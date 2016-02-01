Клуб Punto Switcher

февраль 2016
UPD Punto Switcher 4.2.1 (beta)
1 февраля 2016, 13:55

Новая версия Punto Switcher в которой:

  • Исправлена некорректная работа с памятью при которой происходило разрушение меню настроек программы.
  • Переработаны и усовершенствованы правила автопереключения. 
  • Разрешены конфликты с несколькими популярными программами, возникавшие в Windows 10.
  • Повышена надежность хранения пользовательских данных. Для этого при каждом изменении настроек создаются резервные копии. 

Пожалуйста, скачайте, потестируйте и напишите нам если возникнут проблемы:
punto-switcher@yandex.ru

Как обычно, мы хотели бы поблагодарить всех, кто помогает нам делать программу лучше, тратит свое личное время, присылает логи и скриншоты ошибок, совершенствует правила! Спасибо вам!

Скачать с Яндекс.Диска

Нет комментариев
windows,beta