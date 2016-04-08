Друзья. Обращаюсь к вам разработчики программы Punto Switcher.

Есть такое пожелание.

Дело в том что при написании чего либо бывает Punto Switcher отключен. Так или иначе бывают нередки ситуации когда ты уже написал чуть ли не предложение, а потом взглянул на экран монитора. Ну или написал пару другую слов. Переключить в другую раскладку возможно только последнее слово. В таких случаях приходится переписывать все что написал ранее не переключив раскладку.

Я предлагаю по нажатию Pause/Break исправлять раскладку либо последнего слова которое написано, либо выделенного текста.

Это удобно. Выделил все что написал кракозяблами, нажал Pause/Break и все.

Благодарю за понимание!