Клуб Punto Switcher

апрель 2016
Предложения по исправлению в переключениях Pause/Break
8 апреля 2016, 17:16

Друзья. Обращаюсь к вам разработчики программы Punto Switcher.
Есть такое пожелание.
Дело в том что при написании чего либо бывает Punto Switcher отключен. Так или иначе бывают нередки ситуации когда ты уже написал чуть ли не предложение, а потом взглянул на экран монитора. Ну или написал пару другую  слов. Переключить в другую раскладку возможно только последнее слово. В таких случаях приходится переписывать все что написал ранее не переключив раскладку.
Я предлагаю по нажатию Pause/Break исправлять раскладку либо последнего слова которое написано, либо выделенного текста.

Это удобно. Выделил все что написал кракозяблами, нажал Pause/Break и все.

Благодарю за понимание!

4 комментария
предложение
Punto Switcher for Mac 1.5.5 (beta)
8 апреля 2016, 17:22

Просьба скачать и потестировать. Что нового:
 
– Улучшены алгоритмы переключения последнего слова и выделенного текста;
– Punto Switcher бережнее относится к ресурсам компьютера и меньше загружает процессор и память;
– Обновлены и улучшены правила автопереключения.

О проблемах пишите напрямую разработчикам: punto-switcher@yandex.ru
 

Скачать с Яндекс.Диска

6 комментариев
Mac OS X,beta,тестирование
двойные кавычки
13 апреля 2016, 18:41

В Windows 7 x86 у меня символы кавычек - " , ' и  ` вводятся только парно - т.е. невозможно ввести только один символ с клавиатуры, при одинарном нажатиии он не отобразится, только если нажать на соотвествующую клавишу дважды.

От программы не зависит. Проблема присутсвует только в английской раскладке (у меня используется раскладка "США международная".

Поиск соотвествующей опции в punto и системных настройках клавиатуры ни к чему не привел.

9 комментариев
Раскладки клавиатуры
15 апреля 2016, 12:41

Программа не запускается. При запуске "Punto Switcher" появляется окно: "Для корректной работы..." (см. скриншот). Пробовал ставить раскладку "США международная", потом вернулся на "США" - программа заработала, но через неделю опять всё повторилось, и замена раскладок не помогает.

12 комментариев
Пробелема с переключением
21 апреля 2016, 15:55

Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой-пунто свитчер стал переключать раскладку в совершенно непредсказуемых ситуациях (при написании этого поста переключил слово здравствуйте в набор английских букв). При этом иногда целыми предложениями переводит в циферно-буквенный бессмысленный набор без пробелов. В тех же ситуациях, когда действительно следует сменить раскладку-не переводит, а при принудительной попытке перевода - делает непредсказуемый циферно-буквенный код (пример: kyamhwn1v9gT2n1b4srepk5fx5jn68aiynau38b2z67nh10qHjjkqx).
Удаление и переустановка не помогли. В чём может быть причина?

4 комментария
не работает