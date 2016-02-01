Новая версия Punto Switcher в которой:
- Исправлена некорректная работа с памятью при которой происходило разрушение меню настроек программы.
- Переработаны и усовершенствованы правила автопереключения.
- Разрешены конфликты с несколькими популярными программами, возникавшие в Windows 10.
- Повышена надежность хранения пользовательских данных. Для этого при каждом изменении настроек создаются резервные копии.
Пожалуйста, скачайте, потестируйте и напишите нам если возникнут проблемы:
punto-switcher@yandex.ru
Как обычно, мы хотели бы поблагодарить всех, кто помогает нам делать программу лучше, тратит свое личное время, присылает логи и скриншоты ошибок, совершенствует правила! Спасибо вам!
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