Новая версия Punto Switcher в которой:

Исправлена некорректная работа с памятью при которой происходило разрушение меню настроек программы.

Переработаны и усовершенствованы правила автопереключения.

Разрешены конфликты с несколькими популярными программами, возникавшие в Windows 10.

Повышена надежность хранения пользовательских данных. Для этого при каждом изменении настроек создаются резервные копии.

Пожалуйста, скачайте, потестируйте и напишите нам если возникнут проблемы:

punto-switcher@yandex.ru

Как обычно, мы хотели бы поблагодарить всех, кто помогает нам делать программу лучше, тратит свое личное время, присылает логи и скриншоты ошибок, совершенствует правила! Спасибо вам!

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