Расширены возможности в разделе "Исключения". В версии 1.5 мы вместе с автоматическим переключением полностью отрубали работу пунтовского хоткея на ручное переключение и отмену. Некоторым пользователям это было не нужно, в результате мы разнесли два случая:

Отключение автоматического переключения в программах-исключениях Отключение автоматического переключения + отключение пунтовского хоткея



Второй случай нужен тем, кто пользуется адобовскими продуктами, так как в них Alt играет важную роль и Punto там только мешал.

В этой версии мы сделали возможным использование Punto на старых операционках, начиная с 10.7, таких пользователей оказалось немного, но они не могут обновить OS X из-за старого железа или по корпоративным правилам.

Пожалуйста, потестируйте и вопросы и пожелания сюда:

punto-switcher@yandex.ru

Еще раз хотим поблагодарить всех, кто помогает нам делать программу лучше!

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