Клуб Punto Switcher

август 2016
Punto Switcher for Mac 2.0.3 (beta)
19 августа 2016, 15:46

Расширены возможности в разделе "Исключения". В версии 1.5 мы вместе с автоматическим переключением полностью отрубали работу пунтовского хоткея на ручное переключение и отмену. Некоторым пользователям это было не нужно, в результате мы разнесли два случая:

  1. Отключение автоматического переключения в программах-исключениях
  2. Отключение автоматического переключения + отключение пунтовского хоткея

    Второй случай нужен тем, кто пользуется адобовскими продуктами, так как в них Alt играет важную роль и Punto там только мешал.

В этой версии мы сделали возможным использование Punto на старых операционках, начиная с 10.7, таких пользователей оказалось немного, но они не могут обновить OS X из-за старого железа или по корпоративным правилам.

Пожалуйста, потестируйте и вопросы и пожелания сюда:
punto-switcher@yandex.ru 
Еще раз хотим поблагодарить всех, кто помогает нам делать программу лучше!

Скачать можно с Яндекс.Диска

Нет комментариев
Punto Switcher,Mac OS X,beta
Удвоение первой буквы после автосмены раскладки
31 августа 2016, 11:29

Уже давно есть такой баг, когда при вводе текста в Firefox первая буква предложения становится заглавной и затем дублируется ещё одной строчной. В других программах такого бага нет. Punto последней версии.

Как исправить? Достало всегда стирать строчную лишнюю букву.

31 комментарий
Баг