но что делать когда их нет?
Заранее спасибо!
PS: Punto 4.1.1 сборка 479,
В программе есть возможность делать первую букву заглавную остальные прописные?
"Punto Switcher" не дает воспользоваться подсказками "умной строки" "Элементов Яндекса".
Типичный пример.
Начинаем вводить в адресной строке браузера часто используемый адрес, например russia.tv. После набора первой буквы "r" выскакивает подсказка от "Элементов Яндекса" в виде набранных остальных букв адреса. По идее разработчиков "Элементов" нажатие на клавишу "enter" должно переводить нас на страницу с подсказываемым адресом. Однако это не получается, так как после нажатия "enter" сначала срабатывает "Punto Switcher" и конвертирует английское "r" в русское "к", после чего команда "enter" выполняется "Элементами Ядекса". Но поскольку в результате конвертации подсказанный адрес "russia.tv" превратился в русскую букву"к", и такого адреса в интернете нет, мы оказываемся на странице результатов поиска Яндекса по запросу "к", вместо страницы "russia.tv", которая требовалась. То есть фунция подсказки "Элементов Яндекса" не может быть использована, плюс раздражает, что оказался не там, где хотел, и надо вводить адрес заново.
Создавать в настройках "Punto Switcher" правила для переключения не имеет смысла, так как часто посещаемые сайты меняются, да и посказки бывают не только по ним, - пришлось бы устанавливать правило исключения для всех букв алфавита. В качестве выхода из ситуации предлагаю разработчикам внести опцию "не переключать раскладку если введенена только одна (,две, три) буквы".
Добрый день
В версии PS на MAC нашел только Правила, которые регулируют то, что НЕ НАДО заменять, а если мне наоборот НАДО заменять.
В версии на PC есть "автозамена", а как это реализуется на MAC ?
Спасибо!
Внезапно обнаружилась такая непонятная и неприятная проблема под Windows 7 x64. При клике правой кнопкой мыши ПКМ (RMB) в любом месте рабочей области окна MS Excel 2013 или Excel 2007, то вместо ожидаемого контекстного меню MS Excel вылезает контекстное меню Punto Switcher (то, которое нормально вызывается кликом ПКМ по иконке Punto в системном трее)
Если удерживать кнопку нажатой чуть дольше, скажем пару секунд, то вызывается правильное контекстное меню... но после отпускания кнопки всё-таки вылезает меню Punto... а иногда и оба меню сразу - см приложенный скриншот.
Если жать клавишу [App] или Shift+F10, то вызывается именно контекстное меню, без всякого вмешательства Punto Switcher.
Причем именно Excel, с Word такого нет.
Кто-нибудь ещё сталкивался с подобным?
Буду признателен за любые мысли, как побороть, ибо довольно сильно мешает работать.
Спасибо!
Ситуация такова:
У меня пунто не изменяет раскладку введенного адреса электронной почты, и некоторых других "слов" состоящих из букв и спец символов.
На другом компьютере все работает автоматически (без дополнительного редактирования-создания правил!!)
В чем проблема?))
Вопрос: можно ли настроить соч клавишь на переключение раскладки последнего написаного текста (не выделеного). Написал что-нибудь и если Пунто автоматом его не изменил нажал на клавишу и опа - все ок)))
Спасибо!
[jhjibq - исключение не работает!
что делать?
на третей букве переключает. получается "хор".
у меня windows 10. Версия проги 4.1.7 от 1.11.2015.